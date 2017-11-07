Правительство России предложило выделить деньги на создание политического канала для детей

Андрей Хужаев
, Славик Шустрик
, Гена Хопов
, RobinHood dfb9bea2
, Гундяй Крестовоздвиженский
, Harib Da
, Sirozha Sergeeff
, КузьмичUA
, вася п
, мальчиш-плохиш
, Авигдор Киршендаун
, Игорь Мельник 1e80ecc1
, Olek123456789 Olek
, Константин 1041a131
, Denis Kenner
, Олена Мисено
, SANDY
, Doricum
, Глеб Тищенко
, Vitaliy Mosiychuk
, Ivory
, Baks13
, Pegas
, Lev Zawago b06650ef
, Николай Водяной
, укропбандерівець
, Urs
, Вася Шевченко f77d76ba
, Леопольд Пупкин a45bc2dc
, Lyusi UA
, Pik Az f246ad80
, Крымваш и лугандония впридачу
, botoks
, три - пятнадцать
, Alik Alikov
, Mr__Pitkin
, Привет
, Сергей Галузин
, Glock-19
, Alex Rozhenko
, пачую кожнава
, Загорулько Прасковья
, Mart
, Корсунский
, Владимир Мажура
, Ревизор
, Злий Грицько
, Сергей Макогончук ca7d3a14
, NNN
, Анатолик
, НБ
, Poluektov Genadiy 8e516c34
, Viensent
, Alex Grechko
, Дмитро Черних
, Анатолий Сорокин
, Sharl
, литвин
, Adrian Tsopa
, Docent Moriarty
, Олег Сорокин
, Листик Дрегис ba21fa5f
, Tatyana Pomolova
, Vlad Vladidze
, Robert Chenk
, Senator S 01a656ec
, злой крот
, Иван Петрович Сидоров
, Zerder
, Соломія Дмитрук
, Oleg Youryevich
, Олег Петрович ed2c8e0a
, Vipe Man
, ahuhu
, Roine S
, Aleksiey Ykropovich
, Агент кремля cd59e193
, Филька Шкворень bae3ce91
, регистратор
, Amber
, Дан Балан
, Великая Исландия
, Альфред Соломонович
, Володимир a1640da3
, Антип61
, Семен Горецький
, Геракл Платонович
, Серебряный
, Gangster
, Max Gor
, Олександр Клименко 0582b445
, Гыг с Вами
, Зойч
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, Ромарио Гомес
, Andy Fisher 67a9edc7
, Иван Стас
, maravillo
, Alexander Kravchenko
, про
, cvthtrf
, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
, Nikol Pricol
, Ali Hasan
, Evgeniy 0c5370e5
, Kenzo 065c7258
, Андрей Шевченко 73396fdd
, Юрий Рыжков
, Орест Смоляк
, 5050
, Бяка Бука
, Люцифер
, Alex Alex 801ff945
, sergio sergio 909a2d55
, Vladimir 5fe313f3
, Чен Кайшу
, Mistershnobel Иванов
, DivaDii
, koresh68
, Mist
, Антоніна Принц
, (unknown) 04014a3e
, дядя Сэм f4c0ca00
, magic SOM
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, Vladislav R 85fbc9a9
, Eispickel
, Juli Schubs
, Антипа Пилигримов
, Странник Виртуальный
, Сергей Петров c4cd020d
, Дмитрий Ч
, сергей пришлюк 932444eb
, Lvbnhj
, Royal Flush
, Alexei Skibo
, cloud2009 26ea8082
, Юрій Бровкін
, свободный человек b4fbfe90
, Maxim Isajew
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, Dmitriy Petrov
, Анатолий Шандурский
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, TarganRun
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, Alex Dave
, Alex Lem
, Slava Kalyn
, уаыау
, Udo Dirkshnaider
, хтось собі такий
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, A San
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Всего на сайте: 228 писателей
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Кизда российскому образованию
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Хорошая инвестиция, окупаемость - 100%
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маладца - так держать!
пипец кацапня помойку делает.
оба трое дедушки - йосик, ленчик и тот сухарик древний от зависти ворочаются.
там ефрейтор в 33м всю страну на уши поставил - тут зав клубом...
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06.11.17.
"Дорогие потомки, сегодня у вас необыкновенный день - столетие советской власти. Мы горячо поздравляем вас с великим и славным юбилеем <…> Мы знаем - наше время интересно, ваше - ещё интереснее. Мы строим коммунизм, вы живёте при коммунизме.
Мы верим, что вы превосходно оборудовали нашу прекрасную голубую планету Земля, освоили Луну и высадились на Марсе, что вы продолжаете штурм космоса, который начали люди первого пятидесятилетия, и ваши корабли давно уже бороздят Галактику.
Что вы ведёте переговоры о научном и культурном сотрудничестве с представителями других, иноземных цивилизаций. Мы верим, что дело, которое начали 50 лет тому назад наши отцы и деды и которое продолжаем мы, вы доведёте до победного конца. Счастья вам, дорогие товарищи потомки!"
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То-то же...
Как там говорил Борис Немцов? Помнят все...
Так вот, если следовать последовательности, то получается так:
Борис Немцов: Путин - €бнутый!
Чиновник РФ: Путин - это Россия!
Вывод: и Х√йло, и россосея - €бнутые на всю голову...
И, да - дна они ещё не достигли...
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Самый лаконичный и полезный ликбез по всем предшествующим революциям
Инфляции подвержены не только финансы, обесцениваются и другие вещи, и слова. Конечно, сомнительным лидером в этом состязании является «любовь» - мало какое ещё понятие девальвировалось настолько, - но и «революция» ненамного от неё отстала. В эпоху, когда увеличение экрана смартфона на полдюйма объявляется революцией, трудно ожидать правильного употребления этого термина. История с названием левацкого шабаша мирового масштаба, приходящегося на 7 ноября, - лучшая иллюстрация этого тезиса.
Итак, что же такое революция в её узком политическом смысле? Отбросив потуги политологов описать революцию по совокупности внешних формальных признаков и сосредоточившись на сути, можно найти короткий и вполне достойный ответ. Революция - это такое событие, после которого общество переходит из состояния менее свободного в более свободное (в политическом или социально-экономическом смысле), из скорее закрытого - в скорее открытое, из относительно застывшего и замкнутого - в относительно динамичное. Короче говоря, революция - это увеличение свободы. При этом важную роль играет её недобровольный характер для «верхов», потому что если свобода прирастает в результате консенсуса элит между собой или с народом, то это уже реформы.
Также революции бывают полными и неполными. Полные сопровождаются переходом к новому типу политического порядка в государстве и/или образованием нового, а неполные ограничиваются расширением социально-экономических свобод при старом режиме. Ну а контрреволюция, в свою очередь, - это вовсе не выступления монархистов или восстания крестьян, а насильственное сужение уже имеющихся свобод, причём безразлично, кто выступает инициатором. Контрреволюции также бывают полными и неполными.
А теперь, отделив зёрна от плевел, окинем взглядом политическую историю наших предков в прошлом столетии, не поддаваясь ни на левацкую, ни на рашистскую пропаганду.
1. Революция (неполная) 1905 года. Её кульминацией стали так называемый «Манифест 6 августа» (19-го по нашему календарю) и «Манифест 17 октября» (30-го), в которых император Николай (возлюбленный
Натальи ПоклонскойМатильды Кшесинской) объявлял о создании «законосовещательной» Государственной Думы, без одобрения которой «никакой закон не мог воспринять силу». Итак, осенью 1905 года Российская империя из оплота абсолютизма в Европе превратилась если не в конституционную, то хотя бы в ограниченную монархию, какой не была с конца XVII века. Отдельно были введены базовые гражданские свободы (с опозданием лет на сто). Революцией эту революцию делало массовое вооружённое насилие по всей стране (Крым отметился «Потёмкиным» и лейтенантом Шмидтом) и настоящая эпидемия эсеровского террора, неполной - сохранение монархии.
Для Украины революция ознаменовалась отменой запретов на украинский язык, лавинообразным ростом кооперативов и «Просвіт», а также появлением собственной громады в первой Думе числом в 44 депутата и 47 - во второй Думе.
2. Контрреволюция (неполная) 1907 года. 3(16) июня царь не только в очередной раз распустил Думу, на что был уполномочен, но и радикально изменил избирательный закон. Поскольку без одобрения Думы законы менять было нельзя, Николай де-факто произвёл в России государственный переворот (так называемый «третьеиюньский»), узурпировав часть уже не принадлежавшей ему власти. Но самое главное - новая избирательная система резко сокращала право голоса населения (Калмыкия, Средняя Азия и Якутия лишались депутатов полностью, Кавказ и Польша - частично), упраздняла равное и пропорциональное представительство, то есть была контрреволюционной по своей сути. Возвращения к самодержавию, конечно, не случилось, но политические свободы ощутимо сузились. Контрреволюцией её сделали печально знаменитые «столыпинские галстуки».
Что же касается Украины, то исчезла не только возможность обсуждать её автономию, имевшаяся в первых двух Думах, но и сама громада в парламенте, хотя депутаты-украинцы всё ещё избирались.
3. Революция (полная) 1917 года («Февральская») + Украинская революция. Сознательно вытесненная советскими историками-пропагандистами на маргинес, именно революция 2, 3 и 4 (15, 16 и 17) марта стала не только первой полной в минувшем столетии, но и наиболее глубокой в смысле осуществлённых преобразований. Пало не только самодержавие, но и монархия в целом (хотя республикой Россия была формально провозглашена лишь в сентябре, по факту ею она стала с марта), были отменены все существовавшие на тот момент ограничения по национальному и религиозному признаку, введена свобода слова и собраний, проведена эмансипация женщин, демократизирована армия. Осенью сложились предпосылки для превращения бывшей империи в федерацию. Фактически Россия из одной из наиболее отсталых стран Европы стала самым свободным государством из числа воюющих на тот момент в Первой мировой.
Украинская революция выделилась из общероссийской уже 4(17) марта, с появлением Центральной Рады - вначале координационного органа революционных сил, а с апреля - фактического местного предпарламента. В июне Украина провозгласила свою автономию и приступила к строительству государственности.
4. Контрреволюция (неполная) 1917 года («Октябрьская»). Вопреки левацким камланиям, 25 октября (оно же 7 ноября) стало первым днём сворачивания в России подлинной революции и заменой её контрреволюционной диктатурой. Большевики не рискнули лишь ликвидировать формальную республику, зато в остальном они построили деспотию, равной по жестокости которой в истории не существовало никогда. Советский тоталитаризм - это подмена избирательного права партийной узурпацией (одна фамилия в бюллетене), это отмена права на собственность, счастье, свободу, а в 1930-х - и на жизнь вообще. Фашизм, нацизм, маоизм, полпотовщина - лишь отрыжки тирании ленинизма-сталинизма в «одной отдельно взятой стране». Старые большевики сущность своего репрессивного режима понимали прекрасно, иначе как «октябрьский переворот» 7 ноября не называя. Лишь при усатом хозяине появилась сакральная формула ВОСР, искажавшая и форму, и суть произошедшего события.
В Украине же никакой контрреволюции не было. 7(20) ноября, в ответ на большевистский переворот, Центральная Рада провозглашает Украинскую Народную Республику (с вполне реформистскими свободами и 8-часовым рабочим днём). После разгона ленинцами Учредительного Собрания (6(19) января 1918 года - последний день настоящей революции в России) надежд на мирное сосуществование с бывшей метрополией уже не осталось, а с «красными» вялотекущая война и так шла уже второй месяц, поэтому 9(22) января Рада объявляет о независимости УНР. Ни Всеукраинский съезд советов в декабре, ни восстание на «Арсенале» в январе не привели большевиков к власти в Украине - «красные» восторжествовали при поддержке штыков «российских товарищей».
Тут нельзя не сказать два слова про гетманат Павла Скоропадского. С одной стороны, 29 апреля 1918 года в Киеве имела место узурпация власти одним человеком вместо коллегиального парламента, но с другой - так ли уж сильно сузились социально-экономические права украинцев? Во-первых, гетман сосредоточил в своих руках власть временно - до созыва Украинского Сейма; во-вторых, все ранее полученные украинцами права сохранялись, а в случае с правом на куплю-продажу земель - даже расширялись. Улучшилось состояние научно-культурной сферы. Жизнь крестьян при Скоропадском, и правда, усложнилась, но ещё вопрос - был ли виноват в этом гетман или де-факто военное положение в стране? В общем, хотя сосредоточение законодательной и исполнительной власти в одних руках было шагом назад в сравнении с УНР, трактовать период гетманата как контрреволюционный серьёзных оснований нет.
В общем, лишь военное поражение украинских армий в 1920-1921 годах привело к тому, что контрреволюционный октябрьский режим утвердился на Надднепрянщине (а через 20 лет - и на Западной Украине).
5. Революция (полная) 1991 года. Почему-то большинство исследователей не способны разглядеть за «крупнейшей геополитической катастрофой» (то есть распадом СССР, по Путину) собственно революцию как гораздо более масштабный процесс. Хотя, казалось бы, ничего трудного в этом нет: с 1985 года восстанавливалась свобода слова, с 1987-го - частичная выборность местных советов, а с 1989-го - народных депутатов. В 1988 году кооперативам разрешили заниматься торговлей. В 1990-м была отвергнута «руководящая и направляющая» роль КПСС. В 1988-1990 годах прошёл парад суверенитетов союзных республик, а в 1990-1991-м - провозглашения их независимости. Что касается насильственного характера, то и без этого не обошлось - пусть революционные матросы и не взяли приступом Кремль, но в вооружённой борьбе на окраинах СССР за независимость или границы погибли десятки тысяч человек (Украине повезло - Революция на граните не стала кровавой).
В общем, и политические, и социально-экономические, и национально-культурные права большинства жителей СССР были существенно расширены, а форма государственного управления радикально преобразована вплоть до возникновения новых государств. Впрочем, 70 лет было потеряно, так что большинству постсоветских стран пришлось начинать с показателей 1918 года.
Итак, пять раз наши предки проходили через революционно-контрреволюционные «качели», то обретая гражданские права, то теряя их, пока не вступили в XXI век. Украина в этом процессе была и флагманом (в 1918 году она раньше всех в Восточной Европе, не считая Финляндии, провозгласила независимость),
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Первыми под санацию попали банки «ФК Открытие», «Траст» и «РГС банк», который входил в группу «Открытие». В сентябре под санацию попали «Бинбанк», а также «Рост-банк» и «Бинбанк-диджитал».
Обе эти банковские группы входили в десятку крупнейших банков по размеру активов.
Банки, проходящие процедуру санации через ФКБС, работают под контролем ЦБ. При этом регулятор выделит на их оздоровление около 800 мдрд рублей. Деньги для этих целей будут получены за счет включения «печатного станка».
Источник ВАТНЫЙ!
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