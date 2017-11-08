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 Форум Украины(633479)
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Теги: Верховный Суд (453) судебная реформа (719) судья (1972)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Складывалось впечатление, что конкурс по отбору судей в Верховный Суд происходит в США, а не в Украине, - кандидат в судьи ВС Кибенко

Новый состав Верховного Суда является очень сильным, и состоит преимущественно из людей совершенно иной формации, чем было раньше.

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Фу как грубо! Нельзя было сказать - лагушка?
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Хорошо. Хасан - лагушка. Кстати, а лагушка это по-какому?
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" но тут пришла лягушка- прожорливое брюшко , И СЪЕЛА КУЗНЕЦА"
Никто не ожидал такого вот конца? 😀😀😀😅
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без обид! дамы пардон!
***

- милый, иди попробуй, я тебе пирог с мясом испекла!
-о, это кулебяка
- ну вот почему сразу х*ли бяка, ты попробуй вначале!
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и выбрали настоящих корупционеров, ворюг и барыг
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ты свою кандидатуру подал и тебя срезали на взлёте ?
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З великої купи вигрібали. А в купах, як не гній, то гуано.
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вешать их надо на "очень высоком уровне" с конфискацией - чтобы всем видно было.
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и сразу после этого появится очередь желающих занять их место ?
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При дворах кучи Людовиков, 15 министров финансов почти подряд повесили, а 16-ый все-равно нашелся.
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..мамо ,ой як нас люди хвалять...які люди.хто саме??? та Ви мене,а я вас...
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НУ КАК МОГУТ НАПЁРСТОЧНИКИ И РЫГО-БАРЫГИ ОРГАНИЗОВАТЬ ЧЕСТНЫЙ КОНКУРС!
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Дык и Офшорник считает, что выборы вадинтур были проведены представныком злочынной влады Охындовськым на самом высоком уровне, за что последний и был награждён высокой государственной наградой
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оно и видно ... хорошая девочка , далеко пойдёт , умеет лизнуть когда надо
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У нас тут один суддя з господарського суду брав з обох сторін по "встановленій" таксі. Але судив строго по-закону - виносив тільки законні рішення. Кілька років і жодного скасування. Геній! Блін!
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А как кандидат может оценивать качество конкурса? Если прошла, наивысший уровень, а не прошла конкурс организован через жопу...
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ПЕЦЯ И КО ВЫВЕЛИ С УКРАИНЫ ДЕСЯТКИ ЛЯРДОВ $ И ТЕПЕРЬ ЗАХОТЕЛИ СОЗДАТЬ ЧЕСТНЫЙ СУД КОТОРЫЙ ИХ ЗАЦЕНИТ...
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большие буквы-это доходчиво...но еще более доходчивы документальные факты...их есть у тебя,кацапская румынка?
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для начала глянь на таблицу как офшорные и ахметы обеднели с 14 года. я вот во львове в разы потеряла прибыль а ахметы имея основу в донецке всеравно в плюс пошли.
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"Члены" бабла стали больше брать или вообще не берут - проясните пжалуста
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Тем не менее, несмотря на требования общественности, в Верховный Суд было пропущено (продвинуто, устроено) 20% коррумпированных рептилий из старой судебной системы, каждый пятый по сути! Это не ложка дегтя в бочке меда, это ведро говна! Поэтому не стоит так уж торжествовать...
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как по мне-пусть бы уже были и судьи из США ,та и что там мелочиться-нам бы и президента из США! может тогда бы удалось победить коррупцию
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Так а что-то изменилось, или только рожи поменяли?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСкладывалось впечатление, что конкурс по отбору судей в Верховный Суд происходит в США, а не в Украине, - кандидат в судьи ВС Кибенко
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