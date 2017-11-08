"Важно, чтобы мы вынесли исторические уроки", - Яценюк на презентации книги Авакова "Ленин с нами?"

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Всего на сайте: 182 писателя
Якщо куля в лоб - то куля в лоб.
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Он научной деятельностью занимался в своё время,даже монографии были
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К этому времени Остап перебрал в голове все четыреста честных способов отъема денег, и хотя среди них имелись такие перлы, как организация акционерного общества по поднятию затонувшего в Крымскую войну корабля с грузом золота, или большое масленичное гуляние в пользу узников капитала, или концессия на снятие магазинных вывесок…(с)
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))))))))))))))))))))
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Может показаться что вам милый упырь дедушка ленин страшно нравится?!
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"Карьера. В период обучения в институте, летом 1985 года, Аваков работал мастером (командиром отряда) строительного управления №18 треста Новоуренгойгазстрой в Тюменской области. Летом 1986-го - командиром студенческого стройотряда БМП-522 ПСМО Тюменьдорстрой треста Уренгойтрансстрой.
В 1987-1990 гг. - инженер Харьковского НИИ охраны вод. Занимался научной деятельностью, в частности, вопросами математического моделирования.
В 1990-м основал одно из первых в Украине акционерных обществ - АО Инвестор, в котором занял пост президента.
В 1992 году создал и возглавил коммерческий банк Базис.
В 2002-м был избран членом исполнительного комитета Харьковского городского совета."
Регалии. Заслуженный экономист Украины. Автор 12 научных публикаций и одной монографии.
Семья. Политик женат, воспитывает сына.
Благотворительность. Аваков как физическое лицо выступает соучредителем нескольких благотворительных структур.
Фонд им.Марианны Аваковой оказывает помощь детским домам, интернатам, детям-сиротам.
Благотворительная организация Звездный мост занимается проведением ежегодного международного фестиваля фантастики, издательством фантастической литературы, общественной и просветительской деятельностью в детских домах, школах, вузах.
Благотворительный фонд Ренессанс занимается проведением благотворительных акций, концертов, аукционов, реставрацией и возрождением памятников истории и архитектуры, грантовой поддержкой молодых ученых, научных программ, детского творчества.
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Дорогу осилит идущий, а не встающий.
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вместе с уроком вынести яйценюка.
от слова на-х-р-ен.
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Как малая земля, возрождение, целина Брежнева.
Сейчас только первая вышла.
Ждем 2 и 3.
Потом закупят для школьных библиотек в 1 000 000 экзеипляров.
И учеников заставят изучать классика.
Ну дебилы бл*дь.
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