В украинской власти нет политиков с антипольскими настроениями, - МИД о заявлениях руководства Польши

1778 26Теги: история (1432) Польша (4210) Беца (166) Тему создал: Цензор.НЕТ07.11.17 21:20 В украинской власти нет политиков с антипольскими настроениями, - МИД о заявлениях руководства ПольшиУкраина не намерена политизировать историческое прошлое украинско-польских отношений и будет придерживаться конструктивной позиции. читать источник x Мне нравится 1
А гарант не хочет что-нибудь пшековскому коллеге ответить?
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каких шагов? на коленях? или пятясь назад? или на полусогнутых? каких?
почему мы должны отчитываться в делах, которые совсем не касаются... некоторых
опять второсортность хотят нам навязать хитроумные поляки?
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Пьяный украинец на границе избил польского таможенника
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все это только ей на пользу. азиопская рашка - враг и Украины, и Польши.
многовековые споры и трагические страницы своих взаимоотношений и украинский и польский народы оставят историкам. не нужно помогать провокациям рашистов!
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Втручання в чужі справи - дуже згубні,
Для України - зась такі забави,
Тому що ми настільки миролюбні,
Що навіть у свої не лізем справи.
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