Если признаем РФ агрессором, то обязаны разорвать с ней дипотношения, - Винник

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Всего на сайте: 182 писателя
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Признавать агрессором не значит прекратить дипотношения.
Если я, признаю соседа идиотом, то это не значит, что по всяким доступным мне каналам, я должен перестать требовать убирать соседское дерьмо.
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Не сравнивайте несравнимое.
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Или вы Украину новой США считаете?
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У Анкеті,яка запроваджується росіянам після Нового Року обов"язково включити пункт "Чий Крим ?"..
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У Анкеті,яка запроваджується росіянам після Нового Року обов"язково включити пункт "Чий Крим ?"..
В Україну ті,хто відповість "російський" -штамп -"три роки заборона в"їзду"..
"український" теж не напишуть..Російський РАБ знає ,що потім його викличуть у ФСБ )))
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что для них чужие дети-сыновья-мужья? - кирпичики в основании дворца - семейного гнезда
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Хотелось бі услішать компетентный комментарий от стрелков, гыгов и прочих свидетелей пономаря, как это так - недавно они орали, что враги и посипаки кремля не дают голосовать прекрасный закон о реинтеграции Донбасса, который определяет россию агрессором. (Который "враги" критиковали, как пустышку, и говорили, что это "объявление агрессором" - филькина грамота). А ведь дипотношения не разорваны. какой-то легкий неудобняк получился
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Они уже 2 или 3 года тянут с признанием агрессии....НЕ признают,им НЕ выгодно!!!
А как же дружба пети с вовой???
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Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, сообщает Радио Свобода.
По данным службы, за период с января по июнь 2017 года в Украине наблюдается прирост прямых иностранных инвестиций - на 1656,5 миллиона долларов США.
В четверку крупнейших стран-инвесторов в экономику Украины входят Кипр (9925,4 миллиона долларов или 25,5% в структуре иностранных инвестиций), Нидерланды (16,2%), Россия (11,4%) и Великобритания (5,5%).
В отчетах Госкомстата еще на конец 2016 года Россия находилась на четвертом месте по объему инвестиций - ее доля составляла 10,2%, в 2015 и 2014 годах доля российских инвестиций была чуть более 6%, в 2010 году - 7%.
В 2007-2009 и 2011 годах Россия вообще не попала в четверку крупнейших стран-инвесторов в экономику Украины - четвертое место занимала Австрия.
За 10 лет Россия впервые заняла третье место по объему инвестиций и Украины в 2017 году. С 2008 по сегодня Кипр всегда занимал первое место.
В Госстате уточняют, что данные о прямых инвестициях сформированы на основании информации юридических лиц-резидентов и постоянных представительств нерезидентов в Украине с учетом административных данных Нацбанка о рыночной стоимости прямых инвестиций (акций, имущества и т.п.) предприятий и учреждений.
Кроме того, по данным Госстата, за период с января по август 2017 Украина сократила экспорт в Россию на 0,3%, тогда как импорт из России в Украину увеличился на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
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