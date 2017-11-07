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Теги: захоплення (105) ОДА (488) розшук (283) тероризм (2081) Харків (995)
Тему создал: Цензор.НЕТ

Осужденный за организацию захвата Харьковской ОГА россиянин Юдаев объявлен в розыск по новому делу

Гражданин РФ Сергей Юдаев, который в понедельник был признан виновным в организации массовых беспорядков при захвате Харьковской облгосадминистрации (ОГА) и повреждении имущества местной телекомпании АТН в апреле 2014 года и освобожден в зале суда по амнистии, объявлен в розыск по новому делу.

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Он уже с Садовником в Крыму чай пьет . Скоро по-тихому всех отпустят , твари ...
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что скажут шыпаладные черти по поводу выпуска этой ваты по шыкаладному пасу? опять тамжынашилюди - адиннарот?
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А блондинка Лера Ларченко всё перепутает и скажет: "Адин на рот".
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Я уже с этого цирка даже смеяться устал.
Бандюкевич наверное уже чемоданы пакует, домой собирается.
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***
Самое уважаемое образование в Украине - это цирковое.
(годится для всех ветвей власти)
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прокурора - высечь, судью - повесить, гадю - расстрелять...
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прокурора - высечь, судью - повесить, гадю - расстрелять...

А дьякона лишить воскресной чарки...
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шукайте його вже у рашке з таким кордоном, або у лугандоні випливе як інший сепар Долгов.
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харьковский суд самый харьковский в Украине.
И да, надо через год не забыть снова за добкина проголосовать.
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Ога, а он уже передает вам привет из России.
Украинская цирковая правоохранительная система в действии.
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Нормально, че. Если сепар - любитель хуйла кернес преспокойно рулит в харькове с одобрения рошена - предателя, что вы хотите от судов - они все просепарские. Такое ощущение, что барыга готовит сдачу страны хуйлу - последние события в одессе, мариуполе и харькове только это подтверждают.
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Вот такі шоколадні бариги. Здають Україну Ху...лу.
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Коментувати цю новину без використання ненормативної лексики неможливо!
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Кстати, рыги тропинку протаптывают по возвращению в Украину по пути Каськива, заплатил залог и гуляй свободно, все Олийнык, Азиров, Курченко, Клименко и др.. уже ничего не удивляет в продажности судов.
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"Осужденный за организацию захвата Харьковской ОГА россиянин Юдаев объявлен в розыск по новому делу" - не верю, что судья самовольно, даже за хорошее бабло, отпустил эту рашистскую гниду, уверен, такие громкие процессы не проходят без внимания Янушенко, а значит он и крышует эту рашистскую свору.
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Осужденный за организацию захвата Харьковской ОГА

Стрелкова еще не убрали?
Моссад такую личность ликвидировал бы в первую очеред.
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Цензор.НЕТФорум УкраиныОсужденный за организацию захвата Харьковской ОГА россиянин Юдаев объявлен в розыск по новому делу
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