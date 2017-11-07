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Материалы по теме:  Судебная реформа
Теги: Верховный Суд (451) судебная реформа (715) Антикоррупционный суд (18)
Тему создал: Антон Татарніков

Предусмотренный законопроектом порядок отбора антикоррупционных судей вызывает вопросы, - кандидат в судьи ВС Лесько

Антикоррупционный суд должен быть создан как независимый, беспристрастный институт и в соответствии с законом.

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Сцуко, у нас кандидат в судді ВС Лесько "фысыфает фапросы". Курвина думає, що якщо вказала тільки 4 квартири в декларації, на відміну від більш нахабних, що намагалися "віднулити-відбілити" мільйон в матраці, то вона біла й пухнаста?
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Копіпаста з сусідньої гілки,там хтось менш лінивий ніж я виклав докладніше

Лесько Алла Олексіївна

НЕГАТИВНИЙ ВИСНОВОК ГРД
Результати анонімного письмового тестування - 68,25 балів
Результати практичного завдання - 89 балів
Загальний результат іспиту - 157,25 балів
Загальний бал за результатами кваліфікаційного оцінювання-799,25 балів
Кандидат на посаду судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду
Працює на посаді судді з 1994 року, а на посаді судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ з 2010 року. Наразі А.О. Лесько є секретарем дисциплінарної комісії Вищої ради правосуддя України.
Досьє кандидата.
Причетність до корупції
Як зазначено на веб-сайті Lb.ua та Центру інформації про права людини, характер кар'єри Лесько (суди і дати переходу) можуть вказувати на ймовірну протекцію Віктора Медведчука та Андрія Портнова.
Статки
Електронна декларація за 2015 рік.
Рішення ГРД
За результатами розгляду справи кандидата Громадською радою доброчесності було затверджено висновок про невідповідність кандидата критеріям доброчесності та професійної етики. Основні причини висновку про невідповідність - допомога у збереженні посад суддям Майдану.
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Україна перетворилася у страшну країну, гади дорвалися до влади та ніколи її вже не віддадуть.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПредусмотренный законопроектом порядок отбора антикоррупционных судей вызывает вопросы, - кандидат в судьи ВС Лесько
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