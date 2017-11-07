Люди в масках напали на съемочную группу, снимавшую прилет самолета Медведчука из РФ - журналист Ткач. ФОТО

11397 141Теги: журналистика (2601) Медведчук (721) нападение (1746) самолет (2297) Тему создал: Цензор.НЕТ07.11.17 22:17 Люди в масках напали на съемочную группу, снимавшую прилет самолета Медведчука из РФ - журналист Ткач. ФОТОЖурналист Михаил Ткач обнародовал информацию о том, что неизвестные в масках напали на журналистов, когда те снимали прилет самолета Виктора Медведчука в аэропорту "Киев". читать источник x Мне нравится
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А может ну ее нафиг, эту люстрацию и надо начинать дератизацию?
(дератизация - мероприятия по ИСТРЕБЛЕНИЮ паразитов - крыс, мышей и др. тварей)
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воно кум хїуйла і кореш папа, шо тут поробиш?!
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Именно Порошенко назначил кума пуйла Медведчука своим личным представителем в Минске.
Порошенко исполняет все приказания и указы пуйла.
Порошенко это крыша для Медведчука. Не будет крыши не будет и Медведчука.
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В АЭРОПОРТУ ПОЛНО СБУ, ПОЛИЦИИ, МУСАРОВ.
ПОЧЕМУ НИКТО ИЗ НИХ НЕ ПОМЕШАЛ ПЕТЮШКАМ ЧИНИТЬ ПРОИЗВОЛ?
ВЕДЬ У НАС СБУ, КАК ОНИ ГОВОРЯТ САМИ О СЕБЕ - ВЕЗДЕСУЩАЯ, УЖЕ 15 тыс. ТЕРАКТОВ ПРЕДОТВРАТИЛА.
ТОЛЬКО ПОЧЕМУ ТО ВСЕГДА КОГДА НУЖНО ИХ - НЕТ.
ЕСЛИ ВСПОМНИТЬ ШО СБУ ПОДЧИНЕНА ПОРОШЕНКО А СИЛОВЫЕ СТРУКТУРЫ АВАКОВУ.
ТО НЕТРУДНО ПОНЯТЬ ПОЧЕМУ НИКТО ИЗ НИХ НЕ ПОМЕШАЛ ПЕТЮШКАМ.
НУ НЕ ХОЧЕТ ОФФШОРНЫЙ БАРЫГА, ШОБЫ НАШЕ ОБЩЕСТВО ЗНАЛО ТОТ ФАКТ.
ТАК ШО НЕ ТРОГАЙТЕ ОФФШОРНОГО БАРЫГУ - ИНАЧЕ ПУТИН НАПАДЕТ.
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Шоб йих шлях трафыв!
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