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Теги: УПК (71) Луценко (7206) расследование (2387) Укрспецэкспорт (52) Лозовой Андрей (129)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Дело в отношении "беглого" экс-руководителя "Укроборонпрома" может быть закрыто в связи с сокращением сроков досудебного расследования, - Луценко

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет о возможности закрытия расследуемого ГПУ с привлечением правоохранителей Западной Европы дела в отношении "беглого" экс-топ-менеджера "Укроборонпрома" в связи с предусмотренным правками к Уголовно-процессуальному кодексу (УПК) ограничением до 18 месяцев срока проведения досудебного расследования.

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а за чем его отмазывать ?за 4 года эти суки безальтернативные еще и не замазали
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Не-раскрытие таких ПРеступлений явный ПРизнак соучастия в Преступном Сговоре, или наличия Доли от украденного.
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Вот это законы. Украл, два года отдыхнул на Канарах и с чистой совестью домой за пополнением кошелька.
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Для таких случаев должна быть гопкоманда..с утюгом и шарфиком, работающая по командировкам...и тогда я поверю, шо ты не взял там бабла..
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Схемы для того и создаются, чтобы потом облапошенные лохи разводили руками, вращали глазами и искренне изумлялись-как же так?! А вот так!
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дело можна и закрыть...а в ССО передай...теперь пусть это будет их экзаменом.
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"Юристу" без диплома,даже бочка пива не помеха! не то что яйца для танцора.
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Луценко, прекрати смешить! Уже куры дохнут от твоих глупых высказываний. Зачем ты выпрашиваешь экстрадицию коррупционеров, если ты их мгновенно освобождаешь из под стражи, едва только они приедут в Украину. Каськив - не единственный пример того, что судить всех наших подонков надо не в Украине. Или же - наказывать их - минуя стадию суда. И тебя, алкаш, рано или поздно, тоже придется наказать. Брехливый пес всегда попадает на живодерню.
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если будут закрыты дела ,то следующий президент Украины сможет им стать ,если пересажает всех депутатов принявших такую херню ,и всех луценкив.которые не расследовали эти преступления,а помогли преступникам против народа Украины остатся безнаказанными.Нераскрытие преступлений ,властью, проти народа Украины,указывает на ее соучастие в преступных действиях против народа Украины...
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Є великі сумніви, що в прокуратурі нема професіоналів з великої літери. Але з такими керманичами як югік, матіз, кінь в рожевому і т.д., їм не буде досить і 60 місяців. Тим більше, якщо занесуть для "правильного" балансу.
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Мда-с, никто не сможет нанести стране большего репутационного и экономического ущерба, чем наша псевдоэлита. План Маршалла, говорите? Нет, только пули и места под захоронения!
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Югик не хочет терять топ барыг, ноет про сроки, а кто сказал что срок расследования должен быть как книжка пишет? а кто сказал что нельзя открыть новое дело ( была бы статья ,а за что найдется всегда), а в суде добавить старые грехи?
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СОКРАТИЛА СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ КАЛОЛИЦИЯ ДЕПУТАНОВ БПП и НФ

И ПОНЯТНО ШО НЕ ЗА СПАСИБО.


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зря они боятся что их потом посадят, ни кто их судить не будет --- их просто прибьют кирпичом или повесят за их безальтернативную службу народу
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А у "этих", как то все невероятно - просто. Раз и сделали. Это принц, а что было бы с бакланами?
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Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет о возможности закрытия расследуемого ГПУ с привлечением правоохранителей Западной Европы дела в отношении "беглого" экс-топ-менеджера "Укроборонпрома" в связи с предусмотренным правками к Уголовно-процессуальному кодексу (УПК) ограничением до 18 месяцев срока проведения досудебного расследования.
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ЮГИК!!! ВАША КАЛОЛИЦИЯ - НЕ ПРИНИМАЕТ ПОПРАВКИ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ ЛАЗЕЕК ПО КОТОРЫМ ОТПУСКАЮТ КОРРУПЦИОНЕРОВ НА СВОБОДУ ПОД ЗАЛОГ, ВМЕСТО ТОГО ШОБЫ САДИТЬ ИХ В ТЮРЬМУ

И В ТОЖЕ ВРЕМЯ - ПРИНИМАЕТ ПОПРАВКИ НА СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

ЭТОТ ПРИМЕР НАГЛЯДНО ПОКАЗЫВАЕТ: КАЛОЛИЦИЯ БПП и НФ РАБОТАЕТ НА КОРРУПЦИОНЕРОВ!!!







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Хорошо отмазали!!! Сразу заметно, что ценный кадр шоколадной РЫГО-УБЛЮДИНЫ!
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Сьогодні на засідання Комітету з питань законодавчого забезпечення органів правоохоронної діяльності Генпрокурор говорив про реальні проблеми та труднощі, які депутати створили так званою "судовою реформою", внісши зміни до кримінального процесуального кодексу України (КПК) - це фактично повний параліч органів досудового рослідування (і як наслідок в перспективі скарги громадян нашої країни до Європейського суду з прав людини).
Склалося враження, що депутатам ( коли говорив Генпрокурор Луценко ) було байдуже, які вони змінили "повносили" до КПК.
Але це тільки вершина айсбергу: зміни до решти кодексів ( цивільно-процесуального, господ.-процесуального та кодексу про адм.судочинство) - це просто знущання над головними принципами цивільного процесу ( в т.ч. і господарського та адміністративного).
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Питання, а навіщо про це казати та ще й генпрокурору? Тут щось не чисте. Один прокурор, друга представник у ВР президента і нічого доброго для України не слід чекати.
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ой, как мило!
ой, как все предусмотрительно (как будто для себя принимали)
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уже не удивляет скоро все беглецы вернуться
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эту гниду кацапскую давно надо расстрелять. прям на площади публично. на его руках крови немерено.
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Класно!Накрав два роки на канарах погуляла і знову назад красти.Головне табличку ділення знати.
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Ну так для того и принимали поправки. Молодцы!
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Когда соевую власть будем судить надеюсь мы успеем вложиться в срок. Хотя надеюсь тебя Югик вынесут раньше из лифта жопой вперед
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Мы пока не беглые , но будем тоже беглые . Луценко .
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Кто у власти? - Памаранчевые лузеры. Кого отпускают? Памаранчевого Члена Политсовета "Нашей Украины". Это значит, что Героя Украины он получил через посредство Пэти за деньги (а именно Пэтя торговал званиями и орденами при Юще!), что он соучастник Ющенко-Гриценко в распродаже оружия в космических масштабах которые эта банда под шумок русско-грузинской войны успешно осуществила...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныДело в отношении "беглого" экс-руководителя "Укроборонпрома" может быть закрыто в связи с сокращением сроков досудебного расследования, - Луценко
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