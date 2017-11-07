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Теги: коммунизм (302) Ленин (722) Турчинов (3375) идеология (30)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Борьба с ленинизмом и коммунизмом – вопрос национальной безопасности Украины, - Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов называет вопросом национальной безопасности Украины борьбу с ленинизмом и коммунизмом.

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Прикольно )))
Темы про Михо, Пастора и Гаранта, прям как Книга Черной Магии - вызывает на форум всех "писателей"
Даже отъявленные калеки и те появились
Есть подозрение, что многие из "бана" умудрились выскочить, чтобы сюда добраться
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В британском парламенте призвали правительство признать Голодомор геноцидом.
...................................
И казалось бы при чём здесь каммуняки, да ??? Но мы-то с вами знаем...
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А чому Турчинов , й досі , не люстрований ?
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Ну если секретарь совета нацбезопасности вместо борьбы с путлером занят борьбой с лениным то какие тут коменты могут быть?ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ ИДЁТЕ ТОВАРИЩ ПАСТОР.
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той , хто задає такі питання - той комуняка і "агент хуйла" ! ..))
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Железный шурик стал золотым шуриком.Нос по ветру хвост трубой
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Он просто знал где храниться золото партии.. теперь вот её не любит.. отдавать то нехочет
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Т.е. российская агрессия, дырявая граница, российские агенты типа Медведчука, Бондаренко, Добкина, Труханова, Муженко - это так, фигня. Главное с Лениным бороться.

Ну так вперёд. Подсказать координаты мавзолея?
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Совсем ничего не понятно. Что за предьявы Китаю?
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https://www.facebook.com/maryna.petrenko.7/videos/1459822300731655/

Интересное интервью, здесь тоже есть не много про кремлевского агента турчинова
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Ленинизм до сраки...на фото вся моща одесских красножопых...бороться надо с рашизмом
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В ідеальному комунізмі нічого поганого нема, бери те що бажаєш та скількі завгодно ,' але це утопія), не можна кожному догодити, на шляху до ідеального комунізму треба пройти 7 кіл пекла, сталінізм, культ особистості, індустріалізацію та інше. А світле майбутне далі та талі як в пісні човковій : "надейся и жди вся жизнь впереди". А країни на шляху капіталізму пійшли далі у розвитку тим часом.
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А как же Китай, под руководством коммунистов, превратившийся в индустриальную державу со второй экономикой мира?
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Дрю, а что же там осталось коммунистического ,может быть самое большое кол-во миллионеров ежегодно новых или отсутствие пенсионной системы,как таковой или недоступность к медицине традиционной 85% населения ?
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Если сифилис поражает мозг человека в конце болезни, пример - членин, то халява начинает с мозга и человек быстро превращается в животное, не способное адекватно соображать
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Кто помнит, молодогвардейцы часом не в Перевальске орудовали? Смена подходящая подрастает :

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Пускай Турчинов назовёт фамилии чиновников кто был комсомольцем и комунистом и покажет их дома , дворцы , машины , яхты . При коммунизме кстати казнокрадов расстреливали , а сейчас какие то залоги . отпускные ,
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Точно, сначала отпускные, а потом выпускные за кордон.
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Ленин с нами?"
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что за привычка дурацкая обобщать..расскажи арсен аваков кто с вами?
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Вася, так все таки *дело чЛэнина* живет в среде молодых пролетариев?
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- ...Можно сказать, что большевики оседлали страну, которая устала?
- Были разные сценарии в разных местах. Где-то они приходили за счет всеобщей пассивности, где-то это была реакция на развал и хаос. Потому что слабость власти Временного правительства проявлялась не только в том, что ее противники усиливались, просто сама эта власть распадалась де-факто. Пьяные беспорядки, этнические погромы - этого было полно. Где-то большевики приходили, оседлав эту погромную волну, а где-то они и их союзники приходили к власти как последняя сила, которая может сдержать анархию: хоть какая-то власть, казалось многим, лучше полного безвластия. - www.svoboda.org/a/28838275.html
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Читал я эту статью. Она даже для 2007 года не была актуальной. Сидит бзд#н (Авякин) глубокой ночью в своем рабочем кабинете - в Харьковской обладминистрации, и, поглядывая из окна на памятник Крупскому-Базедовому, херячит в статейку все, что вычитал антиленинского - сплошные банальности. Поставил последнюю точку, с шумом выпустил воздух и пошел шить рюкзаки. На всякий случай.
Утрирую, конечно, но статья на самом деле пустейшая.
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Оно конечно так, но по факту, прикрываясь борьбой с коммунизмом-ленинизмом, нас ведут в стойло рабства и бесправия
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Рабство и бесправие бывают только в тех странах где люди отдают свою свободу за разные обещанные коммунистами ништяки!
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Понимаю, что с губошлепами тяжело дискуссировать, но попытаюсь.
Любезный, объясните мне, что страшнее для простого законопослушного гражданина единственное государство-феодал при совке или окончательно формирующиеся феодалы-олигархи сейчас? Кто хуже, безобидный нищий маразматик Брежнев или олигарх барыга Порошенко, ставшие в постмайданный период миллионерами:Тетерук, Береза, Шкиряк, т.д., ну и конечно, Турчинов, Ляшко?
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Валентиныч до пасторства тоже был секретарем комсомольской организации!? И ничего, теперь борется с тем на чем кормился😊
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Добавлю - раньше, чтобы стать комсомольцем, это звание нужно было заслужить!
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Ну уж не скажите.Принимали всех без разбору для того чтобы пополнять ряды
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Не знаю где, а у нас верующих и второгодников не принимали
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Если не было рознарядки сверху.Ряды должны были расти любой ценой
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Комсомол - это была первая ступенька карьерного роста, дальше только коммунисты, где отбор был жесточайший! поэтому, все туда и рвались... и Турчинов был не исключение
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Насчёт жесточайшего отбора в коммунисты Вы заблуждаетесь.
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Вы, наверное, просто те времена не застали! зеки, алкоголики, наркоманы...

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Хоспади,где ж вас таких тупых клонируют? Однозначно на мордовии...
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Кузьменко, тому у КНР політичне керівництво комуністи але вони зрозуміли що повинна бути ринкова економіка а не планова. Китайців дуже багато, ще були часи коли їх праця мало коштувала і світові бренди туди інвестували, ось і таємниця успіху.
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Ще треба додати що у КНР корупціонерів страчують, державних діячів, мерів та інше. А в Україні усі корупціонери під заставу звільняють.
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Беларусь - единственная страна, где отмечают День Октябрьской революции с выходным днем!

К памятнику Ленину в городском поселке Березовка Лидского района (Беларусь) возложили венок, «украшенный» черепами и колючей проволокой.
Борьба с ленинизмом и коммунизмом – вопрос национальной безопасности Украины, - Турчинов - Цензор.НЕТ 7944
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у вас социальных лифтов, чтобы тех, кто может эти явления победить поднять - нет. Вы и сами хуже тех коммунистов, те все клали себе под ноги, а вы все кладете в навоз просто так.
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Пастор переквалифицировался на охотника за призраками"... Бродит по Европе призрак коммунизма". Может для начала коррупцию попробуйте одолеть,тогда у людей и не будет "синдрома Шарикова" -все отнять и поделить.Борцуны блин,кидаются постоянно с чем то бороться вместо того что бы начать что то внятное построить /будки не в счет/.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныБорьба с ленинизмом и коммунизмом – вопрос национальной безопасности Украины, - Турчинов
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