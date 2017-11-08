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Теги: Белая_Церковь (103) Житомир (520) Нежин (40) Мининфраструктуры (511) лоукост (61) Гостомель (1)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Мы будем развивать аэропорты в Гостомеле, Житомире, Нежине и Белой Церкви для лоукостов, - Омелян

Для развития региональных аэропортов критически важным является привлечение бюджетных авиакомпаний. Об этом заявил Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время совещания с руководителями аэропортов и представителями органов местной власти, которая состоялась 7 ноября 2017 в Министерстве.

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Короче, хрен вам, а не лоукостеры в Украине.
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мы вообще ничего не будем развивать кроме корупции
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Не дай Бог,там после этого уже и грибов не будет.
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Даёшь Нью-Васюки и межгалактический космодром !!!
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летают, ГПушное вертолетное такси для фискалов и Пашинский на рыбалку .... забыл что ли?
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И ещё Медведчук летает к куму за приказами для кудрявого.
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Начните делать нормальные дороги, а не по прнципу лоукост
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А Борисполь пусть стоит без рейсов. Ну молодец, откуда его выкопали такого?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМы будем развивать аэропорты в Гостомеле, Житомире, Нежине и Белой Церкви для лоукостов, - Омелян
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