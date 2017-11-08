С сегодняшнего дня каждая третья песня на радио должна звучать на украинском языке

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Всего на сайте: 182 писателя
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Я теж слухаю англомовну рок-музику і чхати хотів на твої поради!
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Але ж в Україні ДОСІ ЗАСИЛЛЯ КАЦАПОМОВНИХ (КІЕВСКІХ С МАЦКОВСКІМ АКЦЕНТОМ) "ведучих"
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ні,не того нище пояса,а того,що вище плеч..
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"Кому в голову пришло назвать жлобский блатняк "русским шансоном"? Русский шансон - это Петр Лещенко и Александр Вертинский..."(с)
Ну и анекдот в тему:
В музыкальный магазин заходит такой вполне приличный мужичок и обращается с вопросом к продавцу, молодому парню в косухе, с длинными волосами и серьгой в ухе:
- Подскажите, а где у вас ШАНСОН?
Парень, продолжая слушать что-то тяжелое в наушнике, "на автомате" отвечает:
- Из шансона остался только Азнавур...,
У мужичка на лице - полный ступор.. А парень, спохватившись, добавляет:
- А-а, так Вам БЛАТНЯК? Ну это в конце зала..."
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Може тому ,що ведучий ,хосч і російськомовний,але білорус.
БЕЗ ІМПЕРСЬКОЇ ХУЦПИ....
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думку ольгінських зараз в Україні ,звичайно вислуховують,але потім впевнено посилають на...й
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У нас есть из чего выбирать, и вместо условных "поющих трусов" можно выдавать в эфир современный, качественный, музыкальный продукт.
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Не знаю ваших вкусов в музыке, но как по мне, то в эфиры можно вполне выдавать, например, такой украинский музыкальный продукт:
THE HARDKISS - Журавлi (official)
https://www.youtube.com/watch?v=bBgdXGQAHQM
THE HARDKISS - Прiрва.
https://www.youtube.com/watch?v=yzNWw92mxJE
У них же много англоязычных песен:
THE HARDKISS - Stones (official video)
https://www.youtube.com/watch?v=quZSuSg-ZuE
Те же Антитела, Друга Ріка вполне могут идти как легкая, но не примитивная музыка.
Слухай українське. 15 музикантів, які вас здивують
https://tsn.ua/special-projects/uamusic/
Перечислять можно бесконечно...
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а, вообще, одна треть всего на украинском - очень мягко и либерально.
впрочем, хорошо, что так. главное - избавиться от навязшего в ушах мерзкого рассеянского "шансона", а в реальности от низкопробного блатняка из паРаши.
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щоб зберегти слухача..
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А вата нам розказує, що засилля російської попси і блатняка на радіо - це тому, що таке слухає народ.
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Немає "блату " більше в ефірі ..))
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Да, бедные украинцы, не услышат теперь "Поющие трусы" и Киркорова с Успенской. Как же теперь они смогут жить без "Владимирского централа" и "Верните Сталина"?
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Чтобы не завидуя, слушать на украинском песни?
Воплі Відоплясова - ДІБРІВОНЬКА
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у вас есть "Соловьев-ТБ" ..
такого "соловьиного помета" в Украине нет !!
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Ось, наприклад - потужний Old School Death Metal з Полтави
Заживо поховані трупи людоїдів
Вилізли із трун, відкопалися з землі
Почали похід самознищення і смерті
Бажання плоті - стимул в гниючій голові
Ніколи
Не вагайся
Їм голову відбити!
Вони
Не матимуть,
Чим тебе доїсти!
Ти станеш трупом-людоїдом,
Скінчиться твоє життя
Будеш друзів поїдати,
Зміниш їхнє буття!
Збільшиш
Чисельність
Собі
Подібних
Людоїдів
Мертвих вбивць.
Трупи-
Людоїди
Мертві
Вбивці
Людоїди,
Мертві вбивці
Тоді, коли не лишиться людей,
І мертвим корму буде вже замало,
Зжиратимуть вони самі себе!
З'являтимуться трупи-канібали!
Звірство там візьме початок,
Самознищення почне,
Буде кожен з них вбачати,
Що хижак на нього йде!
Знищить
Конкурентів,
Друзів,
Ворогів.
Канібалів
Таких, як він!
Трупи-
Канібали
Мертві
Самовбивці!
Канібали,
Мертві самовбивці
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Nocturnal Mortum - Україна
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Вот только от написания Nocturnal начинает попа пригорать. Nokturnal Mortum же.
Dub Buk - Батько Клятв
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у ефірах радіостанцій .,у котрих відсутня російська мова ПОВНІСТЮ (включно реклама,вставки.мова дикторів і "контент") на наступний "звітний період" -ці радіо(і теле)студії позбавляються будь-яких обмежень на "контент"))
це б дозволило "розкріпостити " станції з наприклад джазом,класикою чи навчальні(англо,німецько мовні)..
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мова реклами і ведучих..
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радио "пятница" довольно хитрожопо выкручивается из данной ситуации в ущерб украинизации. На руцком языке крутят старые песни которые имеют какой-никакой культурный вес и дергают за струны очень большого процента населения, а на украинском крутят откровенный попсовый шлак. Это может привести к обратному эффекту. прописать в законе: "крутите хорошую украинскую музыку" не реально. делать комиссию тоже тупик. нужна целенаправленная программа по повышения планки всего медиа контента от минкульта.
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раз
два
три
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Ізвєргі! Що ви робите?
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А как говаривал великий сЦарь- где русский язык там РОССИЯ! непорядок, захар с плотвой на штурм Киева пойдут, путин нападет, да сколько ужасов будять!!! Тяперь.
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