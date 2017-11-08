Досудебное расследование по "делам Майдана" в отношении Януковича, Захарченко и Якименко идет к завершению, - Луценко

Сейчас пишут

Олег Хардин , Ринат Амедов , RustIck , kuba , Dnipro 75ed19bb , Серов свидомый , Бислан 2004 , Мабон , Андрій Жаровський , Roman Rjevskiy , Саша Крок , war128 , Alex Firman , Vlad , mrSmith , zaParisian , Николай Тесля 2d4d7d57 , Valerey Schetko , Алексей Носов d8330900 , Авакарсенов , Константин Гризодубо , Зенит-Циклон-ДНЕПР , Dmitry Yermak , Гыг с Вами , Juli Schubs , Ksenia VB , Amber , Василь Мороз a20b71c3 , Yevgeniy Balalaykin , Sirozha Sergeeff , victor Emetc , Николай Водяной , Константин 1041a131 , Вячеслав Никитин , Taras Franco , Иван Афанасьев , Понтий Пилат , Poluektov Genadiy 8e516c34 , Garusik , Вася Шевченко f77d76ba , Эвелина Маланя , не скажу