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 Форум Украины(633335)
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Теги: дипломатия (1047) законопроект (1969) поправки (27) Винник (85)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Если признаем РФ агрессором, то обязаны разорвать с ней дипотношения, - Винник

Министерство иностранных дел должно провести консультации о возможности найти посредника в части контактов между Украиной и Россией.

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Разорвать дипломатические отношения, и увеличить торговые
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лишь бы написать что ли? Вы за Украину должны горой, а не только Фитиль
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Этот Винник не особо умный(((
Признавать агрессором не значит прекратить дипотношения.

Если я, признаю соседа идиотом, то это не значит, что по всяким доступным мне каналам, я должен перестать требовать убирать соседское дерьмо.
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Это ты те очень умный,или не очень уважаешь себя и свою страну!Он говорит вполне логичные вещи,вот только с опозданием на 3 года,ну и так сойдет.Или тебя надо подробно пояснить на примере:если я будучи твоим другом "отжал" у тебя телку и спалил твой сарай то со мной не стоит больше не о чем общаться,только бить морду,стрелять,судится и т.п ,это только для тебя не очевидно...
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Мне вот интересно ты правда ватно веришь в то что пишешь?)
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В смысле веришь? Ты отрицаешь что Крым аннексирован а часть Донбасса оккупирована? И у нас нет войны с Россией, типа у нас гражданская война? Мне вот интересно ты правда ватно веришь в то что пишешь?)
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" хотя по какой-то непонятной причине, материальное положение в стране должно стать лучше!"Вам так трудно понять,что уход Украины из поля влияния сруцького мира в после майданной стране правительство просто должно было построить нормальный образ жизни,опираясь на европейский опыт!Разве так трудно ликвидировать тотальную коррупцию с рейдерством и привести к европейскому эталону судебную систему?Тогда зайдут крупные инвесторы,и тогда станет понятно по какой причине в стране жить станет лучше!Хотя видимо еще не созрели(
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У СССР ресурсов и полезных ископаемых было еще больше и что? Где тот ссср?
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А Украина по экономике - новая США....
Не сравнивайте несравнимое.
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А Украина и не является одной из сторон конфликта. Как говорили кацапские экспэрды, они воюют не с Украиной а воюют на территории Украины с США и вообще всем условным западом. К счастью через три года США и условный запад, вняли мольбам Кремля и взялись за них всерьез.
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Вы вообще ветку форума читали?
Или вы Украину новой США считаете?
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ну так пусть признают и разрывают. в чем проблема?
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я за більш РІШУЧИЙ хід ,ніж розрив дипвідносин...

У Анкеті,яка запроваджується росіянам після Нового Року обов"язково включити пункт "Чий Крим ?"..
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явно Польша заинтересуется, но имеет ли право.....А так разрыв и никаких иллюзий
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Это надо было сделать в первую очередь после нападения на Украину агрессора пукина
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у нас с расиюшкой война, что ещё добавить
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А чем медведчук не устраивает, не оставлять же его без работы
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Сколько раз нужно признать Россию агрессором чтобы разорвать с ней дипломатические отношения, ввести визовый режим и прекратить торговлю? Будочники водят всех за нос и считают что они самые хитрые.
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Если будочники водят народ за нос, а народ терпит, то кого и зачем Вы спрашиваете?
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😁 метаморфозы современной Украины весь мир убеждаем что россия страна-агрессор а у себя досих пор соответствующий закон не принят? Одным словом шалавы и политические проститутки.
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Только Швейцария, там класно.
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И запретит гражданам России посещать Украину до тех пор пока вор Россия не отдаст ворованное Крым и Донбасс.
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Ще раз. Є більш РІШУЧИЙ і кардинальний хід ,ніж розрив дипвідносин...

У Анкеті,яка запроваджується росіянам після Нового Року обов"язково включити пункт "Чий Крим ?"..



В Україну ті,хто відповість "російський" -штамп -"три роки заборона в"їзду"..
"український" теж не напишуть..Російський РАБ знає ,що потім його викличуть у ФСБ )))
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В Индии с Пакистаном - приблизительно - подобные отношения. Это - правильно. Не может страна терпеть, когда на нее напали и граждане похищаются, а она делает вид, что ничего не происходит. Что же это, тогда, за страна такая? Пора всех медведчуков посадить на скамью подсудимых?
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К вопросу нужно подходить по-гибридному, как это делают противники. То есть с максимальной выгодой для себя и максимально убыточно для лишнехромосомных.
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Вау!!!! админстецьковый лютует, но я повторю. Проблема в том, что воюет на передовой только народ, а власть в своих кабинетах проводит встречи, фуршеты, переговоры, ручкается и любызается с агрессором.
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Так же как и на Майдане 14м году - народ мерз, бошки под палки подставлял, а потом и под пули, где в это время были шоколадные маланцы? - правильно за спиной народа вели с яныком сепаратные переговоры, как бы так пропетлять - чтобы и место яныка занять, и яныку гарантии безопасности предоставить. И сейчас - народ сидит в окопах, а они ищут варианты - как бы так договориться, чтобы и дальше бабосы от путина получать, и чтобы с донбасса он ушел.
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опять это бессмысленное шыкаладное мычание - мызамыр, тамжынашилюди, русня с пейсатыми реформаторами - адиннарот.
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Оговорка по Фрэйду. Вообщето наоборот: "Мы обязаны признать" и "прийдеться разорвать".
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Велыкому дипломату и гиганту мысли виннику банда будки поручила донести до пипла мыслю о безальтернативности липецких канхвет, без которых тамжышнашилюди никак не обойдутся?
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Эти отношени давно уже разорваны! Нужно это только закрепить на бумаге.
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Давно?Почему тогда Запад об этом ничего не знает
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На словах,а нужно документально оформлять
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Но Вы же вроде не чиновник, откуда Вам знать причины поведения других конкретных людей?
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потому что приходиться часто с чиновникакми сталкиваться. К сожалению.
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Тогда на лень чиновников можно списывать всё, что противоречит личному мнению. Это абсурд.
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...все что противоречит здравому смыслу. Например каждый год носить чиновника справку, что у инвалида нет ноги.
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10000 тысяч погибших ,это как????????????????????????????????????
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а у них другие измерения в тысячах и сотнях тысяч ... долларов.
что для них чужие дети-сыновья-мужья? - кирпичики в основании дворца - семейного гнезда
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Видимл Свинло очень дорожит этими дип. отношениями с Пуйлом.
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....на мой мозг ЭТО НЕ НАЛАЗИТ , что должна ЕЩЕ сделать россия ???? уеб...ь КИЕВ ядерной бомбой ??? ТРИ с ПОЛОВИНОЙ ИДЕТ ВОЙНА !!!! есть ОККУПИРОВАННЫЕ тер.!!!есть УБИТЫЕ и ПОКАЛЕЧЕННЫЕ !!! есть БЕЖЕНЦЫ и ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ с мест БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ,есть ОГРОМНЫЕ РАЗРУШЕНИЯ фабрик , заводов , шахт и ДОМА ЖИТЕЛЕЙ !!! есть МИРОВОЕ ПРИЗНАНИЕ , что россия АГРЕССОР !!!! что она еще должна СДЕЛАТЬ ????
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отобрать липецкую фабрику рошен. И запретить ввоз ланосов и конфеток. Вот тогда будет врагом. Однозначно!
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....это НАМ ссут в глаза , а МЫ говорим , что это БОЖЬЯ РОСА !!!
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....за ЭТО должен ОТВЕТИТЬ КАЖДЫЙ ДЕПУТАТ , КАЖДОЙ ФРАКЦИИ !!!!
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Пля, а куда этих не вменяемых заробитчан девать, которые в мордор ездят на работу...?
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туда же, куда и этого убогого вместе со всей зРадой.
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а тех, кто не ездит туда но вагоны-самолеты-авто отправляет с товарами и продуктами?
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Чому мають бути заручниками цих "заробітчан" 40 мільйонів українців? А дозволи на виїзд до Окупанта хай беруть у рідних тих, що віддали життя і воюють на фронті.
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"У нас сейчас стоит вопрос признания Российской Федерации агрессором и оккупантом украинских территорий. Международное право и практика не предусматривает в таких условиях наличия дипломатических отношений "
Хотелось бі услішать компетентный комментарий от стрелков, гыгов и прочих свидетелей пономаря, как это так - недавно они орали, что враги и посипаки кремля не дают голосовать прекрасный закон о реинтеграции Донбасса, который определяет россию агрессором. (Который "враги" критиковали, как пустышку, и говорили, что это "объявление агрессором" - филькина грамота). А ведь дипотношения не разорваны. какой-то легкий неудобняк получился
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Ничего страшного. У Японии тоже нет дипломатичесих отношений с Рашей. Де юре они еще находятся в состянии войны с 9 авгусиа 1945 года. Мирного договора нет.
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З початку російської агресії в Україні загинуло 11 тисяч українціів, про це заявив Президент України Петро Порошенко під час спільної заяви із президентом Білорусі Олександром Лукашенком у Києві. То хто така росія? Ти дурень, чи прикидаєшся?
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"У нас - НЕ війна з росією", "об"явити росію країною-агресором НЕможливо", "НЕ треба розривати з росією торгівельно-економічні відносини" та ще всяку-різну Лабуду - спробуйте пояснити матері, що втратила на цій "НЕвійні" сина, або дитині, у якої російські орки вбили батька!!! Це все словоблуддя від того, панове, що старий анекдот про царя-єврея, який буде "вдень царювати, а вночі трохи шити брукі", став сьогодні несмішним: неможливо одним підписом відправляти на війну синів Країни, а другим - поповнювати казну країни-агресора (щоб в агресора було досить коштів на снаряди-набої для "чим зустріти" тих самих синів)!
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....в селе УДАВИЛИ бабушку , ПРЕСТУПНИК сказал , что жуть как хотел ЖРАТЬ !!! СУД должен был его ОТПУСТИТЬ ??? так получается , что БАБКА отказала ему в кормешке , а значит ВИНОВНА ОНА ????!!! это ИЗВРАЩЕНИЕ !!!!! УКРАИНУ сейчас ГВАЛТУЮТ и чужие и свои , а народ думает , что ЭТО его не касается ))))) вот когда БУРЯТЫ придут в КАЖДУЮ УКРАИНСКУЮ семью , ВИЗЖАТЬ БУДЕТЕ ВСЕ !!!!
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Будем жить как японцы, ждать пока вернут наши территории!
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Вы, чё? При разрыве дипотношений, пэцин бизнес в Рашке, поприжать могут...Заробитчане возьмут рассейские паспорта...Одни потери..
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..... я СНАЧАЛА думал , что ПРАВЕЛЬНО , что тянут ВРЕМЯ переговорами, минским , нормадскими , х000кими , да НАДО надо было НАДЕЛАТЬ - танков , ракет, ядерных бомб , ОДЕТЬ -ОБУТЬ АРМИЮ !!!! провести УЧЕНИЯ -ЗАУЧЕНИЯ !!!! подняли ТАРИФЫ !!!! терпим , что если НАДО для ПОБЕДЫ УКРАИНЫ ???!!! надо , значит НАДО !!! а они (влась) кто в ОАЭ , кто на ОФШОРЫ , кто с москалямы в ДЕСНА , кто нас кормит ДЖЭВЕЛИНАМИ , кто НАТО !!! а воз как говорится и НЫНЕ там (((((( дожили назвать боимся - БЕЛОЕ - БЕЛЫМ , а ЧЕРНОЕ ЧЕРНЫМ бо путин -НАПАДЭ !!!!
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счет погибших в так называемом АТО пошел уже на десятки тысяч, а мрази все решают нужно ли разрывать дипотношения с торговыми партнерами?
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И морду такую страдальческую сделал.... Там же торговые партнеры, торговля только наладилась, объемы растут.....
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Порохоригам розривати відносини з бізнес-партнерами ніяк не можна, бо будуть вєєрниє атключєнія і ґолод страшний...
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если заболеем гриппом то будем пить таблетки но грипп назовём просто кашлем с насморком. Вот примерно такие отговорки навязывает обществу власть отношение к войне.
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о чем этО винник бубнит...товарооборот между расеей и Украиной вырос на 2.5 млрд.
Они уже 2 или 3 года тянут с признанием агрессии....НЕ признают,им НЕ выгодно!!!
А как же дружба пети с вовой???
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ещё ничё не разорвали зато вой со всех рахаутюгов уже стоит истошный--шо само по себе уже праздник!
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Когда очередной парламентский клоун, особенно из барыжной банды, начинает квакать про агрессию расеи и нести прочий популизм, меня тошнит. Это ж какую смелость надо иметь, чтобы назвать агрессора агрессором! Может, еще и визовый режим введем? И назовем АТО войной! И неужели прекратим торговые отношения?... Воистину храбрые, эти мыши из блока панамских патриотов. И не боятся, что путен нападёт... А что будет с фабриками патрона? А с другим бизнесом с агрессором? Болтливые идиоты, бесполезные животные по классификации бессмертного шарикова
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последние 10 лет Россия впервые вошла в тройку стран по объему инвестиций в Украину.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, сообщает Радио Свобода.

По данным службы, за период с января по июнь 2017 года в Украине наблюдается прирост прямых иностранных инвестиций - на 1656,5 миллиона долларов США.

В четверку крупнейших стран-инвесторов в экономику Украины входят Кипр (9925,4 миллиона долларов или 25,5% в структуре иностранных инвестиций), Нидерланды (16,2%), Россия (11,4%) и Великобритания (5,5%).

В отчетах Госкомстата еще на конец 2016 года Россия находилась на четвертом месте по объему инвестиций - ее доля составляла 10,2%, в 2015 и 2014 годах доля российских инвестиций была чуть более 6%, в 2010 году - 7%.

В 2007-2009 и 2011 годах Россия вообще не попала в четверку крупнейших стран-инвесторов в экономику Украины - четвертое место занимала Австрия.

За 10 лет Россия впервые заняла третье место по объему инвестиций и Украины в 2017 году. С 2008 по сегодня Кипр всегда занимал первое место.

В Госстате уточняют, что данные о прямых инвестициях сформированы на основании информации юридических лиц-резидентов и постоянных представительств нерезидентов в Украине с учетом административных данных Нацбанка о рыночной стоимости прямых инвестиций (акций, имущества и т.п.) предприятий и учреждений.

Кроме того, по данным Госстата, за период с января по август 2017 Украина сократила экспорт в Россию на 0,3%, тогда как импорт из России в Украину увеличился на 1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЕсли признаем РФ агрессором, то обязаны разорвать с ней дипотношения, - Винник
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