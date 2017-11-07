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Материалы по теме:  Судова реформа
Теги: Верховний суд (140) судова реформа (334)
Тему создал: Антон Татарніков

Гарантий независимости судьи в законодательстве Украины достаточно, - кандидат в судьи ВС Лесько

Существование в Украине независимого суда возможно, и для этого есть все условия.

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И это зависит от каждого судьи индивидуально. У него или есть внутренний стержень или нет", - сказала она.

Правильно. И у кого нету - вставлять.
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Скоро в продаже - "Сменные стержни для судей". У кого рассмотрение дела в декабре - будут предновогодние скидки. Лубрикант для стержней в подарок.
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Та мы заметили...особенно по судьям Мариуполя и Харькова)))
одни сепаров крышуют...
другие прокурорских героиновых шалав отмазывают....
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Лесько Алла Олексіївна

Повідомити про кандидата

НЕГАТИВНИЙ ВИСНОВОК ГРД
Результати анонімного письмового тестування - 68,25 балів
Результати практичного завдання - 89 балів
Загальний результат іспиту - 157,25 балів
Загальний бал за результатами кваліфікаційного оцінювання-799,25 балів
Кандидат на посаду судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду
Працює на посаді судді з 1994 року, а на посаді судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ з 2010 року. Наразі А.О. Лесько є секретарем дисциплінарної комісії Вищої ради правосуддя України.
Досьє кандидата.
Причетність до корупції
Як зазначено на веб-сайті Lb.ua та Центру інформації про права людини, характер кар'єри Лесько (суди і дати переходу) можуть вказувати на ймовірну протекцію Віктора Медведчука та Андрія Портнова.
Статки
Електронна декларація за 2015 рік.
Рішення ГРД
За результатами розгляду справи кандидата Громадською радою доброчесності було затверджено висновок про невідповідність кандидата критеріям доброчесності та професійної етики. Основні причини висновку про невідповідність - допомога у збереженні посад суддям Майдану.
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Не знаю, но по-моему у нас и сейчас независимые судьи - принимают какие-попало решение - кто больше занёс, тот и прав. Проблема не в "зависимости" судей от президента Порошенка (не самая большая, во всяком случае), а их зависимость от вечнозеленый президентов.
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У судді має бути перш за все совість,а не стєржень...
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все судьи "зваричи" и гарантия у них одна: полный засеянный кабинет ...система "белыхворон" не терпит априори.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныГарантий независимости судьи в законодательстве Украины достаточно, - кандидат в судьи ВС Лесько
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