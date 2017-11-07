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 Форум Украины(633267)
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Материалы по теме:  Санкции против России
Теги: Россия (72886) санкции (6529) уголь (740) Минэкономразвития (448)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Минэкономразвития ввело санкции против российского поставщика угля в Украину

Министерство экономического развития и торговли ввело санкции против компании ООО Южтранс (Шахты, Ростовская область), которая является одним из крупнейших поставщиков антрацита в Украину, в частности для потребностей энергогенерирующей компании Донбассэнерго.

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"Мы вас не звали". В Севастополе оккупантам предложили убираться в Россию http://glavred.info/zhizn/my-vas-ne-zvali-v-sevastopole-okkupantam-predlozhili-ubiratsya-v-rossiyu-467312.html
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Звали, звали, просто надеялись на кацапскую халяву, но....
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Да єнто просто "Бєлий танєц"- кури топчють пєтухов....😀😸
Мілия ругаютца, патом ліжутца....😀😸
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ЦБ РФ продолжит спасать банки с помощью печатного станка!

Первыми под санацию попали банки «ФК Открытие», «Траст» и «РГС банк», который входил в группу «Открытие». В сентябре под санацию попали «Бинбанк», а также «Рост-банк» и «Бинбанк-диджитал».
Обе эти банковские группы входили в десятку крупнейших банков по размеру активов.
Банки, проходящие процедуру санации через ФКБС, работают под контролем ЦБ. При этом регулятор выделит на их оздоровление около 800 мдрд рублей. Деньги для этих целей будут получены за счет включения «печатного станка».
Источник ВАТНЫЙ!
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Так уже роснефть спасали. напечатали денег и тупо обменяли их на доллары и рубль рухнул. Так же будет и сейчас.
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а в соседних странах, что спасали? в вашей к примеру и цеевропе?
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"В Воронеже 6 ноября 2017 года впервые увидел небо новый самолет Ан-148, бортовой номер RA-61732, серийный номер 43-09, предназначенный для Министерства обороны России. Это двенадцатый борт из 15 заказанных для Минобороны РФ."
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а сколько самалетов вернули южные товарищи РФ купленные за честное пальмовое масло???
и определены как не самалеты...а тазики по цене самолетов)))))))))
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Ахметов таки подвинул "Южтранс". А Воркуту подвинуть налички не хватило?
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Блокада распространяется только на оккупированных, с оккупантами торговля процветает.
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а эти 40 дней (не хорошее число, поминальное) что будет?
будут шуровать в три смены?
*
держим в банко миллионо
и плеванто на звконо?
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ждем посадок причастных к транзиту газа из страны-агрессора.
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Украина выполняет обязательства по транзиту в Европу.
Зрада не прошла, уж извини...
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украина...выполняет...надежный партнер это пока совковые трубы не сгнили
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Без сумніву це круто....Залишається лише припинити злягання з окупантом на 4-му році війни.
Україна продає кожну шосту одиницю озброєння до Росії

http://www.umoloda.kiev.ua/number/0/2006/108940/

22.08.17Завод
Фирташа в оккупированном Крыму получает сырье и электроэнергию с материковой
Украины, - Джемилев.

https://censor.net.ua/video_news/452590/zavod_firtasha_v_okkupirovannom_krymu_poluchaet_syre_i_elektroenergiyu_s_materikovoyi_ukrainy_djemilev

У 2015 році Російська
Федерація залишалася в трійці найбільших покупців української

зброї, сказано в
матеріалах Стокгольмського міжнародного інституту дослідження

миру (SIPRI)... Згідно
з даними інституту, загальна сума доходів від контрактів, укладених Україною з
РФ на постачання різних озброєнь, склала $ 72 млн

http://smila.info/news/za-minuliy-rik-ukrayina-prodala-rosiyi-zbroyi-na-72-milyoni-dolariv/

"Російські виробники не можуть обійтися без українських продуктів",
- заступниця голови МЕРТ Микольська про зростання торгівлі з РФ https://ua.censor.net.ua/news/452808/rosiyiski_vyrobnyky_ne_mojut_obiyitysya_bez_ukrayinskyh_produktiv_zastupnytsya_golovy_mert_mykolska
10.09.17Объем торговли между Украиной
и РФ вырос, - "Зеркало недели"

https://censor.net.ua/news/454701/obem_torgovli_mejdu_ukrainoyi_i_rf_vyros_zerkalo_nedeli#commentform

23.08.17"Російські виробники не можуть обійтися
без українських продуктів", - заступниця голови МЕРТ Микольська про
зростання торгівлі з РФ https://ua.censor.net.ua/news/452808/rosiyiski_vyrobnyky_ne_mojut_obiyitysya_bez_ukrayinskyh_produktiv_zastupnytsya_golovy_mert_mykolska

09.09.17Україна готує проти Росії позов у СОТ, що стосується обмежень на
ввезення продовольчих товарів, -
Микольськаhttps://ua.censor.net.ua/news/454675/ukrayina_gotuye_proty_rosiyi_pozov_u_sot_scho_stosuyetsya_obmejen_na_vvezennya_prodovolchyh_tovariv/sortby/tree/order/desc/page/1#comments

російський Альфа-Банк купил Укрсоцбанк http://biz.nv.ua/markets/alfa-bank-kupil-ukrsotsbank-257785.html
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В паРашу в 2013 году поставлялось 70% товаров из Украины. Что в обмен?
Необходимо было сразу всё оборвать, уйдя с рынка паРаша? Тогда бы в племени мумба-юмба говорили - посмотрите, а в Украине ещё хуже...
Постепенно Украина уходит с рынка паРаши и это ещё один шаг.
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наверно, потому ввп украины в два раза уменьшилось, а население обнищало до уровня отсталых стран африки
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Чого тільки не вигадає негідник, щоб виправдати брехню, підлість і злочини.
Коли була війна срср з німеччиною торгівля також йшла?

ЗАПАМ`ЯТАЙ, безпринципна істото: "З москалями нема спільної мови !" (С. Бандера)
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И кто же это дал отмашку, на это решение? А?!
Иначе, по совести или по закону, у нас по такому не шевелятся...
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А почему санкции ввели против тех кто продаёт а не покупает в Eкраине ?
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вы думаете это санкции против рассеи...... это санкции против простого украинского народа который оплачивает дорогой пенсильванский уголь.... уроды
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)))уголь с ПЕНСИЛЬВАНИИИИИИИИ!!!!!!
Стоит так же как говно уголь с РФ)))))))
Ребята у вас с менеджментом полная ху...я!!!)))))
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Украинский Народ пиши с большой буквы , а то палишся .
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Статья бред и полная брехня. Как шел уголь с Рашки так и прёт полным ходом в Украину. В Украине уже нет угля и где его брать? В Америке по одной барже в месяц, так его и на одно село в месяц не хватит для обогрева.
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Блин, 21 век и углем топить. Сейчас ведь и ветер и солнце , все можно использовать.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМинэкономразвития ввело санкции против российского поставщика угля в Украину
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