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 Форум Украины(633501)
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сербы всячески поддерживают россию и сербские боевики воюют на донбассе,давно пора отозвать из сербии нашего посла,венгры из-за какого-то закон развонялись ,а Украина все сопли жует с врагами
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і не буде ще дуже довго.... - там рюзьке мір, там русньою пахнєт
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Петро , роби коридор для захуярченка , він давно вже пітушився брати Лондон , нехай на сербах і поляках потренерується .
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окстись! пэтя им готовит автономию в составе Украины!!!
Не слышал?
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Слабовато что то американцы етих сербов побомбили. Сейчас бы они не вякали а заняты были бы отстройкой своих бараков.

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Бля, мощный дипкорпус у гарного мэнэджэра, уже даже сербы пинают, тьфу стыдобище((
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росися вперде d82e7584 , са са салупу їм на комірець , а не автономію.
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Нехай щастить. Может даже и не возвращаться. Невелика потеря
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Если Сербия была за хорошие отношения с Украиной то почему тогда 21.12.2016 года на Генассамблее ООН проголосовала против резолюции по Крыму?Сербия сателлит и сообщник РФ это факт.
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Вот и славно. Пусть обратно и не возвращает. Меньше рашистских шавок- больше кислорода.
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Нехорошая тенденция. Венгрия, Польша, Румыния, Болгария и вот еще Сербия. Надо разобраться, где хуйло гадит, а где наш собственный МИД с послами, которые заняты не работой на пользу Украине, а сигаретным контрабасом, как это было в Словакии.
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Сербия с самого начала была настроена против Украины. Но эта страна ничего не решает. пускай делают, что хотят. С ними должен быть серьезный визовый режим.
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Министр Дачич напомнил, что хорошо известно, что украинские наемники участвовали в преступлениях, совершенных хорватскими силами против сербского народа в Хорватии
Это кому хорошо известно? У вас есть данные? Вы их предоставляли? "Хорошо известно" - любимая кацапская приставка перед тем как сморозить очередную ересь. Например, хорошо известно что Дачич открытый гей.

которые Украина, в отличие от Сербии, никогда не осуждала.

Ну осуждения и прочие озабоченности это просто слова. А на деле, Украина не признала Косово и это как раз стоит гораздо дороже любых обеспокоенностей. Странно почему глубоко неуважаемый господин Дачич пропустил эту "деталь" в наших двусторонних отношениях. Еще хотелось бы напомнить о делах, когда Сербский бизнес работал через Украину пока Сербия была под санкциями, но видимо и это очень быстро забылось. Чего только не "забудешь" и не придумаешь лишь бы пошакалить перед кремлевскими друзьями, говноед ты сербский, мало вас еще хорваты приголубили.
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Почему Климкин сам не вызвал на ковёр посла Сербии за 3 года, за деятельность например таких сербов как снайпер Деян Берич из "днр", а сербские четники в Крыму были при анексии в 2014 трасы блокировали, тоже прошлёпали.
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После таких заявлений буду чаще в Хорватии отдыхать.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСербия вызывает посла Булатовича из Киева для консультаций
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