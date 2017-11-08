Складывалось впечатление, что конкурс по отбору судей в Верховный Суд происходит в США, а не в Украине, - кандидат в судьи ВС Кибенко

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Никто не ожидал такого вот конца? 😀😀😀😅
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***
- милый, иди попробуй, я тебе пирог с мясом испекла!
-о, это кулебяка
- ну вот почему сразу х*ли бяка, ты попробуй вначале!
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