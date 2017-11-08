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Теги: ВВП (514) Кабмин (10660) обыск (1271) Гройсман (3602)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Гройсман анонсировал законопроект о защите бизнеса: Мы должны обеспечить экономический рост на уровне 5-7%. ВИДЕО

Законопроект о защите бизнеса будет предусматривать обязательную фиксацию на видео и аудио проверок предприятий, а также обязательный допуск адвокатов.

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Своего заметьте бизнеса. Гройсман сам себе не двоюродный!
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Своего и петюниного бизнеса. Это понятно. А с остальной уничтожат?
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Так поднимите ещё цены, и будет вам рост ВВП
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Кстати, чем выше коррупция - тем выше ВВП будет
Закупки идут по тройной цене
Так что хватит бороться с двигателем экономики
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Дивись , бо Гройсман прочитає і візьме тебе консультантом .
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Да куда уже подымать. У нас уже цены сравнились с разейскими. По некоторым категориям таким как химическая промышленность, автомобили, топливо, удобрения наши цены в полтора-два раза выше чем на Рашке. Захожу вчера в Киеве на базар. Стоят на весь павильйон всего два продавца со свининой. Сало продают по 140грн. мясо тоже по такой цене. Покупателей 0. Называется дорехвормировались.
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Я сбился со счета, это какой по счету анонс от трусельмана？
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А хто його щитає , всі вже привикли . Балакає собі ,тай балакає
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Все отобрали у народа - фабрики, землю,

превратили народ в крепостных за зарплату в 20 раз меньше, чем в эвропе,,

и теперь гройсман хочет узаконить енти все роттердамыплюсы.

Но народ терпит.

Ревалюция дастоинства в действии.

ура.
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Просто не мешайте..клептоманы долбаные..
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Віталій Купрій October 30 at 5:37pm · Borispol ·

ГПУ розслідує підробку Гройсманом диплома про вищу освіту!
Ще 14 квітня 2016 року під час голосування за кандидатуру Володимира Гройсмана на посаду Прем'єр-міністра я з'ясував факт підроблення ним документу про освіту. Це означало, що його обрання було незаконним! (https://www.facebook.com/vitaliy.kupriy/posts/1169279436439318)
На той момент я одразу звернувся до Генпрокурора Віктора Шокіна з відповідною заявою про злочин, проте мені було відмовлено в відкритті кримінального провадження.

Про всі подробиці особистого розслідування щодо «вищої» освіти Гройсмана можна подивитись у моїй авторській програмі «На мушці Купрія»: https://www.youtube.com/watch?v=mFm3Tpc40n8&feature=youtu.be.
Наразі я вирішив поновити боротьбу за справедливість і знову звернувся до Генпрокуратури, адже Гройсман продовжує заявляти, що чиновнику не потрібна вища освіта.
Зовсім неочікувано для мене, ГПУ внесла ці відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом підроблення документу про освіту Володимира Гройсмана.
Сподіваюсь на всебічне, ефективне й неупереджене розслідування та якнайшвидше звільнення Гройсмана з посади Прем'єр-міністра України!
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Я вот смотрю на етого Гнойсмана и все время думаю что лучше всего сделать из него мощи и отправить в Израиль как мощи Цадика Нахмана.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныГройсман анонсировал законопроект о защите бизнеса: Мы должны обеспечить экономический рост на уровне 5-7%. ВИДЕО
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