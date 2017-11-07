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 Форум Украины(633279)
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Теги: коммунизм (302) США (13696) тоталитаризм (45) жертвы (985)
Тему создал: Цензор.НЕТ

За прошедшее столетие коммунистические тоталитарные режимы убили более 100 млн человек, - Белый дом

Администрация США опубликовала официальное обращение в связи с национальным днем жертв коммунизма.

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Арав, кто в Америке проводят акции против яо? Обама? Трамп? Конгресс? Сенат? Не. Камуняги. Но они почемуто в масковию не бегут и там акций за мир без ЯО не ведут.
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а, ну так откуда я знаю кто против ядерного оружия кто за там, я прочитала что выделено жирным шрифтом и подумала что это в Америке вообще такие акции против оружия и за мир во всём мире
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Araw, дело в том, что Америка - демократическая страна. Помните анекдот? Американец: Я могу подойти к Белому Дому с банером ,,Рейгана - в оставку. Он дурак". и мне ничего не будет. Совесткий человек отвечает: Я могу пойти на красную площадь с таким же транспарантом и я даже премию получу. " В Америке могут люди выйти на улицу с призивами ,,Нет войне в Афганистане/Ираке/ на Марсе." И им ничего не будет. А на масковии можно попасть в СИЗО за ЧТЕНИЕ КОнституции))
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знаю анекдот но немного иначе, хотя суть та же)
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чего, я подумала про это, но я, правда объективно смотрю на всё почти всегда и сознательно не смотреть на это как оно есть у меня нет интереса .. к тому же ещё недавно пересмотрела "Боулинг для Колумбины" на ютубе попался на глаза
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з кольорами все ясно,
а прапор України де?..

За прошедшее столетие коммунистические тоталитарные режимы убили более 100 млн человек, - Белый дом - Цензор.НЕТ 85
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Вплоть до Майдана-2, Майдана 2014 года, Москва держала Украину в своей власти. Пусть не так крепко, не так всеохватно, как ей хотелось бы, но достаточно, чтобы чувствовать себя в целом привычно. Связи обеих верхушек были даже теснее, чем когда-либо. Теперь ведь в основе их были не только извечные отношения властвования-подчинения, но и деньги. Под конец Украину взял уголовный мир Донбасса. Его программа: "Усьо будет Донбасс!" воплощалась поразительно успешно. О лучшем ходе событий путинизм не мог мечтать. Миллион киевлян, подпертый миллионами в других местах, покончил с этой идиллией.
Только теперь Украина перестала быть для России своей, иначе не включился бы московский инстинкт подавления бунта. Так нападение на Украину закрыло, наконец, имперскую страницу русской истории. Инстинкты сильнее разума, но не всегда ведут к удаче. Бывают инстинкты самоуничтожения. Впрочем, Украина все равно ушла бы. А ее уход - это и есть конец империи, не так ли? - А. Стреляный www.svoboda.org/a/28811146.html
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національність комунізму треба називати.
треба давати прізвища тих хто був у владі срср з дня перевороту 1917
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Да любые тоталитарные режимы славятся массовыми убийствами. Слово коммунистические лишнее. Все признают, что коммунизм - красивая идея. А то, что на нём растут разные упыри... кстати, Пэдро тоже коммунист - громадянист. Наплодил громад - только нужны они ему чтоб легче олигархам воровать было, а не для некоего громадянського общества.
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одно сша завалило не менее 50 млн
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За сколько времени? С тех пор когда, образовались США? Немцев с японцами тоже посчитали, или нет? А сколько сралинский/члененинсий режим убил граждан сссерии? Не, не немцев во время ВМВ, а в мирное время?
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ПРУФЫ давай. Нечеого языком просто так молоть!
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Какие пруфы, если он это в российском телевизоре видел??? Сразу после научно-популярной передачи про фашистских марсиан.
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Ну это еще до Керенского все в Роисе знали. Ничего интригующего для пытливого роисянского ума.
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Инквизиция, ИГИЛ и нацисты нервно курят в сторонке и завидуют правопреемникам СССР.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныЗа прошедшее столетие коммунистические тоталитарные режимы убили более 100 млн человек, - Белый дом
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