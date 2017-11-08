Конфискованные деньги Януковича никуда не делись, а работают на армию и инфраструктурные проекты, - Луценко. ДОКУМЕНТ

Gabriel Monte
, _Дід_
, Сергей Иванофф
, Royal Flush
, Ivan Sulima
, Dron
, Zdravko Zdravkov
, Валерий Жданов
, pinkerton
, Василий Чапаев cdfe43f0
, вася п
, випадково зазирнув
, Кира Поляновская
, makajda
, vmir
, Кот по имени Сосо
, Radoslav Sikorsky
, Gar
, Роман Дэйнэка
, Сергій Гранін
, vera Rom
, Наташа Шеменкова
, Шрек Баблокат
, Oleksander Matvienko
, chubuk
, Andy S 89bd7d80
, Sophia-Maria Duglass
, Леопольд Пупкин a45bc2dc
, Roman Podyu 5027fa4e
, MIG195
, Артм Воронцов
, Василь Мороз a20b71c3
, Sem001
, Yakiv Sirko
, Otec Pigidiy
, ХОРТ
, Davidenko Katerina
, Nikcon
, Антип61
, Вася Тюбетейкин
, Константин Гризодубо
, Vladimir155
, oleg1966
, Ali Hasan
, Иван Народный
, Alexandr Shustr
, Валерий Проценко
, Mike Paul
, Gangster
, 133133
, Senator S 01a656ec
, пачую кожнава
, Nikol Pricol
, DI GI
, Иллария Соняшникова
, PostSkriptum
, Николай Влад
, Влад 3992c5a3
, Amber
, Nicen Nicekent
, Джон Зойдберг cb913b8d
, Myko
, VVCH
, vivv555777
, Юрий Ищенко 278e8576
, East Clintwood
, Nickol Nickols
, Орест Смоляк
, хирург
, annexia
, Hector Afin
, Mikhail Saveliev
, Tatota Ke
, Алексей Носов d8330900
, Vipe Man
, Sergiy Nimuy
, Иван Иванов e8d107b8
, 4Liberty UA
, маи аиавпт
, Дмитрий Питалов 389f20a2
, Роман Степанович Шулла
, Банду-геть
, росися вперде d82e7584
, Sharl
, Pyga BESTia
, Dima30
Royal Flush, Валерий Жданов, Gabriel Monte, Василий Чапаев cdfe43f0, Кот по имени Сосо, makajda, вася п, pinkerton, Dron, vera Rom, Otec Pigidiy, Сергій Гранін, Константин Гризодубо, Sophia-Maria Duglass, Шрек Баблокат, MIG195, Вася Тюбетейкин, Zdravko Zdravkov, Radoslav Sikorsky, Антип61, ХОРТ, Roman Podyu 5027fa4e, Ivan Sulima, Наташа Шеменкова, Сергей Иванофф, Леопольд Пупкин a45bc2dc, випадково зазирнув, Иллария Соняшникова, Ali Hasan, Senator S 01a656ec, Yakiv Sirko, Николай Влад, пачую кожнава, Amber, Myko, Davidenko Katerina, Nickol Nickols, Nicen Nicekent, Джон Зойдберг cb913b8d, Mikhail Saveliev, East Clintwood, Nikcon, VVCH, маи аиавпт, Hector Afin
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Та мы верим. Вот технику на заводе Порошенко по завышенным в три раза ценам за эти бабки покупали..
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На думку генпрокурора, за цими діями стоїть бажання "певних осіб" розпочати судовий процес у Лондоні з повернення цих 1,5 млрд дол.
"Спочатку в це включили громадські організації, які домагалися цього рішення. Тепер до цього долучилися правоохоронні органи... Державний інтерес вище від будь-яких особистих інтересів. Не можна звинувачувати Ощадбанк у тому, чого нема. Він чесно виконав рішення про спецконфіскацію. Допомагати тим, хто обікрав країну, шляхом вилучення відповідних документів і ймовірної їх передачі також не варто"
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Работают ДЛЯ армии...
А я считаю, что они должны работать НА армию...
Многие могут подумать, что я несу ересь, но если вдуматься, то я всё таки прав...
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Порошенко - зрадофилы
Теперь понятно откуда у соевых соответственный словарный понос))))
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2. Косюк за полгода получил из бюджета 42% всех дотаций для аграриев.
пидоры панамские...
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Так на хера нам такие правители, если народ им не верит?
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1.медузи.
2 земляні червяки
3.луценки.
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Что, армию кормят куринными окорочками Косюка?
А где обещанный новый патронный завод?
А как депутааты от БПП и НФ стонали и причитали, что если деньги Януковича не конфисковать, то рухнет фронт, кончаться патроны, и если путен нападет, то отбиваться будет нечем!
А что в итоге? Деньги разворовали. Большая часть (около 800 млн.) - куринному олигарху Косюку, а другая часть - другому бизмесмену.
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2.тебя
3.патамушо МАЛАДЕЦ!
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Ездили на экскурсию на хлебокомбинат. Больше хлеб я не ем.
Ездили на экскурсию в колбасный цех. Я больше не ем колбас.
Завтра экскурсия на ликеро-водочный завод. Ага! Я - не еду
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(Н.В.Гоголь)
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https://youtu.be/a5EsIKWW_MM?t=3
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В Украине в октябре этого года была зафиксирована инфляция на уровне в 1,2%, по сравнению с 2% в сентябре. Об этом сообщили в Государственной службе статистики в среду, 8 ноября.
Нехай живе Гройсман!!!
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Якби у вбитої Аміни Окуєвої була охорона, то потерпілих у результаті нападу було б більше.Таку думку в інтерв'ю "Громадському" висловив керівник Національної поліції України Сергій Князєв.
https://24tv.ua/ukrayina_tag1119?utm_source=seocopy
Убивают патриотов , а нам говорят пусть дальше мочат. Жертв то меньше. А Хренпрокурор ??????
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