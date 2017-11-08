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Теги: арешт (723) ДТП (2038) Харків (997)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Суд отправил под арест участника смертельного ДТП в Харькове Дронова. ФОТО

Киевский районный суд Харькова сегодня избрал меру пресечения Геннадию Дронову — второму подозреваемому в деле о ДТП на улице Сумской, в результате которого погибли шесть человек.

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Та ну. Просто очень похожа.
Причёска, носик, ушки, бровки.
Харьков.
Да ну, совпадение, не больше...
)))Суд отправил под арест участника смертельного ДТП в Харькове Дронова - Цензор.НЕТ 2736
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Вже десь в ОАЕ? У паранжі? Якщо там когось задавить, їй її дурну голову так і відтянуть
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Кароч, малолетнюю сучку отмазывают и всё валят на чувака, который, по ходу, вообще не при делах. Вот такое у нас правокривосудие!
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Она не малолетняя и никто ее не отмазывает и ее вины не отрицает.
Но не меньше вины на втором. Вот нечестно было бы если бы его признали потерпевшим. когда реально он такой-же виновник.
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Dron , незнаю носик ,вушка та зачіска , а от ланцюжок на шиї , начебто схожий.
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Дронов на людях виден, а суку уже неделю не видно и не слышно.
В СИЗО?
Ни фоток ни комментов никаких сведений из СИЗО от суки нету.
Вы верите, что если б эта мразь находилась в камере, то сидела бы молча не завывая в СМИ и не светилась?
Ага, щаз!!!
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Ты кончай эту дурь в таких количествах употреблять!
Видишь как штырит тебя серьезно. Не прекратишь - останешься на всю жизнь дебилоидом без мозгов.
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Процесс пошел.Обвиняемая плавно будет переходить в разряд потерпевшей.Йех,пора меч-3 звать...
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Леопольд Пупкин a45bc2dc , та й куди дивиться морда в Таурега ? Праве крило залізло аж на двигун , а ліве вилізло аж за колесо , він під кутом зацепив Лексус і його відкинуло в ліво .
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Лексус не запорожец! У него двигло спереди.
Поэтому ваш феерический бред продолжает удивлять все больше и больше.
"Праве крило залізло аж на двигун , а ліве вилізло аж за колесо"
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Водители мопедов защищают дурака Дронова, который виновен на равне с Зайцевой, они должны вместе ответить за смерть 6 человек.
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Дронова защищают не столько дураки, сколько озлобленные к Зайцевой люди. Ненависть вызвана ее высоким, по сравнению с ними, материальным положением и наглым поведением (7 штрафов за последние два года, гонки, наркотики). В ДТП дейтсвительно виноваты оба, она больше, он меньше, но оба.
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Наравне? Он тоже обколотый летел на красный со скоростью 120 ???
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Папик Зайчихи похоже нехило бабла отвалил шоб дочкин (а она неродная!!!) зад прикрыть!!!
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повторяется история с Колмогоровым, опять засудят, а Киев будет пересматривать.
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Барига своїх тролєй зайцям позичів. Вчора за Баригу топили, тепер за цю моральну потвору. Кажуть на чорне - біле і навпаки. Аж нудить від цієї продажної мерзоти. Скільки їхня совість коштує?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСуд отправил под арест участника смертельного ДТП в Харькове Дронова. ФОТО
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