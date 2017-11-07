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 Форум Украины(633237)
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Теги: Израиль (867) религия (729) Умань (204)
Тему создал: Цензор.НЕТ

МИД Израиля попросил Украину передать останки раввина Нахмана

Представители МИДа Израиля обратились к правительству Украины с просьбой перенести останки раввина Нахамана, основателя движения бреславских хасидов, из Умани в Израиль.

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ну да. будут теперь сосать лапу без денег. они на целый год вперед с этих иудеев зарабатывают.
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да. это плохо. евреи много денег оставляют. им квартиры сдают за такие деньги что можно сделать евроремонт после их уезда, и еще останется. в Умани не богато люди живут, а туристы религиозные привозят немало денег.
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Ну это как тебя оставить без средств существования, но с плакатом - "да здравствует светлое будущее"
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треба спитати в мешканців Умані.....як на мене, то хай забирають нах... того нах..мана
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Нам выгодно,чтобы они ВСЕХ своих позабирали и живых особенно ...
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Наконец-то Умань освободится от гор мусора, вони, сомнительных личностей во время нашествий паломников.
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...И остальных большевиков (больше половина из них еврейями были)
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А кто же будет в Умань приезжать-то после этого?
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с таким презом-мямлей и трусом каждая сявка рот открывает
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Серебряный ты муфлон кацапский..хотят люди своего святого. то отдайте.!
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Только за. Это нормально когда свои хотят забрать останки своих к себе на родину. Только недоразвитые министры Польши могут устраивать шоу на эту тему
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с чего єто вдруг историческим наследием Украини и украинцев являются останки какого то раввина?
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Хай курять, цадік жив, вчив і помер на цих землях, при житті заповідав, щоб його тут поховали. І держави тоді такої не було. Курить..
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Байгали.Там є нормальні люди і не нормальні,багато не адекватних сюди приїжджають.А по справедливому потрібно в уманців спитатись.
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Пусть у раши ленина попросят,он типа тоже близко к евреям..
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как в "пятом элементе" забирают ценное, так как скоро всему в стране писец
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А какой была воля о погребении самого усопшего?
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цадика через аукцион "прозорро" хай забирают...
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Уманьчанє Н И К А Д А НЄ ОТДАДУТ кошерного!!!!
Столька кошерного бабла потєрять???? Я вас умолять!

😀😸
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У січні 1993 р. під час своєї поїздки в Єрусалим Леонід Кравчук дав згоду на перенесення залишків реббі Нахмана в Єрусалим.
Але проти цього виступили лідери брацлавських хасидів, бо це суперечило волі покійного. У 1993 р. двоє ізраїльських хасидів вчинили спробу викрадення останків цадіка Нахмана для перезахоронення, але їм перешкодила українська міліція.
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Вони кацапам безпілотники продають? Технології і завод по виготовленню безпілотників продали? Ну то тепер нехай йдуть туди самі знають куди.
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Как я помню, то в завещании Нахмана есть запрет на перезахоронение гдебыто ни было.
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Можем Гнойсмана с Пецей и Пашинским отдать. Они тоже родственники Цадика.
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пеця пиридай магилку саплименикам а не то...сам знаешь
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Хана стране！евреи не только деньги выводят, а уже и останки забирают, чтобы вообще сюда не ездить
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и петю целиком вместе с гросяй и кроликом забирают
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Цензор.НЕТФорум УкраиныМИД Израиля попросил Украину передать останки раввина Нахмана
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