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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: Донецк (7506) СЦКК (319)
Тему создал: Цензор.НЕТ

В результате детонации боеприпасов на складе российских террористов в оккупированном Донецке повреждены жилые дома, - СЦКК

У украинской стороны СЦКК вызывает беспокойство размещение складов оружия и боеприпасов на неконтролируемых правительством Украины территориях ОРДО и ОРЛО вблизи населенных пунктов, что создает угрозу для гражданского населения.

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"...Или если бы все вдруг на мине подорвались. Но обзтом можно только мечтать" (Жванецкий). Сбываются мечты.
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история....
Адольф Гитлер прогуливается по площади Ленина в Мариуполе, в сопровождении генерал-фельдмаршала Рейхенау. 15 декабря 1941 года.

В результате детонации боеприпасов на складе российских террористов в оккупированном Донецке повреждены жилые дома, - СЦКК - Цензор.НЕТ 3934
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на хера нам эти фото?... что Гитлер, что Сталин - оба мудаки!
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это к тому, что Донбасс даже не пикал во время оккупации немцами, и сейчас не пикает во время оккупации рашистами.... Им вообще всё пофиг, кто их оккупирует, когда и как.
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Понимаю, ведь у многих наступала алкогольная интоксикация при запахе колбасы по 2.20 р.
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была - 30%
названия не помню.
с братом двоюродным, пацанами, чуть не подохли оба от нее.
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30% це були настійки--Степная, Анисовая та т. ін.!!!)))
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стрилецька не стрилецька..
бензин с сахаром - мне 15 - братану 14 одну бутылку взяли на рыбалку.
на том вымостке нас матери и нашли - в том же озере они нас и окучивали
пока признаки жизни не начали подавать - ору было на все село.
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мо і Стілецька - не памьятаю.

дві щеняти рибу ловили...
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Коли ввели заборону на продаж 30% спирту до 11 годин, то почали випускати настійки 28% !!! Отаке було диво дивне !!!))
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водка -это гидроколбаса...и она была по 2.87 ,3.12 ,3.62 и т.д.а по 2.20 была обычная колбаса
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Я так саме такого не пам"ятаю !!! Але пам"ятаю приказку про плавлений сирок--2.87+0.13 (це вартість сирка)= 3.00 р., якщо на троїх то по 1.00р з рила !!!)))
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А на других, оккупированных немцах территориях, пикали? Или имена тех, кто пикал, назвали только после войны?

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И докуда доходила УПА, ведя бои?
Вообще-то, я говорил и о других странах.
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Среди вас, лишнехромосомных, я самый любознательный и перешел на другой уровень, теперь можешь с уверенностью говорить - выучили вас на свою голову.
.
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Та нє.... І тобі кінушку , як бонус... Куратору не показуй тільки...

[Гопник насилует Россию. В сети появился яркий мультик о Путине. ВИДЕО]: Посмотри! http://uainfo.org/blognews/1493188356-gopnik-nasiluet-rossiyu-v-seti-poyavilsya-yarkiy-multik-o.html

😀😸
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Чего тогда крымцев поспевают, а особенно учитывая аресты?
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Об устрашении мы уже говорили, а тех, кто "пикает" и что конкретно делают никогда не раскрывают.
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Там мало коренных украинцев. Украинцев вывезли насильно , а кто сильно сопротивлялся убивали семьями. На место украинцев завезли быдло
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пікав, були партизани. Знаю, бо дід з бабусею розповідали. Старостою поставили розумну людину, яка доповідала хлопцям про можливі облави, ховалися вони в степу - до нас тягнеться Суха балка. Дід мій рив окопи під Маріуполем аби захистити його, другий загинув на тій війні
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Однако Сталин был ещё и ссыкун, а вот Хитлер - нет. Сталин мог прогуливаться разве что по Кремлю...
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Мудаки-то, мудаки, но в отличие от Сталина, Гитлер не боялся показываться на фронте. А Сталин был бздуном, конечно не таким, как Окурок, но конкретным бздуном.
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детонация - это хорошо. А девочек, родившихся сегодня в Донецке Детонацией не называли?
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Не.. У ных судьба другой са-авсем - мастурбация, мастурбация и еще раз мастурбация. Рожденный в даунбассе пацан рожден пить! А рожденный пить - любить не может!
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Детонация - это дети лугандона. Типа новая нация
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Танки в шахтах взорвались?? Как же теперь Бамбасянам воевать? Прийдётся у Окурка новые просить...
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"250", або Аборигенетика (две парты с зарисовками) Пропал свет. У нас на Базе блэкауты бывают разнообразными, как кофе - есть арабика, есть робуста, есть двойные и со сливками, короче - все сорта отключений электричества: центральное, поселковое, обрыв линии, поломка трансформатора, хуйего знает почему, и так далее. На этот раз ветер оборвал и запутал провода.

Вояки сразу завели генератор и закуклились в матрице. Местные, из-за отсутствия матрицы, закопались в солому, и стали сторожко зыркать оттуда глазами-пуговицами (они так несколько дней без электричества сидеть могут, пока «свет не появится» - то есть кто-то не починит), - а мы стали искать обрыв. Нашли, подтащили лестницу, угрозами и лестью загнали Фокса на провода («су-у-уки, я же последний водитель») - и кое как соединили провод через прокалывающий зажим.

Провода тут же снова оборвало в другом месте. Мы их блять опять давай связывать - оборвало в третьем. Потом еще в двух. Те провода еще до изобретения электричества были натянуты, они своего веса не выдерживают. Короче, ветер глумился над нами, шо в той песне Ника Кейва и Пи Джей Харви - винд дид хаул, вин дид блоу. И решили мы больше Фоксом не рисковать, а найти электрика.

Отловили подходящего рукодельца в Марике, надели ему на голову мешок, затолкали в багажник, завезли на Базу, дали денег - и он как следует управился с проводами. Затем щелкнул пальцами, холодильник задырчал, лампочки загорелись, интернет заработал, весна наступила. Дали ему еще денег, опять затолкали в багажник, отвезли обратно в Марик, долго обнимались на прощанье, взяли на память визитку, ну ты заходи, если шо, и умчались обратно постить фоточки в фейсбуки. Хэппи энд? Вот вам хуй!

Бо на следующий день захожу в чипок - последний магазин Человечества на краю Хаоса -
там уже сидит местная богема из последних могикан. Знаете, такие дядьки, которых нельзя согнать с родимой завалинки ни минометным обстрелом, ни свежезаваренным напалмом, ни боевым штаммом сибирской язвы. И пытают меня - а чо света не было почти два дня?

Вопрос сам по себе охуительный. В нашей зоне отсутствие электричества это норма, как дождь в Лондоне. Просто дядьки увидели, что монтер лазит по столбу - и заинтересовались, нельзя ли подарок судьбы дополнительно обложить еще налогом?

- Ветром провода оборвало. Мы починили.
- А почему свет тусклый и моргает?

Второй охуительный вопрос. Свет, когда он есть, всегда тусклый и моргает. Моргает ныне, моргает присно, и во веки веков тоже моргает. Потому что, блять, тока мало, а потребителей много. Скоро зима, местные предпочитают не тратиться на уголь для обогрева, а палить условно-бесплатное электричество. Странно, что ток вообще туда-сюда ходит по проводам, а не пересыхает в первой же по цепочке хате, где в ушлый хозяин наладил в погребе подпольную выплавку алюминия.

- Потому что напряжение слабое.
- Так чо вы больше не сделаете, раз уж электрика вызвали?

Третий охуительный вопрос и у меня грогги. То есть мы, Ангелы, собрались сюда изо всех уголков страны, чтобы построить местным обломинго электростанцию за свой счет и снабжать их бесплатным электричеством. Ну а хули? Мы же хунта, а хунта им должна по гроб жизни, потому что если бы не хунта, то у них на тополях колосились бы ананасы, а в море вместо мелкой азовской креветки пурнали бы русалки - сиськи пятого размера и вкусный селедочный хвост под пиво.

Но я поднимаюсь с ринга.

- Напряжение в РЭС регулируется.
- Так надо в РЭС сходить, сказать чтобы добавили!
- РЭС в Новоазовске. А ты не ахуел ли дядя, чтобы я к сепарам пошел тебе напряжение добавлять? Племяннику своему позвони, он по оперативным данным как раз там за сепаров воюет - пусть он в РЭС зайдет, просьбу твою передаст.

Хорошая ответочка и сразу нокдаун. Дядька плямкает губами и скребется по полу, пытаясь подняться. Шатаясь, утверждается на ногах, и я слышу до боли знакомое:

- Взялись делать - сделайте как положено

Ниже пояса, блять? Тогда лови с вертушки и заходим на добивание.

- Хочешь чтобы светло в глазах было - так денатурат не пей. Я за электрика семьсот гривен заплатил из личных, не из казенных. Долю за ремонт занести не хочешь? Потому что я в другой раз себе просто отвод от линии кину, а вы сосите хуй, если в потемках его найдете. Я вам ваши ржавые провода за свой счет на новые менять не собираюсь. То вам тускло, блять, то моргает. ТЭНы в гаражах поотключайте, вот и перестанет моргать.

Дядька лежит и не шевелится. Притворяется мертвым. Больше никаких братских обязонов, толкни машину, спасибо в карман не положишь и прочей цыганской фени. Цена вопроса озвучена - половина с семисот. Не казенных-общаковых, личных, из кармана. Заплати и лети. Нема грошей, а халява не пролезла? Тогда лежи, отдыхай, а я пошел. Потому что на слове «деньги» любая отвлеченная философия у хобопоца кончается, а начинается жесткая правда жизни.

Вот и вся новоросская сакральная идеологическая догма до копейки.
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"250", або Руихь, матка! (парт оне) - Руихь, матка! - сказал мордатый фельдфебель укровермахта, тыча поселянку стволом автомата в обильное чрево. - Яйка, млеко? Мьот? Хлеп? Гибт ес? Шнапс?..

Поселянка утомленно подняла глаза к потолку, выдохнула и вяло заклацала на калькуляторе.

- Яйков сколько? Вифиль ойерс, герр зольдат?

Фельдфебель пошушукался с молодым гефрайтером панцергренадиров из лейб-штандарта "Степан Бандера", неизвестно каким ветром унесенным от своего панцера (стопудово - боевое охранение панцер-дивизьона, переквалифицированное по Минским договоренностям в мотострелки и прикомандированное в наши ебеня), затем вытащил из кармана банковскую карту "Привата" и пачку мелких рейхсгривен.

- Три десятка, битте.

- Семьдесят три гривны за все. Без шнапса. Вы у меня дошутитесь с этим шнапсом, я комбату скажу, чтобы вас попячил. Сами знаете какой штраф за торговлю алкоголем в зоне для вендоров. Вон, швепс вместо шнапса в банках привезли. Пейте на здоровье. Как платим? Нал, карта?

- Карта, фрау Светлана. Да мы пошутили насчет шнапса...

- Петросяны хреновы, дизлайк. Фол смайлик, - поселянка попалась продвинутая, видно кое-где в поселке еще ловили роутеры. - Звоните на безнал, я пока в кулек все сложу.

Пока пан фельдфебель куда-то звонил по телефону, молодой лейб-панцергренадир нарыл таки по карманам остатки наличных на старый-добрый фашистский швепс. Вечная беда расчетов за блокпостами - все деньги на карте, ни один терминал не работает, а обналичить можно только в Мариуполе.

Сепарские диверсанты, очевидно, по ночам выгребают все мелкие купюры из банкоматов, оставляя исключительно пятисотки - и ходят вдоль фронта потерянные укровермахтовцы, сжимая в окровавленных руках, торчащих из закатанных рукавов, бумажки с босоногим Сковородой, с которых тебе не дадут сдачу ни в одном чипке зоны. Разве что ты покупаешь автомобиль или недвижимость. Иметь пятьсот гривен одной бумажкой за последним блокпостом - все равно что не иметь денег вообще.

- Две банки, фрау Светлана.

- Двадцать две рейхсгривны, герр гефрайтер. Дайте две гривны, у меня сдачи нет. Возьмите в холодильнике.

Минут пять танковый гефрайтер и поселянка чередуют усилия по нажиманию кнопки и открытию холодильника, не могут попасть в одну фазу, он отпустит - она нажмет, и поочередно ругаются на укрофашистском языке русским матом. Тут у поселянки начинает телебонькать в кармане мобилка, она вытаскивает ее, читает смс-ку, обводит в своей амбарной книге цифру кружочком и ставит пакет на прилавок. Фельдфебель берет пакет, интимно накладывая загребующую лапу в тактической печатке поверх пухленькой лапки поселянки.

- А вы знаете, любезнейшая фрау Светлана, - загадочно выдыхает фельдфебель, чем-то сразу напоминая гоголевского персонажа, - Шо если поменять "д" на "н", та десь намародерить букву "е", то из слова "бендера" можно викласти слово "аненербе"?

- Та тю на вас, - отвечает любезнешая Светлана, выдергивая свою лапку. - Скажить лучче, пан фельдфьобель, когда эта клята оккупация уже закончится? Мне нормальные отдыхающие нужны, мамочки с дитями и папками, чтобы шнапс покупали, а не вот это все. У меня бизнес в дауне! Шо там ваш фюрер шакаладный каже?

Фельдфебель сразу скучнеет.

- Ув майбутьному роци, - невнятно бормочет укровермахтовец, поспешно цепляет пакет и топает на выход, стараясь не побить яйки об шклянку с "мьот".

- Ув прошлом роци было в "майбутньому роци"! - волает вслед поселянка. - Фошысти вы или нет, робить вже шото!

- Минские угоды... - бурчит фельдфебель. - Разграничение, обээсйе. Блакитные, шайсе, каски... от досипалась, курва, а шо я можу зробыть, штаф за неспровоцирен фойер - тридцать тыщ рейхсгривен...

- Швепс! - робко пискнул из угла сражающийся с холодильником панцирный гефрайтер. Поселянка со злостью лупит кулаком по пульту, холодильник открывается, панцергренадир отваливается от него с двумя банками ледяного швепса и бросается догонять начальника. В дверях укрозольдатен разворачиваются и, придерживая пакеты подбородками, вскидывают зигу во славу Бандеры.

- Хох!

- "Хох!" - передразнивает их поселянка. - От именно шо "хох", хохлы. Фьюрера нормального на вас нет... Бедный, бедный наш Райх, о, майн гот Иисусе...
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Что такое население Донбасса, при ссср туда свозили зеков со всего союза на работы, потом они женились и обзаводились семьями оставались на пмж.
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Так Опытно же под Украиной. Как там может быть склад ДНР?
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Во повезло Дончанам с Русским миром !! Теперь боеприпасы на продажу даже воровать ненужно - сами домой прилетают !!!!
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а сколько орок пережарили то, ведь минимум кто то охронял.
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Вранье - прошелся по донецким соц.сетям и нашим и сепарским - не было этого...
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Вранье....

В результате детонации боеприпасов на складе российских террористов в оккупированном Донецке повреждены жилые дома, - СЦКК - Цензор.НЕТ 3623 Necro Mancer‏ @666_mancer 4 мин4 минуты назад
1) ПЦ АТО взломали 2) Опытное сдали сепарам 3) Басурин таки отсыпал 4) Ваша версия В любом случае, кого-то выебут https://www.facebook.com/ato.news/posts/1747079555302843 …

В результате детонации боеприпасов на складе российских террористов в оккупированном Донецке повреждены жилые дома, - СЦКК - Цензор.НЕТ 885 IgorGirkin‏ @GirkinGirkin 55 мин55 минут назад
а что "курят" в пресс-центре штаба атэо?

В результате детонации боеприпасов на складе российских террористов в оккупированном Донецке повреждены жилые дома, - СЦКК - Цензор.НЕТ 9231
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да уж писдеша там было полно ...там писали что чуть ли раздолбали засядько ......."шахтьер раб" сообщил мне что бухало на севере но засядько прилетов небыло
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свободный человек b4fbfe90 - походу в пресцентре АТО обкурились чем то... - только у них что то там взорвалось.. Ну вот зачем хренью такой заниматься?
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В городе Хрустальный Луганской области (до 2016 года - Красный Луч), оккупированном

"октябрьской революции", вскрыли "капсулу времени", заложенную в 1967 году,

сепаратистское агентство ЛИЦ.

Согласно сообщению, капсула с "посланием" была извлечена из стены здания

"послания" прочитать не смогли.

По словам так называемой "руководителя

Аллы Васькевич, "время повредило послание, и мы не смогли прочесть письма молодых людей, которые обращались к нам, своим потомкам".

"Содержимое капсулы мы будем пробовать восстановить", - пообещала она.
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ЧУМА ДАУНБАССКАЯ, хавайте ваш хренов рузький мир - ето он и есть.
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я дико извиняюсь!
а то не Аврора... к столетию стариной тряхнула?
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Шариков и Швондер арестовали профессора Преображенского за тунеядство и воровство 7 комнатной квартиры в центре Москвы...
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в результате нарушения мер безопасности при хранении и обращении с боеприпасами возник пожар на складе боеприпасов НВФ ОРДО в районе населенного пункта Опытное. -в Украине огромный опыт в нарушении мер безопасности при хранении и обращении с боеприпасами....кого хочешь могут научить как утилизировать боеприпасы и не найти виновных утилизаторов...
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КацаПсинские пожары на военных складах впереди планеты всей...Хабаровский Край,Самара,Нижегородская область,..самый лучший пожар был в моей воинской части в 1967 гду.Сгорело 24 грузовика, 9 БТРов, и другой военной техникой различного назначения и 9 бензовозов.Ни одна газета дохляка СССР об этом не написала.Военная Тайна...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныВ результате детонации боеприпасов на складе российских террористов в оккупированном Донецке повреждены жилые дома, - СЦКК
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