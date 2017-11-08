EN|RU|UK
Темы дня: Дело Колмогорова Убийство Амины Окуевой Покушение на Мосийчука Судебная реформа Протесты возле Рады Закон "Об образовании" Арест замминистра обороны Павловского Убийство Вороненкова Пенсионная реформа Оккупированные территории - Крым и Донбасс Джон Маккейн Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России
 Форум Украины(633501)
  584  29
Теги: Европа (1107) НАТО (5820) США (13697) Столтенберг (507)
Тему создал: Цензор.НЕТ

НАТО создаст в США и в Европе две новые штаб-квартиры, - Столтенберг

В структуре НАТО готовятся изменения. Министры обороны стран-членов альянса на встрече в Брюсселе должны принять решение о создании двух новых штаб-квартир. Таким образом, НАТО должен улучшить перебрасывание войск и оборудования в случае возможного конфликта.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
кому-как
а если они скажут: это мы вас создали, а вы заехали не в ту сторону - теперь кабздец вашим правительствам и мы будем всё исправлять?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
https://ru.tsn.ua/glamur/v-filme-bessona-valerian-i-gorod-tysyachi-planet-zametili-ukrainskiy-flag-1032100.html

В ФИЛЬМЕ БЕССОНА "ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ" ЗАМЕТИЛИ УКРАИНСКИЙ ФЛАГ

"Ну что же, за Украину в XXVIII веке я спокоен. Украинская делегация прибывает на станцию Альфа в Магелановой галактике. Никого из нынешних политиков в ее составе уже нет, значит в Украине все наконец хорошо. "Валериан и город тысячи планет". П.С. Судя по радостным свежим лицам - транспортная отрасль функционирует отлично. Значит, все реформы в начале XXI века были начаты правильно", - отметил он в подписи к скриншотов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ещё год два таких "успешных" реформ и об Украине можно будет закрыть, Чего стоит одна энергетическая. нужно повышать цены на газ на 30-40%. А экономика после такого повышения может только рухнуть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Про постановление Кабмина, которое требует выполнить МВФ. Согласно ему, нужно повышать цены на газ. С учетом курса и цен на нефть, то это 30-40 %. В Сентябре нужно было повышать на 19%.
 показать весь комментарий
Ответить
 
мвф ничего не требует. ГДЕ список этих требований.. докУмент где??
это местные барыги хотят нажиться
 показать весь комментарий
Ответить
 
А что цены на газ в Украине Путин повышает, не знал......
 показать весь комментарий
Ответить
 
так сбор биоматериалов на расейке обьявлен .самим хуйлом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Дурак и не лечишься. Одно слово пальмовое ......
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Эта вонючая гнида блядь сука недобитая мосийчук тварь ссука корупционнвая здохни блядь падло ссука гнида ты йобаная вонючая ссукка и этго йобваное в чмо рассказываент ещзё о корупции = вас ссук уничтожить пидарасов ссука йобан7ых блядь надо
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Наверное чувака конкретно достала эта бандитская власть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
давайте одну в Воронеже, хотябы фейкувую - чтобы горожанам не так обидно было когда бомбить будут
 показать весь комментарий
Ответить
 
Олег Петрович ed2c8e0a , а в монітор плюнули ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На 13 листопада в Національному соборі Вашингтона заплановано концерт російського маестро Валерія Ґерґієва та піаніста Деніса Мацуєва які обидва в 2014 підписали лист на підтримку використання президентом Путіним військової сили проти України.
Старший науковий співробітник аналітичного центру Atlantic Council, позаштатний редактор канадського видання National Post Даян Френсіс виступила зі статтею, пояснивши чому, на її думку, цей концерт має бути скасований. «Особливо дратує підтримка з боку аналітичної установи Wilson Center's Kennan Institute, яка є одним із спонсорів концерту, адже її діяльність частково фінансується урядом США і має бути безсторонньою», - пише Френсіс...Why Are Taxpayers Funding a Russian Propaganda Concert in Washington?


 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныНАТО создаст в США и в Европе две новые штаб-квартиры, - Столтенберг
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Royal Flush, Валерий Жданов, Gabriel Monte, Василий Чапаев cdfe43f0, Кот по имени Сосо, makajda, вася п, pinkerton, Dron, vera Rom, Otec Pigidiy, Сергій Гранін, Константин Гризодубо, Sophia-Maria Duglass, Шрек Баблокат, MIG195, Вася Тюбетейкин, Zdravko Zdravkov, Radoslav Sikorsky, Антип61, ХОРТ, Roman Podyu 5027fa4e, Ivan Sulima, Наташа Шеменкова, Сергей Иванофф, Леопольд Пупкин a45bc2dc, випадково зазирнув, Иллария Соняшникова, Ali Hasan, Senator S 01a656ec, Yakiv Sirko, Николай Влад, пачую кожнава, Amber, Myko, Davidenko Katerina, Nickol Nickols, Nicen Nicekent, Джон Зойдберг cb913b8d, Mikhail Saveliev, East Clintwood, Nikcon, VVCH, маи аиавпт, Hector Afin
 Всего на сайте: 131 писатель
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти