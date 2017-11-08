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Теги: интернет (1541) НАТО (5820) Столтенберг (507) кибербезопасность (226)
Тему создал: Цензор.НЕТ

При НАТО будет создан новый центр по операциям в киберпространстве, - Столтенберг

Министры обороны стран-участниц НАТО согласовали создание нового центра по операциям в киберпространстве в целях эффективной борьбы с киберугрозами.

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очень разумно. Учитывая, что в странах восточной Европы часть мобильных операторов принадлежат рашке, то можно представить как рашка читает и слушает всех. Это касается и Сербию, и Венгрию, и Словакию, и Чехию.
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Пускай отзывает. Влияние Сербии на все процессы минимальны. Дело в том, что наемников из Сербии полно и они это понимают. Отсюда и демарш.
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Правильно МИД Украины поднял этот вопрос. Рашке негде брать мясо - они решили сербов припахать . А груз 200 в Сербию вести не надо и родственникам в рашке ничего платит не надо. Всё-таки цуки эти козломордые - все чужими руками .
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Эт фсе до фени... перекатывание бабла. Вовке достаточно найти одного-двух слабых на бабло или баб чувачков, и вся эта каберхюрня закончится очередным пшиком.

Как показала история СССР (1917-1991), только новый железный занавес + firewall смогут спасти отцов западной демократии.
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НАТО создаст новый центр, потому что эстонцы не любят русских? До сих пор Центр кибербезопасности НАТО был:
http://www.mil.ee/en/landforces/CCDCOE
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПри НАТО будет создан новый центр по операциям в киберпространстве, - Столтенберг
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