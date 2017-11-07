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Теги: журналистика (2601) Медведчук (721) нападение (1746) самолет (2297)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Люди в масках напали на съемочную группу, снимавшую прилет самолета Медведчука из РФ - журналист Ткач. ФОТО

Журналист Михаил Ткач обнародовал информацию о том, что неизвестные в масках напали на журналистов, когда те снимали прилет самолета Виктора Медведчука в аэропорту "Киев".

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А где комментарии парашнико? Ти-по зрада зрадою!
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ну... всё логично. путенским у нас зелёный свет с шоколадным оттенком.
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А может ну ее нафиг, эту люстрацию и надо начинать дератизацию?
(дератизация - мероприятия по ИСТРЕБЛЕНИЮ паразитов - крыс, мышей и др. тварей)
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ну і шо, написали каментов)))
воно кум хїуйла і кореш папа, шо тут поробиш?!
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Барига - шпигун. Це було добре зрозуміло ще під час Іловайська. Але Міхо вперто не вимагає йому негайну відставку. Бо Міхо його друг і валяє дурня, щоб злити протести в унітаз.
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Віктор Медведчук працював державним адвокатом у срср, він був коли суд ще засудив Стуса до таборів, хоч Стус і відмовився від послуг Медведчука.
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Бандиты по приказу врага свободной Украины бьют журналистов, и им за это ничего не будет. потому что на самом деле уже нет никакой Украины, есть только пустые пафосные слова и флажки. Государство это другое. Некоторые делают вид что оно есть, но на самом деле его по всем признакам уже нет.
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кум пуйла Медведчук существует в Украине, пока существует Порошенко.
Именно Порошенко назначил кума пуйла Медведчука своим личным представителем в Минске.
Порошенко исполняет все приказания и указы пуйла.
Порошенко это крыша для Медведчука. Не будет крыши не будет и Медведчука.
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Пипел, куда ты прёшь? Твой номер двадцатый-минималка, ато, пенсия, субсидии. Во первых -кум, во вторых резидент и агент, в-третьих финансовые потоки, в-четвертых в руках механизмы влияния на местную камарилью...так что иди себе и не отвлекай суръёзных вуек от забот о....тебе же😊
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Пошло говно в хату... Кацапьё из себя штатных патриотов изображает!
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Снимать низя, ато путеннападет. Да? Соефые 3,14дорасы,?
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не знати як чорний піар там. Ви що, думаєте, що очь це 20-30 років, як існує отой політичний котел (бо політичного бомонда в Україні нема), і там були якісь приховані ідеї, чи приховані гуртки, які якимось чином ото 20 років чекали на те, щоб Україна повстала з отого багна, в яке за ці 20 років занурювалась? Того не було, вистачить вірити в дурне, чорні піари, рожеві стрічечки. Вже два переворота було й один контрпереворот, і всі вони показали, що в отому котлі вижили лише якісь бездарі. Які чорні піари, якщо крім смороду з того котла вже понад 20 років нічим не пахне. Усі рехворми - це отримати черговий кредит від МВФ і щоб людям жити було гірше. І щоб терпіли. Отепер терпіть, бо Путін нападе. Та на Україну вже напали. І не Путін, а глисти Україну зсередини пожирають. Для чого ті десятиліття одну й ту саму пургу нести, там що, пластинка геть поламалась?
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Белый дом ввел персональные санкции против Медведчука за то, что он представляет "угрозу миру, безопасности, стабильности, суверенности или территориальной целостности Украины".но для Порошенка он является , похоже, свяным с куратором в кремле. Которого не трогают, более того единственного в Украине имеющего право , летать в россию на прямую. служить эксклюзивным контактером для Кремля. "Он - единственный мостик между Киевом и Москвой",- рассказывает народный депутат Вадим Рабинович, который регулярно общается с Медведчуком. По его информации, за последние несколько лет, несмотря на запрет прямых авиасообщений между Украиной и РФ, Медведчук 84 раза летал из Киева в Москву. И происходило это, мол, с позволения Банковой. "Он приезжает в Москву - и сразу едет к Путину. Он приезжает в Киев - и едет к Порошенко. Значит, это выгодно двум сторонам,- считает Рабинович
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А навіщо це нам? Негайна відставка шпигуна ПеПо.
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Интересно, а когда Хуйло в Киев прилетит, Аваковские йовбаки и титушня вместе с беркутовцами будут избивать украинцев и ставить их раком перед царем московским? Ето уже было в истории Украины и не раз когда Киевские гетьманы подписывали мировую с Московией, после чего Украина переставала существовать.
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Что никто не может сбить самолет когда Мертвечук будет улетать? Ето второй человек после Хуйла который виноват в десятках тысяч смертей и сотнях тысяч разрушеных жизнях.
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Жуляны,люди вокруг живут.Нельзя из-за этой гниды гробить невинных людей
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Самолет будет набирать высоту досягаемую для поражения из ПЗРК в 10км от Жулян. Вполне можно достать гниду за населенными пунктами.
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Він - патріот, а ти - агент кремля. Якщо не віриш, аваківські тітушки тебе переконають.
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Люди в масках напали на съемочную группу, снимавшую прилет самолета Медведчука из РФ - журналист Ткач.
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В АЭРОПОРТУ ПОЛНО СБУ, ПОЛИЦИИ, МУСАРОВ.

ПОЧЕМУ НИКТО ИЗ НИХ НЕ ПОМЕШАЛ ПЕТЮШКАМ ЧИНИТЬ ПРОИЗВОЛ?

ВЕДЬ У НАС СБУ, КАК ОНИ ГОВОРЯТ САМИ О СЕБЕ - ВЕЗДЕСУЩАЯ, УЖЕ 15 тыс. ТЕРАКТОВ ПРЕДОТВРАТИЛА.

ТОЛЬКО ПОЧЕМУ ТО ВСЕГДА КОГДА НУЖНО ИХ - НЕТ.

ЕСЛИ ВСПОМНИТЬ ШО СБУ ПОДЧИНЕНА ПОРОШЕНКО А СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ АВАКОВУ.

ТО НЕТРУДНО ПОНЯТЬ ПОЧЕМУ НИКТО ИЗ НИХ НЕ ПОМЕШАЛ ПЕТЮШКАМ.

НУ НЕ ХОЧЕТ ОФФШОРНЫЙ БАРЫГА, ШОБЫ НАШЕ ОБЩЕСТВО ЗНАЛО ТОТ ФАКТ.

ТАК ШО НЕ ТРОГАЙТЕ ОФФШОРНОГО БАРЫГУ - ИНАЧЕ ПУТИН НАПАДЕТ.







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Мертвечук - это прямая связь барыги с пуйлом, всё это время идёт тупой договорняк, что здесь и кому не понятно...!?
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Прошлый раз когда Барыга договорился с Мертвечуком рашисты расстреляли в Иловайском зеленом коридоре более тысячи наших людей. Видимо надеялись что такое количество убитых охладит у украинцев пыл воевать и согласятся на мировую как в приднестровье.
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Друг Парашенко прилетел...
Шоб йих шлях трафыв!
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Ну как вам читать ети новости народ украинский? В один день ФСБ официально заявило что никого из заложников выдавать не будет, беглецов-предателей тоже выдавать не будет и даже врачей к заложникам выдавать не будет, каждый день идут обстрелы с артиллерией и градов. И в етот же день Барыга принимает посланника от кремлевского царя. Видимо методички и подарки привез етой продажной власти.Щас будут решать как красиво украинских лохторат обвести кругом пальца.
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Ну так Мертветчук лично возит сладости рашена в кремль, обратно тоже не с пустыми руками...это только для нас война, а у них партнерство и взаимовыручка! Не удивляйтесь.
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Я уверен что ето событие прилет посла от московского царя, напрямую связан с будущим законопроектом о реинтеграции даунбаса и особым статусом. Посол Мертвечук который виновен в убийстве нескольких тысячах украинских солдат привез личные рекомендации о корректировке некоторых пунктов в законопроект, который будет голосоваться на днях.
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А что вы хотели? Сейчас любой гопник может одеть маску и коп не будет знать, что делать - а вдруг это "мирный активист"? Как-то не хочется оказаться потом крайним.
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Таке враження, ніби ФСБ спокійно "працює" (бандитськими методами) просто в аеропорті Бориспіль (не дивно, що й у Києві теж) : захотіли режим секретності Медведчуку влаштувати - і вільно б"ють журналістів?.. - Здуріти можна! %) - Де влада, яка забезпечує виконання законів і дотримання прав??
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Сбить самолет уже не проблема. Почему это чмо еще шастает?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЛюди в масках напали на съемочную группу, снимавшую прилет самолета Медведчука из РФ - журналист Ткач. ФОТО
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