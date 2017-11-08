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 Форум Украины(633501)
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Материалы по теме:  Репрессии в оккупированном Крыму
Теги: задержание (6383) Крым (21088) крымские татары (1816)
Тему создал: Цензор.НЕТ

На границе с оккупированным Крымом задержаны семь жен фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир", - журналист Наумлюк (обновлено)

Российские оккупанты задержали семь жен фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" на административной границе с временно оккупированным Крымом.

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кацапи сіли на свого коня, чи конька!
Українським органам це треба вже зрозуміти!
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РАБссия платила Дань Крымскому Ханству с 1400 по 1701 год. :D парадоксы Ыстории..
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История повторяется. Их поместят в лагерь для ЧСИР на 10 лет без права переписки?
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Через своих сателитов Москва продолжает наносить удары на дипломатическом поприще.Сербия отзывает своего посла из Украины. Глава МЗС Сербии обвинил Украину в отправке наёмников для помощи Хорватии.
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Ну, да... Мне вот интересно, Зачем всё это было сделано??? Венгрия, Румыния, Польша, Сербия... о Рашке- умолчу...
А Срочный(!) отзыв Посла- это вовсе не "озабоченность"...
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Да??? Не поверю. Бо сами мы Умоляли об этих конфликтах. И допросились. И всё.
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Если нервы сдают у кремля, значит есть у нас успехи.Москва инициирует конфликты в отношениях Украины со странами Европы для изоляции внешней политики президента Порошенка.
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Ох уж этот Сеня Яценюк с его боевым калькулятором...
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в поисковике набираем ...теракты в россии при царях...,там все ХЕРои РАБссии от Веры Засулич и Софьи Перовской в 19 веке и до Норд Оста и Беслана...
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Первый теракт уже на Незалежнай РАБссии был в 1992 году,захват автобуса с 18 пассажирами в Минеральных Водах
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Никто не повинен в том,если он родился рабом;но раб,который не только чуждается стремлений к свободе,но оправдывает и приукрашивает свое рабство,такой раб есть вызывающий законное чувство НЕГОДОВАНИЯ,ПРЕЗРЕНИЯ и ОМЕРЗЕНИЯ,холуй и ХАМ...,конец Цитаты..
как это ни странно,но это нацарапал товаристч чЛенин в 1914 году,ПСС.Том 26,страница 108
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РАБством на РАБссии сегодня гордятся даже Никита Михалков и его братан Андрей Кончаловский,чрезмерная любовь к плешивому педофилу,это слишком.. что уж говорить о простых смертных
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Кстати ,Хизб ут-Тахрир запрещена и в Германии
с формулировкой-"непризнание государства Израиль"
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То есть строители исламского мира, не признающие Израиль - запрещены, а строители "русского мира", воюющие в Украине и не признающие государство Ичкерия, и сотворившие и там и там тысячи военных преступлений - к ним никаких претензий?
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Львів‏ @lvivingxpress 3 ч.3 часа назад

З побажаннями доброї ночі повідомляємо, що у Москві горить будівля зовнішньої розвідки.
На границе с оккупированным Крымом задержаны семь жен фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир", - журналист Наумлюк - Цензор.НЕТ 857
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНа границе с оккупированным Крымом задержаны семь жен фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир", - журналист Наумлюк (обновлено)
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