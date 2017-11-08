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Теги: Казначейство (39) Луценко (7208) Янукович (32683)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Конфискованные деньги Януковича никуда не делись, а работают на армию и инфраструктурные проекты, - Луценко. ДОКУМЕНТ

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что деньги Януковича, возвращенные государству в результате спецконфискации никуда не делись, а работают на армию и инфраструктурные проекты.

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Да ,инфраструктурный новый Мерс Иришки Луценко,куплен именно за них ...
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Свадьба сына Луценко тоже очень инфраструктурное дело ...
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обижаешь начальник! Это не проект, это целая шыкаладная реформа -145 я.
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Конфискованные деньги Януковича никуда не делись, а работают на армию и инфраструктурные проекты, - Луценко.

Та мы верим. Вот технику на заводе Порошенко по завышенным в три раза ценам за эти бабки покупали..
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витя конечно идиот , но к деньгам имел трепепетное и бережное отношение , а тут вы хотите меня убедить что он так лоханулся , не верю ...спрятали эмиссию за каким то Краматорским судом и теперь всех пытаетесь убедить в этом , нет вам брехунам веры
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Витя - не идиот. І для тупорилих потрібно пояснювати: гроші ніхто не тримає у великій кількості ні в готівці, ні на рахунках. Якщо пишуть про Яника чи Ахметова -то мають на увазі вартість активів, гроші потрібні як оборотні кошти. Хоча зави про 40 млрд. від прокурора Свободи - брєд і дурня несусвітня. Як і про 30 чи 20 млрд. Таких коштів ніколи не було і не могло бути. Якщо і були кешем - не більше 1-2 млрд. і то маловірогідно. Кошти не засіб накопичення. Вони на рахунках підприємств чи в обороті. Їх вивести зразу не можливо. Підприємства працюють і зараз.
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Зек любив тримати гроші кешем, оскільки не розумів, що таке пустити гроші в оборот! Так зеки тримають свій общак.
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100% скомуниздили, столько отмазок за один день, на самом высоком уровне...
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если у пети всё отобрать, хватит долг мвф выплатить? ну или хотя бы проценты
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Не только хватит долг МВФ выплатить с процентами , нам ещё останется!
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так богатый президент- находка для нашей бедной страны. главное что бы не сбежал
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Не только не сбежал, но и стал украшением киевского фонаря.
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Кем бы ты был , если бы не погибли герои ?
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За словами Луценка, детективи допитують голову правління Ощадбанку Андрія Пишного, аби передусім знайти текст рішення Краматорського райсуду про спецконфіскацію в оточення екс-президента Януковича 1,5 млрд дол.
На думку генпрокурора, за цими діями стоїть бажання "певних осіб" розпочати судовий процес у Лондоні з повернення цих 1,5 млрд дол.
"Спочатку в це включили громадські організації, які домагалися цього рішення. Тепер до цього долучилися правоохоронні органи... Державний інтерес вище від будь-яких особистих інтересів. Не можна звинувачувати Ощадбанк у тому, чого нема. Він чесно виконав рішення про спецконфіскацію. Допомагати тим, хто обікрав країну, шляхом вилучення відповідних документів і ймовірної їх передачі також не варто"
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ворованые деньги никто не спистил. они того... на реформы пошли, и прочие шыкаладные сладости.
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Верить этому болтуну, причем вечно пьяному, это все равно, считать шулера честным игроком. Это так. По сути, эти дэмократы, почему то воруют даже лучше, чем папередники, И поэтому их уже украли, давно.
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На що він натякає? Чи не вони залізли кожному в карман - обваливши Гривну в рази?
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Один випадок був у мене вжитті.... їду я в маршрутці заплатив як завжди і нікого не чіпаю. Завжди плачу принципово. Через дві зупинки заходить школяр і в нього не достає 50 копійок до оплати проїзду. Кондукторша хотіла його висадити. Я достав гроші і заплатив за нього. Навіть своє УБД не доставав. Веду до чого- будьте людьми.
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Конфискованные деньги Януковича никуда не делись, а работают на армию и инфраструктурные проекты... На аваковские рюкзаки, в частности.
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Вот это номер, тайны дворцовых переворотов.
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На порошковича вони працюють. На озброєння мусорів і тд
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ложечки нашлись а осадочек остался, а у кого-то квартира в центре образуется, как у другого "политического киллера"
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какие ложечки? гениальный югик взамен бабла бумажку показал.
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Шо характерно, даже радостная соя не может поверить в этот бред. Сидят тихо.
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с пальмовыми все проще, что им шыкаладный цех проблеет тому они и будут радоваться.
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не. то у них отравление соей наступило внезапное.
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По Фрейду оговорочка
Работают ДЛЯ армии...
А я считаю, что они должны работать НА армию...
Многие могут подумать, что я несу ересь, но если вдуматься, то я всё таки прав...
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Луценко - зрада
Порошенко - зрадофилы
Теперь понятно откуда у соевых соответственный словарный понос))))
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Рамшат и Джамшут осваивают . Бабло .
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Вот до чего докерувались эти проходимцы: мы им уже совсем не верим. Совсем. Столько врали, что, даже если скажут правду, мы им верить не будем.
Так на хера нам такие правители, если народ им не верит?
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Пусть расскажет куда конкретно пошли деньги ? Каждая копейка в открытом доступе.
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бугога, он алкаш, он без образования, но даже такие особи имеют инстинкт самосохранения)
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Звірі які сруть ротом:
1.медузи.
2 земляні червяки
3.луценки.
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Более того, эти средства уже работают на Армию

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Что, армию кормят куринными окорочками Косюка?
А где обещанный новый патронный завод?
А как депутааты от БПП и НФ стонали и причитали, что если деньги Януковича не конфисковать, то рухнет фронт, кончаться патроны, и если путен нападет, то отбиваться будет нечем!
А что в итоге? Деньги разворовали. Большая часть (около 800 млн.) - куринному олигарху Косюку, а другая часть - другому бизмесмену.
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В марте 2014-го речь шла о сумме в ВОСЕМЬСОТ МИЛЛИАРДОВ гривен.Дыре в бюджете Украины, которую команда януковича оставила после себя.Сумма была озвучена с парламентской трибуны.Зрадофилы недоумевают,как спустя три года всё это превратилось во "все 1,5 млрд. долл."
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Ну так сформулируйте,наконец.Кто "дождался)))"? Чего? Почему "МАЛАДЕЦ!"?
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Я подобное наблюдал несколько лет назад,когда кремлеботы захватили korrespondent.net.Один в один.Полная хрень вместо осмысленных комментов.Ботов много.Всё тонет в мусоре...Попробую опять...:Ты,получается,меня дожидался,болезный?Почему?Мы с тобой ранее общались?И,почему это упорное "МАЛАДЕЦ!"
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***
Ездили на экскурсию на хлебокомбинат. Больше хлеб я не ем.
Ездили на экскурсию в колбасный цех. Я больше не ем колбас.
Завтра экскурсия на ликеро-водочный завод. Ага! Я - не еду
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завыли в бессильной злобе всей стаей дежурные троляки , на патриотических ветках их нет , ни поста , ни лайка , как обычно
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та был, был и свадьба у того мальчика была и много чего еще
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І немає в Україні більш "антикорупційного" суду ніж краматорський."слава шоколаду"
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Как конфискат работает на армию общественность информирована отмыли, украли, закупили в десять раз дороже по фирмам прокладками - "крепчаем"
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"Это всё мошенники. Мошенник на мошеннике и мошенником погоняет. Все христопродавцы. Один там только и есть порядочный человек - прокурор. Да и тот, сказать правду - свинья".

(Н.В.Гоголь)
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Хоть бы сказал на чью армию и на чьи инфраструктурные проекты...интересно же...
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пЕрЕмога!!!
В Украине в октябре этого года была зафиксирована инфляция на уровне в 1,2%, по сравнению с 2% в сентябре. Об этом сообщили в Государственной службе статистики в среду, 8 ноября.
Нехай живе Гройсман!!!
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А тем временем, юра енакиевский ни у чём не виноват. Так и до овоща дойдёт.
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Спрашивается зачем нам полиция и спецслужбы
Якби у вбитої Аміни Окуєвої була охорона, то потерпілих у результаті нападу було б більше.Таку думку в інтерв'ю "Громадському" висловив керівник Національної поліції України Сергій Князєв.

https://24tv.ua/ukrayina_tag1119?utm_source=seocopy

Убивают патриотов , а нам говорят пусть дальше мочат. Жертв то меньше. А Хренпрокурор ??????
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А як же віддати життя за программу Шустера. ЇЇ немає вже давно......
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прізвища у документах "Грубіян" та "Драчко-Єрмоленко" справжні? Щось не дуже віриться......
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особенно инфраструктурно работают на армию рюкзаки авакова и канхфеты пэти.
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Конфискованные деньги Януковича никуда не делись, а работают на барыгу и ко.А бумажку ту засунь себе в жопу
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Цензор.НЕТФорум УкраиныКонфискованные деньги Януковича никуда не делись, а работают на армию и инфраструктурные проекты, - Луценко. ДОКУМЕНТ
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