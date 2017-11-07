436 19Материалы по теме: Закон "Про освіту"Теги: ЄНП (13) мова (157) Гриневич (184) Тему создал: Цензор.НЕТ07.11.17 23:18 Гриневич провела встречу с депутатами Европарламента от Европейской народной партии по поводу "языкового закона"Сегодня, 7 ноября, в Брюсселе министр образования и науки Украины Лилия Гриневич провела встречу с депутатами Европарламента от Европейской народной партии. Причина встречи - украинский Закон "Об образовании" читать источник x Мне нравится 1
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говорити лише на українській мовіговорити лише українською мовою
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на суржику говорив.
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суржик ніхто не скасовував
розмовляв суржиком.
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може коми проставиш?
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літер великих не знаєш.
може коми проставиш?
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після слова "може" поставте кому.
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Як тільки, так і відразу ж.
Після того, як Румунія почне консультуватися з Україною до прийняття румунських законів.
До речі, чомусь не пригадую, - а Румунія вибачалася перед Україною за окупацію Одещини і Миколаївщини під час WWII?
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Вятрович о проблемах с Польшей: Они решили, что Украина - слабый сосед | InfoResist https://inforesist.org/vyatrovich-o-problemah-s-polshey-oni-reshili-chto-ukraina-slabyiy-sosed/ …
«Польские политики решили, что вопрос истории очень легко конвертируется в политическую поддержку в польской ситуации. Они решили, что Украина является слабым соседом, которому можно навязать это видение прошлого. И, неожиданно для них, встретили сопротивление: украинцы пытаются работать с поляками как с партнерами, а не как подчиненные», - заявляет Вятрович.
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