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Материалы по теме:  Закон "Про освіту"
Теги: ЄНП (13) мова (157) Гриневич (184)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Гриневич провела встречу с депутатами Европарламента от Европейской народной партии по поводу "языкового закона"

Сегодня, 7 ноября, в Брюсселе министр образования и науки Украины Лилия Гриневич провела встречу с депутатами Европарламента от Европейской народной партии. Причина встречи - украинский Закон "Об образовании"

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І що тут такого, що вимагає уваги Європарляменту? Щоб нація була однорідна - вона має мати єдину мову. І щоб кацапів перевчити - треба хочаб півстоліття говорити лише на українській мові. Сталі робив відомо як - голодомор, а потім заселяв кацапами.
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говорити лише на українській мові говорити лише українською мовою
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суржик ніхто не відміняв, знайшовся хоча б один кацап, щоб хоч на суржику говорив.
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суржик ніхто не відміняв
на суржику говорив.
*************
суржик ніхто не скасовував
розмовляв суржиком.


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що ти хочеш цим показати? я не літератор
може коми проставиш?
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букв великих не знаєш, і взагалі вони в тебе криві
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букв великих не знаєш
*************
літер великих не знаєш.

може коми проставиш?
**************
після слова "може" поставте кому.


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занять высокие должности в стране..", - сколько людей полностью владеют украинским языком, а высокие должности занимают совсем не носители украинского.
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Навчання тільки національною мовою. З першого класу. На територіях, де велика кількість інших національностей хай обов"язкову англійську заміняють на свою мову. Багато буде бажаючих?
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У "аваковца" Шкиряка нашли квартиру за более чем 10 миллионов
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Именно поэтому все нынешние должны уйти. Известно из какой партии вырос Аваков и кому теперь служит.
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Депутат от Румынии добавил, что Украина должна проводить консультации до принятия Закона. Источник: https://censor.net.ua/n462036
************
Як тільки, так і відразу ж.

Після того, як Румунія почне консультуватися з Україною до прийняття румунських законів.

До речі, чомусь не пригадую, - а Румунія вибачалася перед Україною за окупацію Одещини і Миколаївщини під час WWII?
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нет. Говорят, что это были кочевые цыгане, и они за них не отвечают.
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Гриневич провела встречу с депутатами Европарламента от Европейской народной партии по поводу "языкового закона" - Цензор.НЕТ 3545InfoResist‏Подлинная учетная запись @InfoResist 5 ч.5 часов назад
Вятрович о проблемах с Польшей: Они решили, что Украина - слабый сосед | InfoResist https://inforesist.org/vyatrovich-o-problemah-s-polshey-oni-reshili-chto-ukraina-slabyiy-sosed/ …

«Польские политики решили, что вопрос истории очень легко конвертируется в политическую поддержку в польской ситуации. Они решили, что Украина является слабым соседом, которому можно навязать это видение прошлого. И, неожиданно для них, встретили сопротивление: украинцы пытаются работать с поляками как с партнерами, а не как подчиненные», - заявляет Вятрович.

Гриневич провела встречу с депутатами Европарламента от Европейской народной партии по поводу "языкового закона" - Цензор.НЕТ 911
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Цензор.НЕТФорум УкраиныГриневич провела встречу с депутатами Европарламента от Европейской народной партии по поводу "языкового закона"
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