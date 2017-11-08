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 Форум Украины(633335)
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Теги: квоты (131) радио (242) украинский язык (696)
Тему создал: Цензор.НЕТ

С сегодняшнего дня каждая третья песня на радио должна звучать на украинском языке

C 8 ноября доля украиноязычных песен на радио должна составлять 30%, а не 25%.

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Даєш 50/50... а потім згідно співвідношення до чисельності населення: 75укр./25...
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а я взагалі люблю європейську і американську музику. чому її так мало?
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покупаешь флешку и ее становится 100%, ну или едешь в омерику с ивропой!)))...тут мы возвращаемся к слогану, чемодан-вокзал-рассия!)))
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Слухай, розумнику, для початку опануй українську мову і правопис, а тоді розказуй, кому куди їхати.

Я теж слухаю англомовну рок-музику і чхати хотів на твої поради!
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ну и слухай и не учи страну Украина на каком языке ей разговаривать!
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а чего бы тебе не купить всякую парашу на флешке вроде кароль, билык,соловій и подобной попсовой хрени? европейская музыка намного качественне. и почему украинскую музыку пихают в станции,специализирующиеся на рок-музыке Европы и Америки и на иностранной электронной музыке ?
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я и слушаю и не указываю стране Украина на каком языке ей крутить музыку, в отличии от парашкинцев, где сру там и рассия...
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Цікаво як доведеться змінювати репертуар радіо "Шансон", "Кісс фм" та "руцкое радіо Україна".
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Вони з легкістю можуть не змінювати репертуар, просто змінять частоту, і підуть геть, ну туди де їх будуть слухати до Сибіру, на Урал.
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Русское радио Украина,вообще красавцы постоянно помогали армии и от них сразу же открестилось маасковское
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Якби "Русское радіо" було лише одне в ефірі. Всі би змирились.
Але ж в Україні ДОСІ ЗАСИЛЛЯ КАЦАПОМОВНИХ (КІЕВСКІХ С МАЦКОВСКІМ АКЦЕНТОМ) "ведучих"
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у колективах цих радіостанцій репертуар можна лише обрізуванням..

ні,не того нище пояса,а того,що вище плеч..
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Кстати, на Шансоне появилось много очень приличных украинских песен, не блатняк, как по-русски, а именно городской романс.
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Лет 15 назад прочитал в одном журнале:
"Кому в голову пришло назвать жлобский блатняк "русским шансоном"? Русский шансон - это Петр Лещенко и Александр Вертинский..."(с)
Ну и анекдот в тему:
В музыкальный магазин заходит такой вполне приличный мужичок и обращается с вопросом к продавцу, молодому парню в косухе, с длинными волосами и серьгой в ухе:
- Подскажите, а где у вас ШАНСОН?
Парень, продолжая слушать что-то тяжелое в наушнике, "на автомате" отвечает:
- Из шансона остался только Азнавур...,
У мужичка на лице - полный ступор.. А парень, спохватившись, добавляет:
- А-а, так Вам БЛАТНЯК? Ну это в конце зала..."
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Лучше бы ввели квоты на песни на русском языке. Потому что если например радиостанция специализируется на европейской и американской музыке 80-90х, то блоки украинских песен напрягают.
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Ничего страшного....расслабился..напрягся...опять расслабился.....привыкнешь...
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Может и привыкнешь, но на Радио Рокс внатуре напрягает, потому как крутят часто одни и те же песни, дабы качество не страдало(
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Радио Рокс отстойное. Раньше тоже слушал, но повторьі песен действительно напрягают. Да и крутят в основном старьіе песни, котороьі уже 100500 раз переслушаньі. Нового практические нет
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Якраз радіо Рокс не "напрягає"..
Може тому ,що ведучий ,хосч і російськомовний,але білорус.

БЕЗ ІМПЕРСЬКОЇ ХУЦПИ....
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В нема такої кількості якісної української музики, щоб воно не напрягало. Такий самий відстій, як у кацапів. "Я не була свята..."
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ОЛьгінький "АЛіна" !
думку ольгінських зараз в Україні ,звичайно вислуховують,але потім впевнено посилають на...й
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якщо ольгінський заліз у тему про українську мову,і розказує ,що йому "паралельно" ,то якось не дуже віриться )))
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Шановний, у вас глибока паранойя. А все лише тому що, я з вами не розділяю смаки в музиці.
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А может некоторые радиостанции умышленно ведут такую политику, забивая свои эфиры низкопробной музыкой, чтобы отбивать охоту у слушателей слушать украинских исполнителей?
У нас есть из чего выбирать, и вместо условных "поющих трусов" можно выдавать в эфир современный, качественный, музыкальный продукт.
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Звичайно є, але нема в тій кількості, щоб забезпечити ефір в такій кількості. Все що я щодня чую - це "Моя кохана любить пиво", "Відлік", "Я не була свята" "Хочу дочку сина" що це? Це ж тортури, а не музика.
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Похоже, что эти творения и подпадают именно под категорию "поющие трусы".
Не знаю ваших вкусов в музыке, но как по мне, то в эфиры можно вполне выдавать, например, такой украинский музыкальный продукт:
THE HARDKISS - Журавлi (official)
https://www.youtube.com/watch?v=bBgdXGQAHQM
THE HARDKISS - Прiрва.
https://www.youtube.com/watch?v=yzNWw92mxJE

У них же много англоязычных песен:
THE HARDKISS - Stones (official video)
https://www.youtube.com/watch?v=quZSuSg-ZuE

Те же Антитела, Друга Ріка вполне могут идти как легкая, но не примитивная музыка.

Слухай українське. 15 музикантів, які вас здивують
https://tsn.ua/special-projects/uamusic/

Перечислять можно бесконечно...
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на идише даже лучше.) одни сестры Берри чего стоят.
а, вообще, одна треть всего на украинском - очень мягко и либерально.
впрочем, хорошо, что так. главное - избавиться от навязшего в ушах мерзкого рассеянского "шансона", а в реальности от низкопробного блатняка из паРаши.
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30 відсотків квоти на "українське" НАРЕШТІ заставить радіостанції задуматись -решту ефіру заповнити російськомовною ГКП("голіма кацапська попса") чи чимось якіснішим...

щоб зберегти слухача..
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Окрім кацапської є ще західна музика. Так, навсяк випадок!!!
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Ще не погано було б, щоб квота на пісні російською мовою відповідно зменьшувалась. Нехай буде ангійська - бо це мова найближчого майбутнього. А російська - це вже минуле, і її участь стати мертвою мовою на зразок латини. Тільки латину вивчають медики, а російську мабуть будуть вивчати у тюрмах і копачі могил на цвинтарях.
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Цікава штука виходить. Український слухач голосує гривнею саме за українськомовних виконавців. На концертах найбільше народу збирають Океан Ельзи ну і ВВ на Країні мрій. Ну ні Поваляй, ні Лорак, ні жЛобода ніколи не збирали 10 тис. на концерті, а Вакарчук і Скрипка і по 30-50 тис. збирають.

А вата нам розказує, що засилля російської попси і блатняка на радіо - це тому, що таке слухає народ.
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А ще деякий народ дивиться порно і приймає наркотики..
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Да если бы они крутили нормальные песни, а не дворовой шлак.
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Порівняно із блатняком - і Поплавський як Паваротті)))))
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Поплавський вже не депутат..
Немає "блату " більше в ефірі ..))
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А что же плохого, что украинцы начнуть больше слушать украинских песен? Талантов там достаточно. А у вас от этого уровень жизни упадет?
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Слушайте и вы. Кто вам мешает? Я вот была в Украине и накупила кучу дисков с украинскими народными и современными песнями в машину. Получаю удовольствие не только я, но и мальтийцы, которые со мной ездят.
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какая вы несовременная купите мобильного интернета и слушайте радио с любой страны, каждая 3-я песня ваша
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Не замечала такого за собой. А если я захочу послушать одну и ту же песню несколько раз?
Да, бедные украинцы, не услышат теперь "Поющие трусы" и Киркорова с Успенской. Как же теперь они смогут жить без "Владимирского централа" и "Верните Сталина"?
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вы и так будете слушать одно и то же несколько раз в день, украинского не так уж много, поэтому крутят все по кругу
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Готова слушать по сто раз в день даже, лишь бы не слышать блатняк, Успенскую с Шафутинским и остальное российское старье.
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интересно, где вы его так наслушались? насколько я знаю радио с "блатняком" было только одно - "радио шансон", ну может "русское радио" еще, я такое вообще не включал
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и это совсем не значит что украинцы теперь будут меньше слушать только "поющие трусы", это значит что вместе с ними они будут меньше слушать и англоязычную музыку и франкоязычную и т.д., какое ни включишь радио - а там "проминь", вы часто слушали "проминь" когда были в Украине?
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А Вас, простите, забанили в youtube?
Чтобы не завидуя, слушать на украинском песни?
Воплі Відоплясова - ДІБРІВОНЬКА
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нє завідуйтє..


у вас есть "Соловьев-ТБ" ..
такого "соловьиного помета" в Украине нет !!
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откуда вы тогда о нем знаете? я вот не знал что такое есть вообще
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А на рок-станцiях можна тепер розкручувати свою важку музику

Ось, наприклад - потужний Old School Death Metal з Полтави

Заживо поховані трупи людоїдів
Вилізли із трун, відкопалися з землі
Почали похід самознищення і смерті
Бажання плоті - стимул в гниючій голові

Ніколи
Не вагайся
Їм голову відбити!

Вони
Не матимуть,
Чим тебе доїсти!

Ти станеш трупом-людоїдом,
Скінчиться твоє життя
Будеш друзів поїдати,
Зміниш їхнє буття!

Збільшиш
Чисельність
Собі
Подібних
Людоїдів
Мертвих вбивць.

Трупи-
Людоїди
Мертві
Вбивці

Людоїди,
Мертві вбивці

Тоді, коли не лишиться людей,
І мертвим корму буде вже замало,
Зжиратимуть вони самі себе!
З'являтимуться трупи-канібали!

Звірство там візьме початок,
Самознищення почне,
Буде кожен з них вбачати,
Що хижак на нього йде!

Знищить
Конкурентів,
Друзів,
Ворогів.
Канібалів
Таких, як він!

Трупи-
Канібали
Мертві
Самовбивці!

Канібали,
Мертві самовбивці
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Дааааааа
Вот только от написания Nocturnal начинает попа пригорать. Nokturnal Mortum же.

Dub Buk - Батько Клятв
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Тогда начните с малого: не оставляйте на нем комментариев.
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я б трохи інакше сформулював даний закон...

у ефірах радіостанцій .,у котрих відсутня російська мова ПОВНІСТЮ (включно реклама,вставки.мова дикторів і "контент") на наступний "звітний період" -ці радіо(і теле)студії позбавляються будь-яких обмежень на "контент"))

це б дозволило "розкріпостити " станції з наприклад джазом,класикою чи навчальні(англо,німецько мовні)..
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На текущий момент абсолютное большинство радиостанций и так перевыполняют квоту по украинскому контенту. Так, что аудиально ничего не поменяется.
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Є проблема..котру чомусь оминають ..

мова реклами і ведучих..
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хорошие намерения, неправильный подход.
радио "пятница" довольно хитрожопо выкручивается из данной ситуации в ущерб украинизации. На руцком языке крутят старые песни которые имеют какой-никакой культурный вес и дергают за струны очень большого процента населения, а на украинском крутят откровенный попсовый шлак. Это может привести к обратному эффекту. прописать в законе: "крутите хорошую украинскую музыку" не реально. делать комиссию тоже тупик. нужна целенаправленная программа по повышения планки всего медиа контента от минкульта.
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на хитрожопе радіо є просте слово-вихід -"РИНОК" .
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Ещё немного украинской тяжести для рок-станций
раз
два

три
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Це що виходить,лумати Мурку та Владимирский централ все менше та менше?
Ізвєргі! Що ви робите?
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На ринку створюється попит на україномовну пісню, а це розвиток української поезії, літератури, мови, естради. Таким чином ми економічним шляхом, без зайвого популізму і моралізаторства, запроваджуємо дієву систему стимулів національного продукту. Нам тепер не потрібно виховувати Потапів з Настею чи Лободу, ринок усе поставить на місце.
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да, да, пир во время чумы, уничтожение страны и издевательства над ее народом осуществляется под аккомпанемент песен на украинской мове. Поздравляю вас, украиномовные братья, вы добились, чего хотели
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Твоя країна за поребриком зі свинособаками.. І знищується вона під руцкія пєсні
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Ну вот, я уже тут ранее спорил. Вот приняли закон - ето хорошо, но закон не учитывает тиматические радио станции. Как выше было сказано "Радио Рокс" "КисФм". Зарубежный контент(не руцкий) который по качеству лучше и легендарний должен урезатся в угоду квоте нашему контенту которого качественого не набереш на 30%.
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С сегодняшнего дня каждая третья песня на радио должна звучать на украинском языке - ЄТО ГЕНОЦИД РУСКАГАВАРЯЩАГА НАСЕЛЕНИЯ!!! ЛАВРУША, ВВЕДИ!!!!!!!
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как!! четверть на укранинском! А почему не включили мадьяр, поляков, болгар, млдаван - геноцид меньшин!!! Опять мадьяры в еврсоюзе будут с масковскими байкотировать. Масковскоговорящих то у нас больше чем называющих себя украинцами.
А как говаривал великий сЦарь- где русский язык там РОССИЯ! непорядок, захар с плотвой на штурм Киева пойдут, путин нападет, да сколько ужасов будять!!! Тяперь.
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Почему только, третья, а не все? Идиотизм также беспредельным быть не должен...В цивилизованных странах, "нацрад" нет...Транслируется то, что людям подходит, далеко не по языковому принципу...
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А это был не идиотизм, что в Украине раньше не были слышны украинские песни? Российская попса заполонила все каналы. Вот вы правы - идиотизм беспредельным быть не должен.
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Нацрада, напоминает усопшую комиссию по морали...А говорят денег в стране мало, Гройсман с протянутой рукой, по Европе шастает...На всякую хрень, типа "нацрады",- деньги есть...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныС сегодняшнего дня каждая третья песня на радио должна звучать на украинском языке
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