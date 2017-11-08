Дело в отношении "беглого" экс-руководителя "Укроборонпрома" может быть закрыто в связи с сокращением сроков досудебного расследования, - Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет о возможности закрытия расследуемого ГПУ с привлечением правоохранителей Западной Европы дела в отношении "беглого" экс-топ-менеджера "Укроборонпрома" в связи с предусмотренным правками к Уголовно-процессуальному кодексу (УПК) ограничением до 18 месяцев срока проведения досудебного расследования.
Олег Хардин, Ринат Амедов, RustIck, kuba, Dnipro 75ed19bb, Серов свидомый, Бислан 2004, Мабон, Андрій Жаровський, Roman Rjevskiy, Саша Крок, war128, Alex Firman, Vlad, mrSmith, zaParisian, Николай Тесля 2d4d7d57, Valerey Schetko, Алексей Носов d8330900, Авакарсенов, Константин Гризодубо, Зенит-Циклон-ДНЕПР, Dmitry Yermak, Гыг с Вами, Juli Schubs, Ksenia VB, Amber, Василь Мороз a20b71c3, Yevgeniy Balalaykin, Sirozha Sergeeff, victor Emetc, Николай Водяной, Константин 1041a131, Вячеслав Никитин, Taras Franco, Иван Афанасьев, Понтий Пилат, Poluektov Genadiy 8e516c34, Garusik, Вася Шевченко f77d76ba, Эвелина Маланя, не скажу
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
И ПОНЯТНО ШО НЕ ЗА СПАСИБО.
Ответить
Ответить
А у "этих", как то все невероятно - просто. Раз и сделали. Это принц, а что было бы с бакланами?
Ответить
=====================================================================
ЮГИК!!! ВАША КАЛОЛИЦИЯ - НЕ ПРИНИМАЕТ ПОПРАВКИ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ ЛАЗЕЕК ПО КОТОРЫМ ОТПУСКАЮТ КОРРУПЦИОНЕРОВ НА СВОБОДУ ПОД ЗАЛОГ, ВМЕСТО ТОГО ШОБЫ САДИТЬ ИХ В ТЮРЬМУ
И В ТОЖЕ ВРЕМЯ - ПРИНИМАЕТ ПОПРАВКИ НА СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ
ЭТОТ ПРИМЕР НАГЛЯДНО ПОКАЗЫВАЕТ: КАЛОЛИЦИЯ БПП и НФ РАБОТАЕТ НА КОРРУПЦИОНЕРОВ!!!
Ответить
Ответить
Склалося враження, що депутатам ( коли говорив Генпрокурор Луценко ) було байдуже, які вони змінили "повносили" до КПК.
Але це тільки вершина айсбергу: зміни до решти кодексів ( цивільно-процесуального, господ.-процесуального та кодексу про адм.судочинство) - це просто знущання над головними принципами цивільного процесу ( в т.ч. і господарського та адміністративного).
Ответить
Ответить
ой, как все предусмотрительно (как будто для себя принимали)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить