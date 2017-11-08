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Теги: Аваков (2715) книги (426) Яценюк (8464)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Важно, чтобы мы вынесли исторические уроки", - Яценюк на презентации книги Авакова "Ленин с нами?"

Большевизм - это идеология человеконенавистничества, уничтожения. Потомки Ленина, Сталина и Кагановича сейчас там же, где и Мавзолей.

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Исторический урок №1:
Якщо куля в лоб - то куля в лоб.
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Только не ему, он с подельниками кабинеты в то время делил.....
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посмотри на историю прихода к власти этой хунты ... и увидишь того же Ленина(гарант)того Троцкого-бронштейна(яйценюх) и того же дзержинского(Собаков) то же американо-немецкое бабло теже толпы на улицах такая же война против своих граждан с иностранной интервенцией.. одни и те же грабли.. народ нищает после революций ( в украине х за 25 лет было 3) а правители жируют и ПОЖИРАЮТ ДРУГ ДРУГА!!!
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А кудрявый кто в таком раскладе? Лысый чы усатый?
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Всьо. Вже увидел. Лысый . Хоча он еще и картавый. Так шо варианты еще есть
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Урок номер №2: На Майдане без пулемёта делать нечего.
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Підтримую! З Авакова такий же теоретик, як і практик - рюкзачного типу.
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А что здесь удивительного?
Он научной деятельностью занимался в своё время,даже монографии были
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Пускай лучше книги пишут, чем проХвессорами становятся)
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К этому времени Остап перебрал в голове все четыреста честных способов отъема денег, и хотя среди них имелись такие перлы, как организация акционерного общества по поднятию затонувшего в Крымскую войну корабля с грузом золота, или большое масленичное гуляние в пользу узников капитала, или концессия на снятие магазинных вывесок…(с)
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"РюкзАков с нами", - книжка поактуальнее будет.
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Опять яценюк выскочил, как черт из табакерки!
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В Мордовии умер российский алконавт , облетевший Марс несколько раз. Многие россияне будут помнить его.- газета "Мордовец"
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Міністр МВС у нас книги пише. В країні мабуть останнє гучне вбивство п"ять років тому було, що часу і на рюкзаки і на епістолярний жанр вистачає.
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на манеже все те же. Скажите, Арсений, а что же оно так у вас получается, что вы называя идеологию большевиков человеконенавистнической так ничего и не сделали для того, чтобы ее разоблачить перед всеми людьми? Вы же вроде публичная персона, государственный деятель, можно сказать, а ухитряетесь сам себе противоречить на глазах у широкой общественности. Где ваша идеология, которая лучше идеологии большевиков? Что, неужели нет, нетути совсем? То есть, обругивая человеконенавистническую идеологию большевизма сам вы исходить с позиций безыдейного стада зверушек, которые вообще невосприимчивы ни к каким идеям. Или как вас понять вообще? А раз так, то дело теперь в том, что у большевиков есть хоть какая-то идея, конченная, конечно, но они с ней пытаются статус разумного существа подтвердить. А у вас идей нет вообще и никакого статуса вы подтвердить не можете, хаете все огульно и все тут, танцуя на костях. Н-да, нехорошо как-то получается, некрасиво
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отец яйценюха всю жизнь преподовал МАРКСИЗМ ЛЕНИНИЗМ в черновицкром универе
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понятно, у кого он учится. "... А идут только те, которые встают с колен. И мы встали с колен ".
))))))))))))))))))))
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И ни одного коммента по теме.(
Может показаться что вам милый упырь дедушка ленин страшно нравится?!

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ленин конечно урод, но даже при нем представить аваковых у власти невозможно - эта тема нас больше занимает.
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Событие мирового масштаба. Зато на ниве борьбы с криминогенной обстановкой - всё зашибись!
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"...Важно, чтобы мы вынесли..." о дааа!!! Вынесли вы за все время из страны НЕМАЛО!!!
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Сеня выскочил вовремя..."Стена", то ещё не достроена...Столько бабла на этой хрени ещё распилить можно...Одна воровская шобла, вместе с аваковскими рюкзаками..Терпелив народ, это воровское быдло, со барыгой во главе, терпеть...Очередной Майдан неизбежен..Пэця,то виллу в Испании подготовил...
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чего чего...он еще и книги пишет занялся бы прямыми своими обязанностями....преступность захлестнула улицы...А ну да понял и гонорар за книгу получит несколько лярдов...взятка такая
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лучше бы это убогое чучело написало книгу о коррупции в воюющей стране. Название можно такое - "Коррупция в воюющей стране и как я ее возглавил".
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Рахую, що процес декомунізації треба було і можна було закінчити ще у 90-х роках. Це все затягнулось і запізнилось. Але, краще пізно, ніж ніколи
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Щетинистый ботан в очках на лысу голову постоянно напоминает о себе по любому малейшему поводу и без повода
"Важно, чтобы мы вынесли исторические уроки", - Яценюк на презентации книги Авакова "Ленин с нами?" - Цензор.НЕТ 2436
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как только вылазят наверх-у всех сразу писательский талант открывается))
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Читай жартивник
"Карьера. В период обучения в институте, летом 1985 года, Аваков работал мастером (командиром отряда) строительного управления №18 треста Новоуренгойгазстрой в Тюменской области. Летом 1986-го - командиром студенческого стройотряда БМП-522 ПСМО Тюменьдорстрой треста Уренгойтрансстрой.
В 1987-1990 гг. - инженер Харьковского НИИ охраны вод. Занимался научной деятельностью, в частности, вопросами математического моделирования.
В 1990-м основал одно из первых в Украине акционерных обществ - АО Инвестор, в котором занял пост президента.
В 1992 году создал и возглавил коммерческий банк Базис.
В 2002-м был избран членом исполнительного комитета Харьковского городского совета."

Регалии. Заслуженный экономист Украины. Автор 12 научных публикаций и одной монографии.
Семья. Политик женат, воспитывает сына.
Благотворительность. Аваков как физическое лицо выступает соучредителем нескольких благотворительных структур.
Фонд им.Марианны Аваковой оказывает помощь детским домам, интернатам, детям-сиротам.
Благотворительная организация Звездный мост занимается проведением ежегодного международного фестиваля фантастики, издательством фантастической литературы, общественной и просветительской деятельностью в детских домах, школах, вузах.
Благотворительный фонд Ренессанс занимается проведением благотворительных акций, концертов, аукционов, реставрацией и возрождением памятников истории и архитектуры, грантовой поддержкой молодых ученых, научных программ, детского творчества.
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Аваков не только бандит-вор но еще и писатель. Сюрреализм.
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В соавторы что ли Сеня набивается?Только мы и так знаем,чем опасен коммунизм чай не маленькие
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Полагаю, что из всех толкователей ленина в истории и во всем мире яценюк и аваков были бы последними, кто имел бы на это право и к кому стоило бы прислушиваться. Не иметь за душой ничего и при этом лезть в историю со своими примитивными выводами - это надо быть теми, кто они есть - жалкими проходимцами, авантюристами и негодяями, которых уже было-было...
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Это надо у главы КРУ спросить, которого они схавали . когда он миллиардах украденных денеег яценюком рассказал.
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Чем ничтожнее ничтожество, тем больше желание комент о Яценюке тиснуть со своими "бесценными" "мыслями"!
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Ленин пыр, Ленин тыр, Ленин тохтамыр-цитата к книге.
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Да давно нужно избавится от этого "совка" в голове и побыстрее выдворить его из Украины, вот тогда может что то начнет меняться
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Моя бабуля до цього часу плаче за радянським минулим. Думаю, це тупо маразм і туга за молодими роками. Є ж анекдот, коли кажуть, що й при Сталіні було добре, бо "спина не боліла і мужики хотіли"
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Долго еще эта сука меня будет раздражать? Грохните его уже кто нибудь.
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Историю нужно помнить и чтить, но не нужно на этом зацикливаться, хорошо что Лениных уже начали убирать в нашей стране, может ещё эта книга позволит убрать Лениных с головы многих людей)
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Як я чула, то пам'ятників Леніну на території України немає зовсім? Нарешті цю нечисть вичистили
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Ещё немного остались, но их убирают и это очень радует)) Нужно избавляться от советского прошлого и двигаться в европейское будущее
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Книги это знания и наш подарок подрастающим поколениям.
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аваковской Книге в каждом околотке в красном уголке отведут лучшее место, юные мусора будут на ней присягать, а переданная через нее взятка не будет считаться взяткой.
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Ето уже последняя стадия перед бегством или посадкой. Рюкзакова нужно лет на 10 посадить рюкзаки шить там где Югик Апачи рукавицы шил.
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Треба тепер своє будувати - свою ідеологію натомість гнилій радянській.
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Вот про вставание с колен я бы оставил москалям. Это чисто их фишка, как срепы и лишняя хромосома.

Дорогу осилит идущий, а не встающий.
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Арсении и арсены все революции человеконенавистные. Но это как и войны двигатель прогресса. Зотя и к сожалению. А может и нет.
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Давно нужно было прощаться с этими совковыми символами, радует что хоть наконец-то решились мы на это! Это однозначно позитив для страны - забываем это все и двигаемся вперед!
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Писатель рюкзАков написал книжку ... у нас у власти одни писатели, философы и миллиардеры ..
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Все должны вынестиисторический урок..

вместе с уроком вынести яйценюка.

от слова на-х-р-ен.
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Книжка спровокувала дискусії. Смішно, що її оцінюють ті, хто явно її не читав. Ну, головне, що спровокувало людей думати. а думати - це не є легкий процес. Я допускаю будь-які думки авторів, головне, щоб за читачем залишалось право самостійно приймати рішення
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Книг авакова всего будет 3 штуки.

Как малая земля, возрождение, целина Брежнева.

Сейчас только первая вышла.

Ждем 2 и 3.

Потом закупят для школьных библиотек в 1 000 000 экзеипляров.

И учеников заставят изучать классика.

Ну дебилы бл*дь.
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Цензор.НЕТФорум Украины"Важно, чтобы мы вынесли исторические уроки", - Яценюк на презентации книги Авакова "Ленин с нами?"
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