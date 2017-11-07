Transparency International призывает Порошенко ускорить создание антикоррупционного суда

Андрей Хужаев
, Славик Шустрик
, Гена Хопов
, RobinHood dfb9bea2
, Гундяй Крестовоздвиженский
, Harib Da
, Sirozha Sergeeff
, КузьмичUA
, вася п
, мальчиш-плохиш
, Авигдор Киршендаун
, Игорь Мельник 1e80ecc1
, Olek123456789 Olek
, Константин 1041a131
, Denis Kenner
, Олена Мисено
, SANDY
, Doricum
, Глеб Тищенко
, Vitaliy Mosiychuk
, Ivory
, Baks13
, Pegas
, Lev Zawago b06650ef
, Николай Водяной
, укропбандерівець
, Urs
, Вася Шевченко f77d76ba
, Леопольд Пупкин a45bc2dc
, Lyusi UA
, Pik Az f246ad80
, Крымваш и лугандония впридачу
, botoks
, три - пятнадцать
, Alik Alikov
, Mr__Pitkin
, Привет
, Сергей Галузин
, Glock-19
, Alex Rozhenko
, пачую кожнава
, Загорулько Прасковья
, Mart
, Корсунский
, Владимир Мажура
, Ревизор
, Злий Грицько
, Сергей Макогончук ca7d3a14
, NNN
, Анатолик
, НБ
, Poluektov Genadiy 8e516c34
, Viensent
, Alex Grechko
, Дмитро Черних
, Анатолий Сорокин
, Sharl
, литвин
, Adrian Tsopa
, Docent Moriarty
, Олег Сорокин
, Листик Дрегис ba21fa5f
, Tatyana Pomolova
, Vlad Vladidze
, Robert Chenk
, Senator S 01a656ec
, злой крот
, Иван Петрович Сидоров
, Zerder
, Соломія Дмитрук
, Oleg Youryevich
, Олег Петрович ed2c8e0a
, Vipe Man
, ahuhu
, Roine S
, Aleksiey Ykropovich
, Агент кремля cd59e193
, Филька Шкворень bae3ce91
, регистратор
, Amber
, Дан Балан
, Великая Исландия
, Альфред Соломонович
, Володимир a1640da3
, Антип61
, Семен Горецький
, Геракл Платонович
, Серебряный
, Gangster
, Max Gor
, Олександр Клименко 0582b445
, Гыг с Вами
, Зойч
, ВКЛ_это_мы_01
, Ромарио Гомес
, Andy Fisher 67a9edc7
, Иван Стас
, maravillo
, Alexander Kravchenko
, про
, cvthtrf
, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
, Nikol Pricol
, Ali Hasan
, Evgeniy 0c5370e5
, Kenzo 065c7258
, Андрей Шевченко 73396fdd
, Юрий Рыжков
, Орест Смоляк
, 5050
, Бяка Бука
, Люцифер
, Alex Alex 801ff945
, sergio sergio 909a2d55
, Vladimir 5fe313f3
, Чен Кайшу
, Mistershnobel Иванов
, DivaDii
, koresh68
, Mist
, Антоніна Принц
, (unknown) 04014a3e
, дядя Сэм f4c0ca00
, magic SOM
, CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
, Vladislav R 85fbc9a9
, Eispickel
, Juli Schubs
, Антипа Пилигримов
, Странник Виртуальный
, Сергей Петров c4cd020d
, Дмитрий Ч
, сергей пришлюк 932444eb
, Lvbnhj
, Royal Flush
, Alexei Skibo
, cloud2009 26ea8082
, Юрій Бровкін
, свободный человек b4fbfe90
, Maxim Isajew
, Yaroslav Vinnitsa
, Dmitriy Petrov
, Анатолий Шандурский
, Слободянюк Григорий
, TarganRun
, Ольга Лихачева
, Alex Dave
, Alex Lem
, Slava Kalyn
, уаыау
, Udo Dirkshnaider
, хтось собі такий
, Дегтярева Людмила
, A San
, Ilyas Yagyaev
, Xatto
Гундяй Крестовоздвиженский, Авигдор Киршендаун, Славик Шустрик, RobinHood dfb9bea2, Олена Мисено, Sirozha Sergeeff, Doricum, Denis Kenner, Гена Хопов, Pegas, три - пятнадцать, Игорь Мельник 1e80ecc1, Alik Alikov, Злий Грицько, вася п, Pik Az f246ad80, Вася Шевченко f77d76ba, Baks13, Poluektov Genadiy 8e516c34, Harib Da, Крымваш и лугандония впридачу, злой крот, Urs, Oleg Youryevich, Tatyana Pomolova, Viensent, NNN, Дмитро Черних, Sharl, Олег Петрович ed2c8e0a, Robert Chenk, Владимир Мажура, НБ, Привет, Дан Балан, Сергей Макогончук ca7d3a14, Zerder, ВКЛ_это_мы_01, Зойч, Senator S 01a656ec, укропбандерівець, Геракл Платонович, КузьмичUA, Kenzo 065c7258, Nikol Pricol, Люцифер, ahuhu, Олександр Клименко 0582b445, про, Mart, Агент кремля cd59e193, cvthtrf, Ali Hasan, Alex Rozhenko, Andy Fisher 67a9edc7, 5050, Alexander Kravchenko, Royal Flush, (unknown) 04014a3e, DivaDii, свободный человек b4fbfe90, SANDY, Гыг с Вами, TarganRun, Николай Водяной, Странник Виртуальный, cloud2009 26ea8082, дядя Сэм f4c0ca00, Maxim Isajew, хтось собі такий, CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!, Mist
Всего на сайте: 228 писателей
А весь народ Украины просит его стать первым клиентом этого суда !
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17.10.2016
Конференция членов Transparency International Украина избрала новый состав Правления организации
15 октября конференция членов Transparency International Украина (TI Украина) избрала новое Правление организации. В его состав вошли действующие члены Андрей Марусов, Юхани Ґроссманн, Виталий Касько, а также двое новых - бывшая заместитель министра экономического развития Юлия Клименко и генеральный директор украинской инвестиционной компании «Dragon Capital» Томаш Фиала.
В начале конференции участники прослушали приветственное видеообращение от председателя всемирного движения Transparency International Хосе Уґаса. «За последние два года ТI Украина достигла значительных целей. Мы возлагаем большие надежды на новые достижения и работоспособность вашего отделения. Сейчас, когда Украина получила более миллиарда долларов от МВФ, ответственность Transparency International заключается в мониторинге и обеспечении того, чтобы эти средства были использованы по назначению», - сказал Уґас.
Всего избраться в члены Правления TI Украина изъявили желание семь человек. Все они представили свое видение реализации стратегических приоритетов организации и своего вклада в ее деятельность.
На конференции присутствовали 35 членов организации, каждый из которых мог голосовать максимум за пять кандидатур. Голоса распределились следующим образом:
Юхани Ґроссманн - 31,
Виталий Касько - 29,
Юлия Клименко - 29,
Андрей Марусов - 31,
Олег Процом - 1,
Андрей Слюсар - 11,
Томаш Фиала - 33.
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Виталий Касько
Юлия Клименко
Андрей Марусов
Олег Процом
Андрей Слюсар
Томаш Фиала
А это граждане каких стран?? и что там делает гендир Дрэгона? типа правозащищает? Тогда пусть отдаст Дрэгон в доверительное управление, а уже потом дает рекомендации своему правительству, и правительствам других государств. А пока, граждане грантоеды, - на йух.
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Краще б вони його в АТО призвали.
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Интересно, на чьи деньги этот Органa-sral кушает и покупает туалетную бумагу?
ПОВАР КОТУ: Вася, хватит, ты уже сыт, смотри, я тебе пальчиком могу погрозить. Другим котищам и котикам нужно. Ну, Вася, даже свиньи, когда нажруться, сами отходят от корыта.
Повар и не подозревает, что Вася так нажрался, что и отползти от корма не в силах. Не хватает у кота и сил и политической воли. Захочет он первым зап-рыгнуть,рыгнуть, рыгнуть,рыгнуть, рыгнуть на скамью подсудимых?
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Які забули про Устав , Конституцію , Статут
Віддали частину України та Військову частину
Ворогу здали , без жодного пострілу здали
А ДОБРОВОЛЬЦІ УКРАЇНИ нашої СИНИ
Сидять в окопах хто зна що їдять
Коли Нардепам ДВІ Їдальні вже варять жрать
Що морди їх вже в телеки не влазять
Дітей своїх навчають по Закордонах
І той Бурбак - де гроші він бере
Мабуть Буковинський ліс на Захід він пре ??????????????
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Коли нас стільки корупціонерів
Про бандитів слід подбати
Мафіозі не забути
Може краще всіх їх постріляти
Тоді ми з житлом вирішим проблему
Їх Палаци перетворимо в Бази Відпочинку
Та будуть на кінець - то пенсіонери відпочивати ..
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зняття депутатськоi недоторканностi
для влади - це рiчниця, а для народу - роковини
Ранiше депутатiв лускали лише по пицi -
Бо недоторканнi у iншому були.
А зараз можно лупцювати й по сiдницi, Стягнувши поперед штани.*
Але ж вони новi закони поприймають.
I на сiдницю натягнуть кевларовi шоломи!
Бо грошi зайвi на цi речi мають.
А по броньованих трусах - лупи до втоми.
Три роки похiпцем пiшло.
Все добре в порошенкiвському стадi:
У кожного палаци, декiлька авто -
Здобутих зрадниками в Радi.
Свою цiну тут кожний мае -
Таку, що славнозвicний банк
В Швейцарii, подекуди, зiтхае
I в сейфи майже всiх колись запхае.
I€ там сейф один, за всiх дорожчий.
Давно готовий вiн до ладу.
А зовнi на велику дiжку схожий.
I тiльки дожидае шоколаду.
А Украiна з полегшенням зiтхне,
Бо там закон «безглуздий» е:
Потрапив в сейф? кiнчай все!
Швейцарiя «скарбiв»своiх не вiддае.
* вiдiбравши заборонений для них бiзнес.
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еще и импичмент себе дорогому-любимому начнет...
от люди...
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