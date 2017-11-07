Российские оккупанты пытались "купить" приверженность Меджлиса, - Чийгоз

893 27Материалы по теме: Окуповані території - Крим і ДонбасТеги: Крим (4358) Меджліс (225) кримські татари (1044) Чийгоз (177) Тему создал: Цензор.НЕТ07.11.17 22:41 Российские оккупанты пытались "купить" приверженность Меджлиса, - ЧийгозЗаместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз рассказал о том, как сразу после оккупации Крыма российские власти попытались "купить" приверженность членов Меджлиса. читать источник x Мне нравится 1
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От продажных договорнячков украинско-российских олигархов уже практически ничего не зависит и события в Крыму будут развиваться своим ходом
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Але ж не все в цьому світі продається.
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есть падкие на бабки
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В КПРФ без революции: Зюганов пошел в президенты
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за 100 лет коммунистические режимы убили 100 млн человек
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и все знают название етой беды - русня.
очень хотелось без пафоса, но уже как слепилось..
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