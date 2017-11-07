Борьба с ленинизмом и коммунизмом – вопрос национальной безопасности Украины, - Турчинов

3967 289Теги: коммунизм (302) Ленин (722) Турчинов (3375) идеология (30) Тему создал: Цензор.НЕТ07.11.17 21:39 Борьба с ленинизмом и коммунизмом – вопрос национальной безопасности Украины, - ТурчиновСекретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов называет вопросом национальной безопасности Украины борьбу с ленинизмом и коммунизмом. читать источник x Мне нравится 19
Темы про Михо, Пастора и Гаранта, прям как Книга Черной Магии - вызывает на форум всех "писателей"
Даже отъявленные калеки и те появились
Есть подозрение, что многие из "бана" умудрились выскочить, чтобы сюда добраться
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И казалось бы при чём здесь каммуняки, да ??? Но мы-то с вами знаем...
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Ну так вперёд. Подсказать координаты мавзолея?
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Интересное интервью, здесь тоже есть не много про кремлевского агента турчинова
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что за привычка дурацкая обобщать..расскажи арсен аваков кто с вами?
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- Были разные сценарии в разных местах. Где-то они приходили за счет всеобщей пассивности, где-то это была реакция на развал и хаос. Потому что слабость власти Временного правительства проявлялась не только в том, что ее противники усиливались, просто сама эта власть распадалась де-факто. Пьяные беспорядки, этнические погромы - этого было полно. Где-то большевики приходили, оседлав эту погромную волну, а где-то они и их союзники приходили к власти как последняя сила, которая может сдержать анархию: хоть какая-то власть, казалось многим, лучше полного безвластия. - www.svoboda.org/a/28838275.html
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Утрирую, конечно, но статья на самом деле пустейшая.
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Любезный, объясните мне, что страшнее для простого законопослушного гражданина единственное государство-феодал при совке или окончательно формирующиеся феодалы-олигархи сейчас? Кто хуже, безобидный нищий маразматик Брежнев или олигарх барыга Порошенко, ставшие в постмайданный период миллионерами:Тетерук, Береза, Шкиряк, т.д., ну и конечно, Турчинов, Ляшко?
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К памятнику Ленину в городском поселке Березовка Лидского района (Беларусь) возложили венок, «украшенный» черепами и колючей проволокой.
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