Gabriel Monte
, _Дід_
, Сергей Иванофф
, Royal Flush
, Ivan Sulima
, Dron
, Zdravko Zdravkov
, Валерий Жданов
, pinkerton
, Василий Чапаев cdfe43f0
, вася п
, випадково зазирнув
, Кира Поляновская
, makajda
, vmir
, Кот по имени Сосо
, Radoslav Sikorsky
, Gar
, Роман Дэйнэка
, Сергій Гранін
, vera Rom
, Наташа Шеменкова
, Шрек Баблокат
, Oleksander Matvienko
, chubuk
, Andy S 89bd7d80
, Sophia-Maria Duglass
, Леопольд Пупкин a45bc2dc
, Roman Podyu 5027fa4e
, MIG195
, Артм Воронцов
, Василь Мороз a20b71c3
, Sem001
, Yakiv Sirko
, Otec Pigidiy
, ХОРТ
, Davidenko Katerina
, Nikcon
, Антип61
, Вася Тюбетейкин
, Константин Гризодубо
, Vladimir155
, oleg1966
, Ali Hasan
, Иван Народный
, Alexandr Shustr
, Валерий Проценко
, Mike Paul
, Gangster
, 133133
, Senator S 01a656ec
, пачую кожнава
, Nikol Pricol
, DI GI
, Иллария Соняшникова
, PostSkriptum
, Николай Влад
, Влад 3992c5a3
, Amber
, Nicen Nicekent
, Джон Зойдберг cb913b8d
, Myko
, VVCH
, vivv555777
, Юрий Ищенко 278e8576
, East Clintwood
, Nickol Nickols
, Орест Смоляк
, хирург
, annexia
, Hector Afin
, Mikhail Saveliev
, Tatota Ke
, Алексей Носов d8330900
, Vipe Man
, Sergiy Nimuy
, Иван Иванов e8d107b8
, 4Liberty UA
, маи аиавпт
, Дмитрий Питалов 389f20a2
, Роман Степанович Шулла
, Банду-геть
, росися вперде d82e7584
, Sharl
, Pyga BESTia
, Dima30
Royal Flush, Валерий Жданов, Gabriel Monte, Василий Чапаев cdfe43f0, Кот по имени Сосо, makajda, вася п, pinkerton, Dron, vera Rom, Otec Pigidiy, Сергій Гранін, Константин Гризодубо, Sophia-Maria Duglass, Шрек Баблокат, MIG195, Вася Тюбетейкин, Zdravko Zdravkov, Radoslav Sikorsky, Антип61, ХОРТ, Roman Podyu 5027fa4e, Ivan Sulima, Наташа Шеменкова, Сергей Иванофф, Леопольд Пупкин a45bc2dc, випадково зазирнув, Иллария Соняшникова, Ali Hasan, Senator S 01a656ec, Yakiv Sirko, Николай Влад, пачую кожнава, Amber, Myko, Davidenko Katerina, Nickol Nickols, Nicen Nicekent, Джон Зойдберг cb913b8d, Mikhail Saveliev, East Clintwood, Nikcon, VVCH, маи аиавпт, Hector Afin
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Это кому хорошо известно? У вас есть данные? Вы их предоставляли? "Хорошо известно" - любимая кацапская приставка перед тем как сморозить очередную ересь. Например, хорошо известно что Дачич открытый гей.
которые Украина, в отличие от Сербии, никогда не осуждала.
Ну осуждения и прочие озабоченности это просто слова. А на деле, Украина не признала Косово и это как раз стоит гораздо дороже любых обеспокоенностей. Странно почему глубоко неуважаемый господин Дачич пропустил эту "деталь" в наших двусторонних отношениях. Еще хотелось бы напомнить о делах, когда Сербский бизнес работал через Украину пока Сербия была под санкциями, но видимо и это очень быстро забылось. Чего только не "забудешь" и не придумаешь лишь бы пошакалить перед кремлевскими друзьями, говноед ты сербский, мало вас еще хорваты приголубили.
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