Следствие будет требовать арестовать второго подозреваемого в смертельном ДТП в центре Харькова, - Бех

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Всего на сайте: 263 писателя
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плюс у мажорки еще и значительное превышение скорости...
В общем стати для обоих хватит...
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Бедный мужик ..они с него ни слезут без явки с повинной.....
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и даже жертвы... окажется не там стояли...
а вот про опиаты и скорость не 60 и не 80 км... это такие пустячки... для онажедетиплакала
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я предположил что он могла быть точно не 60 и не 80 км/ч
а вот что точно известно (всем) - 6 человек стали ангелами...
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а вот каким образом то, что виноваты оба водителя в произошедшем, является смягчающим обстоятельством для первом водителя, пусть объяснят Ыксперды в этой ветке.
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Мдааааа... Вот что "бакс животворящий" делает....
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но хватит, что обзовут больной
А это уже есть
через 1,5 месяца будут встречать под СИЗО
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***то ли анекдот... то ли из жизни нашей...
- у моей подзащитной стопроцентные неопровержимые алиби...
- интересно! и что это?
- не что, а кто! перовое алиби - дядя прокурор соседней области, второе - мама адвокат, папа...
- стоп-стоп! и первых двух вполне достаточно!
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Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".-
Сказал и Дронова за желтый поволок.
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а у мыжыка на Туареге шо то со зрением!!!
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судейско-прокурорская вертикаль Украины...
Цука...стыдно жить в такой стране!!!
Для кого и для чего мы детей ростим???
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ни у зайцев ни у дронов...
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Нигде никто не говорит что мажорка не виновата...
Зато куча баранов - отмазывает второго участника...
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истерят сейчас родичи прокурорской ШМАРЫ!!!
ОНО обдолбаное под кайфом неслось на красный (заметь не в первый раз) и чхало на все то быдло ша за окном лексуса!!!
в чем виноват чувак?
в том что не пропустил ШМАРУ???
Или ты гдето встречал светофоры с паралельными желтыми для участников движения???
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А эта сцуко не понимает! Решили намекнуть?
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это что то бы поменяло???
ШМАРА бы не приняла дозу???
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Последнюю неделю пыталась трогаться на зеленый, но уже на желтом задние авто начинали сигналить. Очень сочувствую Дронину, из-за какой-то отбитой наркоманки попал в ДТП, разбил машину, а теперь еще и подозреваемый. С удовольствием ему помогу, если кто-то подскажет как.
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тоже всегда под желтый по тихому выкатываюсь при отсутствии поворачивающих)
а на зеленый давлю педаль...
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Щоб порушити правила та пересікти перехрестя на жовтий, коли на жовтий починаєш рух треба мати болід Ф-1 щонайменше.
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Невиновного человека мочат на глазах всей страны.
Это ж сколько бабла папаша сучки занес????
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