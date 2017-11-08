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Теги: газопровод (590) Жебривский (629) Авдеевка (1719)
Тему создал: Антон Татарніков

Прорыли 7780 метров траншеи, сварили 5400 метров трубы, работы ведутся в двух точках, - Жебривский о строительстве газопровода в Авдеевку. ФОТОрепортаж

Работы по строительству газопровода в Авдеевку и села Ясиноватского района продолжаются, несмотря на неблагоприятную погоду.

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"попил" госсредств, имитация деятельности. Эти же деньги да на переселение жителей Авдеевки в центральную Украину. Решается сразу много проблем, в первую очередь безопасности населения. Только красть не нужно.
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Уверен, еврей Жебровский тоже в доле от "попила", и даже идея трубопровода его авторства. Там все семейка такая, жадная и беспринципная. Вон старшая сестра чего стоит: Жебровская, Филя Ивановна, председатель правления и генеральный директор ОАО Фармак. Журналисты называют ее воротилой черного фармацевтического рынка Украины. Один из крупнейших производителей Трамадола. Жебровскую называют одним из лоббистов вето, наложенного Ющенко на закон об ограничении цен на фармацевтическую продукцию в 2009 году. ВPR-подрядчиком корпорации является Mainstream Communications - фирма с донецкими, "ахметовскими" связями. Также она выпускает синтетический и плохой инсулин, и лоббирует свою корпорацию, не пуская конкурентов на рынок.

Да и сам Паша Жебривский был первым заместителем лидера партии "Солидарность" Петра Порошенко, и совершенно понятно, чья еврейская рука моет его загребущую еврейскую руку.
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"Прорыли 7780 метров траншеи, сварили 5400 метров трубы, "

2380 м труби "місцеві активісти по старій донбасській традиції" 3,14здонули й здали в чермет?
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По своим убеждениям судишь о других! Газогон ведь нужен людям,а ранее существовавший с восточной стороны орки-рашисты перебили во многих местах и не дали восстановить!
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Зачем там что либо отстраивать и проводить? Полно места в других областях - развивайте, стройте, прокладывайте. Там не сегодня-завтра опять обострение и деньги на ветер... Гиблый край для гиблых людей...
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И кто из ентой авдеевки будет платить за газ??

Да никто не будет.

Все заплатит субсидея.

Все в карманахметову детекнафтогаз, который получает газ по 320 грн за 1 тыс куб м и продает по 6500 через данецкоблэнерго.

А куда его прибыль в 6500 грн (20 кратная) пойдет??

На премии апалченцам за убитие укр солдат под авдеевкой.
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Там люди живут. И что самое смешное - они какраз и платят. В том числе и за услуги, которых по факту нет. Например - за воду, которая отсутствует в среднем пол месяца из-за обстрелов и повреждений ДФС.
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Жебривский! ты конечно стараешься в пределах имеющегося бюджета. Это - со всем уважением.
Вот, ЛЭП для Авдеевки и АКХЗ протянули. Теперь вот - газопровод.
Но, при нынешнем раскладе туда и водопровод нужно тянуть. Да и про Марьинку, Красногоровку и другие населенные пункты забывать нельзя, которые уже годами без газа, света и воды сидят из-за "русского мира", который всем нам на беду пришел.
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А шо размеры в метрах?
так длиннее и толще получается?
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А там не так уж далеко. Если в километрах, то оно и правда как-то "тонко и коротко" получается.
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А кто ответит, что эту трубу не возможно также повредить либо с помощью обстрела, либо с помощью ДРГ? Что эта труба не достигаемая? Сомнительно!
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Нет трубы, которую невозможно повредить обстрелами.
Но, в отличие от старой, которая шла по поверхности, эта хоть в траншее зарыта. Т.е. возможность поражения осколками (от чего старая труба и страдала) отсутствует. А шанс попадания в траншею, где зарыта труба, очень маленький.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПрорыли 7780 метров траншеи, сварили 5400 метров трубы, работы ведутся в двух точках, - Жебривский о строительстве газопровода в Авдеевку. ФОТОрепортаж
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