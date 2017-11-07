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Теги: Transparency International (85) Антикоррупционный суд (19)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Transparency International призывает Порошенко ускорить создание антикоррупционного суда

Организация Transparency International (ТЕ) Украина призывает президента Украины Петра Порошенко ускорить процесс создания антикоррупционного суда.

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Transparency призывает Порошенко ускорить создание антикоррупционного суда

А весь народ Украины просит его стать первым клиентом этого суда !

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так лови януковича с люськой и путина с гимнасткой .
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Надо ускорить посадку самого порошенко !!! Он лишних уже лет 20 на свободе гуляет ...
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так его через кпп из лугандона не пропускают
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Порохоботы отсиделись намедни по будках, бо не знали как отмазать офшорника от офшоров. Сашко навить учора утренние спивы в кои веки не спивав. Зато сегодня уже начали погавкивать. Тому шо прынцыпови?
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Если это нужно было делать, то сразу после скандалов с офшорами
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привести в движение или ускорить чё нить, мона только тогда, когда к этому чему нибудь приложить силу. есчо Ньютон это знал. а пока существование таких сил не наблюдается ((.
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А 6 октября 2017 года - что произошло?
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Призывать не надо. Надо давать крепкий подсрачник в его жирную жопу. Уверяю вас,это лучший рецепт для такого хряка. Спросите у любого фермера как заставить свинью слушаться.
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Когда для кого-то, то безусловно. Когда для тебя, то "А нас за что?".
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Антикоррупционный суд... Какой-такой павлин-мавлин? Не видишь? Мы кушаем.. (с)
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Сначала ускорить создание антикоррупционного суда, потом создать институт с пятилетним обучением профессии - антикоррупционный судья , потом пройти конкурсную комиссию, пройти утверждаемость и самое главное: получить благословление кумира всех судей Украины - зварыча...
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Благословители всех и вся в Украине это президенты) только по их согласию что-либо происходит
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"палка в колесах" українського велосипеда тільки тормозить його рух...
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вот эти требуют...

17.10.2016

Конференция членов Transparency International Украина избрала новый состав Правления организации
15 октября конференция членов Transparency International Украина (TI Украина) избрала новое Правление организации. В его состав вошли действующие члены Андрей Марусов, Юхани Ґроссманн, Виталий Касько, а также двое новых - бывшая заместитель министра экономического развития Юлия Клименко и генеральный директор украинской инвестиционной компании «Dragon Capital» Томаш Фиала.
В начале конференции участники прослушали приветственное видеообращение от председателя всемирного движения Transparency International Хосе Уґаса. «За последние два года ТI Украина достигла значительных целей. Мы возлагаем большие надежды на новые достижения и работоспособность вашего отделения. Сейчас, когда Украина получила более миллиарда долларов от МВФ, ответственность Transparency International заключается в мониторинге и обеспечении того, чтобы эти средства были использованы по назначению», - сказал Уґас.
Всего избраться в члены Правления TI Украина изъявили желание семь человек. Все они представили свое видение реализации стратегических приоритетов организации и своего вклада в ее деятельность.
На конференции присутствовали 35 членов организации, каждый из которых мог голосовать максимум за пять кандидатур. Голоса распределились следующим образом:
Юхани Ґроссманн - 31,
Виталий Касько - 29,
Юлия Клименко - 29,
Андрей Марусов - 31,
Олег Процом - 1,
Андрей Слюсар - 11,
Томаш Фиала - 33.
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Юхани Ґроссманн
Виталий Касько
Юлия Клименко
Андрей Марусов
Олег Процом
Андрей Слюсар
Томаш Фиала
А это граждане каких стран?? и что там делает гендир Дрэгона? типа правозащищает? Тогда пусть отдаст Дрэгон в доверительное управление, а уже потом дает рекомендации своему правительству, и правительствам других государств. А пока, граждане грантоеды, - на йух.
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С ума сошли...это как ускорить строительство гильотины для его кочерыжки... На такое они пойтить не могут...отмазки будут, например уборщица баба Валя случайно выкинула в мусор проэкт закона, но мы уже отправили на свалку поисковую группу, они будут искать пока не найдут!
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До этих ребят из Trancperancy не доходит, что суд Петя создаст из кумовской банды БПП
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Наверное Петюне побыстрее нужно сливать воду...
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Ускорить не получится, надо чтобы в том суде были все свои, прикормленные, а переговоры идут долго.
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"07.11.17 19:58 Transparency International призывает Порошенко ускорить создание антикоррупционного суда"

Краще б вони його в АТО призвали.
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Це для Пєціка звучить як - "Швидше змащуй милом зашморг!!!" 😸😀
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Transparency International - антикорупційна організація, заснована 1993 року в Берліні колишнім директором Світового банку Пітером Айґеном
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Что к барыге пристали:он что пришел суды антибарыговские создавать???
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в Китае нет Коррупции,за 2016 од в тюрягу сели 2 млн.738 000 чиновников разного ранга...,несколько десятков казнены на площади Тяньанмэнь..
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Не, ну их там полтора миллиарда. А у нас, если взяться каждый год по 2 миллиона, тут через двадцать лет голая степь останется..
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Чтобы победить коррупции в Италии и мафию на Сицилии Дуче Муссолии казнил 2 миллиона итальянцев с 1922 по 1925 год
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Организация Transparency International продалась кацапам и шатает панамскую будку.
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Барыг в Омерике никто не трогает,Билл Гейтс и корпорация Майкрософт не позволяет Список Форбс за 2017 год читали?
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Наше руководство погрязло во лжи . Эта чудовищная ложь нанесла огромный ущерб Украине. Этот ущерб как материальный так и репутационный. Кроме того из- за этой лжи путиноиды могут нам тыкать в глаза, что то, к чему мы пришли с огромной кровью по факту ненамного лучше , а иногда и такое же как и было. Порошенко производивший ложь и ложь должен уйти. И чем скорее это будет, тем лучше. Нужен не только антикоррупционный суд , но и цивилизованный закон об импичменте.
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В списке Форбс от Украины остались только двое : Ян Мыколович Азиров и Ринатка Ахметкин...
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Плешивому Педофилу очень выгодно братство с Украиной и торговля миллиардами,если учесть что падение экономики Украины по сравнению с 2013 годом 38 %...Но так не бывает панове...
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Трактористы РАБссии отказались трактором давить Канфеты РОШЕН.Отдали а Мордовские Концлагеря для брошенных детей,коих на одной Мордовии 23 концлагеря...
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РАБссия совершила дружеский шаг,договор Москвы и Киева 1654 года АННУЛИРОАН,теперь крым КацаПсинский...
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Организация Transparency International (ТЕ) Украина призывает президента Украины Петра Порошенко ускорить процесс создания антикоррупционного суда.Источник: https://censor.net.ua/n462023

Интересно, на чьи деньги этот Органa-sral кушает и покупает туалетную бумагу?
ПОВАР КОТУ: Вася, хватит, ты уже сыт, смотри, я тебе пальчиком могу погрозить. Другим котищам и котикам нужно. Ну, Вася, даже свиньи, когда нажруться, сами отходят от корыта.
Повар и не подозревает, что Вася так нажрался, что и отползти от корма не в силах. Не хватает у кота и сил и политической воли. Захочет он первым зап-рыгнуть,рыгнуть, рыгнуть,рыгнуть, рыгнуть на скамью подсудимых?
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В цей час в Парламенті сидять ті офіцери
Які забули про Устав , Конституцію , Статут
Віддали частину України та Військову частину
Ворогу здали , без жодного пострілу здали
А ДОБРОВОЛЬЦІ УКРАЇНИ нашої СИНИ
Сидять в окопах хто зна що їдять
Коли Нардепам ДВІ Їдальні вже варять жрать
Що морди їх вже в телеки не влазять
Дітей своїх навчають по Закордонах
І той Бурбак - де гроші він бере
Мабуть Буковинський ліс на Захід він пре ??????????????
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Куди ми будемо саджати
Коли нас стільки корупціонерів
Про бандитів слід подбати
Мафіозі не забути
Може краще всіх їх постріляти
Тоді ми з житлом вирішим проблему
Їх Палаци перетворимо в Бази Відпочинку
Та будуть на кінець - то пенсіонери відпочивати ..
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Пётр Алексеевич, положите свою руку (отрубленную) на сердце и мы разойдёмся. Потом, может, скрепами соединим. У Путина на шоколадки выменяем. Мерку бы снять.
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Три роки тому (1.11.14.) у Радi анонсовано
зняття депутатськоi недоторканностi


для влади - це рiчниця, а для народу - роковини


Ранiше депутатiв лускали лише по пицi -
Бо недоторканнi у iншому були.
А зараз можно лупцювати й по сiдницi, Стягнувши поперед штани.*


Але ж вони новi закони поприймають.
I на сiдницю натягнуть кевларовi шоломи!
Бо грошi зайвi на цi речi мають.
А по броньованих трусах - лупи до втоми.


Три роки похiпцем пiшло.
Все добре в порошенкiвському стадi:
У кожного палаци, декiлька авто -
Здобутих зрадниками в Радi.


Свою цiну тут кожний мае -
Таку, що славнозвicний банк
В Швейцарii, подекуди, зiтхае
I в сейфи майже всiх колись запхае.


I там сейф один, за всiх дорожчий.
Давно готовий вiн до ладу.
А зовнi на велику дiжку схожий.
I тiльки дожидае шоколаду.


А Украiна з полегшенням зiтхне,
Бо там закон «безглуздий» е:
Потрапив в сейф? кiнчай все!
Швейцарiя «скарбiв»своiх не вiддае.


* вiдiбравши заборонений для них бiзнес.
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Ему ещё два года воровать осталось . Успокойтесь ...
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Это очень оптимистический вариант развития событий
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та щаз!
еще и импичмент себе дорогому-любимому начнет...
от люди...
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Если бы не Порошенко то россия уже захватила бы все заправки коломойского в Одессе .Днепропетровске ,Запорожье и Киеве .
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Россия , говоришь ... А ты парашинские заправки не пробовал посчитать ?
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Ну если идти по аналогии , что если у порошенко завод в россии и порошенко этим работает против Украины , то если в Украине много путинских заправок ,то путин работает на Украину .
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А за содержание этих всех ребят они тоже будут платить? И знают ли специфику создания и работы этих всех органов в Украине? С независимы они прекрасно превращаются в зависимых от президента и Ко
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В уголовном государстве не может быть независимых судов,прокуроров,ментов,сбу И нечего их требовать от преступников.Только полное уничтожение уголовной системы и членов опг их пособников и сторонников способно восстановить государство и его институты
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Цензор.НЕТФорум УкраиныTransparency International призывает Порошенко ускорить создание антикоррупционного суда
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