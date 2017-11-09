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Теги: Испания (491) Каталония (96) Пучдемон (2)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Сторонники независимости Каталонии блокируют движение поездов в Барселоне

Акция протеста сторонников независимости Каталонии привела к приостановке движения поездов на вокзале Сантс, являющимся важнейшим железнодорожным узлом в Барселоне.

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И вот из-за этих уебков столько крови и горя. Запомним эти лица. Пригодится.
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Это не лица, а рожи дебилов с ватой в голове.
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На одному з мітингів за від'єднання Каталонії від Іспанії поруч з каталонськими прапорами вивісили прапор терористів «ДНР».

Сепаратизм Каталонії підтримують тільки вороги Украини.

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або сепаратизмом займаються ті, що пройшли вишкіл в Донбасі
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Рашисти проти територіальної єдності України та єдності Іспанії.
Сторонники независимости Каталонии блокируют движение поездов в Барселоне - Цензор.НЕТ 5876
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Каталонцы, мягко говоря - идиоты! Их не только история ни чему не учит (история - это то, что было очень давно, до них), их не учат события которые произошли при их жизни. Неужели они настолько тупы, чтобы не понимать к чему приведет их сепаратизм??? Я в шоке. Ладно наши совковые крымсеныши и маргиналы лугандона - ни те ни другие кроме букваря и смсок ни черта в жизни больше не читали, там критическое мышление отсудствует напрочь, но чтобы такие же дебилы были и в Италии... Не понимаю...
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Ух ты, ЕКЛМН, очепятка, сорри и тьфу, тьфу, тьфу, не дай Бог Италии такой гемор поиметь
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Тирасполь тоже блокировал.
Теперь все поезда и междугородние автобусы едут в обход, а на железной дороге пасутся козы.
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Если бы была политическая воля, то Приднестровье можно было бы с двух сторон задушить за 2 недели. И кацапские воины жрали бы кирзовые сапоги. Но, увы, у политиков (прежде всего, украинских) нет яиц по данному вопросу. Наверняка, там действуют обыкновенные откаты за пропуск фур, и эти финансы доходят до самого верха. Ничем другим позицию Украины по Приднестровью я объяснить не могу.
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А зачем? Ну, вот, завтра Молдова с Украиной задушили Приднестровье. Дальше что?.. Украине станет лучше? Молдове станет лучше?..
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Значит самоблокада, как ПМР Крававцы. А главное их бабки уже ушли в соседние испанские регионы Жгите евро
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Дебилы, сэр)))) Бабки ушли и будут продолжать уходить, внутренний ВВП рухнул, впереди их ждет еще много всяких няшек))) Еще чуть чуть и из гордых "кормильцев" они превратятся в охотящихся за рулоном туалетной бумаги)))))))) Ну-ну.
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шо опять каталунь никто на калени не поставит? барцелоне не нужны нахлебники из евросоюза? дойдем до Мадрида за три дня? Накатим за дидов которые в голубой дивизии и в легионе кондор ваивале?
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Признаюсь честно - мне фиолетова их независимость. Однако, чисто из интереса, все пытаюсь понять, а для чего собственно монархической испании так необходима эта каталония? Причем настолько, что даже собственная репутация якобы демократической страны вконец трещит по швам? Столкновения с полицией и под тысячу пострадавших, аресты их лидеров... Отношение собственно остальной европы тоже достаточно критичное по действиям властей. Для чего это все испании? Если у кого то есть вразумительное объяснение - поделитесь, только без ярлыков про кацапов и прочую мерзоту
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как гласит старинная испанская пословица - нехай буде
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У тебя странное понимание демократии. Народ Испании ( в целом) не желает отделения Каталонии. Вот и все. Мнения отдельно взятых каталунцев не выражает волю большинства.
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Видите ли, я более 30 лет как живу в Германии и как то уже привык к тому странному пониманию и толкованию демократии, которое принято здесь да и не только в Германии. Так что уж не обессудьте. Кстати, образование колхозов, также проходило под эгидой воли большинства.
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Этим летом мне довольно часто приходилось общаться с каталонцами. Один из весомых (на мой субъективный взгляд) их аргументов был тот, что им надоели постоянные коррупционные скандалы в правительстве испании и в частности в королевской фамилии. Но я не думаю, что этот аргумент главный для них.
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Нечистоплотные,грязные политики пользуются зачастую аргументами,казалось бы самыми неумными и нелогичными(как в Украине вначале тема "языка",а в Каталонии тема "мы кормим Испанию")),которые не должны сбивать граждан в организованные кучи протестантов...Но,увы,эффект почему-то получается обратным и многие обыватели вдруг отклеивают свои задницы от стульев и тащат какие-то дурацкие флаги и лозунги,поддерживая расжигание фактически войны и погребающие свою устоявшуюся спокойную жизнь.Вот только потом,когда стреляют реактивные залповые системы огня,жалеть уже о том поздно и протестовать запрещено.
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Пускай бы бастовали до посинения,бизнес ухудшился,работы потеряли бы. Через годик одни придурки на акции ходили бы.
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Около 400 демонстрантов парализовали движение...-парализовать гребанных сепаров,ударами дубинок по голове,только так можно остановить эту заразу,пока не поздно!...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСторонники независимости Каталонии блокируют движение поездов в Барселоне
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