Прорыли 7780 метров траншеи, сварили 5400 метров трубы, работы ведутся в двух точках, - Жебривский о строительстве газопровода в Авдеевку. ФОТОрепортаж

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Всего на сайте: 181 писатель
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Да и сам Паша Жебривский был первым заместителем лидера партии "Солидарность" Петра Порошенко, и совершенно понятно, чья еврейская рука моет его загребущую еврейскую руку.
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2380 м труби "місцеві активісти по старій донбасській традиції" 3,14здонули й здали в чермет?
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Кайф
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Да никто не будет.
Все заплатит субсидея.
Все в карманахметову детекнафтогаз, который получает газ по 320 грн за 1 тыс куб м и продает по 6500 через данецкоблэнерго.
А куда его прибыль в 6500 грн (20 кратная) пойдет??
На премии апалченцам за убитие укр солдат под авдеевкой.
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Вот, ЛЭП для Авдеевки и АКХЗ протянули. Теперь вот - газопровод.
Но, при нынешнем раскладе туда и водопровод нужно тянуть. Да и про Марьинку, Красногоровку и другие населенные пункты забывать нельзя, которые уже годами без газа, света и воды сидят из-за "русского мира", который всем нам на беду пришел.
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так длиннее и толще получается?
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Но, в отличие от старой, которая шла по поверхности, эта хоть в траншее зарыта. Т.е. возможность поражения осколками (от чего старая труба и страдала) отсутствует. А шанс попадания в траншею, где зарыта труба, очень маленький.
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