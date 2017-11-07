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Теги: геноцид (219) Голодомор (808) Конгресс США (317) резолюция (181) Чалый (379)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В Конгрессе США представили проект резолюции, посвященной Голодомору, - посольство

В Палате представителей Конгресса США представлен проект резолюции, приуроченной к 85-й годовщине Голодомора-геноцида 1932-33 гг. в Украине.

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Ну там же не кацапы сидят, которые голодом морили людей, а теперь мозгов и совести не хватает понять, что они совершили преступление.
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Mikhailo Ost - геноцид это сильное слово и не к месту употреблять его не стоит.. В сегодняшнем бардаке и беспределе виноват только апатичный и в большинстве своем покорный народ Украины...Других причин нет...
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Ага и кацапских уродов на нашей земле "нет", которые ее разрушают и убивают украинце. Ну да, ну, да
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Dnepr forever - так украинцев в разы больше...- кто мешает навести порядок хотя бы в Киеве..? Призвать к ответу Ахметова, Шуфрича, Новицкого и других открытых врагов украинского народа?...Я уже не говорю о мелкой вате...
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У кожного свідомого українця повинна бути особиста відповідальність за себе та за Україну.
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Слышите это?
Это там, на Востоке, кацапо-монголоидные сидельные места "мироточат", в бессильной православной ненависти.
Толи ещё будет когда резолюцию примут. А её то примут...
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КацаКрысы признают что был кацаПсинский Майдан 7 ноября 1917 года,но Голодомора с этого дня и до 22 декабря 1922 года на РАБссии, а тем более в Украине не было.
Ублюдки сами себя сожрали...,дохляк СССр в августе 1991 года лишь тому подтврерждение..за Грехи чЛенинско-Сралинской МРАЗОТЫ отвечают сегодняшние Шакалы Кремля краснопузые...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ Конгрессе США представили проект резолюции, посвященной Голодомору, - посольство
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