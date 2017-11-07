Саакашвили анонсировал на 12 ноября марш в поддержку законов об антикоррупционном суде. ФОТОрепортаж

6570 358Материалы по теме: Протесты возле РадыТеги: Саакашвили (2253) Богачук Олег (770) Тему создал: Цензор.НЕТ07.11.17 21:22 Саакашвили анонсировал на 12 ноября марш в поддержку законов об антикоррупционном суде. ФОТОрепортажЭкс-глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили предлагает в воскресенье, 12 ноября, провести своим сторонникам в центре Киева марш в поддержку принятия законов об импичменте президента Украины и антикоррупционном суде. читать источник x Мне нравится 16
проще тебя от манечки вяличия вылечить...ну или закарантинить
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За это Порошенко и ответит...
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А я за вас , да , честно , то что вам еще кто то дает деньги( и да я знаю кто) хотя подозревают что толку ну видно вообщем и продолжает давать , это хорошо , меньше денег на ихтамнет будет , пусть лучше вам дают .
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и заграница требует того же
я думаю, примут закон и без Николозыча
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23 октября 2013 года президент Грузии Михаил Саакашвили, своим последним президентским указом наградил одним из высших государственных наград Грузии - Орденом Вахтанга Горгасали 1-ой степени президента Украины Виктора Януковича. «За особые заслуги перед нацией и Родиной за преданность и самопожертвование».
А через три тижні Майдан, де Міхо кричав про злодія і баригу Яника.
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1. Саакашвили поднял ВВП Грузии в разы. - Порошенко опустил ВВП Украины.
2. Саакашвили поднял зарплаты и пенсии в Грузии в разы.
Порошенко опустил зарплаты и пенсии в Украине в несколько раз.
3. При Саакашвили нацвалюта лари в Грузии - стабильная.
Порошенко опустил курс гривны в разы.
4. Саакашвили уничтожил коррупцию и воров в законе в Грузии.
Порошенко увеличил коррупцию в Украине, поставил воров в ключевые должности (чего стоят только Гонтарева, Шокин, Ярема и ...). Не посадил ни одного преступника рыга.
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А от за словами Саакашвілі ;проросійська; влада- безвіз з Європою, спільні військові навчання та тісне співробітництво з НАТО...
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1. Сдав пів Донбаса пуйлу.
2. Підписав акт капітуляції перед пуйлом у Мінську.
3. Фінансує рашку, платить налоги з ліпецбкї фабрики.
4. Залежний від пуйла через ліпецьку фабріку, а тому виконує його волю.
5. Опустив ВВП і життєвий рівень людей. Опустив гривню в три рази до долара.
6. Збільшує торгівлю з рашкою.
7. Відмовляється ввести візовий режим з агресором рашкой.
8. Офіційно заявив, що не допустить повернення Донбаск та Криму в Україну силовим шляхом.
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АТО будут проводить в Киеве по отстрелу украинофобов и ставленников пуйла Порошенко, Гройсмана, медведчука и других украинофобов...
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А потім кацапи напряму ввели війська і був Іловайськ.
Ти забув?
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У Саакашвили нет бизнеса в рашке, в отличие от Порошенко...
Именно Порошенко, а не Саакашвили, финансирует рашистских оккупантов, платя налоги в бюджет рашки, со своей липецкой фабрики...
Только за прошлый год, согласно официальной отчётности корпорации Рошен, липецкая фабрика перечислила нлогов в бюджет рашки на 1 млрд. рублей...
У Саакашвили нет заводов, фабрик, пароходов, телеканалов, банков, итд... как у Порошенко.
И Саакашвили не увеличил ни на копейку своё состояние за 8 лет пребывания на посту президента, в отличие от Порошенко, который только и делает что обворовывает народ во время войны и даже не скрывает этого...
Только за один последний год, состояние Порошенко увеличилось на 7% до 1 млрд. долларов.
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За які бабки гастролює Саакашвілі?
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Хто користується : Водафоном і київстаром - підримує рашку "Оператор "МТС" ("Мобільні телесистеми") - російська компанія, котра у 2003 році ковтнула бренд UMC. Наразі вона виступає під європейською маркою Vodafone, раптово перейшовши у володіння нідерландської Preludium BV. Друга велика риба, що плаває у водах української телефонії - компанія "Київстар" - належить російському міліардеру Михайлу Фрідману. "
Але ці компанії платять податки в український бюджет!
Війна гібридна. Скільки ви платите за поповнення мобільного звязку щомісяця? Ще попробуйте віщувати що у вас власний мобільний звязок і з Київстаром, або водафоном нічого спільного немає!
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Кстати, Порошенко пришёл к власти в результате досрочных президентских выборов...
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Я вважаю що ВП, хоч і прикольно було б переобладнати Рошен під випуск танків, остаточно доб'є економіку України. І Майдан-3 в данний момент призведе до економічно-політичного хаосу і дезорієнтації ВСУ. Що потрібно кацапам.
Я вважаю що наступ призведе до великих втрат, бо бліцкриг має бути як мінімум до Москви. Тим більше- вже намагалися хоча б кордони закрити, коли кацапи через кордон обстрілювали наших хлопців градами. Саме так загинув мій друг.
Ще питання?
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- это стандартная мантра рашистов, что бы не допустить освобождения Донбасса от рашистских оккупантов.
Торговые партнёры (рашисты) Пети не велят ему освобождать Донбасс.
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Но ничего не выйдет у тебя рашист. Эти страшилки про миллионные жертвы, авианалёты на украинские города, непобедимость твоей рашистской армии это фейк.
Поэтому, как только не станет ставленника пуйла Порошенко, то армия, украинский народ сразу отвоюет Донбасс и изгонит твоих рашистких оккупантов быстро... И ты это знаешь.
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«Визнання через закон Росію агресором на міжнародному юридичному полі - це дуже важливий крок. Оскільки санкції можна буде застосовувати не у зв'язку з Мінськими домовленостями, які викликають багато дискусій, а згідно із відповідними визначеннями закону. Адже закон прийнятий парламентом країни вважається таким, який підтримує весь народ. Відтак, ніхто після цього не зможе не помічати російських військ на Донбасі, як це робило ОБСЄ», - наголосив Іван Вінник.
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http://tverezo.info/post/30874
- Він же несе х...ню…
- Ну, як так може бути, він же Президентом був! Це ти дурак!
- Ну, подивіться, він же неадекватний…
- Він Грузію реформував! Сам ти неадекват!
- А Гайдар? А олігофрен Боровик? А купа сумнівних лічностєй, які його обліпили?
- Це його реформаторська команда!
- Слухайте, ну, він же руйнує засади державності своїм 3,14дежем, зриває інвестиційні угоди, брешучи, що Міністр вкрав з підприємства в 2 рази більше річної виручки цього підприємства…
- Він бореться з корупцією! А ти захищаєш мародерів, олігархів!
- Де реформи в Одесі?
- Грузія на 1-му місці по антикорупції в Європі і на 2-му місці в рейтингу Дуінг Бізнес!
- Де обіцяні реформи в Одесі?
- Планується збудувати Одеса-Рені, аеропорти, космодроми!
- Де обіцяні реформи в Одесі? Де Одеса-Рені? Де аеропорти, космодроми?
- Грузія на 1-му місці по антикорупції в Європі і на 2-му місці в рейтингу Дуінг Бізнес!
- Так де обіцяні реформи, курча мать, вже рік пройшов?!
- ТРЕБА ТРОХИ ЗАЧЕКАТИ!!
- Чого ж ти не даєш владі зачекати? Ну… пройшло 1,5 року, людини нема на робочому місці, сидить в студіях Шустера, їздить з цирком по Україні, де реформи, я чесно чекав 1,5 року? Де аеропорти? Де дороги?
- Грузія на 1-му місці по антикорупції в Європі і на 2-му місці в рейтингу Дуінг Бізнес!
- Що зроблено в Україні, вашу мать?!
- ЙОМУ НЕ ДАВАЛИ!! ТРЕБА ТРОХИ ПОЧЕКАТИ!!! ЦІКАВО, ЩО Б ЗРОБИЛИ ІНФОВОЛОНТЬОРИ НА ЦІЙ ПОСАДІ???
- Ну от, пішов з посади, нічого не зробив, сидить в телевізорі, показує будку… Як така особа може щось зробити для України?
- Це многоходовочка Порошенка і Саакашвілі, спеціально щоб відібрати голоси в популістів!
- А що, не можна було відбирати голоси в популістів, показавши результат в Одесі?
- Грузія на 1-му місці по антикорупції в Європі і на 2-му місці в рейтингу Дуінг Бізнес!
- Подивіться, те, що він несе, це вже виходить за всякі рамки здорового глузду. Це він українців називає друго- і третьосортними, це він бреше на кожному кроці, не відомо, за що живе…
- План реформ за 90 днів! Посадити 25000 корупціонерів!! Грузія на 1-му місці по антикорупції в Європі і на 2-му місці в рейтингу Дуінг Бізнес!
- Так він бреше вам про Грузію. Ось лінки, він програв війну, підписав позорний план капітуляції, торгував з росією, відмінив в односторонньому порядку візовий режим росіянам, введений ще до його президентства.
- БАРИГИ!! ОЛІГАРХИ!! ПОСАДИТИ!!
… далі було позбавлення громадянства, кордони, прориви, шизофренічна маячня, не зауважувати яку вже просто не можна, об'єднання з відвертими ворогами і олігархами заради приходу до влади та перевороту, і сьогоднішнє фінансування бабушкою.
Ви часто питаєте, чому реформи йдуть так повільно, скільки ще чекати, коли ми будемо жити краще?
Але ви, в небажанні бачити очевидне, загубили 2,5 роки, увірувавши в останнього дегенерата.
Дуже добре, що поки що не загубили державу.
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