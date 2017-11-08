При НАТО будет создан новый центр по операциям в киберпространстве, - Столтенберг

Николай Журавель 28f686bb, Said_, borodas, Русскоязычный Бандеровец 905c405d, Ринат Амедов, Сергей Боровой 8d42a1dc, Дмитрий Ч, Ksenia VB, 2_homo_sapiens, Геннадий Медведев 4e590f22, Alexander Bereznuk, John Smith 4c07b967, Лола Ножкинв, Senator S 01a656ec
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Как показала история СССР (1917-1991), только новый железный занавес + firewall смогут спасти отцов западной демократии.
Ответить
http://www.mil.ee/en/landforces/CCDCOE
Ответить
https://ccdcoe.org/
Ответить