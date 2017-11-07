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Материалы по теме:  Новая Рада
Теги: ВР (23392) депутат (3084)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Мосийчук с палочкой, голосование за льготы кинематографу и проваленная отставка Авакова, - день в Раде 7 ноября. ФОТОрепортаж

В рабочий день 7 ноября депутаты ВР приняли в первом чтении Избирательный кодекс, проголосовали налоговые и таможенные льготы для отечественного кинематографа и неудачно пытались отправить Авакова в отставку.

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Давно доказано нашим парламентом, что это - работа Тарантино, финансирование Госдепа, в главной роли - Депардье
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може їх газом вдавити, все такі будівлю краще не збудують, всі "архітектори" вже за кордоном!
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Ну и инкубатор. Вместо того, чтобы принимать нужные законы, они высиживают свои яйца в теплом буфете.
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- Раньше я платил городовому на углу Крещатика и Прорезной пять рублей в месяц, и меня никто не трогал. Мосийчук с палочкой, голосование за льготы кинематографу и проваленная отставка Авакова, - день в Раде 7 ноября - Цензор.НЕТ 3760
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дамы пардон!
ох и комики эти гомики (политические)!!!
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ээх, Ламброзо не в о время не в той стране родился
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Паноптикум виродків. І це ще далеко не всі в об"єктив попали.
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Есть купол. Есть и клоуны. Можно продавать билеты
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Это новый вид насекомых - кровососущих клопов парламентских.
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Це кубло гельмінтів, яке паразитує в Україні, яке знесилює державу, позбавляючи її виконувати державні функціі і протистояти внутрішнім та зовнішнім загрозам !!!)))
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В Україні нема політичних партій чи блоків, нема політичної боротьби, весь істеблішмент України , це єдине Кучмівське кубло гельмінтів-політиканів !!!)))
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Є давній постулат володарів--Розділяй і володарюй!! В Україні він втілюється в вигляді імітаціі політичної боротьби, яка розділяє спільноту на вселяких ботів, які завзято чубляться , а кубло гельмінтів-політиканів продовжує висмоктувати з України її життєдайні сили !!!)))
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМосийчук с палочкой, голосование за льготы кинематографу и проваленная отставка Авакова, - день в Раде 7 ноября. ФОТОрепортаж
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