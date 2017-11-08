Украина хочет мира, России он не нужен, - МИД о потерях на Донбассе

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Всего на сайте: 182 писателя
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один Саня Рейкьявик чего стоит...ну их наккер,короче..
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Сидели себе кацапы за поребриким,выращивали репу,картошку,капусту,пили водку,закусывали огурцами,платили комуналку! В общем жили своей обычной мещанской жизнью.
Тут бабац тебе,Крымнаш! И началось! Расиявеликая!
Все вокруг нацисты,фашисты,мывсехпарвем,всех в радиоактивный пепел,дидываевале,все вокруг разваливаются и загнивают,вперед на Берлин и т.д!
Как я понимаю,что это не вирус какой их поразил,ни собаки бешенные их покусали,ни чума торкнула!
Просто это гены! Оно в них сидело и вырвалось наружу это змеинное начало!
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особенно те, чьи сыновья-мужья-братья на передке и кому кроме здоровья и самой жизни терять не чего!!!! повторю - терять не чего!!!
а вот ближе к центру, выше к "звездам" там только бла-бла-бла и кровавые деньги в офшоры..
чем больше слов о Мире, тем лихорадочнее движения челюстей и жирнее куски в глотку, тем больше шороха и шелеста в приватных чартерах и ужасные конвульсии просто от мысли что все может прекратится и нужно хоть что-то уронить в грязь, чтобы не подняли жирное тельце на пики и не отобрали все...
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