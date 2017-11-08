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 Форум Украины(633479)
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Теги: ВР (23399) депутат (3086) Мирошниченко Юрий (367) Березюк (159) Попов Игорь (8)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Практиканты-урологи из "Самопомочи", "радикал" Попов планирует "перебрать бутылки и футболки" и проблемы с "организаторами" у Мирошниченко, - работа ВР 8 ноября. ФОТОрепортаж

8 ноября Рада занималась ратификационными вопросами и рассмотрела законопроект об услугах ЖКХ. Также нардепы активно занималсь в сессионном зале личными и партийными вопросами.

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От тільки не треба сміятись - довели депутатів що вже пляшки збирають. Мабуть перебирає - за надщерблені платить менше ))))
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Там просто опечатка. Должно быть "перебрать из бутылки".
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Под куполом ВР ни телефонов,ни смартфонов,ни ноутбуков,ни планшетов не должно быть.Для этого есть перерывы между сессиями и не пленарные недели.
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Уточните пожалуйста: Раздевание кого? Если иметь ввиду народ Украины, так уже. И прекрасно обошлись без карт.
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Влад, я вас умоляю, зачем играть на то что ... уже?
конечно же на раздевание.. ледей, секретарш, помощниц и... ляжка (чтобы испугаться и разбежаться по домам)
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У меня встречное предложение. - Оставить телефоны, смартфоны, ноутбуки в зале ВР и выгнать всю эту свору. Меньше вреда будет.
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На вопрос к Ляшко об аренде дорогого автомобиля, тот ответил, читайте декларацию.
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Депутаты ходили в народ только по БОЛЬШОЙ НУЖДЕ.
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*** почему-то навеяло
- Я, за такую зарплату, должен не только ничего не делать,
но и немножечко вредить...
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Очень жаль, что в кадр не попали переписка и список дел Танечки Черновол. Но даю гарантию, что там будут следубщие пункты: "1. Обругать НАБУ. 2. Принять феназипам. 3. Взять на поруки Штепу. 4. Закинуться таблетками. 5. Сбегать в суд и взять на поруки сына Авакова. 6. Порыться в рюкзаке в поисках преимальных порошков. 7. Принять порошки. 8. Запить порошки. 9. Написать в своем блоге о притеснениях. 10. Уколоться."
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Я так думаю, что если бы не халявный буфет, они бы вообще на работу не ходили бы
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да...а проктологи чо же,не хотят стажироваться? а то дискриминация какая то к ним в раде
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Ну да, сразу. Если начнут еще и практологи в стаж входить, то ляшко вообще оборзеет. Так повысит свои тарифы за голосования, что сможет всю кончу купить
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там два десятка нормальных, остальные откорменные на нищете народа моральные уроды,их место на нарах а не в креслах, законотворцы кроличьюбарыжную мать
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПрактиканты-урологи из "Самопомочи", "радикал" Попов планирует "перебрать бутылки и футболки" и проблемы с "организаторами" у Мирошниченко, - работа ВР 8 ноября. ФОТОрепортаж
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