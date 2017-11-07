За прошедшее столетие коммунистические тоталитарные режимы убили более 100 млн человек, - Белый дом

2821 119Теги: коммунизм (302) США (13696) тоталитаризм (45) жертвы (985) Тему создал: Цензор.НЕТ07.11.17 22:08 За прошедшее столетие коммунистические тоталитарные режимы убили более 100 млн человек, - Белый домАдминистрация США опубликовала официальное обращение в связи с национальным днем жертв коммунизма. читать источник x Мне нравится 20
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а прапор України де?..
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Только теперь Украина перестала быть для России своей, иначе не включился бы московский инстинкт подавления бунта. Так нападение на Украину закрыло, наконец, имперскую страницу русской истории. Инстинкты сильнее разума, но не всегда ведут к удаче. Бывают инстинкты самоуничтожения. Впрочем, Украина все равно ушла бы. А ее уход - это и есть конец империи, не так ли? - А. Стреляный www.svoboda.org/a/28811146.html
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треба давати прізвища тих хто був у владі срср з дня перевороту 1917
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