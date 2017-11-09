Сторонники независимости Каталонии блокируют движение поездов в Барселоне

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Сепаратизм Каталонії підтримують тільки вороги Украини.
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Теперь все поезда и междугородние автобусы едут в обход, а на железной дороге пасутся козы.
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