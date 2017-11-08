В пятницу выйдем на чистовую таблицу поправок в закон о реинтеграции, - Пашинский

В ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны, на котором рассматривались поправки к законопроекту №7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", возникла дискуссия относительно норм регламента.
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Бляди, как вы задрали уже!!
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П.С - мы должны обязательно принять законы о реинтеграции оккупированной территорииИсточник: https://censor.net.ua/n462138 - ким вона окупована - юридично це буде оформлено ?
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Когда сгорит нах вместе с масквой, тогда и выпьем, не чокаясь
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Знайди інші ринки збуту,як такий розумний...
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