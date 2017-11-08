С начала суток один наш воин погиб, один получил ранение. Враг применил минометы под Авдеевкой, Песками и Крымским, - штаб АТО

Сегодня, 8 ноября от полуночи в районе проведения АТО обстановка и в дальнейшем оставалась напряженной, однако полностью контролируемой украинской армией. Российско-оккупационные группировки не прекращали обстрелы наших опорных пунктов фактически вдоль всей линии разграничения.
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потому им не место - а насильно - нах надо
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Сумуємо....Спочивай з миром, Герой....
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Нам повстречать в бою смертельном,
Земля родная, помни нас,
И всех, и каждого отдельно..."
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