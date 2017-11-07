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Материалы по теме:  Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Теги: бизнес (1102) Крым (21075) оккупация (7459) предприниматели (1099) Севастополь (1679)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"В Украине заработал! В России отжимают. Хватит оккупации!": предприниматели Севастополя на митинге коммунистов рассказали о давлении на бизнес. ВИДЕО+ФОТО

Предприниматели аннексированного Севастополя на митинге 7 ноября в честь 100-летия Октябрьской революции жаловались на давление российских чиновников на бизнес и вспоминали о заработках при Украине.

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Подождите по поводу народа Севастополя это разве не сепаратизм?? Смотрите логику этих дауничей - они себя называют народом севастополя, а руских чиновников и т.д называют материковыми. Т.е они дистанцируца от русни, типа мы не хрюськие, мы тут народ севастополя, а вот эти материковые нас гнобят, и жить не дают. ФСБ прмите меры это же потенциальные сепаратисты, дубинами и водомётами их разгоните.
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Теперь пойдут по статье 280 сидеть на родине в Магадане.
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Придурки думали Россия это рай...теперь дошло РФ что это сборище бандюков при власти.
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Напомните этим дипилам кто либо, что 7 ноября как раз и связано с *экспроприацией экспроприированного*.
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Єто тот случай када бидлу мона собіраться в кучу большє трьох-7ноября...😸😀
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Предательство - дело нажИвное, право..
Да только нажива скорее отрава.
Предательской выгодой - ясное дело,
Насытится, вряд ли, бездушное тело.

Что можно сказать про предательство Крыма?
Рублём деревянным, куда-то гонимо,
Наслушавшись гаденькой, вражеской лжи,
Под флагом предательским глупо лежит.
Обидится кто-то и скажет - не глупо!
Покушаем вдоволь российского супа,
Бензином дешевым зальёмся и газом…
Да, с газом ошибочка вылезла сразу.
Весь Крым очутился на медленной мине.
Заплакали цены по злой Украине.
На пляжах теперь аккуратно и чисто
И пляжи рыдают по старым туристам.
И важный аспект появился, эй-эй -
Пособий украинских нет для детей.
Когда ж эти дети совсем подрастут,
На Дальнем Востоке китайский салют
Увидят с российским в руках автоматом,
В Чечне, Дагестане отборнейшим матом
Вам скажут - об этом мы Вас не просили-
Служить в агрессивнейшей царской России.
Зачем вы себе сотворили кумира?
Поставили нас против целого мира!
Пугали - фашисты, бандеровцы, Геи…
А стали подобием дикой Кореи.
Поддержит теперь вот обманутых нас
Лишь Сирия, Куба и злой Гондурас.
Вам скажут, конечно: «Ну что за капризы?!»
Теперь в Гондурас можно ездить без визы
И там триколором свободно махать,
И что за понятие - Родина-мать?
Забудем истории опыт навеки.
В Крыму проживали татары и греки.
Народов чуднЫх проживало немало,
Да что-то, куда-то их всех разбросало.
Их стёрло, и стали, как будто цыгане -
Татары, калмыки - теперь россияне.
Башкирцы, буряты и части Кавказа
Теперь Федерации молятся разом.
Без Родины - горькая, в общем, стезя,
Но, русским народам ругаться нельзя.
Нельзя демонстрации или протеста -
Ведь в тюрьмах российских достаточно места.
И этого места всё больше и больше.
Поглотим Молдову, Прибалтику, Польшу.
У лжи и обмана не будет границы.
И будет Москва - мировая столица.
Российская гордая поступь и стать
Вовек не устанет Других покорять.
Пусть будет началом малюсенький Крым,
Когда мы Вселенную всю покорим!
Да только вопрос, непокорные люди -
А что же потом мы захватывать будем?

Предательство - дело нажИвное, право.
Да только нажива скорее отрава.
Предательской выгодой - ясное дело,
Насытится, вряд ли, бездушное тело.

😀😸😈
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народ севастополя ...это прикольнее чем донбаситы , ожидаем появление народа нахимовского района , дома 12 , подъезд 2
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"До аннексии Крыма очередь хоть как-то двигалась, мы надеялись. Теперь полная безнадега. Ездили к Путину в Москву, думали, поможет", - продолжайте просить путина еще лет 50. Должен помочь😁
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І чим це "жітєлі" Севастополя не задоволені? Мріяли вмерти в Московії, вмирайте. Ви витягнісь за сраку на площу колаборационіста Вадю Колісниченка. Які він "пісні" про Московію співав, нехай тепер хоча щось відповідає невдоволеним. А чому невдоволеним? В Україні Крим був республікою зі своїм бюджетом, а зараз Крим це є район Ростовської області бо гроші Криму тепер дають з Ростова, скільки дадуть стільки і буде. Дорога до Москви закрита, з Європи виганяють навіть журналістів. "Но ві дєржітєсь." Так хто з Севастопольців може сказати де зараз бовтається Вадя Каліснічєнко?
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Какацапчик, пасматри кинушку!!!!😀😸

[Гопник насилует Россию. В сети появился яркий мультик о Путине. ВИДЕО]: Посмотри! http://uainfo.org/blognews/1493188356-gopnik-nasiluet-rossiyu-v-seti-poyavilsya-yarkiy-multik-o.html

😀😸
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Украинскому я не верю
Верю российскому
наговаривают на Рашу
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А причем телевизор ??? Если при Украине в Севастополе мой друг полковник был на пенсии -- то сегодня этот полковник --имея большую военную пенсию пошел работать в воинскую часть опять в 62 года . Он не скрывая говорит -- что его Пенсии в 30 тысяч рублей ему еле хватает одному на жизнь --как он говорит три раза на базар сходил и пенсии нет . А как жить крымчанам которые получают 10 тысяч как второй мой друг инженер на Евпаторийской нефтебазе ???
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В Севастополе я немного жил, был более 30 раз в Питере, возле Ярославля был...Чего сказать то хотел?
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Крым совсем уже не тот -
Полигон новаций.
Закаленный тут народ-
А чего бояться?
Тут в больнице ходит Зам
С огромадной клизмой.
Что б понятней было вам -
Зам по … терроризму!

Потерявший зрение,
Родину и честь,
Остров невезения
В Черном море есть.
Островок терпения
Сделал не дурак.
Только вот у гения
Получился брак.

Задолбались жители
От крутых диет.
Мост у них похитили,
Потерялся свет.

Танки с пулеметами
И спецназ в «Артеке»
Были идиотами,
Стали просто зэки.

На проклятом острове
Нелегко болеть.
Легче взять две простыни,
Тихо умереть.

Тут законы новые -
Круче всяких клизм.
Здесь врачи суровые
Лечат … терроризм.

Тут судьбина злючая,
Тут Георгий злой,
Ленточкой колючею
Заманил домой.
Триколором в голову
Начался флешмоб.
Как же это здорово -
НАШ плавучий гроб!

😀😸
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)))))))))эти придурки еще и к пуйлу катались...ничего в мозгах не меняется - просто жалеют по украинской лафе,когда делали что хотели и ничего им за это не было.К рашистам то они поперли за лучшей жизнью из телека,а вот кацапня думала что за скрепы они отдались))))))))))
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Зато немає біндер,і дозволяють гаваріть па рускі...
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ВВП Нью-Йорка превысил ВВП всей России
Согласно последней статистике, ВВП Нью-Йорка уже превышает $1,4 триллиона

Интересные данные приходят из США, а именно из штата Нью-Йорк и его агломерации Нью-Йорк -Ньюарк-Джерси. Дело в том, что ещё в 2016 году заговорили о том, что ВВП Нью-Йорка превысил ВВП не имеющий аналогов в мире сверхдержавы, занимающей 1/9 суши всей планеты, обладающей самыми большими запасами газа и пятыми в мире запасами нефти - РФ. Однако, в 2016, на самом деле, ВВП Нью-Йорка немного недотянуло до показателей сверхдержавы, пишет rusjev.net.
В действительности ВВП Нью-Йорка в 2016 году составило 1 трлн 275 млрд 137 млн долларов, в то время как ВВП РФ показал 1 трлн 283 млрд долларов. Таким образом, Нью-Йорку не хватило всего $5 млрд с копейками, чтобы опередить Россию. Однако…
Однако, общий ВВП штата на 2016 год составил 1 трлн 487 млрд 998 млн долларов. Причём штат Нью-Йорк занимал лишь третье место по ВВП в рейтинге США, а первое принадлежало Калифорнии с $2,602 трлн. То есть, ВВП Калифорнии в 2 раза больше ВВП РФ? Но, не об этом же речь, не отвлекаемся!
Итак, согласно последней статистике, ВВП Нью-Йорка уже превышает $1,4 трлн. Чудесно, не правда ли? И это за два месяца до конца года. Но, хотите больше?
А больше то, что с учетом стабильного прироста ВВП, Нью-Йорка по расчетам правительства США в 2018 должен составить не менее $1,6 трлн!
Без нефти. Без газа. Без колоссальных территорий с неисчислимыми природными ресурсами.
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Без нефти и газа , без ресурсов ,, зато с мозгами , а в нынешней параше это огромнейший дефицит . . Дело идёт к тому что скоро ввп любого американского штата будет превышать ввп всей параши .
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Две страницы комментов на пустом месте
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Какацапчику, подивись кінушку, а то сумно тобі...
[Гопник насилует Россию. В сети появился яркий мультик о Путине. ВИДЕО]: Посмотри! http://uainfo.org/blognews/1493188356-gopnik-nasiluet-rossiyu-v-seti-poyavilsya-yarkiy-multik-o.html

😀😸
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Хоть с комуняками и предателями нам не по пути но я за слова на первом плакате!!
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Почему-то кажется, что для крысчан это еще не предел. Есть время бросать камни и есть время собирать их. А и да - нельзя плевать в колодец из которого пьеш.
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Надо проголосовать за повторное присоединение к РФ, может поможет.
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А что с этим морячком сейчас? Есть какая-то информация?
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Камбала его съела. Эти донные рыбы питаются падалью...
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Крым - это чемодан без ручки, дно которого трещит по швам от камней с неба и завываний разочарованных предателей.

Войтє громчє, громчє!!!! 😸😀
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не, ватостопоьцы, ваши митинги нихера не дадут, пока за вашими спинами мячит *уйлопан в буденновке. Вот когда он помрет, к вам снизойдет малая толика ума, и тогда у вас будет шанс получить паспорт негражданина Украины, статус которого через пару лет будет утвержден украинским парламентом. А захотите получить паспорт гражданина, попробуй, сука, хоть одну ноту сфальшивить у "Червонiй Калинi".
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не, наверное, "ь" тоже надо было пропустить.
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А этот наверное показывает какой у него большой.Но не говорит,собака,что уже давно на половину шестого висит.
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не, гэта ён дыяметр і глыбіню паказвае - кадыраўцаў запрашае)))
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Куды смотрит путин...бандеровцы уже на главной военноморской скрепной базе рашки.
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Вата бунтует,смешно! Дебилы бл.....я на шиномонтаж за шинами! А дальше.....,но это не для вас.
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это постановочный ролик ,потому что не на коленях и без колорадки ,я сразу раскусил
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Вот даже и злорадства уже нет...пофиг на них как-то
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Что донбасяне, что крысяне, что ватостопольцы - дауны!
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Интересные данные приходят из США, а именно из штата Нью-Йорк и его агломерации Нью-Йорк - Ньюарк - Джерси. Дело в том, что ещё в 2016 году заговорили о том, что ВВП Нью-Йорка превысил ВВП не имеющий аналогов в мире сверхдержавы, занимающей 1/9 суши всей планеты, обладающей самыми большими запасами газа и пятыми в мире запасами нефти - РФ. Однако в 2016-м на самом деле ВВП Нью-Йорка немного недотянул до показателей сверхдержавы.В действительности ВВП Нью-Йорка в 2016 году составило 1 трлн 275 млрд 137 млн долларов, в то время как ВВП РФ показал 1 трлн 283 млрд долларов. Таким образом, Нью-Йорку не хватило всего $5 млрд с копейками, что бы опередить Россию. Однако…Однако общий ВВП штата на 2016 год составил 1 трлн 487 млрд 998 млн долларов. Причём штат Нью-Йорк занимал лишь третье место по ВВП в рейтинге США, а первое принадлежало Калифорнии с $2,602 трлн. То есть, ВВП Калифорнии в два раза больше ВВП РФ? Но не об этом же речь, не отвлекаемся! Итак, согласно последней статистике, ВВП Нью-Йорка уже превышает $1,4 трлн. Чудесно, не правда ли? И это за два месяца до конца года. Но хотите больше? А больше то, что с учетом стабильного прироста ВВП Нью-Йорка по расчетам правительства США в 2018-м должен составить не менее $1,6 трлн!
Без нефти. Без газа. Без колоссальных территорий с неисчислимыми природными ресурсами.
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Это Нью-Йорк! В его ВВП наверное одни адвокаты вносят больше, чем ВВП Украины
Давайте ещё Шанхаем погордимся или Стокгольмом.
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Киселёв давеча говорил что в Магадане не жизнь а малина !!! Там персиков так много - что их даже задаром никто не берёт - приходится тракторами уничтожать!! Собирайте быстрее шмотки и ехайте !!!
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Туры на ледоколе в Арктику выкуплены на год вперёд и не кацапским нищебродами. Это дорогое удовольствие.
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Никогда ещё Штирлиц не был так близко к провалу . ! .
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Не. Исландец вроде свой. А кацапов он по любому поводу вспоминает просто от лютой ненависти.
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севастопольский народ...))))))) это как донбасситы или хуже?
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Эти уже прозрели от камней с неба.
Домбасситы еще держатся.
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"... Мы надеялись!!.." Надежда умирает последней - вместе с тем,- кто надеялся..
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О кримчани забули співати і танцювати за 3 роки поможи Путін кричитеееееееееее ох пенсії великі зарплати великі жізнь маліна , життя багате принесли кацапи тіштися запроданці ,які продали душу дияволу і свої домівки . Запроданці і кацапам не треба вас руками вашими вогонь погрибли ,а тепер танцюйте. Путіну полігону треба ,а на вас!... наклав велику купу ..........
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ватники севаские, это еще на вас камни с неба не падали!!! пропадите вы пропадом предатели! оказываеться вам не нужен никто вам бабло нужно! ну что ж сосите теперь!!!
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та да...самый повод об отжимах поговорить .как никак 100-летие Вяликого Отжима
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....смешные вы , СЕВАСТОПОЛЬЦЫ !!!! от ДОБРА , ДОБРА не ищут , это ведь ваша ПРИСКАЗКА ????
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Как оригинально отмечают праздник. Раньше так не отмечали.
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Требуют защиты часной собственности ??? На митинге коммунистов, которые отрицают часную собственность???? Слабительное со снотворным??? Забавный результат...
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ЧЛенин спел на митинге "Коммунистов России" в Казани ЖЕСТЯК!!!

https://www.youtube.com/watch?v=3qlRTfcksmQ
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"Народ Севастополя"??? А может сразу "нация" севатостопольцев?
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теперь для всех урок будет...кто срасеЮ позовет тот в говне утонет!
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Я не понял?! Шо за нытье?! Проведите референдум взад!
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Сколько прошло времени с этих танцев с морячком----а радует как в первый раз. Бабы в мохере, мужуки в галстуках! Пусть так и будет. Давайте рискнём----Крым татарам, пусть строят своё государство. Или Крым нас утопит---если вернётся. Каждый пошёл своей дорогой. Надо пройти---таков закон дороги. С Нами БОГ! С БОГОМ!
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Теперь полная безнадега. Ездили к Путину в Москву, думали, поможет", - рассказала одна из участниц митинга. :D
Ржу не могу. Дибиллы, мля...... :D
Источник: https://censor.net.ua/n462021
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как в том анекдоте:
- а когда будет хорошо?
- а хорошо уже было..
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Вежливые люди, вежливо имеют, ватный сброд в пукан.
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Ребятки ну а что вы хотели??..Вы в оккупации и оккпанту с вами можно делать все что угодно...как не печально..
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В Украине декоммунизации, а вы стоите рядом с коммуняками , крысчяне , как трава в поле куда подует ветер туда и склоняются.
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Прям праздник какой-то! Вы еще будете сами проситься назад !
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Землю нужно, но без ватников. Лишить их гражданства, выдать вид на жительство. Всем кто голосовал за пидорашу. Они могут уже уехать в пидорашу.
Аналогично луганду и домбабве.

А пидораше будут краник зажимать все больше и туже, день за днем
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дело в том , что это как раз реальные хитрожопые крысмоиуды. в 14 году они скакали по антимайдауну в надежде на то, что кредиты взятые в украинских банках им спишутся, но мордва по старой монголоидной традиции общипала этих лохов враз, потом эта же русня решила что крысмоиудам не стоит заниматься продаванством на острове дураков, и опять будут хитрожопые острижены. Следующий и последний этап - отправка иуд на роисю, в сайберию. Пущай там выхухлям в болотах мордовии чтото продают.
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Хех, шось занадто швидко 30 срібняків закінчились.)))
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Цензор.НЕТФорум Украины"В Украине заработал! В России отжимают. Хватит оккупации!": предприниматели Севастополя на митинге коммунистов рассказали о давлении на бизнес. ВИДЕО+ФОТО
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