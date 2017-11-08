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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: Луганщина (4282) ОБСЕ (2924) водоснабжение (376)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Луганскую область будут обеспечивать водой из аварийных скважин, - ОБСЕ

Водоснабжение в Луганской области после обесточивания Петровской насосной станции Попаснянского водоканала из-за долгов будет обеспечиваться из аварийных скважин в течение нескольких дней.

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Не лише, це в додаток щей торгівельні партнери !!!)))
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А давайте нам розкажете про комунальні тарифи в ордло і в Україні. Чи сцикотно суки?
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И не только комунальные тарифы. Украина уже не может похвастаться дешевыми ценами на продукты и товарами народного потребления, не говорю уже о автомобилях и бензине.
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"не говорю уже о автомобилях" За это голосую всеми конечностями! Некий грузин нажраться не может.
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Так ведь низя на халяву! Купайтесь ребята !(Пока течет...)
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а лучше подключить орду к маскальским биоматериалам..и не будет пукин возмущатся шо материал воруют буржуины.
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Я бы им тварям канализацию к водопроводу подключил. Пускай бы пару дней попили пока сообразят что чтото не то.
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це називається швидкий круговорот води в природі - не встиг в парашу сходити, а воно вже в крані
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половой признак дедушки сейчас называется "резервная скважина"?
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Я четыре раза перечитал...
Дальше терпение лопнуло... Ни пуя не понял!!!
Если они так и остальные отчёты пишут, то понятно, почему там такой бардак...
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Нехай попробують з Криму воду імпортувати
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Пусть уринотерапией занимаются, излечивает от сепаратизма.
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Маразм. Поставлять воду в ОККУПИРОВАННЫЕ территории. И немного не в тему, а где братва соевая ?
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Воевать не можем и НЕ содержать не можем.Маразм точно.
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Воевать не можем ????? С таким главковерхом американская армия папуасам проиграет.
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а чого цим) обеце))) займаеться, а не онн, або ліга сексрхформ?! :D
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"Из аварийных скважин..." . Из тех , что находятся в аварийном состоянии ??? Тупые журналюги ...
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Это не демократия в Украине-это бардак.В первую очередь отключить всех воров при власти от водоснабжения и электроснабжения.Твари используют простой народ для наживы.Не думаю,что Луганский водоканал задолжал больше,чем воры-чиновники народу.
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А чего ты задергался -а земляк -- ты ж кормил и поил всю Украину -- ты ж всеми фибрами души ненавидишь Майдановцев и патриотов Украины !!! Пей и ешь --- что видишь без Украины -- не ХЗУЙ шпстать на Референдум -- пусть тебя дебил и ВОР Саша Ефремов Кормит с Витей Януковичем и Колей Азировым -- они все спиздили у Украины что собирал народ за 20 лет Независимости 30 млрд из НАЦБАНКА и 20 еще заняли и у Путлера твоего кумира и в Москву уехали . Причем тут наши Президенты с Гройсманами ???
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правильно! Это Луганск отключил нахлебников из ЕС.
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*Не думаю*, надо думать хоть иногда ,мордовецвася, когда несешь пургу чукотскую
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Нехай визивають дух моторили , кажуть він знав , як воду добувати.
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Скоро в лугандонии замироточат бюстики ленина - сралина ...
Есть неиссякаемый родник имени святого моторылы...
Фатит им воды .
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Вопрос не в воде, а человечности. Воду, однозначно - давать. За не верие в "фашистов", изнасилованных бабушек, сьеденных снегирей и прочие ужасы. Но деньги - "слупить" по закону и всем правилам и без лирики. Нет денег? Отключить. (Мой сосед не содержит мою семью, а я его. Такие правила.)
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Вас послушать . так и в Крым пустить воду тоже надо ? Человечность ? Не смешите . Лугандония и человечность понятия взаимоисключающие.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЛуганскую область будут обеспечивать водой из аварийных скважин, - ОБСЕ
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