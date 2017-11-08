Карманники обворовывают экс-чиновника АП Балюка и экс-министра экономики Терехина в киевском кафе. ВИДЕО камер наблюдения

Остап Бендер ab873162
, Андрей Лунёв f3aa6aac
, Sophia-Maria Duglass
, Привет
, Natalia Mangion
, Антіп Тіп
, раша в перде
, Хазар Дакійський
, Лера Ларченко
, Игорь Д
, Николай Масло
, Nick Nemo
, Борис Зет
, Павло Самойло 116010d4
, roshenko q
, Алег Федоров
, РоботБАндер2
, ipd dip
, линда либерман
, Алексей Носов d8330900
, Андрей Ильчук
, Rita Olhovskaya 2208c582
, Bander_UA 1d21dedd
, Правда Жизни 264a636c
, Андрей Карпенко 22e09935
, Юрий Белый
, belge
, Дядя Жора
, nouser
, Alexey Poltorak
, Акинар Дортуар 544ccd43
, Донетчанин Донцов
, legionary
, Василий Граздич
, Евгений Калашников
, Zu Docs
, Валерий Проценко
, Злий Грицько
, Алла Новосад 5b57f84f
, Сергій Гранін
, Понтий Пилат
, Сара Марабу
, M Mi d927ae0e
, Дмитрий Громов c3445f6d
, Андрей Сафhjyjd
, Evgeniy Petrenko
, Типовий Турок
, Alex Grechko
, sergik
, Алеша- русский
, Вася Городской
, Vladimir 5fe313f3
, Fobos
, Микола Воронюк 2e6b3acf
, La Figa56 ab2ed38e
, Юра Амурский
, cimbitep
, Шимус
, Van Val
, экзорцист
, Коваленко Егор
, Leo Uxmal
, PostSkriptum
, uegfybyf
, Kasper1088
, Гундяй Крестовоздвиженский
, aquarius580 .
, Alexandr Slavich
, Oleksandr Ievtushenko
, росися вперде d82e7584
, xm0d
, Веселий сумчанин
, Гарик Не инженер c161d501
, violator
, Антон Ветров 11738df8
, Westwind Ukrainian
, Плюю на Путю
, 7Кокс7
, Andrey Shevchenko f5154a7a
, Maks Kolorto
, Сергей1500900
, Герхард
, GSN
, Святослав Микитюк 6367f630
, Гримсвотн
, майор швейк
, Roine S
, Сергей Андрейчев
, цыцкин
, Татьяна Ломонос
, Константин Гризодубо
, Вася Шевченко f77d76ba
, Serg Sergeev
, war128
, Лысый коротышка
, зеленка
, виктор безнос
, Зенит-Циклон-ДНЕПР
, Praskovia Bystricka
, Павел Авдеевский
, Grigory Kravchenko
, agam
, ALINA PYLTIAI
, Юный_ Техник c631414e
, gontaruk
, Forst Zinna
, Михаил Василенко 715efded
, Святослава
, Водки нет, иди домой.
, Тарас Шаламов
, Адам Козлевич
, Иван Спасоненко
, Вячеслав Елажов
, Вася Адекватник
, Брежнев
, Евгений Баштан
, Sascha Kreuz
, 5 копійок
, Matr Ua
, Катерина Бобровська 84f90f01
, Egor Elk
, Valery Skomarovskiy
, Бывалый222
, Дмитрий Чехомов 60787605
, Морпех Саша
, Александр Пышненко
Привет, Игорь Д, roshenko q, Sophia-Maria Duglass, Хазар Дакійський, Лера Ларченко, РоботБАндер2, Николай Масло, Bander_UA 1d21dedd, Андрей Ильчук, Алексей Носов d8330900, Акинар Дортуар 544ccd43, Natalia Mangion, Евгений Калашников, Zu Docs, Андрей Лунёв f3aa6aac, ipd dip, Андрей Сафhjyjd, Валерий Проценко, Злий Грицько, Понтий Пилат, Fobos, legionary, Van Val, Юрий Белый, Василий Граздич, sergik, Борис Зет, Шимус, aquarius580 ., экзорцист, Алег Федоров, Alex Grechko, Антон Ветров 11738df8, Oleksandr Ievtushenko, Leo Uxmal, uegfybyf, violator, GSN, M Mi d927ae0e, Сергей Андрейчев, cimbitep, Константин Гризодубо, Гримсвотн, Плюю на Путю, Maks Kolorto, Serg Sergeev, Вася Шевченко f77d76ba, Сергей1500900, Vladimir 5fe313f3, Grigory Kravchenko, gontaruk, Вася Адекватник, Герхард, виктор безнос
Всего на сайте: 181 писатель
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Не все в Верховной Раде....ты хотел сказать....соевый?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Эти двое как ни как будущий политбомонд нашего политического печального будущего.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Иначе, суд, отпустит, потом дадут медальки и пригласят работать в ВР, КМ, АП.
Ответить
Ответить
Еду в маршрутке, чувствую - кто-то в карман полез.
(Я тогда не особо богатым был, ну и в кармане ничего не лежало).
Понимаю, что лазит по карману тот парень, что рядышком стоит.
Ну он обшарил карман, и уже вытянул руку.
Тут я к нему наклоняюсь, показываю кошелек и спрашиваю - «Это искал?».
Он ох*ел, ведь это был... его кошелек. А я - профессиональный фокусник.
Ответить
Ответить
Последние свои дни Монгол закончил в престижном Московском онкоцентре на Каширском шоссе.
Ответить
Ответить
Ответить
InfoResist
Прямой эфир Днепровской региональной дирекции Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) на официальном YouTube-канале заблокирован из-за жалобы Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России (Роскомнадзор) на содержание программы «Знай наших» - проекта, посвященного военнослужащим, находящимся или вернувшимся из зоны проведения АТО, сообщила пресс-служба НОТУ.
В письме к Днепровскому филиалу НОТУ от YouTube говорится:
«Компания YouTube получила сообщение от Роскомнадзора о том, что приведенные ниже материалы нарушают Федеральный закон РФ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации «. Роскомнадзор добавил URL-адрес в запретный список материалов. Если Вы не удалите контент, Google может быть вынужден заблокировать его. Также направляется уведомление об ограничении доступа к информационному ресурсу на основании требования Генеральной прокуратуры РФ как к содержащему призывы к массовым протестам, осуществлению экстремистской деятельности и т. д.»
В филиале НОТУ не намерены удалять программу из сети и считают это попыткой применения цензуры и вмешательства во внутренние дела Украины.
По словам исполнительного директора телеканала Валентина Чангли, героем программы «Знай наших» от 21 октября 2017 года (с жалобой на которую ссылается Роскомнадзор - ред.) был вернувшийся из зоны АТО доброволец «Правого сектора».
«В России» Правый сектор «считается экстремистской организацией. Но только в России. Во всем мире, тем более на территории Украины, «Правый сектор» таковой не считается. Боец рассказывал о своем пребывании в Донецке… Это были лишь воспоминания. Но мы получили от YouTube письмо о том, что Роскомнадзор требует удалить видео, которое противоречит законам РФ и якобы призывает к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности», - сообщил он.
Администрация «НОТУ» в ответе для YouTube отметила, что дирекция - филиал Общественного вещания Украины - в своих действиях руководствуется законами Украины, организует свою работу с неукоснительным соблюдением требований законов «Об Общественном телевидении и радиовещании Украины» и «О телевидении и радиовещании», других нормативных документов, регламентирующих деятельность телерадиоорганизаций на территории страны.
«Программа «Знай наших» от 21 октября 2017 года, в соответствии с требованиями законодательства Украины, не содержит призывов к массовым протестам, осуществления экстремистской деятельности или участия в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка», - заявляет НОТУ.
По мнению НОТУ, требование Роскомнадзора заблокировать контент телеканала может расцениваться как цензурный контроль над содержанием информации, препятствование законной профессиональной деятельности журналистов другого государства.
«Исходя из изложенного, оставляем на ваше усмотрение ограничение показа на территории Российской Федерации, в соответствии с ее законодательством, и требуем не применять цензуру к материалам Общественного телевидения Украины на все остальное пространство свободного мира, в обязательном порядке снять с нас все санкции, которые были применены YouTube, согласно письму Роскомнадзора, в том числе снять ограничения по услуге «Прямой эфир» в аккаунте филиала «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» «Днепровская региональная дирекция», - говорится в сообщении.
НОТУ напоминает: окончательное решение по сложившейся ситуации будет вынесено после подробного изучения жалобы и ответа на нее, что может занять до 90 дней. Пока же к Днепровскому филиалу «НОТУ» была применена санкция, заключающаяся в отключении возможности осуществлять онлайн-трансляцию.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
пусть так
Ответить
Ответить