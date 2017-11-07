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 Форум Украины(633267)
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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: Конституция (2009) Крым (21075) Чубаров (667) Каталония (94) крымские татары (1806)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Поправки в Конституцию по статусу Крыма разрабатывались с учетом каталонского опыта, - Чубаров

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Рефат Чубаров заявляет о завершении наработки изменений в Конституцию о статусе Автономной Республики Крым.

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Национально территориальных автономий нечего боятся. Хотя во Франции нет национальных территориальных образований. Бретонцы живут в обычном административном регионе.
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Крымская область после освобождения от ватного мусора и никаких автономий
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100% ... всеукраїнський референдум і зміни в Конституцію.... Кримська область України, а корінним народом є українці
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это как раз то что нужно Путину
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с учетом каталонского опыта? це він на що натякає? Бельгія всіх не прийме
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Если верить Кравчуку то якобы статус Атономной республики спас Крым от гражданского противостояния. Сам Багров (бывший председатель Крымской области УСССР), в своих мемуарах отмечал что причиной этому были две; украинский национализм и вторая, репатриация Крымцев.
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верить Кравчуку не нужно.
просто не нужно - не кому там верить.
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Угу. А сегодня, уже один действующий генерал ВСУ и один- эксперт-генерал выложили численность крымской группировки рашки. Разница- минимальна, в заявах. Кратко: 100 тысяч. Это если в штыках. Об авиации, броне, ракетках всяких- умалчивается. Это- в 3(три) раза более дыровской. Собственно говоря- это и всё. Просто вот так: Всё.
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Андрей - сказал "а" говори уже и "б"
шо за енарал? фамилия у него есть?
или ето он суперсекретно себе на айфон Х нашептал?
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Я никогда не порю хрень. На УКРНЕТе сегодня наткнулся. Реально. С утречка. А потом- снова. Шо-то искать сейчас- не могу. У меня проблемы с котенком. Реально.
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З росією не те що татари, весь Крим приречений...
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Та тільки не для кримчан.Навіть комунякі невдоволені,що про інших казати..
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Нимерович - ну так может снабдить их оружием и пускай добывают в Крыму свое государство? Так все государства и образовывались...
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а 100000 кацапських солдат що там роблять?
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Курды, цыгане например побольше будyт и живут как то без сепаратистскиx автономий
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Крим для нас це поки що шкура невбитого ведмедя,тому я за обмежену автономію.
Буде Україна сильною-нічого нам не загрожуватиме.
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Головне все розписати, розділити та позначити, а потім можна сидіти та чекати, поки пуйло піде з Криму.
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как там дела на Майдане?
что-то цензор слабо информирует
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Нимерович, совершенно верно, или область или ничего.
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Єдині поправки стосовно криму мають бути такими, що перетворюють автономію на область.
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"...если автономия принимает решения, которые противоречат Конституции Украины, законодательству Украины и это несет угрозу территориальной целостности Украины, то ее деятельность может быть прекращена", - вполне нормальный подход.
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в Європі - так, а в нас, з такими сусідами, - це закінчиться анексією
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Статус Крыма---Симферопольский район Херсонской области.
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Злой крот
А ялтинский район, Ватостопольский район это - громады? 😀
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как раз нужен...нам не нужен беларуский .во всяком случае по сегодняшний день который имеется
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Автномія Кримських татар у складі України ! Дійсно , це єдиний в Україні корінний народ , який має ПОВНЕ право на широку Автонмію , бо іншого місця , і іншої Батьківщини , він ніде у Світі не має ! Буде СИЛЬНА Україна , татарський Крим не загрожуватиме нашій цілісності , а буде надійним посередником з мусульманським Світом !
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что то меня терзают смутные сомненья по поводу татар как коренного народа,
татары имеют свои этнические отличия внешности которая отличается от вокруг проживающих их украинцев, с другой стороны русских, вопрос каким образом они там вдруг коренные?
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А вы закон о реинтеграции Крыма в ВР примите и когда коцы испугавшись сбегут оттель －вот тогда и решайте о статусе.
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Валерій андреев, лучше сейчас это сделать ибо при возвращении уже не до этого будет. После деоккупации она автоматом создастся.
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Нехай Верховна Рада прийме закон про автономію на Марсі про всяк випадок. Раптом Марсіани самі приєднаються до України (як той вареник сам в рот скоче), а там вже і автономія є.
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Куда кацапов понаехавших семьями в Крым за последние три года, получили прописку
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для того і міст будують, - щоб була можливість швидко у..бати
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Ось мій видалений комент :"Чому б не виділити автономію на Марсі?". Тут видаляють мої безобідні коментарі. Цензура як в росії
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Диктатура. Я розумію що йде неоголошена війна з фашистською Росією. Але труть коменти нейтральні або проукраїнські. На жаль до Європи як до Kиєва рачки..
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Aleks_15
Дать время чтобы свалили. Не свалятся депортировать!
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" Введена новая статья 138-1 ... если автономия принимает решения, которые противоречат Конституции Украины..." Так ведь сепаратисты никогда не будут признавать Конституцию Украины ...
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Никаких автомий! А если татары хотят "гетто" или "резервацию" с собственным уставом в Бахчисарае, томы не против. Даже разрешим казино открыть. Обычная Область! У нас нет исключительных наций с исключительными правами. И быть не должно! Хватит уже по самое не могу автономий. И никаких измений в Конституцию как минимум до ополного освобождения Крыма. Не хрен делить шкуру...
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у Каталони слишком маленький опыт, чтобы его "учитывать",
тем более еще не начались карательные мероприятия...
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C учетом каталонского опыта? Это когда избирательные участки заблокировали, а организаторов арестовали?
Ты точно ничего не перепутал, Чубаров?
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Херономия, а не автономия. Хватит сепарить унитарную Украину, блин! Никто не лишает как крымских татар так другие народы Украины прав на аутентичность, поддержание своих культур, религий, обычаев, творчества, языка и т.д. Автономии для этого не нужны от слова абсолютно! Вот ведь демоны-властолюбцы! Абы кого то пригнобить и кем-то распоряжаться! Уроды!
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Біда в тому, що схоже розігрується "турецька карта", оскільки турки вже накинули оком на Крим. Вони там у себе вважають, що мають на Крим права (посилаючись на Поправки в Конституцию по статусу Крыма разрабатывались с учетом каталонского опыта, - Чубаров - Цензор.НЕТ 5560 Кучук-Кайнарджжийський мирний договір з Рос.імперією, по якому якщо Крим не російський, то турецький).
Крим повинен бути областю і крапка.

Досвід з автономією уже мали.
Україна - унітарна республіка.
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Крым после очистки его от сепаров и рашистов должен стать крымской областью на общих основаниях.Мы уже видели цену автономий и не только в Украине.
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Вопрос, че им все время неймется и зачем им автономия? чем они особенные?
тогда и другие отдельные области могут захотеть автономию!
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПоправки в Конституцию по статусу Крыма разрабатывались с учетом каталонского опыта, - Чубаров
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