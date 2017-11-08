НАТО создаст в США и в Европе две новые штаб-квартиры, - Столтенберг

Gabriel Monte
, _Дід_
, Сергей Иванофф
, Royal Flush
, Ivan Sulima
, Dron
, Zdravko Zdravkov
, Валерий Жданов
, pinkerton
, Василий Чапаев cdfe43f0
, вася п
, випадково зазирнув
, Кира Поляновская
, makajda
, vmir
, Кот по имени Сосо
, Radoslav Sikorsky
, Gar
, Роман Дэйнэка
, Сергій Гранін
, vera Rom
, Наташа Шеменкова
, Шрек Баблокат
, Oleksander Matvienko
, chubuk
, Andy S 89bd7d80
, Sophia-Maria Duglass
, Леопольд Пупкин a45bc2dc
, Roman Podyu 5027fa4e
, MIG195
, Артм Воронцов
, Василь Мороз a20b71c3
, Sem001
, Yakiv Sirko
, Otec Pigidiy
, ХОРТ
, Davidenko Katerina
, Nikcon
, Антип61
, Вася Тюбетейкин
, Константин Гризодубо
, Vladimir155
, oleg1966
, Ali Hasan
, Иван Народный
, Alexandr Shustr
, Валерий Проценко
, Mike Paul
, Gangster
, 133133
, Senator S 01a656ec
, пачую кожнава
, Nikol Pricol
, DI GI
, Иллария Соняшникова
, PostSkriptum
, Николай Влад
, Влад 3992c5a3
, Amber
, Nicen Nicekent
, Джон Зойдберг cb913b8d
, Myko
, VVCH
, vivv555777
, Юрий Ищенко 278e8576
, East Clintwood
, Nickol Nickols
, Орест Смоляк
, хирург
, annexia
, Hector Afin
, Mikhail Saveliev
, Tatota Ke
, Алексей Носов d8330900
, Vipe Man
, Sergiy Nimuy
, Иван Иванов e8d107b8
, 4Liberty UA
, маи аиавпт
, Дмитрий Питалов 389f20a2
, Роман Степанович Шулла
, Банду-геть
, росися вперде d82e7584
, Sharl
, Pyga BESTia
, Dima30
Royal Flush, Валерий Жданов, Gabriel Monte, Василий Чапаев cdfe43f0, Кот по имени Сосо, makajda, вася п, pinkerton, Dron, vera Rom, Otec Pigidiy, Сергій Гранін, Константин Гризодубо, Sophia-Maria Duglass, Шрек Баблокат, MIG195, Вася Тюбетейкин, Zdravko Zdravkov, Radoslav Sikorsky, Антип61, ХОРТ, Roman Podyu 5027fa4e, Ivan Sulima, Наташа Шеменкова, Сергей Иванофф, Леопольд Пупкин a45bc2dc, випадково зазирнув, Иллария Соняшникова, Ali Hasan, Senator S 01a656ec, Yakiv Sirko, Николай Влад, пачую кожнава, Amber, Myko, Davidenko Katerina, Nickol Nickols, Nicen Nicekent, Джон Зойдберг cb913b8d, Mikhail Saveliev, East Clintwood, Nikcon, VVCH, маи аиавпт, Hector Afin
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http://www.bagnet.org/news/tech/347878/9-10-noyabrya-na-zemlyu-prizemlitsya-nlo-s-prisheltsami-na-bortu
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а если они скажут: это мы вас создали, а вы заехали не в ту сторону - теперь кабздец вашим правительствам и мы будем всё исправлять?
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В ФИЛЬМЕ БЕССОНА "ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ" ЗАМЕТИЛИ УКРАИНСКИЙ ФЛАГ
"Ну что же, за Украину в XXVIII веке я спокоен. Украинская делегация прибывает на станцию Альфа в Магелановой галактике. Никого из нынешних политиков в ее составе уже нет, значит в Украине все наконец хорошо. "Валериан и город тысячи планет". П.С. Судя по радостным свежим лицам - транспортная отрасль функционирует отлично. Значит, все реформы в начале XXI века были начаты правильно", - отметил он в подписи к скриншотов.
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это местные барыги хотят нажиться
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Старший науковий співробітник аналітичного центру Atlantic Council, позаштатний редактор канадського видання National Post Даян Френсіс виступила зі статтею, пояснивши чому, на її думку, цей концерт має бути скасований. «Особливо дратує підтримка з боку аналітичної установи Wilson Center's Kennan Institute, яка є одним із спонсорів концерту, адже її діяльність частково фінансується урядом США і має бути безсторонньою», - пише Френсіс...Why Are Taxpayers Funding a Russian Propaganda Concert in Washington?
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