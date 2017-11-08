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Теги: взятка (4696) Ривненщина (717) прокурор (1005)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Начальник отдела прокуратуры задержан на взятке в $2,5 тыс на Ривненщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Задержали его сотрудники генеральной инспекции Генпрокуратуры и Управления защиты экономики в Ровенской области совместно с Департаментом защиты экономики Нацполиции. Из автомобиля прокурора правоохранители изъяли 2500 долларов США, которые он получил в качестве взятки.

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Радует, что в этом гадючнике под названием "прокуратура" с 1 января 2018 останется 10 тыс. сотрудников, а 5 тыс. ртов уйдут нафиг.
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А фамилии у него наверное нет. Да и фото как в порно с квадратиками.
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А в системі прокурватури усі такі балансьори.
Усіх саджай - не помилишся.
Кожен день новини: взяли прокурора-хабарника (рішалу, кришувателя, бурштинника, діамантника, фальсифікатора); п"янючий прокурвор збив людину; прокурвор побудував два (три, чотири і т.д.) палаци; у прокурвора автопарк дорогих машин, подарованих тещею-прибиральницею; прокурвори планують замовити нанесення побоїв скаржнику... І кінця немає. Правильно каже Міхо - ліквідувати гадючник, бо реформувати його неможливо.
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Подоить и отпустить, а потом на повышение!
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Парламент утвердил государственное бюро расследований ГБР, а " доблестные " чинивники поставили проект на тормоз умышленно. И тепрь Луценко хочет эту идею угробить . РЕВАНШ РЫГОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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Только сегодня Луцик заявлял, что кто-то типа говорит, а прокуратура работает. Таки работает.
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Начальник отдела прокуратуры задержан на взятке в $2,5 тыс на Ривненщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6910Українські новини
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..Навіть вороги були вражені жертовністю,беззахистністю,фаховістю цього чоловіка з Великим Серцем.
48 годин Всеволод САМ порався з пораненими захистниками України і вивозив їх в безпечне місце!!!
НА хвилинку уявіть себе на місці цієї Божої ЛЮДИНИ...
Саме він зміг врятувати 87 людей в Іловайському котлі, коли ПІД СТРАХОМ СМЕРТІ пішов домовлятися із терористами про вивезення поранених. А ПОТІМ,МАЙЖ… Еще
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еще и компенсацию отсудит и пожизненное государственное содержание
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а Югик сегодня распинася за честность и профффесионализм своих нукеров, благодарил что им денюшку повысили, где правда Зин.....?
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пора юрику и арсенчику стрелку забить....убытки надо минимизировать, пора договариваться о взаимной неприкосновенности.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныНачальник отдела прокуратуры задержан на взятке в $2,5 тыс на Ривненщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
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