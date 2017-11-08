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 Форум Украины(633335)
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Теги: война (3310) Россия (72890) Донбасс (16600) потери (1257) Беца (167)
Тему создал: Антон Татарніков

Украина хочет мира, России он не нужен, - МИД о потерях на Донбассе

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца заявляет, что России не нужен мир на Донбассе.

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Миру тоже не нужен по-видимому мир на Донбассе. Иначе все знают, что нужно было бы сделать.
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Украина обескровленная войной не представляет конкуренции Европе своими товарами, дешевая раб сила едет на заработки в Польшу. И пополняет Евросоюз умными и трудолюбивыми людьми. Власть слушает да ест. Сосед уничтожает на Донбассе и в Сирии свой дибильный биоматериал, чтобы не нарушал спокойствие внутри страны.
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Если речь о Донбассе, то он ведь украинский? При чем тут РФ?
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донбасс - украинский, оружие из рф, наемники - из рф, офицеры - из рф. генералы - из рф, боеприпасы - и- рф, ВОЙНА - ИЗ РФ
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да. А вот быдло с паРаши пАпАехало с оружием от хуйла.
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У своего хуйла спроси который ты сосешь сутками
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Да, украинский. А что тогда там делают человекоподобные вооруженные приматы с нетрадиционной сексуальной ориентацией из вЯликой Снигерии?
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Вот именно. Только Россия этого не хочет понимать и с какого-то переляку Следком РФ решил расследовать "обстрелы украинскими силовиками гражданского населения Донецка". Как вам это?
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Если раздуплилась наконец то на такое заявление то почему не говоришь о том что Московии не просто мир не нужен в Украине....пук в лужу сделала а обосновать и развить мысль силенок умственных не хватило....
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И все забыли, что изначально был разговор об особых условиях для Донбасса. Если бы были умные люди у власти, а не дегенераты, то никакой войны не было бы. И Крым был в составе Украины.
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ну что поделаешь,там дегенератов,к сожалению,большинство - что в Крыму,что на Долбасе..
один Саня Рейкьявик чего стоит...ну их наккер,короче..
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"Донбасс никто не слышит"? А любого встречного поперечного данбассянина спроси "А что не слышат?", тупо смотрит и опять: "Не слышат!". Объясни, чем данбассянин отличается от киевлянина, закарпатца, волынянина, черкасчанина и т.д., что им надо давать привелегии? Рассеяне искусственно разжигали, подогревали страсти, чтоб только расшатать Украину. И не спорь. Это их рук дело, начатое далеко не в 14 году. Гугл в помощь. И будет проклятая маскальщина и дальше гадить. Ибо они такие или хуже "Брежнева".
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Изначально, рассейскими нацистами, был захвачен Крым и част Шо-то их никто не слышал.
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а скаких делов донбассу особый статус ?Чем он отличается от Харькова и Днепра с Запорожьем ????
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Не весь Донбасс, а только ДНР и ЛНР требуют особых условий.
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Вы во времени потерялись. На Донбассе все началось, когда Крым был уже аннексирован.
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Та части украинцев мир тоже не нужен! Особенно тех, которые у власти!
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Самые большие деньги делаются на войнах и на неразберихе. Сколько бабла заработал Яйценюк и где он сейчас, кто знает ? А сколько вообще денег уходит на АТО и кто это проверяет ?
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Значит, оставить в покое Крым и отдать Донбасс? Просто так, а вдруг пидароссы успокоятся? Что потом отдавать будем, атавизм Брежнева?
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А что не надо будет, то и отдашь.
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это пАнАехавшие паРашники... 75 лет людей туда-сюда перевозили... Наших вывозили насильно в Сибирь, а нищебродов с паРашки в их дома и квартиры вселяли... Кто-то не знал?!???........
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В общем гдето так!
Сидели себе кацапы за поребриким,выращивали репу,картошку,капусту,пили водку,закусывали огурцами,платили комуналку! В общем жили своей обычной мещанской жизнью.
Тут бабац тебе,Крымнаш! И началось! Расиявеликая!
Все вокруг нацисты,фашисты,мывсехпарвем,всех в радиоактивный пепел,дидываевале,все вокруг разваливаются и загнивают,вперед на Берлин и т.д!
Как я понимаю,что это не вирус какой их поразил,ни собаки бешенные их покусали,ни чума торкнула!
Просто это гены! Оно в них сидело и вырвалось наружу это змеинное начало!
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"Украина хочет мира, России он не нужен" . Необхідно зробити так, щоб рашка також захотіла. Існує декілька способів тиску, наприклад, економічний, утримувати Лугандонію для російського бюджету важкувато. Існує ще одна загроза - Лугандонія має стати постачальником тероризму на територію рашки. Тисячі молодих людей, які пройшли школу війни, будуть грабувати і насилувати росіян. Коли цей рух стане масовим, тоді рашка відкриє всі кордони, щоб українські війська розібралися з цією мерзотою.
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У такому випадку Україні також потрібно відмовитись від будь якого миру, а займатись озброєнням, економікою, задля повного винищення Росії. Корфаген - має бути зруйнованим! Нехай там краще зайчики та білочки у лісі бігають, а люди на тій території не потрібний біологічний матеріал.
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А разве было когда, то тот кто развязывает войну думает о мире?
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Не столько о мире там, куда напал, а столько о мире после его скорой и легонькой победы, когда всё вроде-бы в мире, а цели достигнуты. Австрия, Судеты, Афган. Но на Афгане Империя споткнулась.
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Коли вже наші журналісти і дипломати пререстануть вживати езопову мову і навчаться говорити відверто і чесно про скота, який засів у кремлі. Не московія у цілому хоче війни з Україною, а головріз, бандит і вбивця, який захопив посаду президента і не хоче миру. Він почав свою політичну діяльність з підриву будинків власних громадян. Потім кривава бойня у Чечні, Грузії, а тепер три роки поспіль йде війна в Україні. Захопивши території ця кремлівська мерзота перетворює їх на гнійники. На сильні країни ця кремлівська потвора боїться нападати. Наглядний приклад з Україною, спочатку через шпигунів, зрадників і колобарантів послабив Україну, тому що українці цю ценічну орду сприймали за братів, а потім напав. Покитьку треба вочі говорити, що воно ху@ло і діяти адекватно. Тоді буде перемога.
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Останови любого в нарассеи и спроси: кто для него Украина и украинцы? Если опустить маты, то поймешь из выблеванного бреда, что враги, хохлы, уничтожить, расстрелять, раздавить, утопить за то, что они сделали с распятыми мальчиками, снегирями, рюзгечелюстными и т д. и т.п. Так что, благодаря пропаганде и неразвитостью мышления, критичности ума, в чем-то и генетике, не только скот в кремле виновен.
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Украина хочет Мира!
особенно те, чьи сыновья-мужья-братья на передке и кому кроме здоровья и самой жизни терять не чего!!!! повторю - терять не чего!!!
а вот ближе к центру, выше к "звездам" там только бла-бла-бла и кровавые деньги в офшоры..
чем больше слов о Мире, тем лихорадочнее движения челюстей и жирнее куски в глотку, тем больше шороха и шелеста в приватных чартерах и ужасные конвульсии просто от мысли что все может прекратится и нужно хоть что-то уронить в грязь, чтобы не подняли жирное тельце на пики и не отобрали все...
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на московии никогда не видели украину самостоятельной-империя есть империя-да и вообще ей мир не нужен нигде потому что в войне смысл ее существования-поэтому они и организовала управляемый хаос вокруг себя-осетия грузия приднестровье украина-попытки дестабилизации в прибалтике европе балканах сирия-историю до этого не будем трогать-только как говорится не по сеньке шапка-быть мировым игроком с голой жопой и 1.5 мирового ввп не получается и не получится поэтому срок жизни образования под названием рф подходит с исторической точки к финишу -туда им и дорога-жалко только миллионы людей за пределами мордора которые от этой падали страдают-а так правильной дорогой идут товагищщи в ад...
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Судя по фактам наш соевый офшорник так же как и его торговый партнёр )(у.ло не заинтересован в мире и окончании бардака, который отвлекает народ от деребана барыг.
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Спросит надо у Ахметки зачем начал войну и что он хотел от Донбасса, и как ему удается разбогатеть, в то время когда у него на Донбассе забрали шахты. А он вместо того что бы уменьшить свои статки он их увеличил и на много. И не только он. Вот вам и вопрос кому нужна война?
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Ахметка попутчик. Но главный амбициозный заводила сидит севернее, в пидарассее.
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Украина то хочет мира, а судя по всему украинское правительство не хочет мира. За мир нужно воевать, а не поощрять терористов и врага подпитывая их материально и надеждами.
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Вчера к Барыге приехал его кореш Мертвечук с предложением мира. В результате у нас за сутки двое убитых и больше десятка раненных. Вот вам и договорняки.
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А в самой Украине все хотят мира?... И особенно те, кто на этом сколотил состояние и не намерен останавливаться, но самое главное, что в их числе нет простолюдинов!!! Кто кричит сильнее все про пожар - сам поджигатель? Так в Украине теперь любое значимое событие и ЧП обязательно подстраивается в объяснение с участием России, которая может никаким боком к этому не имеет отношение. Но так кому-то нужно. Это не в защиту России, это так происходит на самом деле. Есть даже несколько всем известных персонажей, которые сразу по горячим следам события, даже не получив официальных сведений, по "ящику" сразу включают вектор на Россию. Это что способствует достижению мира?
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Два вопроса: 1) Что делать с Крымом? 2) С Донбассом и пидаросскими войсками там?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныУкраина хочет мира, России он не нужен, - МИД о потерях на Донбассе
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