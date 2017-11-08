Начальник отдела прокуратуры задержан на взятке в $2,5 тыс на Ривненщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Задержали его сотрудники генеральной инспекции Генпрокуратуры и Управления защиты экономики в Ровенской области совместно с Департаментом защиты экономики Нацполиции. Из автомобиля прокурора правоохранители изъяли 2500 долларов США, которые он получил в качестве взятки.
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Усіх саджай - не помилишся.
Кожен день новини: взяли прокурора-хабарника (рішалу, кришувателя, бурштинника, діамантника, фальсифікатора); п"янючий прокурвор збив людину; прокурвор побудував два (три, чотири і т.д.) палаци; у прокурвора автопарк дорогих машин, подарованих тещею-прибиральницею; прокурвори планують замовити нанесення побоїв скаржнику... І кінця немає. Правильно каже Міхо - ліквідувати гадючник, бо реформувати його неможливо.
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..Навіть вороги були вражені жертовністю,беззахистністю,фаховістю цього чоловіка з Великим Серцем.
48 годин Всеволод САМ порався з пораненими захистниками України і вивозив їх в безпечне місце!!!
НА хвилинку уявіть себе на місці цієї Божої ЛЮДИНИ...
Саме він зміг врятувати 87 людей в Іловайському котлі, коли ПІД СТРАХОМ СМЕРТІ пішов домовлятися із терористами про вивезення поранених. А ПОТІМ,МАЙЖ… Еще
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