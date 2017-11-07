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Материалы по теме:  Мажоры на дорогах
Теги: арест (10449) ДТП (6307) Харьков (4553)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Следствие будет требовать арестовать второго подозреваемого в смертельном ДТП в центре Харькова, - Бех

Следствие будет настаивать на аресте второго подозреваемого в ДТП с многочисленными жертвами, которое произошло вечером 18 октября в центре Харькова, - водителя Volkswagen Touareg Геннадия Дронова.

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Это ж какая там сейчас идёт подковёрная рубка..
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Ставки поднимаются, судьи потирают рученки в предвкушении барыша.
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Это судьи старой закалки, они берут только в твердой валюте или в драгметаллах.
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оо даа захрустели чумаданы с даларами захрустелии))) счет пошел на лимоны))
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Мерседес врезался в стоящий каток-асфальтоукладчик. Водителя катка признали виновным в том, что он обогнал и подрезал мерседес, а когда тот остановился - сдал назад.
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Там было обоюдное нарушение правил проезда перекрестков,
плюс у мажорки еще и значительное превышение скорости...
В общем стати для обоих хватит...
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На зелёный больше не поеду - могут посадить...
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У нас не так важно, на какой поехал, сколько с кем столкнулся или кого раздавил..
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А ещё важно "сотрудничать с следствием"
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Всегда было, - кто раньше из 100% виновных стуканул на другого - даже совсем не виновного, но стоящего ниже по социальной лестнице - становится не виновен.
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В нашей стране могут посадить даже если ты ехал на трамвае на пасажирском сидении под компостером.
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Так всю жизнь на светофоре простоишь, на зелёный могут посадить, на красный - расплющить. Тогда езжай на желтый - и посадят, и расплющат.
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Ну вот и все! Вот и нашли мусора крайнего в ДТП....Браво! :D
Бедный мужик ..они с него ни слезут без явки с повинной.....
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а чё одну доить, если можно с двоих бабки срубить!
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я сразу сказал - мужик будет... козлом отпущения (простите, но такое выражение)
и даже жертвы... окажется не там стояли...
а вот про опиаты и скорость не 60 и не 80 км... это такие пустячки... для онажедетиплакала
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Осень - такая уж пора, когда переводят время, и тут точно переводят стрелки чьи-то "натруженные руки в мозолях" от постоянного загребания бабла.
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Какая была скорость, ты же точно знаешь? Я не знаю и следствие не говорило.
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про скорость точную цифру я и не писал.
я предположил что он могла быть точно не 60 и не 80 км/ч
а вот что точно известно (всем) - 6 человек стали ангелами...
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У великих ыкспертов с соседней ветки есть видео, на которое попал светофор туарега и видно на какой сигнал он стартует. Только вот чего-то ссылку никто не смог предоставить.
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есть видео на котором виден светофор, который светил лексусу в момент проезда перекрестка и вот он показывает, что туарег стартовал рановато, мягко говоря.
а вот каким образом то, что виноваты оба водителя в произошедшем, является смягчающим обстоятельством для первом водителя, пусть объяснят Ыксперды в этой ветке.
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всё, что показывает светофор на видео, это красный лексусу, для туарега он ничего не показывает.
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Про смягчающие обстоятельства это исключительно твои фантазии. Следствие об этом не заявляет.
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К сожалению, таковы ПДД, статья 10 пункт 1. Водитель "Туарега" должен был убедиться, что его манёвр не создаст помех другим участникам движения. Я сразу писал об этом пункте. И не важно, на какой сигнал светофора тронулся "Туарег". Бред, конечно, что он должен был увидеть летящий "Лексус" боковым зрением, тем не менее. При чём там ещё и экспертизу хитро можно провести, чтобы доказать, что водитель "Туарега" смог бы предотвратить ДТП, Поверьте на слово, я это всё уже проходил в суде по подобному ДТП в Харькове и лишь настойчивое выведение экпертов на "чистую воду" вынудило их изменить результаты экспертизы. Мой адвокат говорил, что эту статью в ПДД специально прописали хитрожопые адвокаты, чтобы отмазывать мажоров и всяких отморозков. Так, что, думаю, водителю "Туарега" припишут обоюдку.
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Следствие будет требовать арестовать второго подозреваемого в смертельном ДТП в центре Харькова.....

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Мдааааа... Вот что "бакс животворящий" делает....
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Следствие зашло в тупик. Свидетелей не убрать, светофор не переставить. Осталось единственный шанс разделить вину на нескольких человек, пускай даже и не причастных. Тоесть 10 лет тюрьмы можно разделить на 10 человек по году условно.
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могу даже подсказать еще несколько подозреваемых. Ето заправщик который заправлял машину, ведь без бензина она бы не натворила столько беды, продавца наркотиков в клубе, афганца который в Афганистане выращивал ети наркотики и тд...
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Тут один будет виноват на 100%, это производивший техосмотр не проверил педаль тормоза и педаль газа.
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Обычно подсудимый считается виновным до тех пор, пока он не докажет свою влиятельность. 😎
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А ей сейчас только забеременеть, и не посадят никогда. С водилой Туарега такое не прокатит.
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забеременеть это вариант
но хватит, что обзовут больной
А это уже есть
через 1,5 месяца будут встречать под СИЗО
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простите за повтор!!!
***то ли анекдот... то ли из жизни нашей...
- у моей подзащитной стопроцентные неопровержимые алиби...
- интересно! и что это?
- не что, а кто! перовое алиби - дядя прокурор соседней области, второе - мама адвокат, папа...
- стоп-стоп! и первых двух вполне достаточно!
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Да здравствует Украинский суд, самый гуманный суд в мире... (с)
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Ніззя,ви шо,за нім же слідят...бех,умнікав,і чіж...
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Как это всё предсказуемо, калапуцялка не выноватая, просто мужик не в то время и не в том месте оказался!
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"Ах, я чем виноват?"- "Молчи! устал я слушать,
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".-

Сказал и Дронова за желтый поволок.
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Ну, если бы он пропустил благородную госпожу, а не подставлял ей свой радиатор то, ничего бы не произошло
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А вы говорите Украина, независимость, революция достоинства, ЕС.... Совок был, совком осталися.
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ЗЫ: поздравляю харьковских следаков с сотой годовщиной.
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а вот и 100% доказательства в суде того...что эта ШАЛАВА ехала 40 и на зеленый!!!)))
а у мыжыка на Туареге шо то со зрением!!!
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вот она)))
судейско-прокурорская вертикаль Украины...
Цука...стыдно жить в такой стране!!!
Для кого и для чего мы детей ростим???
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чем больше такого происходит, тем больше зарабатывают учителя иностранных языков.
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В этом случае - деньги не сработают...
ни у зайцев ни у дронов...
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Ты чё истеришь?
Нигде никто не говорит что мажорка не виновата...
Зато куча баранов - отмазывает второго участника...
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а че отмазывать?
истерят сейчас родичи прокурорской ШМАРЫ!!!
ОНО обдолбаное под кайфом неслось на красный (заметь не в первый раз) и чхало на все то быдло ша за окном лексуса!!!
в чем виноват чувак?
в том что не пропустил ШМАРУ???
Или ты гдето встречал светофоры с паралельными желтыми для участников движения???
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Не хотел даже темку открывать... и правильно делал. Твари... И фсё. И не спрашивайте меня кто эти твари!
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Революция достоинства говоришь? Ну ну. Тут уже и на мардовию не стрелок переведешь.
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От него ожидали доказательств невиновности, в виде зеленых пачек в чемодане.
А эта сцуко не понимает! Решили намекнуть?
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Дивно що не звинуватили у дтп світлофор, або пішоходів.
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подожди получат бабло от второго водителя и станут виновными пешеходы
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Видно мамашка в платочке не только по родственникам походила.
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Потом арестуют выживших в аварии за то что врезались в лексус зайчихи?
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а родственники покойных ещё и компенсацию возвратят. Были у нас уже прециденты.
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Пусть сучка сгниёт в тюрьме, зачем она нужна обществу?
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Недавно любый друзь позорного Дрыща, он же неуловимый хонщик черноненко, отмазывал эту ССУКУ и с пеной у рыла недоумевал, почему мы - смертные называем их мажорами. И шо самое главное, что даже не заикнулся и не посочувствовал родственникам убитых, МРАЗИНА!!! Скорее всего, что ублюдочный папаша этой миньетчицы, тоже будер из рыговских, которые не плохо себя чувствуют под крылом шоколадного ХЕРанта
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Лежит Дронов в палате и гложет мысль:"Будь проклят тот день когда я сел за баранку этого туарега".
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там мог быть и водила на задрипаной Славуте...
это что то бы поменяло???
ШМАРА бы не приняла дозу???
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В Харькове все трогаются на желтый - я вожу здесь авто уже 15 лет. На желтый трогаются, на зеленый газуют (кроме ситуаций, когда на перекрестке остались авто для левого поворота - тогда трогаются на желтый и едут на зеленый медленно).
Последнюю неделю пыталась трогаться на зеленый, но уже на желтом задние авто начинали сигналить. Очень сочувствую Дронину, из-за какой-то отбитой наркоманки попал в ДТП, разбил машину, а теперь еще и подозреваемый. С удовольствием ему помогу, если кто-то подскажет как.
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+1...
тоже всегда под желтый по тихому выкатываюсь при отсутствии поворачивающих)
а на зеленый давлю педаль...
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Боюсь здивувати, але так роблять в усьому світі, для того жовтий і був створений в принципі.
Щоб порушити правила та пересікти перехрестя на жовтий, коли на жовтий починаєш рух треба мати болід Ф-1 щонайменше.
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Цап? Кобила малолітня летіла під ганджюбасом і....через тиждень "знайдеться"вагітність і т.і. трохи бабла і винний водій туарега, де свідчення свідків там сотня свідків була, чому цих не опитують?
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Кінчені мусора нічого не бояться - брешуть в очі і хоч би що
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Второго подозреваемого...маловато будет...на видео если внимательно смотреть, там и третьего и четвертого в оборот взять можно...это харьков, детка, косить не перекосить.
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В совковій залупі де ми маємо нещастя жити, головне не їхати на зелений, а зробити так, щоб у слідчого та судді мерехтіло зеленим в очах
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Вот интересно, если бы в Туареге сидела Зайцева, а в Лексусе простой человек, каковы бы были комменты?
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Позор.
Невиновного человека мочат на глазах всей страны.
Это ж сколько бабла папаша сучки занес????
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Помешал ехать со скоростью 120 км/час по городу!...
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Цензор.НЕТФорум УкраиныСледствие будет требовать арестовать второго подозреваемого в смертельном ДТП в центре Харькова, - Бех
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