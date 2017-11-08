EN|RU|UK
Темы дня: Дело Колмогорова Убийство Амины Окуевой Покушение на Мосийчука Судебная реформа Протесты возле Рады Закон "Об образовании" Арест замминистра обороны Павловского Убийство Вороненкова Пенсионная реформа Оккупированные территории - Крым и Донбасс Джон Маккейн Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России
 Форум Украины(633479)
  1007  12
Материалы по теме:  Антитеррористическая операция
Теги: обстрел (7097) Донбасс (16605) Антитеррористическая операция (17675)
Тему создал: Цензор.НЕТ

С начала суток один наш воин погиб, один получил ранение. Враг применил минометы под Авдеевкой, Песками и Крымским, - штаб АТО

Сегодня, 8 ноября от полуночи в районе проведения АТО обстановка и в дальнейшем оставалась напряженной, однако полностью контролируемой украинской армией. Российско-оккупационные группировки не прекращали обстрелы наших опорных пунктов фактически вдоль всей линии разграничения.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
они не наше правительство
потому им не место - а насильно - нах надо
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вчера погибли двое, сегодня один, это не статистика, это трагедии семей, родных, народа, Царствие небесное, Вечная память Героям!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вічна пам'ять...Найщиріші співчуття родині..
С начала суток один наш воин погиб, один получил ранение. Враг применил минометы под Авдеевкой, Песками и Крымским, - штаб АТО - Цензор.НЕТ 6565
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вічна світла пам'ять і земний уклін усім загиблим захисникам України ......
Сумуємо....Спочивай з миром, Герой....


 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так они и забрали землю что бы убивать украинцев и Украину, и пока их от туда не выдавят и не пересажают всех , они будут размножаться и рассыпаться по всей Украине. Это надо помнить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вроде бы ж говорили двое...я блеать не могу понять, сводки должны идти за сутки, а не с утра до обеда, а потом с начала суток... а потом хрен пойми, кто то как приплюсует все новости и получится за день 9 200х ....шел 4й год войны...
 показать весь комментарий
Ответить
 
"И если свой последний час

Нам повстречать в бою смертельном,
Земля родная, помни нас,
И всех, и каждого отдельно..."
 показать весь комментарий
Ответить
 
Жалко парня. Погиб не за что. Пока он умирал на фронте Барыга лизались с Медведчуком и решали как всунуть лугандонию обратно в Украину чтобы народ не догадался.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор.НЕТФорум УкраиныС начала суток один наш воин погиб, один получил ранение. Враг применил минометы под Авдеевкой, Песками и Крымским, - штаб АТО
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Олег Хардин, Ринат Амедов, RustIck, kuba, Dnipro 75ed19bb, Серов свидомый, Бислан 2004, Мабон, Андрій Жаровський, Roman Rjevskiy, Саша Крок, war128, Alex Firman, Vlad, mrSmith, zaParisian, Николай Тесля 2d4d7d57, Valerey Schetko, Алексей Носов d8330900, Авакарсенов, Константин Гризодубо, Зенит-Циклон-ДНЕПР, Dmitry Yermak, Гыг с Вами, Juli Schubs, Ksenia VB, Amber, Василь Мороз a20b71c3, Yevgeniy Balalaykin, Sirozha Sergeeff, victor Emetc, Николай Водяной, Константин 1041a131, Вячеслав Никитин, Taras Franco, Иван Афанасьев, Понтий Пилат, Poluektov Genadiy 8e516c34, Garusik, Вася Шевченко f77d76ba, Эвелина Маланя, не скажу
 Всего на сайте: 151 писатель
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти