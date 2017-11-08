EN|RU|UK
Темы дня: Дело Колмогорова Убийство Амины Окуевой Покушение на Мосийчука Судебная реформа Протесты возле Рады Закон "Об образовании" Арест замминистра обороны Павловского Убийство Вороненкова Пенсионная реформа Оккупированные территории - Крым и Донбасс Джон Маккейн Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России
 Форум Украины(633479)
  774  42
Теги: законопроект (1972) поправки (28) Тетерук (209) Герасимов (102)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В пятницу выйдем на чистовую таблицу поправок в закон о реинтеграции, - Пашинский

В ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, на котором рассматривались поправки к законопроекту №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", возникла дискуссия относительно норм регламента.

 читать источник
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
закон поместить в капсулу будущего и закопать лугандонам под террикон
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
К фугасу привязать вора и бандита Пашинского, который уже несколько лет как на нарах сидеть должен.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Та прочитали уже один пункт о независимости сепаратюг в составе Украины. Что еще там такого?
Бляди, как вы задрали уже!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вони ж кожне день повторюють , що Донбас і так "наша земля" - навіщо тоді якась реінтеграція ?
П.С - мы должны обязательно принять законы о реинтеграции оккупированной территорииИсточник: https://censor.net.ua/n462138 - ким вона окупована - юридично це буде оформлено ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В москве горит одно из зданий службы внешней разведки!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Не мешай, пусть горит.
Когда сгорит нах вместе с масквой, тогда и выпьем, не чокаясь
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Таке відчуття,що реінтегрувати ті території прийдеться все ж таки ЗСУ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
примите закон, чтобы после выборов "бывших" отправлять на восстановление донбасса.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Вы там про разрыв дипотношений с мордором не забудьте.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
угу - щаз-з-з ... може іще і торгівлю припинити ? ..))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А з ким торгувати? Нашу економіку десятиліттями спеціально орієнтували на рашу.
Знайди інші ринки збуту,як такий розумний...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Такое впечатление, что в ВР одни буйно помешаные. Они рассчитывают вернуть с помощью заона ордло без освобождения Крыма?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дипломатія це взаємні поступки,отже можливо тимчасово Донбас на Крим.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Якщо звільнити Крим, то Донбас віддадуть і ще приплатять.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
нет ну это очень максималистично и оптимистично(идеально), а вообще не имеет значения где он даст слабину, если вернет Донбасс на наших условиях это первый реальный шаг к освобождению Крыма и очень реальный. поэтому я думаю, что ничего он не вернет по доброй воле осознав свою ошибку. ну сам посуди...И придется его нагибать и всем миром и технично.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как раз и нет. Донбасс рашке вообще не нужен. Его оккупировали для давления на Украину из-за Крыма.
 показать весь комментарий
Ответить
 
я с тобой не спорю и согласен, - одним махом два куша. но действительность иное говорит.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Выходит Ёбнутость для буйно помешанных-освободителей Крыма,обычное явление???Хуйло ведь через Донбасс сухопутный коридор пробивал,а эти суки реинтеграцией Коридора в Крым занялись ???
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Це зміни до Конституції України треба вносить. Всі рівні..., крім кацапів.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так давно работает: каждому члену правого сектора дилянку зэмли и два раба...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А ЗНО для рабов будет? А то норовят хлам подсунуть😈
 показать весь комментарий
Ответить
 
Закон о деоккупации и десепаратизации, никакой интеграции убийц
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Террористы "ЛНР" уже готовы вернуться в состав Украины... Так процесс пошел. С двух сторон...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Такий бруд, як пашинський, про якусь чистоту обмовився. Задзеркалля!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В этом законе должно быть прописано, - объявление войны агрессору. Разрыв дипотношений. Введение военного положения. Разгром окупантов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тупой расчёт что Ес будет финансировать восстановления лугандона, всё повесят на бюджет Украины, в том числе все долги по пенсиям, регресам, соцвыплатам. Заповедник руцкого мира нужно сохранить как науку другим дуболомам как не нужно делать. Снова наивный расчёт что чёкнутые бабки выедут в рашку не выедут, потому что там не нужны.
 показать весь комментарий
Ответить
 
МИ ВАС НЕ КЛИКАЛИ, ДОСИТЬ ОКУПАЦІЇ: В СЕВАСТОПОЛІ БІЗНЕСМЕНИ ВИЙШЛИ НА АКЦІЮ ПРОТЕСТУ 08.11.2017 19:47Підприємці анексованого Севастополя на мітингу 7 листопада в честь 100-річчя жовтневої революції скаржилися на тиск російських чиновників на бізнес і згадували про заробітки, коли були підконтрольні УкраїніДосить окупації:В Севастополі бізнесмени вийшли на акцію протесту - 5 каналВ пятницу выйдем на чистовую таблицу поправок в закон о реинтеграции, - Пашинский - Цензор.НЕТ 6894
 показать весь комментарий
Ответить
 
Что Пашинский, уже получили новые указания от Медведчука?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Разве Пашинский ещё не сидит? А отстреленную ногу Химикуса Луценко куда дел?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныВ пятницу выйдем на чистовую таблицу поправок в закон о реинтеграции, - Пашинский
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Олег Хардин, Ринат Амедов, RustIck, kuba, Dnipro 75ed19bb, Серов свидомый, Бислан 2004, Мабон, Андрій Жаровський, Roman Rjevskiy, Саша Крок, war128, Alex Firman, Vlad, mrSmith, zaParisian, Николай Тесля 2d4d7d57, Valerey Schetko, Алексей Носов d8330900, Авакарсенов, Константин Гризодубо, Зенит-Циклон-ДНЕПР, Dmitry Yermak, Гыг с Вами, Juli Schubs, Ksenia VB, Amber, Василь Мороз a20b71c3, Yevgeniy Balalaykin, Sirozha Sergeeff, victor Emetc, Николай Водяной, Константин 1041a131, Вячеслав Никитин, Taras Franco, Иван Афанасьев, Понтий Пилат, Poluektov Genadiy 8e516c34, Garusik, Вася Шевченко f77d76ba, Эвелина Маланя, не скажу
 Всего на сайте: 151 писатель
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти