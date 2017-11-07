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 Форум Украины(633279)
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Теги: история (1432) Польша (4210) Беца (166)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В украинской власти нет политиков с антипольскими настроениями, - МИД о заявлениях руководства Польши

Украина не намерена политизировать историческое прошлое украинско-польских отношений и будет придерживаться конструктивной позиции.

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Это - ответ?! Амебы бесхребетные.
А гарант не хочет что-нибудь пшековскому коллеге ответить?
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цадік вальцман дуже стурбований і тихенько випиває
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Правда в том,что в украинской власти вообще нет политиков-воры они !!!
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таке враження, що поляки стали другим вибраним народом і всіх інших теж вважають гоями то до німців доколупаються за якісь компенсації по другій світовій, то до нас.... і чого підарам не живеться спокійно?
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а ведь это уже проявление Агрессии к Украине! Какие-то условия, обвинения также и Путин и его телевидение вели себя в январе-марте 2014 года, выдумывая фашистов, хунту, стравливая страны.
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Восстание в Варшаве в еврейском гетто. В других странах тоже много уничтожили евреев, но они вернулись в родные края и живут там. А теперь возьмите откройте Википедию и задайте вопрос - сколько евреев проживает в Польше сейчас. То-то.
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...Польша ожидает от Украины реальных шагов относительно украинско-польского примирения...
каких шагов? на коленях? или пятясь назад? или на полусогнутых? каких?
почему мы должны отчитываться в делах, которые совсем не касаются... некоторых
опять второсортность хотят нам навязать хитроумные поляки?
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Я тебе три десятка сылок могу выложить избиения украинцов в Польше за последний год официально зарегистрированных,вот только влом искать...И что с того?
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простая статистика. если бы поляков в Украине было бы под полтора миллиона, как и украинцев в Польше, то было и под три десятка побитых поляков.
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Нет не простая статистика!Я уже сем лет свои дела веду в Польше и прекрасно знаю какие мы второсортные люди для них,а особенно когда это подогревается со стороны власти,так вообще все корчатся в истерии
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Ляхи, щось ви в табло давненько не отримували від козаків!
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почти за всеми антипольскими акциями в Украине(таковые в Украине и вспомнить трудно), как и за антиукраинскими в Польше, если только это не полусумасшедшие маргиналы, хорошо заметна потирающая свои ручонки азиопская раша-паРаша.
все это только ей на пользу. азиопская рашка - враг и Украины, и Польши.
многовековые споры и трагические страницы своих взаимоотношений и украинский и польский народы оставят историкам. не нужно помогать провокациям рашистов!
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В цьому випадку кацапи участі не приймали. Всі дії PiS керуються одноособово Кордуплем, (прізвисько другого Качинського в Польщі), а він ярий ворог Росії.
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Потрібно позбавлятися комплексу меншовартості, даючи адекватні відповіді на недружні акції. Слід пам'ятати, що доля Польщі, яка як вогню боїться московії біля своїх кордонів, залежить від України. Україна має більш надійного союзника в боротьбі з ворогом - це Литва, з якої у нас спільна історія і однакові тертя з польською стороною, це і окупація Вільнюса в 20 роках минулого сторіччя і багато іншого.
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В украинской власти нет политиков с антипольскими настроениями, - МИД о заявлениях руководства Польши
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Втручання в чужі справи - дуже згубні,
Для України - зась такі забави,
Тому що ми настільки миролюбні,
Що навіть у свої не лізем справи.


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ну наконец нашли повод отвлечь польскую вату от неудобного вопроса о сбитом самолете под смоленском. ползет кацапский прип*зденит по миру, как инфекцыя... там на границе с польшей еще мальчков задутой пеной не находили? скоро будут.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ украинской власти нет политиков с антипольскими настроениями, - МИД о заявлениях руководства Польши
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