Суд отправил под арест участника смертельного ДТП в Харькове Дронова. ФОТО

Yasina Nina
, makajda
, Шрек Баблокат
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, Распятый Снегирь
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, _Дід_
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, chubuk
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, MIG195
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, Senator S 01a656ec
, пачую кожнава
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, Влад 3992c5a3
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, Nicen Nicekent
, Джон Зойдберг cb913b8d
, Myko
, VVCH
, vivv555777
, Юрий Ищенко 278e8576
, East Clintwood
, Nickol Nickols
, Орест Смоляк
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, annexia
, Hector Afin
, Mikhail Saveliev
, Tatota Ke
, Алексей Носов d8330900
, Vipe Man
, Sergiy Nimuy
, Иван Иванов e8d107b8
, 4Liberty UA
, маи аиавпт
, Дмитрий Питалов 389f20a2
, Роман Степанович Шулла
, Банду-геть
, росися вперде d82e7584
, Sharl
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Причёска, носик, ушки, бровки.
Харьков.
Да ну, совпадение, не больше...
)))
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правокривосудие!
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Но не меньше вины на втором. Вот нечестно было бы если бы его признали потерпевшим. когда реально он такой-же виновник.
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В СИЗО?
Ни фоток ни комментов никаких сведений из СИЗО от суки нету.
Вы верите, что если б эта мразь находилась в камере, то сидела бы молча не завывая в СМИ и не светилась?
Ага, щаз!!!
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Видишь как штырит тебя серьезно. Не прекратишь - останешься на всю жизнь дебилоидом без мозгов.
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Поэтому ваш феерический бред продолжает удивлять все больше и больше.
"Праве крило залізло аж на двигун , а ліве вилізло аж за колесо"
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