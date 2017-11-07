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Материалы по теме:  Пожар в лагере "Виктория"
Теги: Одесса (6119) пожар (3846)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Пожар в детском лагере "Виктория" в Одессе - суд отказался арестовывать вице-мэра Цвиринько

Апелляционный суд Одесской области отказался удовлетворить жалобу прокуратуры на постановление Приморского суда, который отпустил под личное обязательство одесского вице-мэра Зинаиду Цвиринько

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Зам мера там до чого???
Є будівельники ,є замовники , є ті хто приймав об"єкт , хто здавав .
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Ну чесно кажучи відкриття не має до пожежі ніякого відношення.
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Та у этих проплаченых копеечных клоунов задача такая = порошенка обсирать .В трамвае телефон украдут они напишут что порошенко виноват .
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Тот, кто находит время для пиара на открытии лагеря, но не находит времени для контроля за его постройкой - априори виновен.
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эти судьи - уже дети тех судей, которых назначили еще при кравчуке. Пока есть такие.
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зинка присоединится сереге юдаеву в Воронеже?
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Сейчас у всех слово "судья" взывает ненависть..
Пусть учат историю,когда будет бунт,будут висеть не только они,но и члены их семей.....
так что пусть не плачут...
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Увага! Внимание! Caution! На цій сторінці «працюють» тролі-чухонцi ФСБ РФ з вулиці Савушкіна, 55, яка знаходиться у Петербурзi.
Будьте уважні! Пітерські найманцi залишають на цьому ресурсі багато калових виділень і лихословлять Президента та Уряд України.
Московiя з нетерпінням очікувала фінансового дефолту в Україні і «рупори Кремля» вже готували матеріали про крах київської хунти. Але вийшов облом. Уряду України вдалося домовитися з кредиторами про списання Україні майже $ 4 мільярдів боргу.
Усередині країни, звичайно, є ще багато проблем та диверсій, які ночами роблять проплачені ФСБ РФ лайноради, але згадайте, в якому стані новий Президент прийняв країну. При Януковичі Україной керували кухарка-наложниця, стоматолог і гінеколог.
Та й в Раді було не все гаразд. Українські депутати періодично їздили на консультації в ... Москву. У регіонах на сході України чиновники та силовики були пропутінські і без опору здавали ОДА та СБУ сепаратистським православним коллаборантам.
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А чем отличается кухарка , стоматолог , гинеколог от кондитера , комуниста , завхоза , бухгалтера?
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Отже невдячні!!!! Президент і Уряд стільки для того мотлоху і козлів, ой, вибачте, для народу роблять і роблять, роблять і роблять, а вони, невдячні ЛИХОСЛОВЯТЬ. ЖАХ!!!
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Та да... Будет- А лисички взяли спички- море Черное зажгли...😎
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Как всегда найдут козла и весь новостной фон на него. А директор ,у которого сынок оброс миллионами вдруг, где? А приемная комиссия где? А подрядчик где? А заказчик где? А главный архитектор Одессы где? А контролирующие и проверяющие ввод в эксплуатацию и безопасную эксплуатацию где? Бабушку нашли,может и ее там есть доля но она не главная. Козела отпущения найти и заболтать. Не зря ж в Одессе второй привоз Рошен построили. Все на тормозах попытаются спустить.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПожар в детском лагере "Виктория" в Одессе - суд отказался арестовывать вице-мэра Цвиринько
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