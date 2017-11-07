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Теги: концерт (372) Порошенко (14231) Россия (72884) артисты (158)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Порошенко подписал закон, регулирующий вопрос проведения в Украине гастролей российских артистов

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в закон Украины "О гастрольных мероприятиях в Украине" относительно особенностей организации и проведения гастрольных мероприятий с участием граждан государства-агрессора".

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Перегляньте стрічку українських новин хоча б на Національному промисловому порталі, дізнайтеся, скільки в Україні щоденно відкривається спільних проєктів і підприємств і не репостіть зрадодрочерську хєрню.
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следующее обращение Тимохи-Капителман будет: Наш Президент - бандит,
затем - насильник, затем убийца детей!, затем - он режет головы детям и питается их кровью!
затем - он держит гарем наложниц и притон педофилов!
Жулька перешла уже все границы своего же грязного рта! никто у нас не выплевывает столько грязи со своего рта, как Жулька! она превзошла уже Ганьку Герман криворотую
а что будет перед выборами!
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Так она же родом из Закарпатья, может к родне приехать.
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Возле Хутора Михайловского с российской стороны.
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Я так понимаю, слева это та свинья, которую сняли с поезда и отправили на йух в паРАШУ обратно.
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Все таки в Европе какие-то ценности есть. В отличии от некоторых лжеговорящих восточников.
В Уэльсе покончил с собой министр - после "инцидентов с женщинами"
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подписал и кучу бабла за подпись из бюджета списал...
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а твои гастроли на сайте враждебной страны кто утвердил ?
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Гастролів кацапських уродів в Україні бути не повинно! Отакий потрібно було підписувати закон.Нехай,курви,в Ямало -Ненецькому автономному окрузі гастролюють.Ну або на Таймирі..
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и гитлер - великий политик.

великий - не значит полезный
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Андрій Вадимович не має ніякого відношення до сучасної кацапії. Бо він-Людина...
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тапа, пусть в Украину зайдут русские войска, а я тут ни причем, могу с ними не воевать?
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Я не представляю чтобы в 1943 году в кремлевском дворце выступали артисты третьего рейха.
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Есть куча артистов с антиукраинской позицией. Пример: Жванецкий, Макаревич..., а ранее думали, что они люди.
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Уже выкладывал неоднократно. Посмотрите выступление 1993 года.
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1993-го года..??? То бишь все что он говорил позже...нужно игнорировать..??
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Он за то не извинился. Достаточно. Но он не приедет уже по любому.
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А что там за выступление такое...что ему за него нужно извиняться..??
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В чем проявляется антиукраинская позиция Макаревича....???
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Про Крым "Выдыхать" кто будет? Я уже выкладывал статью три раза. ГУГЛ в помощь. Набери, что Макаревич советует украинцам выдохнуть Крым.
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В Гугле много чего есть...и заголовки ушлые журнашлюшки могут придумать какие угодно.....особенно в сРу нете....

А вот слов самого Макаревича....нет....
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Все мы прекрасно знаем как журнашлюшки могут вырвать слова из контекста...и раструбить об этом на весь мир.....
Дайте ссылку на оригинал...на Макаревича.....
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"Пусть русский мир вам будет пухом!" Муждабаев жестко обратился к Макаревичу и другим россиянам

«Обозреватель»

16.10.2017 20:14
Украинцы никогда не простят России аннексию Крыма и войну на Донбассе, а также равнодушие к ним граждан РФ. И если представители соседнего государства этого не понимают, въезд на территорию Украины им закрыт.
Об этом идет речь в обращении заместителя гендиректора Первого крымскотатарского телеканала "ATR" Айдера Муждабаева к лидеру рок-группы "Машина времени" Андрею Макаревичу.
На своей странице в Facebook Муждабаев опубликовал пост, где в резкой форме объяснил российскому музыканту, почему участник его коллектива Андрей Державин, поддержавший оккупацию Крыма, не может выступать в Украине.
"Мы не "выдохнули". И не "выдохнем". Потому что у нас, в отличие от вас, отняли родину, как минимум - ее часть. И мы это помним. И не простим. Не только войну и аннексию, но и равнодушие к ним. Мы не аквариумные рыбки и не крепостные крестьяне, которые ничего не запоминают и не имеют права на гнев. Нам тут никакие россияне, кроме тех, кто всей душой против путинского рейха, за возвращение Крыма и Донбасса, за Украину, не требуются", - написал украинский журналист.
И если Макаревич и другие россияне не способны разделить боль украинцев, пусть "остаются у себя, в "русском мире".
"Пусть этот "русский мир" будет вам пухом, Андрей Вадимович, пусть он окажется к вам более мягок, чем к украинцам, крымским татарам", - подытожил замгендиректора "ATR".
https://www.facenews.ua/news/2017/379343/
Муждабаев по вашему врет?
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и Ефремов предлагает выдохнуть... у них теперь это модное слово про Украину - выдохнуть
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на фоне непрекращающихся террористических актов, оккупации и войны на Донбасе, продолжение дипломатических, торговых и других отношений со страной агрессором, выглядит верхом цинизма, пренебрежения к безопасности граждан Украини и откровенным предательством
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Все рашенские гниды, открыто поддержавшие агрессию рашки и приезжавшие на "гастроли" в крым, должны быть забанены пожизненно - это же проще простого. Отдавать это решение на откуп сбу это то же самое что будет решать фсб. Рошен как всегда обосрался.
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А чего тогда про Макаревича спрашиваешь? Он же советует украинца "выдохнуть" Крым.
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Позиция Муждабаева нашла одобрение у пользователей Facebook. Всего за 12 часов с момента публикации пост лайкнули более 1200 человек, 140 из которых им поделились.
Подписчики и друзья журналиста сошлись во мнении, что нереально забыть тысячи погибших в развязанной Владимиром Путиным войне, а "выдохнуть", как говорил Макаревич, можно будет лишь тогда, когда Украине вернут оккупированные территории, а пострадавшим компенсируют моральный и материальный ущерб.
Ниже приводим самые яркие комментарии под постом Муждабаева.
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Загляни в свои штаники , может оттуда идёт амбре , кацапчику !
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всего два вопроса на границе:
- когда начиналь вторая мировая война
- Крым это Украина?
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достаточно первого.. Ибо до второго даже не дойдет
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И варианты ответов:
а) уа-а-а-ааа...
б) бе-е-е-е...
в) хрррр-р-р...
г) *пустить слюни*
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вопросы на уровне экономического и человеческого развития страны
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дуже актуально, пан Президент.
А як що до цього: "У Україні в 2017 році пропали без вісті 5 тисяч дітей. Про це з трибуни Верховної Ради заявила представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко"
Може на це треба звернути увагу.
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А еще сколько погибло в ДТП и утонуло, сколько сгорело и самоубийств?
Так что может ни чем другим не будем заниматься?
Кстати, а что ты так переживаешь за рашистских путиноидных комедиантов?
Все правильно решают,не хрен им нести в Украину свою дешёвую дебильную попсу.
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Многие уже конечно сами не поедут, но провокации от кацапов будут.
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единственная страна в мире регулирующая выступления иностранных артистов! заокеанские кураторы лютуют
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Ali Hasan-ты задолбал своим "выдохом". Это гворил Ефремов,а не Макаревич. Повнимательнее будь.
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А чому барига не сподобився накласти 50% нарахування на прибуток артистів з кацапії на розиток українськоъ національної культури? В кацапії такі відрахування для українських артистів є. В меншому розмірі, але ж ми ні на кого не нападали, чи не так?, і маємо компенсуваті всі збитки кацапів від агресії проти нас!
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Закон должен быть очень простой. На границе спрашивать - Чей Крым и не дожидаясь ответа сразу коленом под задницу, потому что изветно как они ответят.
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закон тут простой должен быть---с каждого билета проданного на кацапского клоуна 10% идёт клоуну,а 90%--в "Фонд ВСУ от русских гастролёров". или сами перестанут шастать,или помогут нашим Героям материально,и юридически всё пучком.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныПорошенко подписал закон, регулирующий вопрос проведения в Украине гастролей российских артистов
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