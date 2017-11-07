Гарантий независимости судьи в законодательстве Украины достаточно, - кандидат в судьи ВС Лесько

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Всего на сайте: 268 писателей
Правильно. И у кого нету - вставлять.
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одни сепаров крышуют...
другие прокурорских героиновых шалав отмазывают....
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Повідомити про кандидата
НЕГАТИВНИЙ ВИСНОВОК ГРД
Результати анонімного письмового тестування - 68,25 балів
Результати практичного завдання - 89 балів
Загальний результат іспиту - 157,25 балів
Загальний бал за результатами кваліфікаційного оцінювання-799,25 балів
Кандидат на посаду судді Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду
Працює на посаді судді з 1994 року, а на посаді судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ з 2010 року. Наразі А.О. Лесько є секретарем дисциплінарної комісії Вищої ради правосуддя України.
Досьє кандидата.
Причетність до корупції
Як зазначено на веб-сайті Lb.ua та Центру інформації про права людини, характер кар'єри Лесько (суди і дати переходу) можуть вказувати на ймовірну протекцію Віктора Медведчука та Андрія Портнова.
Статки
Електронна декларація за 2015 рік.
Рішення ГРД
За результатами розгляду справи кандидата Громадською радою доброчесності було затверджено висновок про невідповідність кандидата критеріям доброчесності та професійної етики. Основні причини висновку про невідповідність - допомога у збереженні посад суддям Майдану.
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Пацталом!!!!😀😸
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