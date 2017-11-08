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Теги: воровство (617) Терехин (204) Балюк (3)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Карманники обворовывают экс-чиновника АП Балюка и экс-министра экономики Терехина в киевском кафе. ВИДЕО камер наблюдения

В кафе в центре Киева "лица кавказской наружности" обворовали экс-главу Главного контрольного управления Администрации президента Анатолия Балюка и бывшего министра экономики Сергея Терехина.

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Один из них претендовал на роль великого экономиста. Чему удивляттся, если в стране воруют ? Какие жкономисты- такая и жкономика
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Балюк Анатолий Иванович - советник Президента Украины - Руководитель Главного контрольного управления Администрации Президента Украины. Все это при злочынном режиме Януковича. И шо с ним делал вместе "оппозиционер" Терехин? Еще одно доказательство того, что вся эта свора публично рубится только для вида, а по жизни - жрут из одного корыта. Терехин - разочарование. Позорище
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Та зачем далеко ходить,у нас Президент был министром при Яныке.
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Так от липецкого основателя партии рыгов никто кроме упоротых ничего и не ожидал. Поэтому он предсказуемо окружил себя бывшими рыгами.
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в сссре дохлом карманники очень ловко работали на остановках трамваев троллейбусов автобусов и Метро ловко заталкивая побыстрее впереди стоящих лохов в салон...
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Так я и не понял, кто из этих четырёх бандиты?
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Этих двоих можно и в министры - азам научены, экзамен прошли.
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Терёхин, это тот, что педофил?
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просим в студию видео где экс-чиновник АП Балюк и экс-министра экономики Терехин обворовывают Украину
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"Не все в палатках на площади "...

Не все в Верховной Раде....ты хотел сказать....соевый?
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Не все в палатках, многие еще в АТО защищают и погибают за Украину, этот его прогиб мерзкий и гадкий, как и он сам.
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Андрей Пионтковский в Ютьюбе рассказал каким способом Плешивый педофил обул РАБссию за 18 лет на 1 триллион долларов и спрятал бабло у коварного Барак Обамыча и Буша-мл. .Карманники Кавказа и РАБссии отдыхают
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Что перетирали экс-чиновник АП (при яныке) Балюка и экс-министра экономики Терехина в киевском кафе??
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Люди,я вам удивляюсь,вору все равно кого обворовывать,бывшего чиновника или честного человека,он все равно останется вором.Уверена,что эти карманники даже не знают,кто такой Терехин.
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Бандиты бандитов в лицо должны знать.
Эти двое как ни как будущий политбомонд нашего политического печального будущего.
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Ничего не все равно, вор знает, что у обычного украинца мало что можно взять, а вот если как у Кубива, то 30 т евро в кармане может быть .
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Воры тоже разные,одни на уровне Кубива,другие на уровне пенсионерки.А то что у обычного украинца мало что можно взять,это очень плохо.Разочаровываете вы меня сильно,соотечественники.
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Конечно разные, но большинство, воспитанное на Робин Гуде, не будет жалеть двух чинуш .
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То есть "отнять и поделить" это наше все? Робин Гуд по сути тот же вор и разбойник.Когда мы радуемся тому,что обокрали богатого,нам даже в голову не приходит,что богатство может быть честно заработано.В подобном ключе у нас воспитывают детей,это ужасно.
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Уж лучше бы авакяна, гросю и геращенко с шкиряком - тех которые больше всех орали о падении уровня преступлений и 80% раскрываемости.
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Почитала я коментарии и поняла, что воровство -основа нашей ментальности.((
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Ні, він сумку забрав, яка стояла на стільці, потім за сусіднім столом її випотрошив.
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Точно, а я подумав що він в кишеню заліз, непогано спрацювали.
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Главное что бы Аваков их не словил.
Иначе, суд, отпустит, потом дадут медальки и пригласят работать в ВР, КМ, АП.
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***быль с просторов интернета.
Еду в маршрутке, чувствую - кто-то в карман полез.
(Я тогда не особо богатым был, ну и в кармане ничего не лежало).
Понимаю, что лазит по карману тот парень, что рядышком стоит.
Ну он обшарил карман, и уже вытянул руку.
Тут я к нему наклоняюсь, показываю кошелек и спрашиваю - «Это искал?».
Он ох*ел, ведь это был... его кошелек. А я - профессиональный фокусник.
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из истории одного крутого бандюка РАБссии...Самый "чесный вор" в ссре дохлом был мацкальский бандюк по кличке Монгол.Держал в страхе всю Москву и область в светлое застойное времечко.Именно банда Монгола впервые в ссре дохлом применяла утюг в качестве "Детектора лжи".Осведомителей банда Монгола имела среди всех слоёв населения включая подпольных миллионеров дохлого Совка и членов КПСС.после отсидки Монгол в 80-е годы сколотил новую Бригаду братанов из бывших спортсменов.Сдирали бабло со всех подряд.
Последние свои дни Монгол закончил в престижном Московском онкоцентре на Каширском шоссе.
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А меня точно так же в Бельгии обворовали, в кафе. - лица арабской, мать их, национальности. Всю наличку из портмоне вытащили, 10 евро вернули (видимо чтобы хватило расплатиться и в надежде что не будем поднимать скандал), на кредитки и гривны (ха-ха) не позарились. Настроение капитально испортили на 3 дня. Держите деньги/ценности ПЕРЕД собой
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Ти дивись! Їм можна державу обкрадати, а їх самих неможна. 😀
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Youtube заблокировал трансляцию украинского телеканала об АТО по требованию России
InfoResist
Прямой эфир Днепровской региональной дирекции Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) на официальном YouTube-канале заблокирован из-за жалобы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России (Роскомнадзор) на содержание программы «Знай наших» - проекта, посвященного военнослужащим, находящимся или вернувшимся из зоны проведения АТО, сообщила пресс-служба НОТУ.

В письме к Днепровскому филиалу НОТУ от YouTube говорится:

«Компания YouTube получила сообщение от Роскомнадзора о том, что приведенные ниже материалы нарушают Федеральный закон РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации «. Роскомнадзор добавил URL-адрес в запретный список материалов. Если Вы не удалите контент, Google может быть вынужден заблокировать его. Также направляется уведомление об ограничении доступа к информационному ресурсу на основании требования Генеральной прокуратуры РФ как к содержащему призывы к массовым протестам, осуществлению экстремистской деятельности и т. д.»
В филиале НОТУ не намерены удалять программу из сети и считают это попыткой применения цензуры и вмешательства во внутренние дела Украины.

По словам исполнительного директора телеканала Валентина Чангли, героем программы «Знай наших» от 21 октября 2017 года (с жалобой на которую ссылается Роскомнадзор - ред.) был вернувшийся из зоны АТО доброволец «Правого сектора».

«В России» Правый сектор «считается экстремистской организацией. Но только в России. Во всем мире, тем более на территории Украины, «Правый сектор» таковой не считается. Боец рассказывал о своем пребывании в Донецке… Это были лишь воспоминания. Но мы получили от YouTube письмо о том, что Роскомнадзор требует удалить видео, которое противоречит законам РФ и якобы призывает к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности», - сообщил он.
Администрация «НОТУ» в ответе для YouTube отметила, что дирекция - филиал Общественного вещания Украины - в своих действиях руководствуется законами Украины, организует свою работу с неукоснительным соблюдением требований законов «Об Общественном телевидении и радиовещании Украины» и «О телевидении и радиовещании», других нормативных документов, регламентирующих деятельность телерадиоорганизаций на территории страны.

«Программа «Знай наших» от 21 октября 2017 года, в соответствии с требованиями законодательства Украины, не содержит призывов к массовым протестам, осуществления экстремистской деятельности или участия в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка», - заявляет НОТУ.
По мнению НОТУ, требование Роскомнадзора заблокировать контент телеканала может расцениваться как цензурный контроль над содержанием информации, препятствование законной профессиональной деятельности журналистов другого государства.

«Исходя из изложенного, оставляем на ваше усмотрение ограничение показа на территории Российской Федерации, в соответствии с ее законодательством, и требуем не применять цензуру к материалам Общественного телевидения Украины на все остальное пространство свободного мира, в обязательном порядке снять с нас все санкции, которые были применены YouTube, согласно письму Роскомнадзора, в том числе снять ограничения по услуге «Прямой эфир» в аккаунте филиала «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» «Днепровская региональная дирекция», - говорится в сообщении.

НОТУ напоминает: окончательное решение по сложившейся ситуации будет вынесено после подробного изучения жалобы и ответа на нее, что может занять до 90 дней. Пока же к Днепровскому филиалу «НОТУ» была применена санкция, заключающаяся в отключении возможности осуществлять онлайн-трансляцию.
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Как можно сидеть так жрать что не видно как стул перед носом уезжает? Раззявы какие-то
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вот такие тюлени .лять портят статистику моржу Авакову.
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должна же быть хоть какая то справедливость...
пусть так
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Чёт не вижу за столом Терёхина. Может сделал пластику и покрасился?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныКарманники обворовывают экс-чиновника АП Балюка и экс-министра экономики Терехина в киевском кафе. ВИДЕО камер наблюдения
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