В результате детонации боеприпасов на складе российских террористов в оккупированном Донецке повреждены жилые дома, - СЦКК

Андрей Хужаев
, Славик Шустрик
, Гена Хопов
, RobinHood dfb9bea2
, Гундяй Крестовоздвиженский
, Harib Da
, Sirozha Sergeeff
, КузьмичUA
, вася п
, мальчиш-плохиш
, Авигдор Киршендаун
, Игорь Мельник 1e80ecc1
, Olek123456789 Olek
, Константин 1041a131
, Denis Kenner
, Олена Мисено
, SANDY
, Doricum
, Глеб Тищенко
, Vitaliy Mosiychuk
, Ivory
, Baks13
, Pegas
, Lev Zawago b06650ef
, Николай Водяной
, укропбандерівець
, Urs
, Вася Шевченко f77d76ba
, Леопольд Пупкин a45bc2dc
, Lyusi UA
, Pik Az f246ad80
, Крымваш и лугандония впридачу
, botoks
, три - пятнадцать
, Alik Alikov
, Mr__Pitkin
, Привет
, Сергей Галузин
, Glock-19
, Alex Rozhenko
, пачую кожнава
, Загорулько Прасковья
, Mart
, Корсунский
, Владимир Мажура
, Ревизор
, Злий Грицько
, Сергей Макогончук ca7d3a14
, NNN
, Анатолик
, НБ
, Poluektov Genadiy 8e516c34
, Viensent
, Alex Grechko
, Дмитро Черних
, Анатолий Сорокин
, Sharl
, литвин
, Adrian Tsopa
, Docent Moriarty
, Олег Сорокин
, Листик Дрегис ba21fa5f
, Tatyana Pomolova
, Vlad Vladidze
, Robert Chenk
, Senator S 01a656ec
, злой крот
, Иван Петрович Сидоров
, Zerder
, Соломія Дмитрук
, Oleg Youryevich
, Олег Петрович ed2c8e0a
, Vipe Man
, ahuhu
, Roine S
, Aleksiey Ykropovich
, Агент кремля cd59e193
, Филька Шкворень bae3ce91
, регистратор
, Amber
, Дан Балан
, Великая Исландия
, Альфред Соломонович
, Володимир a1640da3
, Антип61
, Семен Горецький
, Геракл Платонович
, Серебряный
, Gangster
, Max Gor
, Олександр Клименко 0582b445
, Гыг с Вами
, Зойч
, ВКЛ_это_мы_01
, Ромарио Гомес
, Andy Fisher 67a9edc7
, Иван Стас
, maravillo
, Alexander Kravchenko
, про
, cvthtrf
, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
, Nikol Pricol
, Ali Hasan
, Evgeniy 0c5370e5
, Kenzo 065c7258
, Андрей Шевченко 73396fdd
, Юрий Рыжков
, Орест Смоляк
, 5050
, Бяка Бука
, Люцифер
, Alex Alex 801ff945
, sergio sergio 909a2d55
, Vladimir 5fe313f3
, Чен Кайшу
, Mistershnobel Иванов
, DivaDii
, koresh68
, Mist
, Антоніна Принц
, (unknown) 04014a3e
, дядя Сэм f4c0ca00
, magic SOM
, CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
, Vladislav R 85fbc9a9
, Eispickel
, Juli Schubs
, Антипа Пилигримов
, Странник Виртуальный
, Сергей Петров c4cd020d
, Дмитрий Ч
, сергей пришлюк 932444eb
, Lvbnhj
, Royal Flush
, Alexei Skibo
, cloud2009 26ea8082
, Юрій Бровкін
, свободный человек b4fbfe90
, Maxim Isajew
, Yaroslav Vinnitsa
, Dmitriy Petrov
, Анатолий Шандурский
, Слободянюк Григорий
, TarganRun
, Ольга Лихачева
, Alex Dave
, Alex Lem
, Slava Kalyn
, уаыау
, Udo Dirkshnaider
, хтось собі такий
, Дегтярева Людмила
, A San
, Ilyas Yagyaev
, Xatto
Гундяй Крестовоздвиженский, Авигдор Киршендаун, Славик Шустрик, RobinHood dfb9bea2, Олена Мисено, Sirozha Sergeeff, Doricum, Denis Kenner, Гена Хопов, Pegas, три - пятнадцать, Игорь Мельник 1e80ecc1, Alik Alikov, Злий Грицько, вася п, Pik Az f246ad80, Вася Шевченко f77d76ba, Baks13, Poluektov Genadiy 8e516c34, Harib Da, Крымваш и лугандония впридачу, злой крот, Urs, Oleg Youryevich, Tatyana Pomolova, Viensent, NNN, Дмитро Черних, Sharl, Олег Петрович ed2c8e0a, Robert Chenk, Владимир Мажура, НБ, Привет, Дан Балан, Сергей Макогончук ca7d3a14, Zerder, ВКЛ_это_мы_01, Зойч, Senator S 01a656ec, укропбандерівець, Геракл Платонович, КузьмичUA, Kenzo 065c7258, Nikol Pricol, Люцифер, ahuhu, Олександр Клименко 0582b445, про, Mart, Агент кремля cd59e193, cvthtrf, Ali Hasan, Alex Rozhenko, Andy Fisher 67a9edc7, 5050, Alexander Kravchenko, Royal Flush, (unknown) 04014a3e, DivaDii, свободный человек b4fbfe90, SANDY, Гыг с Вами, TarganRun, Николай Водяной, Странник Виртуальный, cloud2009 26ea8082, дядя Сэм f4c0ca00, Maxim Isajew, хтось собі такий, CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!, Mist
Всего на сайте: 228 писателей
Ответить
Ответить
Ответить
Очень даже перспективная версия!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Адольф Гитлер прогуливается по площади Ленина в Мариуполе, в сопровождении генерал-фельдмаршала Рейхенау. 15 декабря 1941 года.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
названия не помню.
с братом двоюродным, пацанами, чуть не подохли оба от нее.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
бензин с сахаром - мне 15 - братану 14 одну бутылку взяли на рыбалку.
на том вымостке нас матери и нашли - в том же озере они нас и окучивали
пока признаки жизни не начали подавать - ору было на все село.
Ответить
Ответить
дві щеняти рибу ловили...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вообще-то, я говорил и о других странах.
Ответить
Ответить
.
Ответить
[Гопник насилует Россию. В сети появился яркий мультик о Путине. ВИДЕО]: Посмотри! http://uainfo.org/blognews/1493188356-gopnik-nasiluet-rossiyu-v-seti-poyavilsya-yarkiy-multik-o.html
😀😸
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Вояки сразу завели генератор и закуклились в матрице. Местные, из-за отсутствия матрицы, закопались в солому, и стали сторожко зыркать оттуда глазами-пуговицами (они так несколько дней без электричества сидеть могут, пока «свет не появится» - то есть кто-то не починит), - а мы стали искать обрыв. Нашли, подтащили лестницу, угрозами и лестью загнали Фокса на провода («су-у-уки, я же последний водитель») - и кое как соединили провод через прокалывающий зажим.
Провода тут же снова оборвало в другом месте. Мы их блять опять давай связывать - оборвало в третьем. Потом еще в двух. Те провода еще до изобретения электричества были натянуты, они своего веса не выдерживают. Короче, ветер глумился над нами, шо в той песне Ника Кейва и Пи Джей Харви - винд дид хаул, вин дид блоу. И решили мы больше Фоксом не рисковать, а найти электрика.
Отловили подходящего рукодельца в Марике, надели ему на голову мешок, затолкали в багажник, завезли на Базу, дали денег - и он как следует управился с проводами. Затем щелкнул пальцами, холодильник задырчал, лампочки загорелись, интернет заработал, весна наступила. Дали ему еще денег, опять затолкали в багажник, отвезли обратно в Марик, долго обнимались на прощанье, взяли на память визитку, ну ты заходи, если шо, и умчались обратно постить фоточки в фейсбуки. Хэппи энд? Вот вам хуй!
Бо на следующий день захожу в чипок - последний магазин Человечества на краю Хаоса -
там уже сидит местная богема из последних могикан. Знаете, такие дядьки, которых нельзя согнать с родимой завалинки ни минометным обстрелом, ни свежезаваренным напалмом, ни боевым штаммом сибирской язвы. И пытают меня - а чо света не было почти два дня?
Вопрос сам по себе охуительный. В нашей зоне отсутствие электричества это норма, как дождь в Лондоне. Просто дядьки увидели, что монтер лазит по столбу - и заинтересовались, нельзя ли подарок судьбы дополнительно обложить еще налогом?
- Ветром провода оборвало. Мы починили.
- А почему свет тусклый и моргает?
Второй охуительный вопрос. Свет, когда он есть, всегда тусклый и моргает. Моргает ныне, моргает присно, и во веки веков тоже моргает. Потому что, блять, тока мало, а потребителей много. Скоро зима, местные предпочитают не тратиться на уголь для обогрева, а палить условно-бесплатное электричество. Странно, что ток вообще туда-сюда ходит по проводам, а не пересыхает в первой же по цепочке хате, где в ушлый хозяин наладил в погребе подпольную выплавку алюминия.
- Потому что напряжение слабое.
- Так чо вы больше не сделаете, раз уж электрика вызвали?
Третий охуительный вопрос и у меня грогги. То есть мы, Ангелы, собрались сюда изо всех уголков страны, чтобы построить местным обломинго электростанцию за свой счет и снабжать их бесплатным электричеством. Ну а хули? Мы же хунта, а хунта им должна по гроб жизни, потому что если бы не хунта, то у них на тополях колосились бы ананасы, а в море вместо мелкой азовской креветки пурнали бы русалки - сиськи пятого размера и вкусный селедочный хвост под пиво.
Но я поднимаюсь с ринга.
- Напряжение в РЭС регулируется.
- Так надо в РЭС сходить, сказать чтобы добавили!
- РЭС в Новоазовске. А ты не ахуел ли дядя, чтобы я к сепарам пошел тебе напряжение добавлять? Племяннику своему позвони, он по оперативным данным как раз там за сепаров воюет - пусть он в РЭС зайдет, просьбу твою передаст.
Хорошая ответочка и сразу нокдаун. Дядька плямкает губами и скребется по полу, пытаясь подняться. Шатаясь, утверждается на ногах, и я слышу до боли знакомое:
- Взялись делать - сделайте как положено
Ниже пояса, блять? Тогда лови с вертушки и заходим на добивание.
- Хочешь чтобы светло в глазах было - так денатурат не пей. Я за электрика семьсот гривен заплатил из личных, не из казенных. Долю за ремонт занести не хочешь? Потому что я в другой раз себе просто отвод от линии кину, а вы сосите хуй, если в потемках его найдете. Я вам ваши ржавые провода за свой счет на новые менять не собираюсь. То вам тускло, блять, то моргает. ТЭНы в гаражах поотключайте, вот и перестанет моргать.
Дядька лежит и не шевелится. Притворяется мертвым. Больше никаких братских обязонов, толкни машину, спасибо в карман не положишь и прочей цыганской фени. Цена вопроса озвучена - половина с семисот. Не казенных-общаковых, личных, из кармана. Заплати и лети. Нема грошей, а халява не пролезла? Тогда лежи, отдыхай, а я пошел. Потому что на слове «деньги» любая отвлеченная философия у хобопоца кончается, а начинается жесткая правда жизни.
Вот и вся новоросская сакральная идеологическая догма до копейки.
Ответить
Ответить
Поселянка утомленно подняла глаза к потолку, выдохнула и вяло заклацала на калькуляторе.
- Яйков сколько? Вифиль ойерс, герр зольдат?
Фельдфебель пошушукался с молодым гефрайтером панцергренадиров из лейб-штандарта "Степан Бандера", неизвестно каким ветром унесенным от своего панцера (стопудово - боевое охранение панцер-дивизьона, переквалифицированное по Минским договоренностям в мотострелки и прикомандированное в наши ебеня), затем вытащил из кармана банковскую карту "Привата" и пачку мелких рейхсгривен.
- Три десятка, битте.
- Семьдесят три гривны за все. Без шнапса. Вы у меня дошутитесь с этим шнапсом, я комбату скажу, чтобы вас попячил. Сами знаете какой штраф за торговлю алкоголем в зоне для вендоров. Вон, швепс вместо шнапса в банках привезли. Пейте на здоровье. Как платим? Нал, карта?
- Карта, фрау Светлана. Да мы пошутили насчет шнапса...
- Петросяны хреновы, дизлайк. Фол смайлик, - поселянка попалась продвинутая, видно кое-где в поселке еще ловили роутеры. - Звоните на безнал, я пока в кулек все сложу.
Пока пан фельдфебель куда-то звонил по телефону, молодой лейб-панцергренадир нарыл таки по карманам остатки наличных на старый-добрый фашистский швепс. Вечная беда расчетов за блокпостами - все деньги на карте, ни один терминал не работает, а обналичить можно только в Мариуполе.
Сепарские диверсанты, очевидно, по ночам выгребают все мелкие купюры из банкоматов, оставляя исключительно пятисотки - и ходят вдоль фронта потерянные укровермахтовцы, сжимая в окровавленных руках, торчащих из закатанных рукавов, бумажки с босоногим Сковородой, с которых тебе не дадут сдачу ни в одном чипке зоны. Разве что ты покупаешь автомобиль или недвижимость. Иметь пятьсот гривен одной бумажкой за последним блокпостом - все равно что не иметь денег вообще.
- Две банки, фрау Светлана.
- Двадцать две рейхсгривны, герр гефрайтер. Дайте две гривны, у меня сдачи нет. Возьмите в холодильнике.
Минут пять танковый гефрайтер и поселянка чередуют усилия по нажиманию кнопки и открытию холодильника, не могут попасть в одну фазу, он отпустит - она нажмет, и поочередно ругаются на укрофашистском языке русским матом. Тут у поселянки начинает телебонькать в кармане мобилка, она вытаскивает ее, читает смс-ку, обводит в своей амбарной книге цифру кружочком и ставит пакет на прилавок. Фельдфебель берет пакет, интимно накладывая загребующую лапу в тактической печатке поверх пухленькой лапки поселянки.
- А вы знаете, любезнейшая фрау Светлана, - загадочно выдыхает фельдфебель, чем-то сразу напоминая гоголевского персонажа, - Шо если поменять "д" на "н", та десь намародерить букву "е", то из слова "бендера" можно викласти слово "аненербе"?
- Та тю на вас, - отвечает любезнешая Светлана, выдергивая свою лапку. - Скажить лучче, пан фельдфьобель, когда эта клята оккупация уже закончится? Мне нормальные отдыхающие нужны, мамочки с дитями и папками, чтобы шнапс покупали, а не вот это все. У меня бизнес в дауне! Шо там ваш фюрер шакаладный каже?
Фельдфебель сразу скучнеет.
- Ув майбутьному роци, - невнятно бормочет укровермахтовец, поспешно цепляет пакет и топает на выход, стараясь не побить яйки об шклянку с "мьот".
- Ув прошлом роци было в "майбутньому роци"! - волает вслед поселянка. - Фошысти вы или нет, робить вже шото!
- Минские угоды... - бурчит фельдфебель. - Разграничение, обээсйе. Блакитные, шайсе, каски... от досипалась, курва, а шо я можу зробыть, штаф за неспровоцирен фойер - тридцать тыщ рейхсгривен...
- Швепс! - робко пискнул из угла сражающийся с холодильником панцирный гефрайтер. Поселянка со злостью лупит кулаком по пульту, холодильник открывается, панцергренадир отваливается от него с двумя банками ледяного швепса и бросается догонять начальника. В дверях укрозольдатен разворачиваются и, придерживая пакеты подбородками, вскидывают зигу во славу Бандеры.
- Хох!
- "Хох!" - передразнивает их поселянка. - От именно шо "хох", хохлы. Фьюрера нормального на вас нет... Бедный, бедный наш Райх, о, майн гот Иисусе...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
🍷🍻
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Necro Mancer @666_mancer 4 мин4 минуты назад
1) ПЦ АТО взломали 2) Опытное сдали сепарам 3) Басурин таки отсыпал 4) Ваша версия В любом случае, кого-то выебут https://www.facebook.com/ato.news/posts/1747079555302843 …
IgorGirkin @GirkinGirkin 55 мин55 минут назад
а что "курят" в пресс-центре штаба атэо?
Ответить
Ответить
Ответить
"октябрьской революции", вскрыли "капсулу времени", заложенную в 1967 году,
сепаратистское агентство ЛИЦ.
Согласно сообщению, капсула с "посланием" была извлечена из стены здания
"послания" прочитать не смогли.
По словам так называемой "руководителя
Аллы Васькевич, "время повредило послание, и мы не смогли прочесть письма молодых людей, которые обращались к нам, своим потомкам".
"Содержимое капсулы мы будем пробовать восстановить", - пообещала она.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
а то не Аврора... к столетию стариной тряхнула?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить