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Материалы по теме:  Протесты возле Рады
Теги: Саакашвили (2253) Богачук Олег (770)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Саакашвили анонсировал на 12 ноября марш в поддержку законов об антикоррупционном суде. ФОТОрепортаж

Экс-глава Одесской областной госадминистрации Михаил Саакашвили предлагает в воскресенье, 12 ноября, провести своим сторонникам в центре Киева марш в поддержку принятия законов об импичменте президента Украины и антикоррупционном суде.

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так это ты так думаешь,по наущению хуйла,что это власть воров и коррупционеров .и шо,только поэтому разрешить тебе помочь хуйлу сместить эту власть?
проще тебя от манечки вяличия вылечить...ну или закарантинить
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Порошенко на подсосе у пуйла... Липецкая фабрика Порошенко исправно платит налоги в бюджет рашки. Тем самым Порошенко финансирует террористов и убийства украинских воинов на фронте... Пуйцло аплодирует своему холопу Порошенко...
За это Порошенко и ответит...
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Вона уже пів року як закрита. Твої хазяї горілку жлуктять і методичку тобі не відкоригували, а ти ганьбишся, тролику!
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Ну шо , как там 150й Майдан ? БандЫтьську владу уже скинули ?? А ну да , ждали пока там мальцев хуйла сожжет ...
А я за вас , да , честно , то что вам еще кто то дает деньги( и да я знаю кто) хотя подозревают что толку ну видно вообщем и продолжает давать , это хорошо , меньше денег на ихтамнет будет , пусть лучше вам дают .
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а чего эта которая срулем не поддерживает николозовича? На границе при встрече вроде тоже ему коровай через сетку перебрасывала, а теперь как-то брезгует. Электорат, что ли, делят? Так и электорат общий, антипороховой.
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а вот это - хорошая тема
и заграница требует того же
я думаю, примут закон и без Николозыча
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Інфа легко шукається в Інеті:
23 октября 2013 года президент Грузии Михаил Саакашвили, своим последним президентским указом наградил одним из высших государственных наград Грузии - Орденом Вахтанга Горгасали 1-ой степени президента Украины Виктора Януковича. «За особые заслуги перед нацией и Родиной за преданность и самопожертвование».
А через три тижні Майдан, де Міхо кричав про злодія і баригу Яника.
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Порошенко защищал администрацию своего шефа Януковича во время Майдана от протестующих, и что?
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Народ! А на нижньому фото не той борець за бідних і обездолених, що в центрі Києва прикупив квартирку, невеличку, десь за 300 000$ і зараз побирається сам на її ремонт?
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Достижения Саакашвили в Грузии и Порошенко в Украине.
1. Саакашвили поднял ВВП Грузии в разы. - Порошенко опустил ВВП Украины.
2. Саакашвили поднял зарплаты и пенсии в Грузии в разы.
Порошенко опустил зарплаты и пенсии в Украине в несколько раз.
3. При Саакашвили нацвалюта лари в Грузии - стабильная.
Порошенко опустил курс гривны в разы.
4. Саакашвили уничтожил коррупцию и воров в законе в Грузии.
Порошенко увеличил коррупцию в Украине, поставил воров в ключевые должности (чего стоят только Гонтарева, Шокин, Ярема и ...). Не посадил ни одного преступника рыга.
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А ще розгони демонстрацій, вбивства противників його режиму, торгівля з РФ, акт капітуляції і купівля електроенергії в самопроголошеної Абхазії, підписаний Саакашвіллі односторонній безвізовий режим з РФ.
А от за словами Саакашвілі ;проросійська; влада- безвіз з Європою, спільні військові навчання та тісне співробітництво з НАТО...
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Все висосано із брудних пальців кремлівських холуїв
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Звичайні факти про Порошенко.
1. Сдав пів Донбаса пуйлу.
2. Підписав акт капітуляції перед пуйлом у Мінську.
3. Фінансує рашку, платить налоги з ліпецбкї фабрики.
4. Залежний від пуйла через ліпецьку фабріку, а тому виконує його волю.
5. Опустив ВВП і життєвий рівень людей. Опустив гривню в три рази до долара.
6. Збільшує торгівлю з рашкою.
7. Відмовляється ввести візовий режим з агресором рашкой.
8. Офіційно заявив, що не допустить повернення Донбаск та Криму в Україну силовим шляхом.
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правда глаза колет, рашист?
АТО будут проводить в Киеве по отстрелу украинофобов и ставленников пуйла Порошенко, Гройсмана, медведчука и других украинофобов...
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Ага. Знаю. Улюблена пісенька рашистів про те що ворог українців не в Кремлі а в Києві.
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Хочеш справжньої, Святої війни з рф?-Вася, пам'ятаєш як тут на Цензорі раділи, коли українські війська звільняли місто за містом?
А потім кацапи напряму ввели війська і був Іловайськ.
Ти забув?
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Не смеши, рашист...
У Саакашвили нет бизнеса в рашке, в отличие от Порошенко...
Именно Порошенко, а не Саакашвили, финансирует рашистских оккупантов, платя налоги в бюджет рашки, со своей липецкой фабрики...
Только за прошлый год, согласно официальной отчётности корпорации Рошен, липецкая фабрика перечислила нлогов в бюджет рашки на 1 млрд. рублей...
У Саакашвили нет заводов, фабрик, пароходов, телеканалов, банков, итд... как у Порошенко.
И Саакашвили не увеличил ни на копейку своё состояние за 8 лет пребывания на посту президента, в отличие от Порошенко, который только и делает что обворовывает народ во время войны и даже не скрывает этого...
Только за один последний год, состояние Порошенко увеличилось на 7% до 1 млрд. долларов.
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Запитаю в лоб:
За які бабки гастролює Саакашвілі?
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Госдепа США... Штаты поставили Саакашвили, что бы тот не давал власти вора Порошенко беспредельничать.
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А чим Міхо заважає Петру? Він же йому відставку не вимагає
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Да уж ... Здрадофилы совсем уж разум потеряли , вылизывая грузинскому клоуну жопу.
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Порошенко у травні видав заборону щодо діяльності ряду російських компаній
Хто користується : Водафоном і київстаром - підримує рашку "Оператор "МТС" ("Мобільні телесистеми") - російська компанія, котра у 2003 році ковтнула бренд UMC. Наразі вона виступає під європейською маркою Vodafone, раптово перейшовши у володіння нідерландської Preludium BV. Друга велика риба, що плаває у водах української телефонії - компанія "Київстар" - належить російському міліардеру Михайлу Фрідману. "
Але ці компанії платять податки в український бюджет!

Війна гібридна. Скільки ви платите за поповнення мобільного звязку щомісяця? Ще попробуйте віщувати що у вас власний мобільний звязок і з Київстаром, або водафоном нічого спільного немає!
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Все суды должны быть антикоррупционными, а не пилить бабло на "специальый" суд! А Михо популист!
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Міхо не вимагає негайну відставку шпигуну Баризі. Бо він його друг
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а ты против досрочных президентских выборов, так же как и был против досрочных президентских выборов во время Януковоща...
Кстати, Порошенко пришёл к власти в результате досрочных президентских выборов...
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Моя позиція- Порошенко не підходить на роль Президента. Я за нього не голосував. Але ви вибрали- тепер терпіть. БО:
Я вважаю що ВП, хоч і прикольно було б переобладнати Рошен під випуск танків, остаточно доб'є економіку України. І Майдан-3 в данний момент призведе до економічно-політичного хаосу і дезорієнтації ВСУ. Що потрібно кацапам.
Я вважаю що наступ призведе до великих втрат, бо бліцкриг має бути як мінімум до Москви. Тим більше- вже намагалися хоча б кордони закрити, коли кацапи через кордон обстрілювали наших хлопців градами. Саме так загинув мій друг.
Ще питання?
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"Я вважаю що наступ призведе до великих втрат, бо бліцкриг має бути як мінімум до Москви".

- это стандартная мантра рашистов, что бы не допустить освобождения Донбасса от рашистских оккупантов.
Торговые партнёры (рашисты) Пети не велят ему освобождать Донбасс.
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Хочеш сказати що Донбас не окупований військами рф, а то просто шахтьори?
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Донбасс оккупирован рашистами, но рашисты как ты хотят деморализовать украинцев, мол рашисты такие вяликие и страшные, что нужно сдаваться им и даже не думать отвоёвывать свои украинские земли на Донбассе и в Крыму...
Но ничего не выйдет у тебя рашист. Эти страшилки про миллионные жертвы, авианалёты на украинские города, непобедимость твоей рашистской армии это фейк.
Поэтому, как только не станет ставленника пуйла Порошенко, то армия, украинский народ сразу отвоюет Донбасс и изгонит твоих рашистких оккупантов быстро... И ты это знаешь.
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Сам підеш воювати, чи в тебе плазма і багато попкорну?
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смени методичку, рашист... Она уже не актуальна. Придумай, что тот новенькое, а то выглядишь унылым троллем, рашист.
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Зайшов у коментарі і вже був готовий читати висери шоколадних, аж на тобі! Українці, невже ми порозумнішали?
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цирк продолжается)))))вспомнилось еще про чемодан компромата на Порошенко, который по словам некоторых упоротых есть у Саакашвили
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Боже, яке ж воно дурнувате, але до 1.12.час підтискає)
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А зачем тогда минстець свою ферму вас порохоботов на тему о Михо пригнал?




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Вінник: «Самопоміч» і «Батьківщина» двічі подали поправки до реінтеграційного законопроекту, можливо,щоб затягнути процес.

«Визнання через закон Росію агресором на міжнародному юридичному полі - це дуже важливий крок. Оскільки санкції можна буде застосовувати не у зв'язку з Мінськими домовленостями, які викликають багато дискусій, а згідно із відповідними визначеннями закону. Адже закон прийнятий парламентом країни вважається таким, який підтримує весь народ. Відтак, ніхто після цього не зможе не помічати російських військ на Донбасі, як це робило ОБСЄ», - наголосив Іван Вінник.
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вор Винник из Блока Панамских Патриотов это очень серьёзный авторитет
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Саакашвили анонсировал на 12 ноября марш в поддержку законов об антикоррупционном суде - Цензор.НЕТ 2559Mason Lemberg

http://tverezo.info/post/30874

- Він же несе х...ню…
- Ну, як так може бути, він же Президентом був! Це ти дурак!
- Ну, подивіться, він же неадекватний…
- Він Грузію реформував! Сам ти неадекват!
- А Гайдар? А олігофрен Боровик? А купа сумнівних лічностєй, які його обліпили?
- Це його реформаторська команда!
- Слухайте, ну, він же руйнує засади державності своїм 3,14дежем, зриває інвестиційні угоди, брешучи, що Міністр вкрав з підприємства в 2 рази більше річної виручки цього підприємства…
- Він бореться з корупцією! А ти захищаєш мародерів, олігархів!
- Де реформи в Одесі?
- Грузія на 1-му місці по антикорупції в Європі і на 2-му місці в рейтингу Дуінг Бізнес!
- Де обіцяні реформи в Одесі?
- Планується збудувати Одеса-Рені, аеропорти, космодроми!
- Де обіцяні реформи в Одесі? Де Одеса-Рені? Де аеропорти, космодроми?
- Грузія на 1-му місці по антикорупції в Європі і на 2-му місці в рейтингу Дуінг Бізнес!
- Так де обіцяні реформи, курча мать, вже рік пройшов?!
- ТРЕБА ТРОХИ ЗАЧЕКАТИ!!
- Чого ж ти не даєш владі зачекати? Ну… пройшло 1,5 року, людини нема на робочому місці, сидить в студіях Шустера, їздить з цирком по Україні, де реформи, я чесно чекав 1,5 року? Де аеропорти? Де дороги?
- Грузія на 1-му місці по антикорупції в Європі і на 2-му місці в рейтингу Дуінг Бізнес!
- Що зроблено в Україні, вашу мать?!
- ЙОМУ НЕ ДАВАЛИ!! ТРЕБА ТРОХИ ПОЧЕКАТИ!!! ЦІКАВО, ЩО Б ЗРОБИЛИ ІНФОВОЛОНТЬОРИ НА ЦІЙ ПОСАДІ???
- Ну от, пішов з посади, нічого не зробив, сидить в телевізорі, показує будку… Як така особа може щось зробити для України?
- Це многоходовочка Порошенка і Саакашвілі, спеціально щоб відібрати голоси в популістів!
- А що, не можна було відбирати голоси в популістів, показавши результат в Одесі?
- Грузія на 1-му місці по антикорупції в Європі і на 2-му місці в рейтингу Дуінг Бізнес!
- Подивіться, те, що він несе, це вже виходить за всякі рамки здорового глузду. Це він українців називає друго- і третьосортними, це він бреше на кожному кроці, не відомо, за що живе…
- План реформ за 90 днів! Посадити 25000 корупціонерів!! Грузія на 1-му місці по антикорупції в Європі і на 2-му місці в рейтингу Дуінг Бізнес!
- Так він бреше вам про Грузію. Ось лінки, він програв війну, підписав позорний план капітуляції, торгував з росією, відмінив в односторонньому порядку візовий режим росіянам, введений ще до його президентства.
- БАРИГИ!! ОЛІГАРХИ!! ПОСАДИТИ!!
… далі було позбавлення громадянства, кордони, прориви, шизофренічна маячня, не зауважувати яку вже просто не можна, об'єднання з відвертими ворогами і олігархами заради приходу до влади та перевороту, і сьогоднішнє фінансування бабушкою.
Ви часто питаєте, чому реформи йдуть так повільно, скільки ще чекати, коли ми будемо жити краще?
Але ви, в небажанні бачити очевидне, загубили 2,5 роки, увірувавши в останнього дегенерата.
Дуже добре, що поки що не загубили державу.
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порохобот ты уже сегодня заработал поход в будку оффшорного петра.
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бизнес с рашкой на крови украинских воинов это прерогатива исключительно Порошенко
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Интересно. Эти люди на сцене потом будут давать на Михо показания или, как принципиальные люди, как декабристы, смиренно пойдут по этапу вместе с ним?
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судя по опыту Майдана, по этапу пойдёт именно Порошенко, как ранее Януковощ к пуйлу. По маршруту Киев -- Ростов, а далее в Липецк на свою фабрику
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСаакашвили анонсировал на 12 ноября марш в поддержку законов об антикоррупционном суде. ФОТОрепортаж
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