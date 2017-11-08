Цензор.НЕТ › Форум Украины › Практиканты-урологи из "Самопомочи", "радикал" Попов планирует "перебрать бутылки и футболки" и проблемы с "организаторами" у Мирошниченко, - работа ВР 8 ноября. ФОТОрепортаж
Олег Хардин, Ринат Амедов, RustIck, kuba, Dnipro 75ed19bb, Серов свидомый, Бислан 2004, Мабон, Андрій Жаровський, Roman Rjevskiy, Саша Крок, war128, Alex Firman, Vlad, mrSmith, zaParisian, Николай Тесля 2d4d7d57, Valerey Schetko, Алексей Носов d8330900, Авакарсенов, Константин Гризодубо, Зенит-Циклон-ДНЕПР, Dmitry Yermak, Гыг с Вами, Juli Schubs, Ksenia VB, Amber, Василь Мороз a20b71c3, Yevgeniy Balalaykin, Sirozha Sergeeff, victor Emetc, Николай Водяной, Константин 1041a131, Вячеслав Никитин, Taras Franco, Иван Афанасьев, Понтий Пилат, Poluektov Genadiy 8e516c34, Garusik, Вася Шевченко f77d76ba, Эвелина Маланя, не скажу
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конечно же на раздевание.. ледей, секретарш, помощниц и... ляжка (чтобы испугаться и разбежаться по домам)
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- Я, за такую зарплату, должен не только ничего не делать,
но и немножечко вредить...
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