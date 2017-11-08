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 Форум Украины(633427)
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Материалы по теме:  Голодомор. День памяти
Теги: Великобритания (1725) геноцид (220) Голодомор (809) Галибаренко Наталья (3)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Правительство Великобритании готово признать Голодомор в Украине геноцидом, но только после решения суда, - посольство

Правительство Великобритании готово признать Голодомор в Украине геноцидом только после того, как указанное понятие относительно трагедии 1932-33 годов установит британский суд. Вместе с тем, британские парламентарии считают, что Россия, провозгласив себя наследницей Советского Союза, должна признать ответственность за преступления в отношении украинцев.

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Россия, провозгласив себя наследницей Советского Союза, должна признать ответственность за преступления в отношении украинцевИсточник: https://censor.net.ua/f952353
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Так,давно вже слід визнати, що відбувся такий страшний злочин,геноцид народу.
Рашка має заплатити.
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За британцев и американцев я не переживаю. Кто бы там ни был у власти - кацапов они генетически ненавидят. А вот с континентальной Европой очень много вопросов.
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Лёд тронулся господа присяжные заседатели!
Правительство Великобритании готово признать Голодомор в Украине геноцидом, но только после решения суда, - посольство - Цензор.НЕТ 4685
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Рафаэль Лемкин, создатель юридического понятия геноцид, в качестве примера ссылался на геноцид армян турками, голодомор в Украине и Холокост. В ноябре 2015 статью «Советский геноцид в Украине»[9] в России включили в Федеральный список экстремистских материалов.[10]
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Великобританию в спам! Весь Мир знает ©, а им какой-то суд ещё нужен.
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Можливо це буде початком міжнародного суду над росією..
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Вообще британцы правы, так как решение должно быть обоснованным. Но в таком случае суд должен быть открытый с присутствием обвиняемой РФ и жертвы - Украины. И трансляция по ТВ и Интернету.
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А вот еще, я шото не понял...
Украинская ДРГ прорвалась на Ленту сру, не иначе:

В ЛНР заявили о готовности к возвращению в состав Украины


Правительство Великобритании готово признать Голодомор в Украине геноцидом, но только после решения суда, - посольство - Цензор.НЕТ 8528Исполняющий обязанности министра иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего заявил, что она должна вернуться в состав Украины. По его словам, полного разрыва с Киевом не потерпит мировое сообщество. Об этом он сказал в эфире ГТРК ЛНР, видео доступно на YouTube (с 6-й минуты).
«В рамках минских соглашений мы приняли на себя определенные обязательства. Всю логику процесса нужно выстраивать исходя из того, что территории ЛНР и ДНР должны иметь полную самостоятельность в рамках государства Украина. Нам надо выйти на этот уровень взаимодействия с Киевом для того, чтобы получить признание европейское, признание мировое, мы должны идти по этому пути», - сказал Дейнего.

Ведущий отметил, что жители республики будут категорически против такого развития событий. «Другого механизма на сегодня не существует, мы не можем сейчас противостоять мировому сообществу. Мировое сообщество не приемлет таких выпадов и, соответственно, будет применять в том числе и силовые методы, чтобы прекратить такой образ действий», - сказал Дейнего.

https://lenta.ru/news/2017/11/08/deinego/
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а на хрена они такие супер самостоятельные и признанные в составе Украины.??? и еще конечно с полной амнистией и легализацией всего российского сброда что налезло на запах крови.
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а папуа новая гвинея наверняка без всяких судов признает. Шутки шутками, но зерно рациональное есть - Украине нужна поддержка такой страны как Великобритания и если есть возможность через британский суд эту проблему поднять - надо подавать иск или по заявлению от прав-ва.. не знаю как надо и добиваться признание геноцида. То что в Раше пухли от голода - это их проблема, и Украину не касается, так же и не касается статус их людей, отголодоморенных московскими коммунистами.
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все это будет долго, утомительно и безрезультатно. вы посмотрите хоть один иск к России мы выиграли?
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конечно же выиграли. Cенченко выступал и рассказывал сколько исков против раши удовлетворено. Да и не в бассманном суде эти иски, так что шансы есть и неплохие.
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Родоначальник коммунизма иудей Карл Маркс(Мордехай Леви).Организаторы и вершители иудеи Ленин(бланк),Троцкий (Бронштейн),Сталин(Джугашвилли- сын иудея) и прочая и прочая.Все руководящие посты,все ,все ,после развала империи захватили иудеи.Ленины,троцкие,сталины,бухарины,зиновьевы,дзержинские менжинские,кагановичи и прочая и прочая. В организации голодомора и геноцида славянского населения виноваты именно иудеи,так как вся власть была сосредоточена в их руках. О чем свидетельствуют многочисленные факты выложенные в различных источниках . Коммунизм придумали они,революцию организовали они,геноцид устроили они.И шо там думать ,эй вы там в Англии.Факты упрямая вещь.Кацапы тут ну никак ни при чем.Почитайте первоисточники Маркса,Троцкого,Ленина,благо все есть в интернете,узнаете много интересного господатоварисчи,в том числе про геноцид,концлагеря и голодомор.
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так что? Израилю счёт предъявить? 80% выдающихся личностей - евреи.
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Тогда Израиля не было. Голодомор создал СССР.
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Вот что я вам скажу, ребята-октябрята - НЕ является голодомор геноцидом. По определению ООН.
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А если признают, то чё? Забашляет нам парашка, как бундес маланцам?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПравительство Великобритании готово признать Голодомор в Украине геноцидом, но только после решения суда, - посольство
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