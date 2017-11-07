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Теги: закон (2443) Порошенко (14231) кибербезопасность (225)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Порошенко утвердил принципы обеспечения кибербезопасности Украины

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины", принятый Верховной Радой Украины 5 октября.

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печатать на машинке, а документы курьерами доставлять...
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Для кибербезопасности нужно производство собственных процессоров. Остальное - полумеры.
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Игорь Мельник 1e80ecc1 Мало в мире стран такое могут.Если в Украине будет хорошее экономическое состояни,тогда возможно и будет.
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Причём, с системами команд, не совместимыми ни с одной из ныне действующих операционок...
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Ну да, можно своё что-то разработать на базе Линукс для госслужб и секретных производств. Короче варвары с Востока уже придумали этот план и потихоньку внедряют.
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Кто б еще Украину защитил от Порошенко и его шоблы, и болонок, гавкающих на всех форумах за него. Партия регионов свой оскал показала только сейчас, перекрасившись в БПП.
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а панамський безальтернатівец у цьому теж розбирається? Напевно як свиня у цукерках.
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Сейчас набежит российский скот и будет под видом украинской оппозиции торпедировать Пороха и укрепление украинской безопасности
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Тут уде некоторые рашисты открыто постят картинки с сайта русская весна. Похоже цензор совсем расслабился
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Потери режима асада в боях с муджахидами за последние 72 часа


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Пиши без ошибок, если сможешь. НИЧЕГО хуже нет глиста, облизывающего задницу власти.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПорошенко утвердил принципы обеспечения кибербезопасности Украины
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