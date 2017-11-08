Правительство Великобритании готово признать Голодомор в Украине геноцидом, но только после решения суда, - посольство

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, Сергей-А
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Рашка має заплатити.
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Украинская ДРГ прорвалась на Ленту сру, не иначе:
В ЛНР заявили о готовности к возвращению в состав Украины
Исполняющий обязанности министра иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего заявил, что она должна вернуться в состав Украины. По его словам, полного разрыва с Киевом не потерпит мировое сообщество. Об этом он сказал в эфире ГТРК ЛНР, видео доступно на YouTube (с 6-й минуты).
«В рамках минских соглашений мы приняли на себя определенные обязательства. Всю логику процесса нужно выстраивать исходя из того, что территории ЛНР и ДНР должны иметь полную самостоятельность в рамках государства Украина. Нам надо выйти на этот уровень взаимодействия с Киевом для того, чтобы получить признание европейское, признание мировое, мы должны идти по этому пути», - сказал Дейнего.
Ведущий отметил, что жители республики будут категорически против такого развития событий. «Другого механизма на сегодня не существует, мы не можем сейчас противостоять мировому сообществу. Мировое сообщество не приемлет таких выпадов и, соответственно, будет применять в том числе и силовые методы, чтобы прекратить такой образ действий», - сказал Дейнего.
https://lenta.ru/news/2017/11/08/deinego/
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