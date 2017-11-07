EN|RU|UK
Темы дня: Дело Колмогорова Убийство Амины Окуевой Покушение на Мосийчука Судебная реформа Протесты возле Рады Закон "Об образовании" Арест замминистра обороны Павловского Убийство Вороненкова Пенсионная реформа Оккупированные территории - Крым и Донбасс Джон Маккейн Пожар в лагере "Виктория" Бюджет-2018 Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России
 Форум Украины(633279)
  893  27
Материалы по теме:  Окуповані території - Крим і Донбас
Теги: Крим (4358) Меджліс (225) кримські татари (1044) Чийгоз (177)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Российские оккупанты пытались "купить" приверженность Меджлиса, - Чийгоз

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз рассказал о том, как сразу после оккупации Крыма российские власти попытались "купить" приверженность членов Меджлиса.

 читать источник
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Удивительно, в новостях татарам уделяют больше внимания, чем украинцам, почему так.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Потому что в Крыму полыхнет именно благодаря крымским татарам
От продажных договорнячков украинско-российских олигархов уже практически ничего не зависит и события в Крыму будут развиваться своим ходом
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Что-то даже не искрит в Крыму, если честно. А у нас тут буря намечается.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
А за скільки не продався Меджлис?
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
ну тебя не купили(если не купили), купили среднее звено
 показать весь комментарий
Ответить
 
і не страшно,потенційних зрадників поменшало,а бруд нам непотрібний.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
так шо, промосковський Міхуїл Саак Парашенко нє свьорг?
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
вот ведь мудаки....ну Украинской земле татар подкупают )) татары плачут,жалуются всему миру,но берут
 показать весь комментарий
Ответить
 
Навіть не сумніваюсь.
Але ж не все в цьому світі продається.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Звичайно.Кацапи завжди намагаються придбати для себе лояльність.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ksenia VB - я не о кацапах, а о татарах.... "По его словам в Меджлисе "оказалось несколько негодяев-коллаборационистов"... Несколько это сколько? И почему он уверен в остальных? Я не в упрек татарам, - люди слабы перед репрессивной машиной... Скорее всего не продались единицы... А те которые не продались.., скорее всего остались верны именно татарам.., но никак не Украине... Они за свой народ борются.., а на Украину им начхать если честно...- всем у кого есть глаза, уши и мозги это очевидно...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вы не жертвы коммунистического режима, а коллаборанты. Кацапов не жалко. Гореть вам в аду.
 показать весь комментарий
Ответить
 
беда сегодня одна и у крымских татар и у украинцев
и все знают название етой беды - русня.
очень хотелось без пафоса, но уже как слепилось..
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Операція з депортації почалася рано вранці 18 травня 1944 року і закінчилася о 16:00 20 травня. Для її проведення було задіяно війська НКВС кількістю понад 32 тисячі осіб. Депортованим відводили від декількох хвилин до півгодини на збори, після чого їх на вантажівках транспортували до залізничних станцій. Звідти ешелони з ними відправляли до місць заслання. За спогадами очевидців, тих, хто чинив опір або не міг іти, часто розстрілювали на місці.[9][10] У дорозі засланців годували рідко і часто солоною їжею, після якої хотілося пити. У деяких ешелонах засланці отримали їжу вперше і востаннє на другому тижні шляху.[5] Померлих ховали нашвидкуруч поруч із залізничним полотном або не ховали взагалі[11][6][5].
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
сопли развели...не все продаются. вы таких видели ? из тех что мы сами посадили на шеи
 показать весь комментарий
Ответить
 
""Настолько это банально было - может, потому, что кое-кто уже на это все купился. Как тогда все говорили: все продажные - дело лишь в цене. Я этого даже не обсуждал", - некоторым трудно поверить, что многие не продались. Вот почти вся украинская армия не продалась, а тут большинство крымцев не продалось. Обыдно? И теперь начали чем укусить крымцев. То татарами их назовут, то скажут, что на Украину им наплевать...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФорум УкраиныРоссийские оккупанты пытались "купить" приверженность Меджлиса, - Чийгоз
 Сейчас пишут
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
вася п, vivv555777, grec, Стальной Детройт 2395145b, Вячеслав, Саша Музыка, Олександр Гуменюк 7558ec9c, Doricum, Вовец Путлер-Капут 60b080be, Sophia-Maria Duglass, Андрей Ильчук, Алексей Носов d8330900, Герхард, Вадимир Крук, константен, Ali Hasan, Taketori5, Anatoliy Kalina, Bob2, НБ, zaParisian, Murlin Murloff, ahuhu, Robert Chenk, Гарик Не инженер c161d501, Андрей Лунёв f3aa6aac, Andrey Sokolov d0d9f127, Юрий Шмадченко, 1BetarD, укропбандерівець, Андрій Жагун, Saw Ewas 1a26b1e6, 2_homo_sapiens, Эрнесто, Олег Петрович ed2c8e0a, East Clintwood
 Всего на сайте: 121 писатель
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти