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Материалы по теме:  Лишение гражданства Саакашвили
Теги: гражданство (752) Саакашвили (2253) Госмиграция (149)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Саакашвили обнародовал документ от миграционной службы, подтверждающий его легальное пребывание в Украине. ФОТО

Лидер партии "Рух новых сил", экс-глава Одесской обладминистрации и экс-президент Грузии Михеил Саакашвили заявляет, что получил от Государственной миграционной службы Украины документ, подтверждающий легальность его нахождения на территории Украины.

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Опять Саака лохов разводит...
это не документ подтверждающий его статус...
...это бланк заявления по которому
- он просит для себя статус беженца...


И не гражданина а беженца...
и если он его получит - с этим статусом
не сможет баллотироваться даже в сельсовет...

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Когда налетает стая порохоботов, то сначала на пафосе умничают, потом начинают оскорблять и истерить. И ты такой чувствуешь себя человеком, случайно попавшим на кацапское ток-шоу, на котором имел неосторожность сказать, что путин- хуйлоСаакашвили обнародовал документ от миграционной службы, подтверждающий его легальное пребывание в Украине - Цензор.НЕТ 6638
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собственно у Порошенко неподъёмная задача, только тролляки, на мой взгляд, ничем ему не помогают, может это кацапы подтравливают местных читателей ?
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А название Справки почему Мишка стыдливо спрятал..???
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Может это направление на психиатрическое освидетельствование..... ????
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Вообще то любой документ имеет название...справка тоже...
Из того что выложил Мишка на всеобщее обозрение..мы видим что это какая то справка..и что действительна она 1 месяц...... а вот что это за справка...это товаришЧ МИша решил скрыть...
Но для лохов этот документ....однозначно...
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А чем и кому конкретно этот клоун может быть опасен..??
Ну назовите хоть одну причину по которой кто то его может или должен бояться..???
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ггг..судячи з довідки 01.12.2017 "св.міхуїл" їде додому..до хати..до рідної рехморфованої батьківщини..
Прощавай міхуїл..гастролі закінчено..
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В графе "Країна громадянської належності" стоит "ОБГ" - тоесть "Особа без громадянства". Хорошо хоть нету графы "Місце проживання", ато пришлось бы писать "БОМЖ".
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Из этого документа можно узнать только что у Саакашвили глаза карие. И то "зі слів заявника".
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Когда его уже отправят???!!!у меня много друзей из Грузии. Как они его ненавидят
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зря зефирчик его гражданства лишил. Саак не успокоится.
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А что там с "Планом дальнейших действий" который архистратиг Михуил обещал огласить после 18.30?
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСаакашвили обнародовал документ от миграционной службы, подтверждающий его легальное пребывание в Украине. ФОТО
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