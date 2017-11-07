В Конгрессе США представили проект резолюции, посвященной Голодомору, - посольство

836 18Теги: геноцид (219) Голодомор (808) Конгресс США (317) резолюция (181) Чалый (379) Тему создал: Цензор.НЕТ07.11.17 23:10 В Конгрессе США представили проект резолюции, посвященной Голодомору, - посольствоВ Палате представителей Конгресса США представлен проект резолюции, приуроченной к 85-й годовщине Голодомора-геноцида 1932-33 гг. в Украине. читать источник x Мне нравится 11
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Это там, на Востоке, кацапо-монголоидные сидельные места "мироточат", в бессильной православной ненависти.
Толи ещё будет когда резолюцию примут. А её то примут...
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Ублюдки сами себя сожрали...,дохляк СССр в августе 1991 года лишь тому подтврерждение..за Грехи чЛенинско-Сралинской МРАЗОТЫ отвечают сегодняшние Шакалы Кремля краснопузые...
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