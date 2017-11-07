Минэкономразвития ввело санкции против российского поставщика угля в Украину

Андрей Хужаев
, Славик Шустрик
, Гена Хопов
, RobinHood dfb9bea2
, Гундяй Крестовоздвиженский
, Harib Da
, Sirozha Sergeeff
, КузьмичUA
, вася п
, мальчиш-плохиш
, Авигдор Киршендаун
, Игорь Мельник 1e80ecc1
, Olek123456789 Olek
, Константин 1041a131
, Denis Kenner
, Олена Мисено
, SANDY
, Doricum
, Глеб Тищенко
, Vitaliy Mosiychuk
, Ivory
, Baks13
, Pegas
, Lev Zawago b06650ef
, Николай Водяной
, укропбандерівець
, Urs
, Вася Шевченко f77d76ba
, Леопольд Пупкин a45bc2dc
, Lyusi UA
, Pik Az f246ad80
, Крымваш и лугандония впридачу
, botoks
, три - пятнадцать
, Alik Alikov
, Mr__Pitkin
, Привет
, Сергей Галузин
, Glock-19
, Alex Rozhenko
, пачую кожнава
, Загорулько Прасковья
, Mart
, Корсунский
, Владимир Мажура
, Ревизор
, Злий Грицько
, Сергей Макогончук ca7d3a14
, NNN
, Анатолик
, НБ
, Poluektov Genadiy 8e516c34
, Viensent
, Alex Grechko
, Дмитро Черних
, Анатолий Сорокин
, Sharl
, литвин
, Adrian Tsopa
, Docent Moriarty
, Олег Сорокин
, Листик Дрегис ba21fa5f
, Tatyana Pomolova
, Vlad Vladidze
, Robert Chenk
, Senator S 01a656ec
, злой крот
, Иван Петрович Сидоров
, Zerder
, Соломія Дмитрук
, Oleg Youryevich
, Олег Петрович ed2c8e0a
, Vipe Man
, ahuhu
, Roine S
, Aleksiey Ykropovich
, Агент кремля cd59e193
, Филька Шкворень bae3ce91
, регистратор
, Amber
, Дан Балан
, Великая Исландия
, Альфред Соломонович
, Володимир a1640da3
, Антип61
, Семен Горецький
, Геракл Платонович
, Серебряный
, Gangster
, Max Gor
, Олександр Клименко 0582b445
, Гыг с Вами
, Зойч
, ВКЛ_это_мы_01
, Ромарио Гомес
, Andy Fisher 67a9edc7
, Иван Стас
, maravillo
, Alexander Kravchenko
, про
, cvthtrf
, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
, Nikol Pricol
, Ali Hasan
, Evgeniy 0c5370e5
, Kenzo 065c7258
, Андрей Шевченко 73396fdd
, Юрий Рыжков
, Орест Смоляк
, 5050
, Бяка Бука
, Люцифер
, Alex Alex 801ff945
, sergio sergio 909a2d55
, Vladimir 5fe313f3
, Чен Кайшу
, Mistershnobel Иванов
, DivaDii
, koresh68
, Mist
, Антоніна Принц
, (unknown) 04014a3e
, дядя Сэм f4c0ca00
, magic SOM
, CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
, Vladislav R 85fbc9a9
, Eispickel
, Juli Schubs
, Антипа Пилигримов
, Странник Виртуальный
, Сергей Петров c4cd020d
, Дмитрий Ч
, сергей пришлюк 932444eb
, Lvbnhj
, Royal Flush
, Alexei Skibo
, cloud2009 26ea8082
, Юрій Бровкін
, свободный человек b4fbfe90
, Maxim Isajew
, Yaroslav Vinnitsa
, Dmitriy Petrov
, Анатолий Шандурский
, Слободянюк Григорий
, TarganRun
, Ольга Лихачева
, Alex Dave
, Alex Lem
, Slava Kalyn
, уаыау
, Udo Dirkshnaider
, хтось собі такий
, Дегтярева Людмила
, A San
, Ilyas Yagyaev
, Xatto
Гундяй Крестовоздвиженский, Авигдор Киршендаун, Славик Шустрик, RobinHood dfb9bea2, Олена Мисено, Sirozha Sergeeff, Doricum, Denis Kenner, Гена Хопов, Pegas, три - пятнадцать, Игорь Мельник 1e80ecc1, Alik Alikov, Злий Грицько, вася п, Pik Az f246ad80, Вася Шевченко f77d76ba, Baks13, Poluektov Genadiy 8e516c34, Harib Da, Крымваш и лугандония впридачу, злой крот, Urs, Oleg Youryevich, Tatyana Pomolova, Viensent, NNN, Дмитро Черних, Sharl, Олег Петрович ed2c8e0a, Robert Chenk, Владимир Мажура, НБ, Привет, Дан Балан, Сергей Макогончук ca7d3a14, Zerder, ВКЛ_это_мы_01, Зойч, Senator S 01a656ec, укропбандерівець, Геракл Платонович, КузьмичUA, Kenzo 065c7258, Nikol Pricol, Люцифер, ahuhu, Олександр Клименко 0582b445, про, Mart, Агент кремля cd59e193, cvthtrf, Ali Hasan, Alex Rozhenko, Andy Fisher 67a9edc7, 5050, Alexander Kravchenko, Royal Flush, (unknown) 04014a3e, DivaDii, свободный человек b4fbfe90, SANDY, Гыг с Вами, TarganRun, Николай Водяной, Странник Виртуальный, cloud2009 26ea8082, дядя Сэм f4c0ca00, Maxim Isajew, хтось собі такий, CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!, Mist
Всего на сайте: 228 писателей
Ответить
Ответить
Мілия ругаютца, патом ліжутца....😀😸
Ответить
Ответить
Ответить
Первыми под санацию попали банки «ФК Открытие», «Траст» и «РГС банк», который входил в группу «Открытие». В сентябре под санацию попали «Бинбанк», а также «Рост-банк» и «Бинбанк-диджитал».
Обе эти банковские группы входили в десятку крупнейших банков по размеру активов.
Банки, проходящие процедуру санации через ФКБС, работают под контролем ЦБ. При этом регулятор выделит на их оздоровление около 800 мдрд рублей. Деньги для этих целей будут получены за счет включения «печатного станка».
Источник ВАТНЫЙ!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
и определены как не самалеты...а тазики по цене самолетов)))))))))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
будут шуровать в три смены?
*
держим в банко миллионо
и плеванто на звконо?
Ответить
Ответить
Зрада не прошла, уж извини...
Ответить
Ответить
Україна продає кожну шосту одиницю озброєння до Росії
http://www.umoloda.kiev.ua/number/0/2006/108940/
22.08.17Завод
Фирташа в оккупированном Крыму получает сырье и электроэнергию с материковой
Украины, - Джемилев.
https://censor.net.ua/video_news/452590/zavod_firtasha_v_okkupirovannom_krymu_poluchaet_syre_i_elektroenergiyu_s_materikovoyi_ukrainy_djemilev
У 2015 році Російська
Федерація залишалася в трійці найбільших покупців української
зброї, сказано в
матеріалах Стокгольмського міжнародного інституту дослідження
миру (SIPRI)... Згідно
з даними інституту, загальна сума доходів від контрактів, укладених Україною з
РФ на постачання різних озброєнь, склала $ 72 млн
http://smila.info/news/za-minuliy-rik-ukrayina-prodala-rosiyi-zbroyi-na-72-milyoni-dolariv/
"Російські виробники не можуть обійтися без українських продуктів",
- заступниця голови МЕРТ Микольська про зростання торгівлі з РФ https://ua.censor.net.ua/news/452808/rosiyiski_vyrobnyky_ne_mojut_obiyitysya_bez_ukrayinskyh_produktiv_zastupnytsya_golovy_mert_mykolska
10.09.17Объем торговли между Украиной
и РФ вырос, - "Зеркало недели"
https://censor.net.ua/news/454701/obem_torgovli_mejdu_ukrainoyi_i_rf_vyros_zerkalo_nedeli#commentform
23.08.17"Російські виробники не можуть обійтися
без українських продуктів", - заступниця голови МЕРТ Микольська про
зростання торгівлі з РФ https://ua.censor.net.ua/news/452808/rosiyiski_vyrobnyky_ne_mojut_obiyitysya_bez_ukrayinskyh_produktiv_zastupnytsya_golovy_mert_mykolska
09.09.17Україна готує проти Росії позов у СОТ, що стосується обмежень на
ввезення продовольчих товарів, -
Микольськаhttps://ua.censor.net.ua/news/454675/ukrayina_gotuye_proty_rosiyi_pozov_u_sot_scho_stosuyetsya_obmejen_na_vvezennya_prodovolchyh_tovariv/sortby/tree/order/desc/page/1#comments
російський Альфа-Банк купил Укрсоцбанк http://biz.nv.ua/markets/alfa-bank-kupil-ukrsotsbank-257785.html
Ответить
Необходимо было сразу всё оборвать, уйдя с рынка паРаша? Тогда бы в племени мумба-юмба говорили - посмотрите, а в Украине ещё хуже...
Постепенно Украина уходит с рынка паРаши и это ещё один шаг.
Ответить
Ответить
Коли була війна срср з німеччиною торгівля також йшла?
ЗАПАМ`ЯТАЙ, безпринципна істото: "З москалями нема спільної мови !" (С. Бандера)
Ответить
Иначе, по совести или по закону, у нас по такому не шевелятся...
Ответить
Ответить
Ответить
Стоит так же как говно уголь с РФ)))))))
Ребята у вас с менеджментом полная ху...я!!!)))))
Ответить
Ответить
Ответить
Нах нам уголь зимой?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить