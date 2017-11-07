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Материалы по теме:  Дело рюкзаков
Теги: Аваков (2712) НАБУ (2068)
Тему создал: Цензор.НЕТ

"Все в соответствии с законом": Александр Аваков показал электронный браслет. ФОТО

Фигурант "дела рюкзаков" - сын главы МВД Арсена Авакова Александр - носит электронный браслет.

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Интересно, а в браслете случайно нет брюликов, уж очень охотно он согласился надеть браслет?
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Да не браслет, а намордники им надо одевать... собаковы...
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так сказали шо закончились браслетики)) как быстро работает алиэкспресс по большому блату самолетом доставили)))
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Интересная фотка. Носки- не первой свежести, явно. Это точно его изящная ножка? Бо я сомневаюсь, что ему знакомо понятие СТИРКА НОСКОВ,
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А как ты определил несвежесть носков на этой фотографии?
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Легко. По пятке носка. У меня такое- тока после того, как поработаешь в Сэйфти Шузах, не снимая их, приблизительно часов 18 подряд. Тяжеленькие они, со стальными вставками. А он- просто не может их носить, по определенитю.
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Это специально, что бы показать что он беден
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а с чего ты по фотографии ноги понял что ето сынок Сабакова? Сватаграфировали какого то наркомана чтобы лохторату показать типа правосудие в стране есть одинаково для всех
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А я как раз и засомневался. Но! Обязан следовать тексту статьи. Как путеводной звезде.
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А почему на ноге??? Или руки уже отрубили???
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Это уже система в судах по коррупционным судам - залог/браслет/домашний арест, а потом спускают дело на тормозах. Борьба с коррупцией по рошеновски.
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А шо , вже купили браслєт ? Бо пару днів назад казали, шо нема браслєта ,бо треба купити 500 штук за 38млн гривень.
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папанька подсуетился!
нельзя же сыночка и в этом обижать...
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Та хто зна чи то нога Авакова молодшого , вкинули якусь лєву фотку як кістку , мол нате , обгризайте . Іздєваються над народом .
Але якшо і вправді вцепили , то кіно буде мати продовження .
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Наварил на рукзаках, теперь и на браслетах наварит.
"Ни минуты покоя,
Ни секунды покоя,
Не могу без бабла,
Вот что это такое".
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Плед, рюкзак в комплект с ошейником идет?
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Если б по букве ЗАКОНА ты гнида папина,эти черные носочки на зоне ШИТЬ должен!!!
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Но это такая гнида, что эти черные носочки может продать по цене рюкзаков.
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Срочно поменять! Ему эти "браслеты" больше подойдут. "Все в соответствии с законом": Александр Аваков показал электронный браслет - Цензор.НЕТ 9663
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Ему не бряслет, а рюкзак с кирпичами к спине пришить.
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Нєєє, нада "браслєт" в хвормє "пояса вєрності"....
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Новина з'явилася на сайті finance ua який посилається на hyser.com.ua, а той посилається як на джерело на finance.ua
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:D
Всьо, показав, законтачився. Можна знімати! Вже достатньо покарань терпіти
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спасибо цензору, вся страна просто мечтала увидеть селфи левой ноги саши авакова. Это о*уенная новость. Ждем селфи правой.
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Любит рюкзаки? Повестка, учебка и носи на здоровье в районе авдеевской промзоны....
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Да, все невиновные просто. Статья за 2015 год
http://podrobnosti.ua/2042060-mvd-zakupalo-rjukzaki-dlja-armii-cherez-podstavnye-firmy-avakova.html
Снова о коррупции в высших эшелонах власти. Точнее - в МВД. Такие вот рюкзаки отправляли на фронт и волонтеры и родители для своих детей, тех, кто воюет в зоне АТО.Из отечественных - он самый лучший. И стоит дорого - до 1,5 тысяч гривен. А потом за закупки взялось МВД. Ну и освоили 16,5 миллионов гривен.Я очень не хочу в это верить, могу лишь передать слова людей. Которые говорят, что рюкзаки для фронта шили на Барабашово по заказу неизвестной харьковской фирмы. Из дешевой китайской ткани. А патрубки, которые удерживают ткань сзади, вместо алюминиевых трубок делали из обрезков обычных водопроводных труб.Знаете, за сколько такой вот ширпотреб закупило государство? 3 тысячи гривен за рюкзак. А дальше самое удивительное! Наши корреспонденты всю неделю пытались найти хоть одного бойца, который получил этот злосчастный "рюкзак Авакова". Но оказалось, на фронте их никто не видел.Роман Бочкала разобрался в этой коррупционной истории и нашел подставную фирму, через которую чиновники прокачали государственные деньги.Вестник госзакупок за февраль текущего года. Министерство внутренних дел рапортует, что потрачено 16,5 миллионов гривен, на них куплено 6 тысяч рюкзаков. Только на передовой этих рюкзаков так и не увидели."Мы ходим только с тем, что купили сами за свои деньги. И с тем, что нам прислали волонтеры", - показывает боец одного из подразделений МВД, позывной "Батя".Интересно и другое. Средняя рыночная цена военного рюкзака - 1,5 тысячи гривен. Но, согласно документам, МВД закупило их вдвое дороже.Модель и производитель неизвестны. Торги провели по так называемой переговорной процедуре. Она позволяет скрыть массу интересных деталей, считает редактор сайта "Наши гроши" Юрий Николов.
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помню, помню...
бегущий ректор из ирпеня с браслетом прямо в штаты выехал
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Победы Вам Александр Аваков !!! Верю что Вам это под силу! Как сявки растявкались
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Зачем этот цирк? Только зря время да бюджетные средства тратят. Ну не посадят сына Министра МВД в тюрьму....
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За мешок картошки сажают, как при Сталине. Куда мы катимся?
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В самый разгар войны когда гибли лучшие и достойнейшие сыны Украины, когда весь народ собирал последние копейки чтобы мало-мальски обуть и одеть свою армию, эти мрази набивали свои карманы. А сейчас демонстрируют свои браслетики, скоты.
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"В соответствии с законом" этот отпрыск рядом с папиком болтался бы на фонаре.
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И к нам попал
В волненьи жутком
И с расстроеным желудком
И с номерочком на ноге...
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Цензор.НЕТФорум Украины"Все в соответствии с законом": Александр Аваков показал электронный браслет. ФОТО
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