Поправки в Конституцию по статусу Крыма разрабатывались с учетом каталонского опыта, - Чубаров

Андрей Хужаев
, Славик Шустрик
, Гена Хопов
, RobinHood dfb9bea2
, Гундяй Крестовоздвиженский
, Harib Da
, Sirozha Sergeeff
, КузьмичUA
, вася п
, мальчиш-плохиш
, Авигдор Киршендаун
, Игорь Мельник 1e80ecc1
, Olek123456789 Olek
, Константин 1041a131
, Denis Kenner
, Олена Мисено
, SANDY
, Doricum
, Глеб Тищенко
, Vitaliy Mosiychuk
, Ivory
, Baks13
, Pegas
, Lev Zawago b06650ef
, Николай Водяной
, укропбандерівець
, Urs
, Вася Шевченко f77d76ba
, Леопольд Пупкин a45bc2dc
, Lyusi UA
, Pik Az f246ad80
, Крымваш и лугандония впридачу
, botoks
, три - пятнадцать
, Alik Alikov
, Mr__Pitkin
, Привет
, Сергей Галузин
, Glock-19
, Alex Rozhenko
, пачую кожнава
, Загорулько Прасковья
, Mart
, Корсунский
, Владимир Мажура
, Ревизор
, Злий Грицько
, Сергей Макогончук ca7d3a14
, NNN
, Анатолик
, НБ
, Poluektov Genadiy 8e516c34
, Viensent
, Alex Grechko
, Дмитро Черних
, Анатолий Сорокин
, Sharl
, литвин
, Adrian Tsopa
, Docent Moriarty
, Олег Сорокин
, Листик Дрегис ba21fa5f
, Tatyana Pomolova
, Vlad Vladidze
, Robert Chenk
, Senator S 01a656ec
, злой крот
, Иван Петрович Сидоров
, Zerder
, Соломія Дмитрук
, Oleg Youryevich
, Олег Петрович ed2c8e0a
, Vipe Man
, ahuhu
, Roine S
, Aleksiey Ykropovich
, Агент кремля cd59e193
, Филька Шкворень bae3ce91
, регистратор
, Amber
, Дан Балан
, Великая Исландия
, Альфред Соломонович
, Володимир a1640da3
, Антип61
, Семен Горецький
, Геракл Платонович
, Серебряный
, Gangster
, Max Gor
, Олександр Клименко 0582b445
, Гыг с Вами
, Зойч
, ВКЛ_это_мы_01
, Ромарио Гомес
, Andy Fisher 67a9edc7
, Иван Стас
, maravillo
, Alexander Kravchenko
, про
, cvthtrf
, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
, Nikol Pricol
, Ali Hasan
, Evgeniy 0c5370e5
, Kenzo 065c7258
, Андрей Шевченко 73396fdd
, Юрий Рыжков
, Орест Смоляк
, 5050
, Бяка Бука
, Люцифер
, Alex Alex 801ff945
, sergio sergio 909a2d55
, Vladimir 5fe313f3
, Чен Кайшу
, Mistershnobel Иванов
, DivaDii
, koresh68
, Mist
, Антоніна Принц
, (unknown) 04014a3e
, дядя Сэм f4c0ca00
, magic SOM
, CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
, Vladislav R 85fbc9a9
, Eispickel
, Juli Schubs
, Антипа Пилигримов
, Странник Виртуальный
, Сергей Петров c4cd020d
, Дмитрий Ч
, сергей пришлюк 932444eb
, Lvbnhj
, Royal Flush
, Alexei Skibo
, cloud2009 26ea8082
, Юрій Бровкін
, свободный человек b4fbfe90
, Maxim Isajew
, Yaroslav Vinnitsa
, Dmitriy Petrov
, Анатолий Шандурский
, Слободянюк Григорий
, TarganRun
, Ольга Лихачева
, Alex Dave
, Alex Lem
, Slava Kalyn
, уаыау
, Udo Dirkshnaider
, хтось собі такий
, Дегтярева Людмила
, A San
, Ilyas Yagyaev
, Xatto
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Всего на сайте: 228 писателей
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просто не нужно - не кому там верить.
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шо за енарал? фамилия у него есть?
или ето он суперсекретно себе на айфон Х нашептал?
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Буде Україна сильною-нічого нам не загрожуватиме.
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что-то цензор слабо информирует
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А ялтинский район, Ватостопольский район это - громады? 😀
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татары имеют свои этнические отличия внешности которая отличается от вокруг проживающих их украинцев, с другой стороны русских, вопрос каким образом они там вдруг коренные?
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Дать время чтобы свалили. Не свалятся депортировать!
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тем более еще не начались карательные мероприятия...
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Ты точно ничего не перепутал, Чубаров?
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Крим повинен бути областю і крапка.
Досвід з автономією уже мали.
Україна - унітарна республіка.
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тогда и другие отдельные области могут захотеть автономию!
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