"В Украине заработал! В России отжимают. Хватит оккупации!": предприниматели Севастополя на митинге коммунистов рассказали о давлении на бизнес. ВИДЕО+ФОТО

Андрей Хужаев
, Славик Шустрик
, Гена Хопов
, RobinHood dfb9bea2
, Гундяй Крестовоздвиженский
, Harib Da
, Sirozha Sergeeff
, КузьмичUA
, вася п
, мальчиш-плохиш
, Авигдор Киршендаун
, Игорь Мельник 1e80ecc1
, Olek123456789 Olek
, Константин 1041a131
, Denis Kenner
, Олена Мисено
, SANDY
, Doricum
, Глеб Тищенко
, Vitaliy Mosiychuk
, Ivory
, Baks13
, Pegas
, Lev Zawago b06650ef
, Николай Водяной
, укропбандерівець
, Urs
, Вася Шевченко f77d76ba
, Леопольд Пупкин a45bc2dc
, Lyusi UA
, Pik Az f246ad80
, Крымваш и лугандония впридачу
, botoks
, три - пятнадцать
, Alik Alikov
, Mr__Pitkin
, Привет
, Сергей Галузин
, Glock-19
, Alex Rozhenko
, пачую кожнава
, Загорулько Прасковья
, Mart
, Корсунский
, Владимир Мажура
, Ревизор
, Злий Грицько
, Сергей Макогончук ca7d3a14
, NNN
, Анатолик
, НБ
, Poluektov Genadiy 8e516c34
, Viensent
, Alex Grechko
, Дмитро Черних
, Анатолий Сорокин
, Sharl
, литвин
, Adrian Tsopa
, Docent Moriarty
, Олег Сорокин
, Листик Дрегис ba21fa5f
, Tatyana Pomolova
, Vlad Vladidze
, Robert Chenk
, Senator S 01a656ec
, злой крот
, Иван Петрович Сидоров
, Zerder
, Соломія Дмитрук
, Oleg Youryevich
, Олег Петрович ed2c8e0a
, Vipe Man
, ahuhu
, Roine S
, Aleksiey Ykropovich
, Агент кремля cd59e193
, Филька Шкворень bae3ce91
, регистратор
, Amber
, Дан Балан
, Великая Исландия
, Альфред Соломонович
, Володимир a1640da3
, Антип61
, Семен Горецький
, Геракл Платонович
, Серебряный
, Gangster
, Max Gor
, Олександр Клименко 0582b445
, Гыг с Вами
, Зойч
, ВКЛ_это_мы_01
, Ромарио Гомес
, Andy Fisher 67a9edc7
, Иван Стас
, maravillo
, Alexander Kravchenko
, про
, cvthtrf
, МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
, Nikol Pricol
, Ali Hasan
, Evgeniy 0c5370e5
, Kenzo 065c7258
, Андрей Шевченко 73396fdd
, Юрий Рыжков
, Орест Смоляк
, 5050
, Бяка Бука
, Люцифер
, Alex Alex 801ff945
, sergio sergio 909a2d55
, Vladimir 5fe313f3
, Чен Кайшу
, Mistershnobel Иванов
, DivaDii
, koresh68
, Mist
, Антоніна Принц
, (unknown) 04014a3e
, дядя Сэм f4c0ca00
, magic SOM
, CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!
, Vladislav R 85fbc9a9
, Eispickel
, Juli Schubs
, Антипа Пилигримов
, Странник Виртуальный
, Сергей Петров c4cd020d
, Дмитрий Ч
, сергей пришлюк 932444eb
, Lvbnhj
, Royal Flush
, Alexei Skibo
, cloud2009 26ea8082
, Юрій Бровкін
, свободный человек b4fbfe90
, Maxim Isajew
, Yaroslav Vinnitsa
, Dmitriy Petrov
, Анатолий Шандурский
, Слободянюк Григорий
, TarganRun
, Ольга Лихачева
, Alex Dave
, Alex Lem
, Slava Kalyn
, уаыау
, Udo Dirkshnaider
, хтось собі такий
, Дегтярева Людмила
, A San
, Ilyas Yagyaev
, Xatto
Гундяй Крестовоздвиженский, Авигдор Киршендаун, Славик Шустрик, RobinHood dfb9bea2, Олена Мисено, Sirozha Sergeeff, Doricum, Denis Kenner, Гена Хопов, Pegas, три - пятнадцать, Игорь Мельник 1e80ecc1, Alik Alikov, Злий Грицько, вася п, Pik Az f246ad80, Вася Шевченко f77d76ba, Baks13, Poluektov Genadiy 8e516c34, Harib Da, Крымваш и лугандония впридачу, злой крот, Urs, Oleg Youryevich, Tatyana Pomolova, Viensent, NNN, Дмитро Черних, Sharl, Олег Петрович ed2c8e0a, Robert Chenk, Владимир Мажура, НБ, Привет, Дан Балан, Сергей Макогончук ca7d3a14, Zerder, ВКЛ_это_мы_01, Зойч, Senator S 01a656ec, укропбандерівець, Геракл Платонович, КузьмичUA, Kenzo 065c7258, Nikol Pricol, Люцифер, ahuhu, Олександр Клименко 0582b445, про, Mart, Агент кремля cd59e193, cvthtrf, Ali Hasan, Alex Rozhenko, Andy Fisher 67a9edc7, 5050, Alexander Kravchenko, Royal Flush, (unknown) 04014a3e, DivaDii, свободный человек b4fbfe90, SANDY, Гыг с Вами, TarganRun, Николай Водяной, Странник Виртуальный, cloud2009 26ea8082, дядя Сэм f4c0ca00, Maxim Isajew, хтось собі такий, CМEРTЬ ФAШИCTСЬКIЙ РОCIЇ !!!, Mist
Всего на сайте: 228 писателей
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Да только нажива скорее отрава.
Предательской выгодой - ясное дело,
Насытится, вряд ли, бездушное тело.
Что можно сказать про предательство Крыма?
Рублём деревянным, куда-то гонимо,
Наслушавшись гаденькой, вражеской лжи,
Под флагом предательским глупо лежит.
Обидится кто-то и скажет - не глупо!
Покушаем вдоволь российского супа,
Бензином дешевым зальёмся и газом…
Да, с газом ошибочка вылезла сразу.
Весь Крым очутился на медленной мине.
Заплакали цены по злой Украине.
На пляжах теперь аккуратно и чисто
И пляжи рыдают по старым туристам.
И важный аспект появился, эй-эй -
Пособий украинских нет для детей.
Когда ж эти дети совсем подрастут,
На Дальнем Востоке китайский салют
Увидят с российским в руках автоматом,
В Чечне, Дагестане отборнейшим матом
Вам скажут - об этом мы Вас не просили-
Служить в агрессивнейшей царской России.
Зачем вы себе сотворили кумира?
Поставили нас против целого мира!
Пугали - фашисты, бандеровцы, Геи…
А стали подобием дикой Кореи.
Поддержит теперь вот обманутых нас
Лишь Сирия, Куба и злой Гондурас.
Вам скажут, конечно: «Ну что за капризы?!»
Теперь в Гондурас можно ездить без визы
И там триколором свободно махать,
И что за понятие - Родина-мать?
Забудем истории опыт навеки.
В Крыму проживали татары и греки.
Народов чуднЫх проживало немало,
Да что-то, куда-то их всех разбросало.
Их стёрло, и стали, как будто цыгане -
Татары, калмыки - теперь россияне.
Башкирцы, буряты и части Кавказа
Теперь Федерации молятся разом.
Без Родины - горькая, в общем, стезя,
Но, русским народам ругаться нельзя.
Нельзя демонстрации или протеста -
Ведь в тюрьмах российских достаточно места.
И этого места всё больше и больше.
Поглотим Молдову, Прибалтику, Польшу.
У лжи и обмана не будет границы.
И будет Москва - мировая столица.
Российская гордая поступь и стать
Вовек не устанет Других покорять.
Пусть будет началом малюсенький Крым,
Когда мы Вселенную всю покорим!
Да только вопрос, непокорные люди -
А что же потом мы захватывать будем?
Предательство - дело нажИвное, право.
Да только нажива скорее отрава.
Предательской выгодой - ясное дело,
Насытится, вряд ли, бездушное тело.
😀😸😈
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[Гопник насилует Россию. В сети появился яркий мультик о Путине. ВИДЕО]: Посмотри! http://uainfo.org/blognews/1493188356-gopnik-nasiluet-rossiyu-v-seti-poyavilsya-yarkiy-multik-o.html
😀😸
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Верю российскому
наговаривают на Рашу
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Полигон новаций.
Закаленный тут народ-
А чего бояться?
Тут в больнице ходит Зам
С огромадной клизмой.
Что б понятней было вам -
Зам по … терроризму!
Потерявший зрение,
Родину и честь,
Остров невезения
В Черном море есть.
Островок терпения
Сделал не дурак.
Только вот у гения
Получился брак.
Задолбались жители
От крутых диет.
Мост у них похитили,
Потерялся свет.
Танки с пулеметами
И спецназ в «Артеке»
Были идиотами,
Стали просто зэки.
На проклятом острове
Нелегко болеть.
Легче взять две простыни,
Тихо умереть.
Тут законы новые -
Круче всяких клизм.
Здесь врачи суровые
Лечат … терроризм.
Тут судьбина злючая,
Тут Георгий злой,
Ленточкой колючею
Заманил домой.
Триколором в голову
Начался флешмоб.
Как же это здорово -
НАШ плавучий гроб!
😀😸
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Согласно последней статистике, ВВП Нью-Йорка уже превышает $1,4 триллиона
Интересные данные приходят из США, а именно из штата Нью-Йорк и его агломерации Нью-Йорк -Ньюарк-Джерси. Дело в том, что ещё в 2016 году заговорили о том, что ВВП Нью-Йорка превысил ВВП не имеющий аналогов в мире сверхдержавы, занимающей 1/9 суши всей планеты, обладающей самыми большими запасами газа и пятыми в мире запасами нефти - РФ. Однако, в 2016, на самом деле, ВВП Нью-Йорка немного недотянуло до показателей сверхдержавы, пишет rusjev.net.
В действительности ВВП Нью-Йорка в 2016 году составило 1 трлн 275 млрд 137 млн долларов, в то время как ВВП РФ показал 1 трлн 283 млрд долларов. Таким образом, Нью-Йорку не хватило всего $5 млрд с копейками, чтобы опередить Россию. Однако…
Однако, общий ВВП штата на 2016 год составил 1 трлн 487 млрд 998 млн долларов. Причём штат Нью-Йорк занимал лишь третье место по ВВП в рейтинге США, а первое принадлежало Калифорнии с $2,602 трлн. То есть, ВВП Калифорнии в 2 раза больше ВВП РФ? Но, не об этом же речь, не отвлекаемся!
Итак, согласно последней статистике, ВВП Нью-Йорка уже превышает $1,4 трлн. Чудесно, не правда ли? И это за два месяца до конца года. Но, хотите больше?
А больше то, что с учетом стабильного прироста ВВП, Нью-Йорка по расчетам правительства США в 2018 должен составить не менее $1,6 трлн!
Без нефти. Без газа. Без колоссальных территорий с неисчислимыми природными ресурсами.
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[Гопник насилует Россию. В сети появился яркий мультик о Путине. ВИДЕО]: Посмотри! http://uainfo.org/blognews/1493188356-gopnik-nasiluet-rossiyu-v-seti-poyavilsya-yarkiy-multik-o.html
😀😸
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Войтє громчє, громчє!!!! 😸😀
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ещё как звали
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Без нефти. Без газа. Без колоссальных территорий с неисчислимыми природными ресурсами.
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Давайте ещё Шанхаем погордимся или Стокгольмом.
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Домбасситы еще держатся.
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https://www.youtube.com/watch?v=3qlRTfcksmQ
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Ржу не могу. Дибиллы, мля...... :D
Источник: https://censor.net.ua/n462021
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- а когда будет хорошо?
- а хорошо уже было..
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Аналогично луганду и домбабве.
А пидораше будут краник зажимать все больше и туже, день за днем
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