Мосийчук с палочкой, голосование за льготы кинематографу и проваленная отставка Авакова, - день в Раде 7 ноября. ФОТОрепортаж

2784 39Материалы по теме: Новая РадаТеги: ВР (23392) депутат (3084) Тему создал: Цензор.НЕТ07.11.17 22:21 Мосийчук с палочкой, голосование за льготы кинематографу и проваленная отставка Авакова, - день в Раде 7 ноября. ФОТОрепортажВ рабочий день 7 ноября депутаты ВР приняли в первом чтении Избирательный кодекс, проголосовали налоговые и таможенные льготы для отечественного кинематографа и неудачно пытались отправить Авакова в отставку. читать источник x Мне нравится
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ні, васильківський террорист
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ох и комики эти гомики (политические)!!!
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