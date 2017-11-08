На границе с оккупированным Крымом задержаны семь жен фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир", - журналист Наумлюк (обновлено)

Gabriel Monte
, _Дід_
, Сергей Иванофф
, Royal Flush
, Ivan Sulima
, Dron
, Zdravko Zdravkov
, Валерий Жданов
, pinkerton
, Василий Чапаев cdfe43f0
, вася п
, випадково зазирнув
, Кира Поляновская
, makajda
, vmir
, Кот по имени Сосо
, Radoslav Sikorsky
, Gar
, Роман Дэйнэка
, Сергій Гранін
, vera Rom
, Наташа Шеменкова
, Шрек Баблокат
, Oleksander Matvienko
, chubuk
, Andy S 89bd7d80
, Sophia-Maria Duglass
, Леопольд Пупкин a45bc2dc
, Roman Podyu 5027fa4e
, MIG195
, Артм Воронцов
, Василь Мороз a20b71c3
, Sem001
, Yakiv Sirko
, Otec Pigidiy
, ХОРТ
, Davidenko Katerina
, Nikcon
, Антип61
, Вася Тюбетейкин
, Константин Гризодубо
, Vladimir155
, oleg1966
, Ali Hasan
, Иван Народный
, Alexandr Shustr
, Валерий Проценко
, Mike Paul
, Gangster
, 133133
, Senator S 01a656ec
, пачую кожнава
, Nikol Pricol
, DI GI
, Иллария Соняшникова
, PostSkriptum
, Николай Влад
, Влад 3992c5a3
, Amber
, Nicen Nicekent
, Джон Зойдберг cb913b8d
, Myko
, VVCH
, vivv555777
, Юрий Ищенко 278e8576
, East Clintwood
, Nickol Nickols
, Орест Смоляк
, хирург
, annexia
, Hector Afin
, Mikhail Saveliev
, Tatota Ke
, Алексей Носов d8330900
, Vipe Man
, Sergiy Nimuy
, Иван Иванов e8d107b8
, 4Liberty UA
, маи аиавпт
, Дмитрий Питалов 389f20a2
, Роман Степанович Шулла
, Банду-геть
, росися вперде d82e7584
, Sharl
, Pyga BESTia
, Dima30
Royal Flush, Валерий Жданов, Gabriel Monte, Василий Чапаев cdfe43f0, Кот по имени Сосо, makajda, вася п, pinkerton, Dron, vera Rom, Otec Pigidiy, Сергій Гранін, Константин Гризодубо, Sophia-Maria Duglass, Шрек Баблокат, MIG195, Вася Тюбетейкин, Zdravko Zdravkov, Radoslav Sikorsky, Антип61, ХОРТ, Roman Podyu 5027fa4e, Ivan Sulima, Наташа Шеменкова, Сергей Иванофф, Леопольд Пупкин a45bc2dc, випадково зазирнув, Иллария Соняшникова, Ali Hasan, Senator S 01a656ec, Yakiv Sirko, Николай Влад, пачую кожнава, Amber, Myko, Davidenko Katerina, Nickol Nickols, Nicen Nicekent, Джон Зойдберг cb913b8d, Mikhail Saveliev, East Clintwood, Nikcon, VVCH, маи аиавпт, Hector Afin
Всего на сайте: 131 писатель
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Українським органам це треба вже зрозуміти!
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А Срочный(!) отзыв Посла- это вовсе не "озабоченность"...
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как это ни странно,но это нацарапал товаристч чЛенин в 1914 году,ПСС.Том 26,страница 108
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с формулировкой-"непризнание государства Израиль"
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З побажаннями доброї ночі повідомляємо, що у Москві горить будівля зовнішньої розвідки.
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