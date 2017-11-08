Досудебное расследование по "делам Майдана" в отношении Януковича, Захарченко и Якименко идет к завершению, - Луценко

В ближайшее время будет завершено досудебное расследование по делу о расстрелах на Майдане в 2014 году в отношении бывших высокопоставленных чиновников режима экс-президента Виктора Януковича и его самого.
Олег Хардин, Ринат Амедов, RustIck, kuba, Dnipro 75ed19bb, Серов свидомый, Бислан 2004, Мабон, Андрій Жаровський, Roman Rjevskiy, Саша Крок, war128, Alex Firman, Vlad, mrSmith, zaParisian, Николай Тесля 2d4d7d57, Valerey Schetko, Алексей Носов d8330900, Авакарсенов, Константин Гризодубо, Зенит-Циклон-ДНЕПР, Dmitry Yermak, Гыг с Вами, Juli Schubs, Ksenia VB, Amber, Василь Мороз a20b71c3, Yevgeniy Balalaykin, Sirozha Sergeeff, victor Emetc, Николай Водяной, Константин 1041a131, Вячеслав Никитин, Taras Franco, Иван Афанасьев, Понтий Пилат, Poluektov Genadiy 8e516c34, Garusik, Вася Шевченко f77d76ba, Эвелина Маланя, не скажу
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сколько страдальцам там еще за кордонами парится...
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від admin о 08/11/2017 19:03
Юрій Іванющенко
Європейський суд загальної юрисдикції прийняв рішення про скасування
санкцій стосовно колишнього народного депутата України від Партії
регіонів Юрія Іванющенка - олігарха часів Януковича, відомого як "Юра
Єнакіївський".
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этот кадр еще и в президенты рванет.
для этого(политический капитал) он можэ кого-нибуть дажэ и посадит.
поживем-увидим.месяца через 2-3 начнется шоу.
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https://www.academia.edu/8776021/The_Snipers_Massacre_on_the_Maidan_in_Ukraine
The_Snipers_Massacre_on_the_Maidan_in_Ukraine
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Когда не говорят, а когда действуют и вершат.
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завершениюзакрытию, - Луценко. Еще добавь "В связи с отсутствием состава преступления" и будет шакалад с маслом.
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