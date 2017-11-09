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Материалы по теме:  Убийство Амины Окуевой
Теги: охрана (662) убийство (5308) Князев (181) Окуева Амина (109)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Если бы Окуеву охраняли, пострадавших было бы больше, - Князев

Если бы убитая доброволец АТО Амина Окуева в момент вооруженного нападения была под охраной, то пострадавших было бы больше.

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Да, сначала снять охрану с Порошенко, Гройсмана и т.д., а потом под зад коленом выкинуть и их самих. Тогда точно будет меньше пострадавших от их управления.
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вот с таким главой нацполиции в Украине пострадавших и БОЛЬШЕ.,,,Гелетея на пенсию и нацгвардию с аваковым тоже распустить...
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Ничего не давать бесплатно, вычесть из выходного пособия.
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Знаменитого бандюка РАБссии Израиля и Литвы Колмановича охраняло человек 30 постоянно,,,завалили проще простого..НЕ ПАРЬТЕСЬ пацаны..
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а Гнося каже, що ціни ростуть тому що росте економіка...
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Видно в одной школе учились с ху@лом (КГБ)...... одна и та же опера только слова меняют "если бы у бабушки были внешние половые органы дедушки, она была бы дедушкой, а не бабушкой"
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Так у них же работа такая, тело охранять! Это капец какой-то. Да, они для того и наняты, чтоб телом прикрыть, в случае чего. За то и деньги получают.
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Это просто жопа.Что сказать?Какой комментарий?Нет слов.Где рассадник полоумного ворья у власти?Надоело напоминать о Израиле,о Сингапуре.У нас полные дебилы у власти способные только тупо красть,просто уже нет сил.Надо срочно делать что-то радикальное в нашей стране.
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поражаюсь тому как оправдывается власть. Вообще-то слова должны быть такими- Если-бы разведка занималась не поиском личных оппонентов и врагов Пети, а ликвидацией российской агентуры и диверсантов, то Окуевой возможно и не грозила-бы такая печальная участь.
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Галину Старовойтову 20 ноября 1998 года убила спецгруппа ГРУ РАБссии во главе с прапорщиком Юрием Колчиным,который разыграл спектакль будто это сделала Брянско-Тамбовская банда Мусина и Акиншина...
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Оррррррыгынально!!! Ешшо и премию за экономию получит.
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Скорее всего что Окуева жива,её просто спрятали после покушения 1 июля 2017 года....
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Понятное дело. Её самим надо было сразу грохнуть. Тогда может и Крым бы Путину не отдали.
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Конченый долбое*б,
Тогда снимите охрану с Пороха, Ну, чтобы люди не пострадали, если что....
Этот дЫбил понятие не имеет, что наличие охраны - сдерживает потенциальных злоумышленников...
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Логика железного дровосека: лес рубят - щепки летят.
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немедленно снять охрану с Порошенко, Авакова
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЕсли бы Окуеву охраняли, пострадавших было бы больше, - Князев
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