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Материалы по теме:  Расследование преступлений на Майдане
Теги: ГПУ (9025) Луценко (7206) майдан (4534) Янукович (32681) Захарченко (790) Якименко (51)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Досудебное расследование по "делам Майдана" в отношении Януковича, Захарченко и Якименко идет к завершению, - Луценко

В ближайшее время будет завершено досудебное расследование по делу о расстрелах на Майдане в 2014 году в отношении бывших высокопоставленных чиновников режима экс-президента Виктора Януковича и его самого.

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У тебе всі справи йдуть до завершення. Тільки не в бік людуй України.
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Ну почему,баба его новый Мерс прикупила ,туфельки носит за столько,сколько учитель за 100 лет не получит,имущество на служанку и тестя написали ,сыну свадебку за счёт государства справили,дела идут-контора пишет !!!
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Да Югик ,ваша банда идёт к концу и конец этот будет даже хуже,чем вы думаете ...
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Суд даст ответ сколько лет,но учитывая,что Югик рецидивист мало не будет...
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Куди поспішати,терміну давності в цього злочину немає...
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Да и кружка у него уже есть... правда на этой ходке там появится новый аксессуар в виде нескольких дырочек,но то таке ,проконсультируется у ляшка и нормалёк...
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Боюсь,что после моей консультации,ему из посуды понадобится только деревянный ящик.
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Дело в том,что для таких,как Луценки,люди это Олег Недава и ему подобные а остальные для них это козлы которых надо выкинуть...
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Досудебное расследование по "делам Майдана" в отношении Януковича, Захарченко и Якименко идет к завершению, - Луценко - Цензор.НЕТ 5607Рейтинг уровня смерности в Мире. У африканцев СПИД, ЧУМА, ЭБОЛА. У украинцев - ПОРОШЕНКО.
Досудебное расследование по "делам Майдана" в отношении Януковича, Захарченко и Якименко идет к завершению, - Луценко - Цензор.НЕТ 9388
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там срок годности еще не кончился?
сколько страдальцам там еще за кордонами парится...
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Неплохо бывший зэк устроился.И зарплатой его не обижают.Да вот одно забыл.Если б не Майдан где б ты парень был?
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Євросуд скасував санкції щодо Юри Єнакіївського
від admin о 08/11/2017 19:03

Досудебное расследование по "делам Майдана" в отношении Януковича, Захарченко и Якименко идет к завершению, - Луценко - Цензор.НЕТ 9612
Юрій Іванющенко

Європейський суд загальної юрисдикції прийняв рішення про скасування
санкцій стосовно колишнього народного депутата України від Партії
регіонів Юрія Іванющенка - олігарха часів Януковича, відомого як "Юра
Єнакіївський".
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А де ж евроборцуни з коррупцією... Це падло їм там в монте-крало очі мозоляти не буде?
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Черт рогатый . Четыре года . Тебе финики надвинуть ?
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Я теперь понял. Это алкаша сраного для того Петр Лексеич и назначил. Причина: когда этот урод окончательно обосрется, то его снимут. Это- будет очередной костью нам, быдлу. И давайте не спорить.
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та не.
этот кадр еще и в президенты рванет.
для этого(политический капитал) он можэ кого-нибуть дажэ и посадит.
поживем-увидим.месяца через 2-3 начнется шоу.
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ни кто ничего в этой стране менять не собирался с самого начала ...баран на должности прокурора нужен чтобы что то блеять и не чего не уметь , а в это время Петя закопает в офшорах всё что успеет и когда прийдёт время , на легке сделает ноги , ну не в КАМАЗах же вывозить
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Дивлячись на твою дружину тобі в житті взагалі непідфортило. Далі тобі повезе- тебе повісять на одній гіляці разом з матіосом і аваковим. Так сказать будете три вершника апокошоладніка
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Похоже в этом деле намечается компромис. Виновными будут обьявлены погибшие, беркут признают потерпевшим, Питру Ликсеичу дадут Героя Украины.
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Югик, не смеши меня. Уже даже дети знают что вы только цирк разводите и дело затягиваете. А все потому что вы у Хуйла на крючке. И Ваш наставник Мертвечук который вчера прилетал с указаниями вам об етом напомнил.
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Досудебное расследование по "делам Майдана" в отношении Януковича, Захарченко и Якименко идет к завершению, - Луценко - Цензор.НЕТ 2825

Когда не говорят, а когда действуют и вершат.
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Досудебное расследование по "делам Майдана" в отношении Януковича, Захарченко и Якименко идет к завершению, - Луценко
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Досудебное расследование по "делам Майдана" в отношении Януковича, Захарченко и Якименко идет к завершению закрытию, - Луценко. Еще добавь "В связи с отсутствием состава преступления" и будет шакалад с маслом.
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По ходу брильянтових прокурорів посадять в 2035 році.)))
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Цензор.НЕТФорум УкраиныДосудебное расследование по "делам Майдана" в отношении Януковича, Захарченко и Якименко идет к завершению, - Луценко
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