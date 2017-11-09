Если бы Окуеву охраняли, пострадавших было бы больше, - Князев

Yasina Nina
, makajda
, Шрек Баблокат
, сергей булгак 5605ce12
, Распятый Снегирь
, Gabriel Monte
, _Дід_
, Сергей Иванофф
, Royal Flush
, Ivan Sulima
, Dron
, Zdravko Zdravkov
, Валерий Жданов
, pinkerton
, Василий Чапаев cdfe43f0
, вася п
, випадково зазирнув
, Кира Поляновская
, vmir
, Кот по имени Сосо
, Radoslav Sikorsky
, Gar
, Роман Дэйнэка
, Сергій Гранін
, vera Rom
, Наташа Шеменкова
, Oleksander Matvienko
, chubuk
, Andy S 89bd7d80
, Sophia-Maria Duglass
, Леопольд Пупкин a45bc2dc
, Roman Podyu 5027fa4e
, MIG195
, Артм Воронцов
, Василь Мороз a20b71c3
, Sem001
, Yakiv Sirko
, Otec Pigidiy
, ХОРТ
, Davidenko Katerina
, Nikcon
, Антип61
, Вася Тюбетейкин
, Константин Гризодубо
, Vladimir155
, oleg1966
, Ali Hasan
, Иван Народный
, Alexandr Shustr
, Валерий Проценко
, Mike Paul
, Gangster
, 133133
, Senator S 01a656ec
, пачую кожнава
, Nikol Pricol
, DI GI
, Иллария Соняшникова
, PostSkriptum
, Николай Влад
, Влад 3992c5a3
, Amber
, Nicen Nicekent
, Джон Зойдберг cb913b8d
, Myko
, VVCH
, vivv555777
, Юрий Ищенко 278e8576
, East Clintwood
, Nickol Nickols
, Орест Смоляк
, хирург
, annexia
, Hector Afin
, Mikhail Saveliev
, Tatota Ke
, Алексей Носов d8330900
, Vipe Man
, Sergiy Nimuy
, Иван Иванов e8d107b8
, 4Liberty UA
, маи аиавпт
, Дмитрий Питалов 389f20a2
, Роман Степанович Шулла
, Банду-геть
, росися вперде d82e7584
, Sharl
Royal Flush, makajda, Валерий Жданов, Gabriel Monte, Шрек Баблокат, Василий Чапаев cdfe43f0, Кот по имени Сосо, вася п, pinkerton, Dron, vera Rom, Otec Pigidiy, Сергій Гранін, Константин Гризодубо, Sophia-Maria Duglass, MIG195, Вася Тюбетейкин, Zdravko Zdravkov, Radoslav Sikorsky, Антип61, ХОРТ, Roman Podyu 5027fa4e, Ivan Sulima, Наташа Шеменкова, Сергей Иванофф, Леопольд Пупкин a45bc2dc, випадково зазирнув, Иллария Соняшникова, Ali Hasan, Senator S 01a656ec, Yakiv Sirko, Николай Влад, пачую кожнава, Amber, Myko, Davidenko Katerina, Nickol Nickols, Nicen Nicekent, Джон Зойдберг cb913b8d, Mikhail Saveliev, East Clintwood, Nikcon
Всего на сайте: 129 писателей
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Тогда снимите охрану с Пороха, Ну, чтобы люди не пострадали, если что....
Этот дЫбил понятие не имеет, что наличие охраны - сдерживает потенциальных злоумышленников...
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